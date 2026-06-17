JW: Участники саммита G7 превращают конфликт на Украине в войну в Европе

Tекст: Катерина Туманова

«Война на Украине может в любой момент обостриться – например, в результате очередного нападения Киева на стратегически важные российские объекты – и перерасти в европейскую войну. В таком случае конфликт будет вестись преимущественно на территории Германии. Подобного вооруженного конфликта следует избегать любой ценой», – пишет Junge Welt.

На прошедшем саммите G7 европейским политикам удалось повлиять на взгляды Дональда Трампа относительно противостояния на Украине. Ранее американский политик заявлял: «Я закончу войну на Украине за 24 часа». Теперь же в американской администрации перестали обсуждать мирные инициативы для украинского конфликта.

Главной целью западных стран остается усиление давления на Москву. Их текущая риторика напоминает ультиматум и является продолжением курса на расширение НАТО, начатого в 1990-е годы. При этом интересы безопасности российской стороны после начала спецоперации на Украине полностью игнорируются.

Европейские лидеры продолжают излучать оптимизм вопреки реальному положению дел, отмечается в статье. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что ситуация якобы меняется в пользу Киева. Британский премьер-министр Кир Стармер вместе с представителями Канады анонсировал новые антироссийские рестрикции.

«Это по-прежнему кровавая война на истощение, но страны «Большой семерки» уже на пути к тому, чтобы превратить ее в сокрушительное столкновение. Говоря словами Брехта, тем, готовят войну на публике, нужно переломать руки», – резюмирует автор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России. Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие.



