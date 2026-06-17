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    Как низко упадут цены на нефть из-за США и Ирана
    Фрегат «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше
    Военкор: Россия впервые ударила по Киеву «Бандеролью»
    Эксперт: «Волна купол гарант» оглушает спутник Starlink
    Страны G7 договорились расширить военную помощь Украине
    В ЕС вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
    США прекратили действие лицензии на поставки российской нефти
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    Захарова высмеяла маневр британской яхты возле «Адмирала Григоровича»
    17 июня 2026, 08:38 • Новости дня

    Володин: Нарушения в тарифах ЖКХ 65 регионов превысили 10 млрд рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    В коммунальные тарифы необоснованно включили более 10 млрд рублей, собранных с граждан на модернизацию сетей, но так и не потраченных по назначению, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин рассказал в Max о результатах проверок Федеральной антимонопольной службы. «Речь идет о том, что ресурсоснабжающие организации изначально заложили в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но, как показали результаты проверок, по назначению средства потрачены не были», – написал он.

    С начала года ведомство обнаружило необоснованно включенные в стоимость услуг средства на сумму четыре млрд рублей. Во втором полугодии прошлого года этот показатель составил 6,59 млрд рублей. В результате деньги с граждан собирались, однако качество предоставляемых услуг не улучшалось.

    Парламентарий подчеркнул, что выделяемые на обновление коммунальной инфраструктуры финансы должны расходоваться строго по назначению. Выявление более десяти млрд рублей необоснованных начислений свидетельствует о формальном подходе региональных властей к вопросам тарифообразования.

    Для усиления государственного контроля в апреле вступили в силу новые нормы, позволяющие антимонопольному ведомству самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. Если местные чиновники неоднократно проигнорируют предписания, им грозит безальтернативная дисквалификация на срок до трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при установлении тарифов на тепло и воду в 65 регионах страны.

    В апреле текущего года в России вступили в силу новые правила государственного контроля за тарифообразованием в сфере ЖКХ.

    Месяцем ранее Государственная дума одобрила наделение ведомства правом самостоятельного пересмотра предельных уровней платежей.

    16 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступательных действий подразделений группировки «Центр» освобожден Новый Донбасс в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Золотого Колодезя, Рубежного, Белицкого, Красноярского ДНР, Новопавловки и Маломихайловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бачевска, Новой Сечи и Великого Прикола Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригадам теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом со Светличым, Варваровкой, Избицким, Казачьей Лопанью и Рясным.

    При этом противник потерял до 210 военнослужащих и танк.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Червоного Оскола, Подлимана Харьковской области, Яцковки, Лозового, Рубцов и Щурово ДНР.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам охраны генштаба ВСУ, морской пехоты и теробороны у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Стенок, Стародубовки и Малиновки ДНР.

    В зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 165 военнослужащих, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника., нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Чаплино, Покровского, Писанцев, НовоскелеватогоДнепропетровской области, Никольского, Егоровки и Червоной Криницы Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 425 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили населенный пункт Артема в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Приют в ДНР.

    Ранее они освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР, а до этого взяли под контроль Химик в ДНР.

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    16 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    @ war-sanctions.gur.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ресурсы заявляют о первом использовании ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что украинские СМИ пишут о применении ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве.

    Министерство обороны пока не подтверждало данную информацию. Изделие концерна «Кронштадт» является более дешевой альтернативой ракетам Х-101 и Х-69, рассчитанной на массовое производство.

    Носителем нового оружия выступает беспилотник «Орион», однако в будущем арсенал пополнят самолеты тактической авиации и вертолеты. Дальность полета достигает 500 км при максимальной скорости 650 км в час. Масса осколочно-фугасной боевой части составляет до 150 килограммов.

    Система наведения объединяет инерциальную навигацию и помехоустойчивую антенну «Комета-8М» для точного поражения заранее разведанных стационарных целей. Боеприпас способен выполнять повороты с минимальным радиусом, что делает его траекторию крайне сложной для перехвата.

    Появление новейшей крылатой ракеты «Бандероль» вызвало беспокойство в рядах Вооруженных сил Украины.

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    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

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    16 июня 2026, 20:46 • Новости дня
    Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше согласно международным правилам
    Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше согласно международным правилам
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь из-за сближения британской яхты в проливе Ла-Манш, действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента, сообщило Министерство обороны России.

    Инцидент произошел 16 июня, когда фрегат «Адмирал Григорович» обнаружил двигающуюся опасным курсом британскую яхту Bright Future, сообщает в Max Минобороны. Экипаж российского корабля предпринял несколько попыток связаться с гражданским судном по международному радиоканалу.

    Не дождавшись ответа, российские моряки пустили сигнальные ракеты и подали звуковые сигналы. Однако яхта продолжала сближение, игнорируя предупреждения.

    Когда расстояние между судами сократилось до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу из стрелкового оружия по курсу движения Bright Future. После этого британское судно изменило направление движения и удалилось.

    «Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», – сообщили в Минобороны.

    Британские СМИ сообщили о предупредительных выстрелах российского фрегата в Ла-Манше.

    В апреле корабль «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных танкера через этот пролив.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости защиты российских судов от пиратства.

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    16 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink

    В России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант»

    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В России для нужд ВС России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант», который воздействует на восемь каналов передачи данных системы спутниковой связи компании SpaceX.

    Новое оборудование получило название «Волна купол гарант». Комплекс успешно воздействует на восемь каналов передачи данных системы SpaceX, ширина каждого из которых составляет 62,5 мегагерца.

    Украинские военнослужащие уже отмечают серьезные трудности со связью в зоне спецоперации из-за работы этих установок, передает РИАМО со ссылкой на Mash.

    Одна такая система включает шесть прицепов, на каждом из которых размещены по две спутниковые тарелки с поворотными механизмами. Аппаратура надежно спрятана под специальными радиопрозрачными колпаками. При необходимости антенные блоки можно снять с транспортной базы и установить на земле.

    Существующим на данный момент недостатком разработки называют высокую вероятность обнаружения вражескими средствами радиоэлектронной разведки. Кроме того, для эффективного подавления сигнала оборудование необходимо размещать в непосредственной близости от линии фронта.

    В конце мая бойцы группировки «Север» уничтожили более 15 терминалов Starlink в Харьковской области.

    Ранее российская армия с помощью средств радиоэлектронной борьбы массово выводила из строя вражеские интернет-терминалы.

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    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ

    Экономист Юшков: Ситуация, когда в Москве пропадет топливо, исключена

    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти на МНПЗ для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали». Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Московский НПЗ – крупное предприятие, которое производит топливо для всего Московского региона. Когда оно строилось, комплекс был за пределами Москвы. Но город постепенно разрастался, и завод сначала оказался на черте, а потом и внутри столицы. Поэтому компания «Газпром нефть» сделала НПЗ образцово-показательным с минимальными выбросами в окружающую среду», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, МНПЗ крайне важен еще и потому, что находится буквально в центре огромного рынка сбыта. «Логистика минимальна: с завода топливо фактически сразу поступает потребителям. Если предприятие сократит производство, топливо придется везти издалека, что создаст дополнительные проблемы», – рассуждает собеседник. Эксперт допускает, что ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали», и нефтепродукты невозможно было бы получить.

    Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена. «Во-первых, как правило, оборудование довольно быстро чинится и заменяется. Во-вторых, в резервуарах есть довольно большой объем топлива, который можно использовать во время проведения ремонтных работ. Наконец, НПЗ из соседних регионов смогут, что называется, подставить плечо», – уточнил Юшков.

    При этом ронимание населением механизмов, как работает топливная логистика, поможет избежать всплесков ажиотажного спроса на фоне ударов по нефтепереработке. «Допустим, на АЗС в день приезжала одна тысяча автомобилей. Если начинается паника, и на заправку приезжает уже две тысячи машин, то – даже при нормальном снабжении топливом – будут возникать перерывы в доставке. Это вызовет у населения еще большую тревогу. Но она безосновательна: на деле топливо не заканчивалось, просто начался аномальный спрос», – описал аналитик.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Эксперт: «Волна Купол Гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink

    Эксперт Трухачев: Комплекс подавления Starlink показал высокую эффективность

    Эксперт: «Волна Купол Гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественная разработка «Волна Купол Гарант» успешно блокирует вражеские аппараты связи во время пролета над зоной действия радиоэлектронной борьбы при локальных тактических операциях, рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Трухачев.

    Трухачев подтвердил успешное применение новой системы против аппаратов американской компании, передает ТАСС. Ранее средства массовой информации сообщали об использовании этого оборудования российскими военнослужащими.

    «Здесь также нужно учитывать, что это изделие не выключает Starlink в привычном понимании, а «оглушает» конкретный спутник на время пролета над зоной действия РЭБ», – пояснил эксперт.

    Трухачев добавил, что подавление нужных частот обеспечивает высокую результативность в рамках тактических задач.

    Обычно станция состоит из восьми спутниковых тарелок, однако конструкцию можно модернизировать и устанавливать на различную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink.

    Новые системы радиоэлектронной борьбы развернули на трассе «Новороссия».

    Президент Владимир Путин заявил о превосходстве отечественной низкоорбитальной космической группировки над американским аналогом.

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    16 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули новые РЭБ для подавления связи Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления связи Starlink для БПЛА ВСУ, сообщил военкор Александр Коц.

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант», сообщил Коц в Max. Главная задача этих систем – нарушение работы спутникового интернета Starlink, который используется для управления многими украинскими дронами самолетного типа.

    Комплексы создают мощные помехи, заглушающие сигналы от терминалов. Одна такая установка способна обеспечить защиту территории площадью около 20 квадратных километров. Для надежного прикрытия трассы протяженностью 410 километров потребуются десятки подобных систем.

    Помимо применения РЭБ, трассу начали патрулировать операторы подразделения «Рубикон». Их дроны-перехватчики массово сбивают украинские беспилотники. Однако отмечается, что для полноценной защиты от дронов-камикадзе необходимо создание грамотно выстроенной системы малой противовоздушной обороны, включающей мобильные огневые группы и радиолокационное обнаружение.

    Применение средств подавления сигнала Starlink названо оптимальным решением, так как прямое уничтожение американских спутников грозит военным конфликтом с США. Теперь ключевой задачей становится обеспечение эффективности комплексов РЭБ и налаживание их массового производства.

    В России для нужд армии создали комплекс глушения спутников Starlink «Волна Купол Гарант».

    В начале июня власти Херсонской области разработали систему противодействия вражеским беспилотникам для защиты трассы «Новороссия».

    До этого мобильные огневые группы успешно отражали атаки украинских дронов на эту автомобильную дорогу.

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    16 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

    Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду их не всегда можно обнаружить с помощью даже РЛС. По-видимому, на это и был расчет противника в ударе по МНПЗ. Кроме того, ВСУ могли использовать тактику так называемых «звездных налетов», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Противник ищет слабые места в системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

    Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

    Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

    По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

    Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана

    Анпилогов: Начало выработки Киевом оружейного плутония будет быстро обнаружено

    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    @ United States Department of Energy/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Украина попытается получить ядерное оружие из британского урана, то об этом сразу станет известно, что лишит Киев элемента внезапности, критичного в военном планировании, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в области ядерной энергетики. В рамках сделки Британия выделит около 280 млн долларов на финансирование поставок обогащенного урана для Украины.

    «С военной точки зрения использование урана, который может фигурировать в соглашении между Лондоном и Киевом, для создания ядерного оружия крайне маловероятно. Да, на территории Украины исторически существует исследовательский реактор-наработчик в Киеве – сейчас он остановлен. Но технически на подобном реакторе, напомню, Северная Корея в свое время получила первый оружейный плутоний. Вопрос в том, решится ли нынешний Киев на откровенное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    С инженерной точки зрения запустить такой реактор незаметно невозможно, подчеркивает собеседник. «Он мгновенно создает очень специфичный радиоактивный след – прежде всего инертные газы, радиоактивные изотопы, которые неизбежно поступают в атмосферу. Учитывая близость Киева к российской границе, любые системы мониторинга зафиксируют начало работы реактора практически сразу. Это значит, что попытка получить оружейный плутоний была бы немедленно обнаружена, что лишает ее всякого элемента внезапности, критичного в военном планировании», – пояснил специалист.

    Что касается самого материала: из обогащенного урана нарабатывать плутоний, безусловно, эффективнее, чем из природного. «Однако у Украины и сейчас есть ядерное топливо, которое могло бы гипотетически рассматриваться для подобных действий, и оно официально находится под контролем МАГАТЭ. Поэтому ключевой вопрос: насколько эффективно сейчас действует система контроля агентства на украинской территории и насколько полно МАГАТЭ контролирует киевский режим», – уточнил Анпилогов.

    По его словам, если отбросить фактор международного контроля, существует принципиальное ограничение: собрать урановую бомбу из этого урана невозможно. «Степень обогащения слишком низкая, а собственных мощностей, чтобы довести уран до оружейного состояния, у Украины просто нет. Показательно, что все запасы высокообогащенного урана были вывезены с Украины еще при администрации Обамы – именно из-за опасений США, что такие материалы могут попасть в руки террористов или, как тогда формулировали, «недемократических режимов предпороговых стран», которые могли бы использовать украинский уран для производства оружейного плутония», – напомнил эксперт.

    По мнению спикера, использование урана из гипотетических поставок в военных целях – событие маловероятное. «Более того, это событие, о котором мы узнаем немедленно, как только начнутся даже первые шаги по выделению оружейного плутония. Соответственно, сколь-либо значимых внезапных военных рисков для России такая ситуация не создает: любая попытка будет мгновенно вскрыта техническими средствами контроля, нарушение ДНЯО станет очевидным для всего мира, а технологической базы для быстрого создания готового устройства у Украины все равно нет», – подытожил Анпилогов.

    Ранее стало известно о подписании двухлетнего контракта между Лондоном (Британия входит в пятерку «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД) и Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Сделка была окончательно согласована во время личной встречи Кира Стармера и Владимира Зеленского в Лондоне на Даунинг-стрит.

    Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco, которая специализируется на обогащении урана. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года.

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    16 июня 2026, 10:27 • Новости дня
    Власти Крыма анонсировали масштабное переименование улиц полуострова

    Власти Крыма сообщили о планах переименования улиц полуострова

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму планируют изменить топонимы и названия общественных объектов, связанные с историческими деятелями, оставившими негативный след в судьбе страны.

    Руководитель крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале анонсировал масштабную проверку городских топонимов. По его словам, инициатива затронет улицы, скверы и различные учреждения республики.

    «Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно», – подчеркнул политик.

    Детальной проработкой инициативы займется профильный комитет госсовета по патриотическому воспитанию под руководством историка Владимира Бобкова. Константинов добавил, что к прошлому следует относиться предельно внимательно и расставлять правильные акценты, не уподобляясь тем, кто бездумно уничтожает историческую память.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости называть улицы именами отличившихся бойцов.

    В мае текущего года власти Уфы открыли новую улицу в честь покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

    В конце прошлого года руководство Киева приняло решение о переименовании десяти связанных с российскими деятелями улиц.

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    16 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Умерла актриса из фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая
    Умерла актриса из фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая
    @ vk.com/alisa.pesockaya

    Tекст: Мария Иванова

    Звезда отечественных сериалов Алиса Песоцкая, особенно запомнившаяся зрителям по яркой роли дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины», ушла из жизни в возрасте 54 лет.

    Известие о кончине 54-летней артистки появилось на портале «Кино-театр.ру», передает РИА Новости. «Годы жизни 12.05.1972 - 03.06.2026», – говорится в сообщении на сайте.

    Алиса Песоцкая получила профессиональное образование в 1988 году, окончив актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры. После этого она начала выступать на сцене Молодежного камерного театра «Славичи».

    Широкую зрительскую любовь ей принесла роль дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины». Кроме того, актриса активно снималась в телевизионных проектах, среди которых популярные сериалы «Врачебная тайна», «Атлантида» и «Дом образцового содержания».

    Последней работой Песоцкой в кино стала военная драма «СВОИ. Баллада о войне». Эта картина вышла на экраны в прошлом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на 49-м году жизни скончалась актриса сериалов «Кухня» и «Склифосовский» Татьяна Плетнева.

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    16 июня 2026, 21:33 • Новости дня
    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб

    Украина объявила о гибели экипажа разбившегося Су-24

    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипаж украинского бомбардировщика Су-24 погиб при крушении в Хмельницкой области, сообщили военно-воздушные силы Украины.

    Самолет потерпел крушение на территории Хмельницкой области на Украине, сообщили в ВВС страны, передает РИА «Новости». В результате инцидента погибли летчик и штурман. Отмечается, что самолет выполнял боевое задание.

    В официальном сообщении говорится: «Около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко воздушных сил Вооруженных сил Украины. Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задания на Хмельниччине. Оба летчика погибли», передает ТАСС.

    В марте ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, российского летчика наградили за уничтожение украинского истребителя.

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    16 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана

    Эксперт Анпилогов: Поставки британского урана не помогут Украине

    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом в атомной сфере. Это вынудит Украину покупать обогащенный уран по более высоким ценам. Но альтернатив у нее нет, страна критически зависима от помощи Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее был подписан британо-украинский контракт на поставку обогащенного урана.

    «Британско-голландско-немецкая Urenco – один из крупнейших в мире производителей обогащенного урана. К тому же, она – одна из немногих компаний, разработавших свой проект газовой центрифуги для разделения изотопов», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, сильные позиции Urenco на рынке позволяют компании диктовать свои цены на уран. «Этим объясняется довольно высокая стоимость контракта с Киевом. Но у Украины нет иного варианта – ее зависимость от западной помощи в ядерной энергетике критическая», – указал спикер. При этом, добавил он, большинство других производителей урана ориентированы в основном на покрытие внутренних потребностей своих стран. «Даже у США нет избытка обогащающих разделительных мощностей», – отметил собеседник.

    «Вероятнее всего, в рамках нынешнего контракта Лондона и Киева обогащенный уран будет поставляться американской компании Westinghouse, которая займется созданием тепловыделяющих сборок и их размещением на украинских АЭС», – предположил эксперт. Спикер обратил внимание на то, что украинские атомные станции используют классические легководные реакторы, которые работают на обогащенном уране, а не на природном.

    «Украина и в будущем будет вынуждена покупать только топливо реакторной частоты. Его стоимость будет расти. Также Европа может отказаться от политической составляющей в работе с Киевом и начать сотрудничать в рамках рыночных цен», – добавил он. Впрочем, даже нынешний контракт не создаст существенного энергетического приращения на Украине, подчеркнул собеседник.

    «Энергосистема страны полностью утратила маневренные мощности и сбалансированность. Двухлетний контракт с Британией даст возможность закрыть бытовые нужды и чуть отдалить риск блэкаутов. Не более того», – детализировал спикер. При этом, заметил он, если возникнет необходимость, Россия имеет все возможности лишить Украину и полноценной поддержки атомной энергетики. «В случае разрушения распределительных мощностей сети 750 кВ республика будет вынуждена остановить энергоблоки», – резюмировал Анипилогов.

    Ранее канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о подписании двухлетнего контракта с Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года. Также, газета ВЗГЛЯД объясняла планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине.

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    16 июня 2026, 10:38 • Новости дня
    Депутат из Ростовской области погибла в зоне спецоперации

    Депутат из Ростовской области Подкопаева погибла в зоне спецоперации

    Депутат из Ростовской области погибла в зоне спецоперации
    @ angelika_podkopaeva_

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский парламентарий и волонтер Ангелина Подкопаева погибла при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

    Подкопаева являлась депутатом Щепкинского сельского поселения, сообщила администрация Аксайского района Ростовской области.

    «Администрация Аксайского района с прискорбием сообщает о трагической гибели депутата Щепкинского сельского поселения Ангелины Юрьевны Подкопаевой, погибшей при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», – заявили представители местных властей.

    Отмечается, что с 2015 года женщина трудилась в сфере культуры района. В 2021 году она стала депутатом, а с конца 2022 года до декабря 2025 года работала исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия», передает ТАСС.

    С первых дней спецоперации Подкопаева активно занималась сбором гуманитарной помощи и лично доставляла грузы военнослужащим.

    В январе 2026 года она подписала контракт с Вооруженными силами России и отправилась на передовую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти отслужившего в зоне спецоперации депутата Юрия Швыткина.

    В январе мэр Белгорода Валентин Демидов объявил о гибели главы городской управы Алексея Везенцева на передовой.

    В конце 2024 года при выполнении боевого задания погиб тюменский военный комиссар Родион Хабаров.

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    16 июня 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    @ Isabel Infantes/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп во время протокольного приветствия на полях саммита G7 долго не отпускал руку жены президента Франции Брижит Макрон, что вызвало бурную реакцию и обсуждения в социальных сетях.

    Президент США держал руку Брижит Макрон около 13 секунд на полях саммита G7, передают «Вести». Необычное поведение американского лидера стало поводом для активных дискуссий среди интернет-пользователей.

    Супруга французского лидера несколько раз пыталась аккуратно освободить ладонь. Однако глава Белого дома полностью игнорировал эти попытки, продолжая увлеченно беседовать с Эммануэлем Макроном.

    «На этот раз не Макрон, а Брижит получила очень крепкое рукопожатие от Трампа!» – написал в социальных сетях лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон шантажировал американского лидера неким соглашением по Украине, требуя прекратить расследование о Брижит Макрон.

    Журналистка рассказала о просьбе президента США прекратить обсуждение Брижит Макрон.

    В апреле президент США с насмешкой высказался о семейных отношениях Эммануэля Макрона.

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