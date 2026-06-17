  • Новость часаСобянин сообщил об уничтоженных на пути к Москве двух дронах ВСУ
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    Как вернуть рекам России стратегическое значение
    Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше согласно международным правилам
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    Эксперт: «Волна купол гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink
    Российские военные начали заходить в Новоселовку Запорожской области
    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
    Ирландский журналист осудил участие Зеленского в саммите G7
    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб
    17 июня 2026, 06:08 • Новости дня

    Актер Том Холланд подтвердил тайную свадьбу с Зендаей

    Актер Том Холланд подтвердил тайную свадьбу с Зендаей
    @ Acero/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звезда «Человека-паука» Том Холланд официально подтвердил брак с актрисой Зендаей, который состоялся в тайне от общественности.

    Актер, известный по роли «Человека-паука» рассказал о прошедшем бракосочетании во время пресс-конференции, посвященной выходу новой части франшизы, передает Esquire. Поводом для признания стали распространившиеся ранее сгенерированные нейросетью свадебные фотографии пары.

    Отвечая на вопрос о реакции родственников на тайную церемонию, Холланд заявил, что никаких особых реакций не было, «потому что они все там были». Иных подробностей о торжестве актер не раскрыл.

    При этом Холланд подчеркнул важность крепких отношений в условиях стрессовой работы в киноиндустрии. Он отметил, что супруги способны по-настоящему поддерживать друг друга благодаря общему пониманию специфики актерской жизни.

    Он назвал возлюбленную своей второй половинкой и лучшей подругой, рядом с которой чувствует абсолютную безопасность.

    Знакомство знаменитостей состоялось десять лет назад на кастинге первого совместного проекта.

    Слухи о смене статуса пары активно обсуждались после того, как стилист Лоу Роуч проговорился о состоявшейся свадьбе на февральской церемонии Actor Awards. Актриса Зендея впервые показала обручальное кольцо от Джессики Маккормак на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2025 году.


    16 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступательных действий подразделений группировки «Центр» освобожден Новый Донбасс в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Золотого Колодезя, Рубежного, Белицкого, Красноярского ДНР, Новопавловки и Маломихайловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бачевска, Новой Сечи и Великого Прикола Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригадам теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом со Светличым, Варваровкой, Избицким, Казачьей Лопанью и Рясным.

    При этом противник потерял до 210 военнослужащих и танк.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Червоного Оскола, Подлимана Харьковской области, Яцковки, Лозового, Рубцов и Щурово ДНР.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам охраны генштаба ВСУ, морской пехоты и теробороны у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Стенок, Стародубовки и Малиновки ДНР.

    В зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 165 военнослужащих, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника., нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Чаплино, Покровского, Писанцев, НовоскелеватогоДнепропетровской области, Никольского, Егоровки и Червоной Криницы Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 425 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили населенный пункт Артема в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Приют в ДНР.

    Ранее они освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР, а до этого взяли под контроль Химик в ДНР.

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    16 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink

    В России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант»

    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В России для нужд ВС России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант», который воздействует на восемь каналов передачи данных системы спутниковой связи компании SpaceX.

    Новое оборудование получило название «Волна купол гарант». Комплекс успешно воздействует на восемь каналов передачи данных системы SpaceX, ширина каждого из которых составляет 62,5 мегагерца.

    Украинские военнослужащие уже отмечают серьезные трудности со связью в зоне спецоперации из-за работы этих установок, передает РИАМО со ссылкой на Mash.

    Одна такая система включает шесть прицепов, на каждом из которых размещены по две спутниковые тарелки с поворотными механизмами. Аппаратура надежно спрятана под специальными радиопрозрачными колпаками. При необходимости антенные блоки можно снять с транспортной базы и установить на земле.

    Существующим на данный момент недостатком разработки называют высокую вероятность обнаружения вражескими средствами радиоэлектронной разведки. Кроме того, для эффективного подавления сигнала оборудование необходимо размещать в непосредственной близости от линии фронта.

    В конце мая бойцы группировки «Север» уничтожили более 15 терминалов Starlink в Харьковской области.

    Ранее российская армия с помощью средств радиоэлектронной борьбы массово выводила из строя вражеские интернет-терминалы.

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    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

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    16 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    @ war-sanctions.gur.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ресурсы заявляют о первом использовании ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что украинские СМИ пишут о применении ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве.

    Министерство обороны пока не подтверждало данную информацию. Изделие концерна «Кронштадт» является более дешевой альтернативой ракетам Х-101 и Х-69, рассчитанной на массовое производство.

    Носителем нового оружия выступает беспилотник «Орион», однако в будущем арсенал пополнят самолеты тактической авиации и вертолеты. Дальность полета достигает 500 км при максимальной скорости 650 км в час. Масса осколочно-фугасной боевой части составляет до 150 килограммов.

    Система наведения объединяет инерциальную навигацию и помехоустойчивую антенну «Комета-8М» для точного поражения заранее разведанных стационарных целей. Боеприпас способен выполнять повороты с минимальным радиусом, что делает его траекторию крайне сложной для перехвата.

    Появление новейшей крылатой ракеты «Бандероль» вызвало беспокойство в рядах Вооруженных сил Украины.

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    16 июня 2026, 20:46 • Новости дня
    Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше согласно международным правилам
    Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше согласно международным правилам
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь из-за сближения британской яхты в проливе Ла-Манш, действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента, сообщило Министерство обороны России.

    Инцидент произошел 16 июня, когда фрегат «Адмирал Григорович» обнаружил двигающуюся опасным курсом британскую яхту Bright Future, сообщает в Max Минобороны. Экипаж российского корабля предпринял несколько попыток связаться с гражданским судном по международному радиоканалу.

    Не дождавшись ответа, российские моряки пустили сигнальные ракеты и подали звуковые сигналы. Однако яхта продолжала сближение, игнорируя предупреждения.

    Когда расстояние между судами сократилось до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу из стрелкового оружия по курсу движения Bright Future. После этого британское судно изменило направление движения и удалилось.

    «Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», – сообщили в Минобороны.

    Британские СМИ сообщили о предупредительных выстрелах российского фрегата в Ла-Манше.

    В апреле корабль «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных танкера через этот пролив.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости защиты российских судов от пиратства.

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    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ

    Экономист Юшков: Ситуация, когда в Москве пропадет топливо, исключена

    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти на МНПЗ для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали». Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Московский НПЗ – крупное предприятие, которое производит топливо для всего Московского региона. Когда оно строилось, комплекс был за пределами Москвы. Но город постепенно разрастался, и завод сначала оказался на черте, а потом и внутри столицы. Поэтому компания «Газпром нефть» сделала НПЗ образцово-показательным с минимальными выбросами в окружающую среду», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, МНПЗ крайне важен еще и потому, что находится буквально в центре огромного рынка сбыта. «Логистика минимальна: с завода топливо фактически сразу поступает потребителям. Если предприятие сократит производство, топливо придется везти издалека, что создаст дополнительные проблемы», – рассуждает собеседник. Эксперт допускает, что ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали», и нефтепродукты невозможно было бы получить.

    Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена. «Во-первых, как правило, оборудование довольно быстро чинится и заменяется. Во-вторых, в резервуарах есть довольно большой объем топлива, который можно использовать во время проведения ремонтных работ. Наконец, НПЗ из соседних регионов смогут, что называется, подставить плечо», – уточнил Юшков.

    При этом ронимание населением механизмов, как работает топливная логистика, поможет избежать всплесков ажиотажного спроса на фоне ударов по нефтепереработке. «Допустим, на АЗС в день приезжала одна тысяча автомобилей. Если начинается паника, и на заправку приезжает уже две тысячи машин, то – даже при нормальном снабжении топливом – будут возникать перерывы в доставке. Это вызовет у населения еще большую тревогу. Но она безосновательна: на деле топливо не заканчивалось, просто начался аномальный спрос», – описал аналитик.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава белорусского государства посоветовал лидеру Украины быть осторожнее, отреагировав на резкие высказывания народной мудростью.

    Александр Лукашенко прокомментировал недавние выпады со стороны Киева, передает ТАСС. «Он должен понимать, что у нас часто говорят – как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней», – заявил политик.

    Белорусский лидер подчеркнул, что ранее старался игнорировать нелепые заявления Владимира Зеленского. По словам главы государства, он делал скидку на неопытность украинского лидера и колоссальное давление на него.

    Однако терпение Минска оказалось небезграничным. Когда в адрес Белоруссии посыпались прямые угрозы, президент был вынужден дать жесткий ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.

    Президент республики Александр Лукашенко назвал подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней.

    Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес белорусского лидера.

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    16 июня 2026, 08:38 • Новости дня
    Украинский дрон повредил Московский НПЗ

    Собянин: Украинский дрон повредил объект на Московском НПЗ

    Украинский дрон повредил Московский НПЗ
    @ Денис Гришкин/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские дроны последние 24 часа не прекращают атаку на российскую столицу. В результате повреждение получил нефтеперерабатывающий завод МНПЗ, сообщил глава Москвы Сергей Собянин.

    «В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ», – указал Собянин в Max.

    Он добавил, что никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

    Ранее Собянин сообщал о сбитых дронах на подлете к Москве.

    Согласно открытым данным, основным предприятием, обеспечивающим Москву топливом, является один крупный нефтеперерабатывающий завод – Московский НПЗ (расположенный в Капотне). Предприятие компании «Газпром нефть» играет ключевую роль в топливообеспечении столицы. Бензин: обеспечивает около 40% потребностей Москвы. Дизельное топливо: производит до 50% объема, потребляемого в столичном регионе. Рынок региона: в целом завод закрывает более трети (35–40%) всего топливного рынка Москвы. Авиация: МНПЗ является одним из главных поставщиков керосина для московского авиаузла. Остальной объем нефтепродуктов для нужд города поставляется с других крупных НПЗ России по разветвленной системе трубопроводов.

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    16 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Эксперт: «Волна Купол Гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink

    Эксперт Трухачев: Комплекс подавления Starlink показал высокую эффективность

    Эксперт: «Волна Купол Гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественная разработка «Волна Купол Гарант» успешно блокирует вражеские аппараты связи во время пролета над зоной действия радиоэлектронной борьбы при локальных тактических операциях, рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Трухачев.

    Трухачев подтвердил успешное применение новой системы против аппаратов американской компании, передает ТАСС. Ранее средства массовой информации сообщали об использовании этого оборудования российскими военнослужащими.

    «Здесь также нужно учитывать, что это изделие не выключает Starlink в привычном понимании, а «оглушает» конкретный спутник на время пролета над зоной действия РЭБ», – пояснил эксперт.

    Трухачев добавил, что подавление нужных частот обеспечивает высокую результативность в рамках тактических задач.

    Обычно станция состоит из восьми спутниковых тарелок, однако конструкцию можно модернизировать и устанавливать на различную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink.

    Новые системы радиоэлектронной борьбы развернули на трассе «Новороссия».

    Президент Владимир Путин заявил о превосходстве отечественной низкоорбитальной космической группировки над американским аналогом.

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    16 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

    Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду их не всегда можно обнаружить с помощью даже РЛС. По-видимому, на это и был расчет противника в ударе по МНПЗ. Кроме того, ВСУ могли использовать тактику так называемых «звездных налетов», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Противник ищет слабые места в системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

    Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

    Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

    По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

    Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 10:27 • Новости дня
    Власти Крыма анонсировали масштабное переименование улиц полуострова

    Власти Крыма сообщили о планах переименования улиц полуострова

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму планируют изменить топонимы и названия общественных объектов, связанные с историческими деятелями, оставившими негативный след в судьбе страны.

    Руководитель крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале анонсировал масштабную проверку городских топонимов. По его словам, инициатива затронет улицы, скверы и различные учреждения республики.

    «Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно», – подчеркнул политик.

    Детальной проработкой инициативы займется профильный комитет госсовета по патриотическому воспитанию под руководством историка Владимира Бобкова. Константинов добавил, что к прошлому следует относиться предельно внимательно и расставлять правильные акценты, не уподобляясь тем, кто бездумно уничтожает историческую память.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости называть улицы именами отличившихся бойцов.

    В мае текущего года власти Уфы открыли новую улицу в честь покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

    В конце прошлого года руководство Киева приняло решение о переименовании десяти связанных с российскими деятелями улиц.

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    16 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Умерла актриса из фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая
    Умерла актриса из фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая
    @ vk.com/alisa.pesockaya

    Tекст: Мария Иванова

    Звезда отечественных сериалов Алиса Песоцкая, особенно запомнившаяся зрителям по яркой роли дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины», ушла из жизни в возрасте 54 лет.

    Известие о кончине 54-летней артистки появилось на портале «Кино-театр.ру», передает РИА Новости. «Годы жизни 12.05.1972 - 03.06.2026», – говорится в сообщении на сайте.

    Алиса Песоцкая получила профессиональное образование в 1988 году, окончив актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры. После этого она начала выступать на сцене Молодежного камерного театра «Славичи».

    Широкую зрительскую любовь ей принесла роль дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины». Кроме того, актриса активно снималась в телевизионных проектах, среди которых популярные сериалы «Врачебная тайна», «Атлантида» и «Дом образцового содержания».

    Последней работой Песоцкой в кино стала военная драма «СВОИ. Баллада о войне». Эта картина вышла на экраны в прошлом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на 49-м году жизни скончалась актриса сериалов «Кухня» и «Склифосовский» Татьяна Плетнева.

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    16 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули новые РЭБ для подавления связи Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления связи Starlink для БПЛА ВСУ, сообщил военкор Александр Коц.

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант», сообщил Коц в Max. Главная задача этих систем – нарушение работы спутникового интернета Starlink, который используется для управления многими украинскими дронами самолетного типа.

    Комплексы создают мощные помехи, заглушающие сигналы от терминалов. Одна такая установка способна обеспечить защиту территории площадью около 20 квадратных километров. Для надежного прикрытия трассы протяженностью 410 километров потребуются десятки подобных систем.

    Помимо применения РЭБ, трассу начали патрулировать операторы подразделения «Рубикон». Их дроны-перехватчики массово сбивают украинские беспилотники. Однако отмечается, что для полноценной защиты от дронов-камикадзе необходимо создание грамотно выстроенной системы малой противовоздушной обороны, включающей мобильные огневые группы и радиолокационное обнаружение.

    Применение средств подавления сигнала Starlink названо оптимальным решением, так как прямое уничтожение американских спутников грозит военным конфликтом с США. Теперь ключевой задачей становится обеспечение эффективности комплексов РЭБ и налаживание их массового производства.

    В России для нужд армии создали комплекс глушения спутников Starlink «Волна Купол Гарант».

    В начале июня власти Херсонской области разработали систему противодействия вражеским беспилотникам для защиты трассы «Новороссия».

    До этого мобильные огневые группы успешно отражали атаки украинских дронов на эту автомобильную дорогу.

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    16 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана

    Анпилогов: Начало выработки Киевом оружейного плутония будет быстро обнаружено

    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    @ United States Department of Energy/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Украина попытается получить ядерное оружие из британского урана, то об этом сразу станет известно, что лишит Киев элемента внезапности, критичного в военном планировании, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в области ядерной энергетики. В рамках сделки Британия выделит около 280 млн долларов на финансирование поставок обогащенного урана для Украины.

    «С военной точки зрения использование урана, который может фигурировать в соглашении между Лондоном и Киевом, для создания ядерного оружия крайне маловероятно. Да, на территории Украины исторически существует исследовательский реактор-наработчик в Киеве – сейчас он остановлен. Но технически на подобном реакторе, напомню, Северная Корея в свое время получила первый оружейный плутоний. Вопрос в том, решится ли нынешний Киев на откровенное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    С инженерной точки зрения запустить такой реактор незаметно невозможно, подчеркивает собеседник. «Он мгновенно создает очень специфичный радиоактивный след – прежде всего инертные газы, радиоактивные изотопы, которые неизбежно поступают в атмосферу. Учитывая близость Киева к российской границе, любые системы мониторинга зафиксируют начало работы реактора практически сразу. Это значит, что попытка получить оружейный плутоний была бы немедленно обнаружена, что лишает ее всякого элемента внезапности, критичного в военном планировании», – пояснил специалист.

    Что касается самого материала: из обогащенного урана нарабатывать плутоний, безусловно, эффективнее, чем из природного. «Однако у Украины и сейчас есть ядерное топливо, которое могло бы гипотетически рассматриваться для подобных действий, и оно официально находится под контролем МАГАТЭ. Поэтому ключевой вопрос: насколько эффективно сейчас действует система контроля агентства на украинской территории и насколько полно МАГАТЭ контролирует киевский режим», – уточнил Анпилогов.

    По его словам, если отбросить фактор международного контроля, существует принципиальное ограничение: собрать урановую бомбу из этого урана невозможно. «Степень обогащения слишком низкая, а собственных мощностей, чтобы довести уран до оружейного состояния, у Украины просто нет. Показательно, что все запасы высокообогащенного урана были вывезены с Украины еще при администрации Обамы – именно из-за опасений США, что такие материалы могут попасть в руки террористов или, как тогда формулировали, «недемократических режимов предпороговых стран», которые могли бы использовать украинский уран для производства оружейного плутония», – напомнил эксперт.

    По мнению спикера, использование урана из гипотетических поставок в военных целях – событие маловероятное. «Более того, это событие, о котором мы узнаем немедленно, как только начнутся даже первые шаги по выделению оружейного плутония. Соответственно, сколь-либо значимых внезапных военных рисков для России такая ситуация не создает: любая попытка будет мгновенно вскрыта техническими средствами контроля, нарушение ДНЯО станет очевидным для всего мира, а технологической базы для быстрого создания готового устройства у Украины все равно нет», – подытожил Анпилогов.

    Ранее стало известно о подписании двухлетнего контракта между Лондоном (Британия входит в пятерку «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД) и Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Сделка была окончательно согласована во время личной встречи Кира Стармера и Владимира Зеленского в Лондоне на Даунинг-стрит.

    Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco, которая специализируется на обогащении урана. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года.

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    16 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных

    Каллас заявила об обучении российских военных в Китае для участия в СВО

    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские власти расширили санкционные списки против азиатских компаний и начали оценку последствий предполагаемого участия Пекина в подготовке бойцов для спецоперации на Украине.

    Европейский союз усиливает экономическое давление на Пекин из-за поддержки Москвы, передает Bloomberg.

    «Мы проверили сообщения о том, что китайские военные обучали российский военный персонал для участия в боях на Украине», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    В понедельник европейские власти внесли в санкционные списки четыре азиатские компании. В перечень попали два китайских производителя и две гонконгские судоходные фирмы. Их обвиняют в якобы поставках компонентов для беспилотников и помощи в экспорте российской нефти.

    Ранее журналисты сообщали о« секретном обучении» около 200 российских специалистов в Китае в конце прошлого года. Тренировки якобы касались использования дронов. Министерство иностранных дел КНР категорически отвергло эти обвинения.

    Отношения между Брюсселем и Пекином остаются напряженными на фоне растущего торгового дисбаланса. Ожидается, что европейские лидеры обсудят избыточные промышленные мощности Китая в четверг, а в конце месяца пройдут переговоры представителей торговли двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила создать перечень помогающих российскому военно-промышленному комплексу китайских компаний.

    Европейский союз готовил ограничительные меры против Пекина за якобы поставку комплектующих для беспилотников.

    МИД КНР решительно осудил включение национальных предприятий в европейские санкционные списки.

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    16 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных

    МИД КНР назвал клеветой заявления ЕС о помощи китайских военных России в СВО

    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявления о якобы поддержке российских сил армией Китая в зоне специальной военной операции не соответствуют действительности и являются попыткой очернить страну, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Обвинения в участии китайских военных в конфликте на Украине лишены фактических оснований, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга в Пекине.

    Дипломат ответил на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая ранее выступила с подобными обвинениями, передает ТАСС.

    «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Пекин категорически отвергает любые домыслы о военном содействии России в рамках спецоперации. Представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал подобные высказывания безосновательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года власти КНР отвергли сообщения о планах отправки военного контингента на Украину.

    До этого украинский МИД вызвал посла Китая из-за слухов об участии граждан КНР в боевых действиях. В ответ Пекин выразил решительный протест против подобных необоснованных заявлений Киева.

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