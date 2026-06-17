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    17 июня 2026, 08:57 • Новости дня

    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян

    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выпустил автобиографию, в которой подчеркнул, что любые объективные исследования всегда доказывали безоговорочное доверие граждан к президенту РФ Владимиру Путину.

    Вэнс обратил внимание на популярность президента России среди населения. В своей книге он сделал акцент на отношении обычных граждан к главе государства, передает ТАСС.

    «Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», – написал политик в мемуарах.

    Автор также вспомнил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году. Тогда он встретился с неназванным диссидентом и узнал о психологии российского государства больше, чем за долгие недели чтения западной прессы, пишет Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года американский вице-президент назвал Владимира Путина расчетливым политиком.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к мнению своих граждан.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об огромном уровне поддержки главы государства среди населения.

    15 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину следующими построить ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань и Москва – Минск, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин предложил министру транспорта Андрею Никитину обсудить развитие первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщается на сайте Кремля.

    «Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем – с ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работа идет?» – поинтересовался российский лидер.

    «По вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ», – доложил чиновник.

    Никитин отметил, что оценка проектов проводилась с учетом сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт. Самым эффективным внутренним маршрутом признан участок от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани.

    По словам докладчика, именно эта дорога обеспечит максимальный экономический прирост. Вторым по значимости и интересу назван международный проект магистрали между российской столицей и Минском.

    В начале года глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал доклад президенту о последовательности строительства новых высокоскоростных магистралей.

    Осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах прокладки маршрутов до белорусской столицы и Екатеринбурга.

    Еще в 2024 году российский лидер Владимир Путин назвал вполне реальным возведение скоростных трасс в направлении Казани и Адлера.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

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    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

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    15 июня 2026, 05:14 • Новости дня
    Дипломат рассказал о ссоре Киева и США из-за резолюции ООН

    Замглавы МИД Алимов: Украинцы и их спонсоры поругались с американцами в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На февральской спецсессии Генассамблеи ООН вокруг резолюции по украинскому конфликту вспыхнула перепалка между Киевом, его западными сторонниками и США из-за спорных поправок, сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

    «Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», – сказал Алимов.

    Он уточнил, что одна из поправок Вашингтона касалась исключения из текста формулировки о приверженности территориальной целостности Украины, что и стало причиной резкого несогласия киевской делегации, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская сторона не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    В феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    15 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий разрешение для иностранных компаний оплачивать российский газ в рублях.

    Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в указ главы государства от 31 марта 2022 года о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями. Теперь расчеты за топливо можно проводить не только через Газпромбанк, но и с использованием счетов в других российских кредитных организациях.

    Новые правила будут действовать до 1 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года президент России разрешил зарубежным покупателям оплачивать газ через любые российские банки.

    Летом прошлого года глава государства продлил действие этого механизма до 1 октября 2025 года.

    В марте текущего года срок оплаты топлива в рублях через разные кредитные организации увеличили до 1 июля 2026 года.

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    14 июня 2026, 19:26 • Новости дня
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские представители, курирующие иранскую проблематику, в ближайшее время посетят Москву после телефонных переговоров лидеров двух государств.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Информацию об этом официально подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», – сказал Ушаков журналистам.

    В воскресенье президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа состоялась прямо в день рождения американского лидера, которому исполнилось 80 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы принять американских представителей в любой момент.

    Ранее пресс-секретарь президента посоветовал журналистам узнавать сроки визита переговорщиков в Белом доме.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о неоднократных просьбах Стива Уиткоффа приехать в Россию.

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    16 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает проведение выборов депутатов Государственной Думы в сентябре 2026 года.

    «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года», – цитирует документ РИА «Новости».

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее глава государства называл выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

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    16 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву для обсуждения украинского вопроса, передает ТАСС. Ожидается, что поездка американской делегации состоится сразу после заключения двусторонних американо-иранских договоренностей.

    «Как я информировал по итогам воскресной беседы нашего президента с господином Трампом, мы ожидаем, что после того, как будет подписано соглашение или меморандум в пятницу, откроется возможность для того, чтобы два хорошо известных нам представителя – Уиткофф и Кушнер – приехали в Москву для встречи с нашим руководством», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Дипломат также ответил на вопросы прессы о предстоящем саммите G7 во Франции. Журналистов интересовало мнение Кремля о попытках западных стран убедить американского лидера отказаться от договоренностей, которые были достигнуты ранее в Анкоридже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о предстоящем визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

    Помощник президента Юрий Ушаков официально подтвердил планы американских представителей посетить Москву.

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    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    США прекратили действие лицензии на поставки российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Срок действия последней лицензии Соединенных Штатов, разрешавшей операции с российской нефтью и нефтепродуктами, истек в среду, 17 июня.

    Последняя лицензия США на поставки нефти из России завершила свое действие 17 июня, передает РИА «Новости».

    Эта лицензия разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов. Это касалось энергоносителей, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года.

    Действие документа не распространялось на сделки с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Предыдущая подобная лицензия истекла 16 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министерство финансов США опубликовало обновленную лицензию на операции с российской нефтью сроком на 30 дней.

    Госсекретарь США Марко Рубио называл данное послабление краткосрочной мерой ради стабилизации мирового рынка.

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    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

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    16 июня 2026, 21:26 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп изменил риторику по Украине из-за Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы начал активнее поддерживать украинскую сторону под влиянием европейских союзников, пишут американские СМИ.

    Взгляды Вашингтона на расстановку сил в российско-украинском конфликте начали сближаться с позицией Европы, пишет Bloomberg.

    Во время июньского саммита во Франции лидеры стран G7 заметили перемены в риторике американского президента.

    Прошлым летом после встречи с Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома считал необходимыми территориальные уступки со стороны Киева ради прекращения огня. Тогда он был уверен в полном отсутствии козырей у украинских властей.

    Однако на полях саммита политик призвал Москву к заключению сделки. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <...>. Да, я буду делать все, что смогу», – заявил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали вовлечь Дональда Трампа в переговорный процесс на саммите G7.

    Сам американский лидер пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.

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    16 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах восстановить санкции США против российской нефти

    Трамп: Санкции против российской нефти могут вскоре вернуться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном скором восстановлении санкций против российской нефти.

    По его словам, речь идет о мерах, которые были ранее сняты на фоне продолжающихся поставок сырья, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов во вторник, Трамп объяснил причину снятия ограничений. «Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», – заявил президент США.

    Трамп подчеркнул, что поставки нефти продолжаются, и именно это обстоятельство легло в основу решения временно отказаться от санкций. Теперь он ожидает, что в ближайшее время Вашингтон сможет вернуться к прежним ограничениям против российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о восстановлении антироссийских нефтяных санкций после стабилизации цен на энергоресурсы.

    Politico сообщила о повторном введении санкций США в отношении российской нефти после истечения срока действия исключения из санкционного режима.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил об отсутствии планов по продлению временного выведения российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций.

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    14 июня 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин пожелал удачи продвигающимся к Запорожью российским бойцам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения в Кремле с участниками специальной военной операции по случаю Дня России пожелал удачи бойцам, которые продвигаются к Запорожью.

    Во время беседы Владимир Путин обратился к бойцу группировки «Днепр» с вопросом: «Постепенно подбираетесь к Запорожью?», передает РИА «Новости».

    Военнослужащий подтвердил продвижение российских сил на данном направлении. После этого президент пожелал участнику спецоперации удачи в выполнении боевых задач. Кадры неформального разговора опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России призвал участников спецоперации открыто поделиться мыслями о текущей ситуации на передовой.

    Глава государства оценил численность российской военной группировки в зоне боевых действий в 700 тыс. человек.

    Месяцем ранее подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области.

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