  • Новость часаСобянин сообщил об уничтоженных на пути к Москве двух дронах ВСУ
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    17 июня 2026, 05:17 • Новости дня

    Средняя зарплата в Москве за год выросла почти на 31 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доходы жителей российской столицы увеличились за последние 12 месяцев, к весне 2026 года они достигли отметки в 219 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата.

    Средний размер заработной платы в Москве за год увеличился почти на 31 тыс. рублей, до 219 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на информацию Росстата.

    В марте 2025 года москвичи получали в среднем 188 тыс. 978 рублей. Таким образом, за год сумма выросла на 30 640 рублей.

    Отмечается, что в стране средний размер заработной платы в марте 2026 года находился на уровне 112 тыс. 654 рублей.

    В октябре прошлого года власти Москвы прогнозировали рост среднемесячной заработной платы в 2026 году до 197 тыс. рублей. В марте 2026 года количество российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей увеличилось до 20.

    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ

    Экономист Юшков: Ситуация, когда в Москве пропадет топливо, исключена

    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти на МНПЗ для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали». Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Московский НПЗ – крупное предприятие, которое производит топливо для всего Московского региона. Когда оно строилось, комплекс был за пределами Москвы. Но город постепенно разрастался, и завод сначала оказался на черте, а потом и внутри столицы. Поэтому компания «Газпром нефть» сделала НПЗ образцово-показательным с минимальными выбросами в окружающую среду», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, МНПЗ крайне важен еще и потому, что находится буквально в центре огромного рынка сбыта. «Логистика минимальна: с завода топливо фактически сразу поступает потребителям. Если предприятие сократит производство, топливо придется везти издалека, что создаст дополнительные проблемы», – рассуждает собеседник. Эксперт допускает, что ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали», и нефтепродукты невозможно было бы получить.

    Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена. «Во-первых, как правило, оборудование довольно быстро чинится и заменяется. Во-вторых, в резервуарах есть довольно большой объем топлива, который можно использовать во время проведения ремонтных работ. Наконец, НПЗ из соседних регионов смогут, что называется, подставить плечо», – уточнил Юшков.

    При этом ронимание населением механизмов, как работает топливная логистика, поможет избежать всплесков ажиотажного спроса на фоне ударов по нефтепереработке. «Допустим, на АЗС в день приезжала одна тысяча автомобилей. Если начинается паника, и на заправку приезжает уже две тысячи машин, то – даже при нормальном снабжении топливом – будут возникать перерывы в доставке. Это вызовет у населения еще большую тревогу. Но она безосновательна: на деле топливо не заканчивалось, просто начался аномальный спрос», – описал аналитик.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 08:38 • Новости дня
    Украинский дрон повредил Московский НПЗ

    Собянин: Украинский дрон повредил объект на Московском НПЗ

    Украинский дрон повредил Московский НПЗ
    @ Денис Гришкин/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские дроны последние 24 часа не прекращают атаку на российскую столицу. В результате повреждение получил нефтеперерабатывающий завод МНПЗ, сообщил глава Москвы Сергей Собянин.

    «В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ», – указал Собянин в Max.

    Он добавил, что никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

    Ранее Собянин сообщал о сбитых дронах на подлете к Москве.

    Согласно открытым данным, основным предприятием, обеспечивающим Москву топливом, является один крупный нефтеперерабатывающий завод – Московский НПЗ (расположенный в Капотне). Предприятие компании «Газпром нефть» играет ключевую роль в топливообеспечении столицы. Бензин: обеспечивает около 40% потребностей Москвы. Дизельное топливо: производит до 50% объема, потребляемого в столичном регионе. Рынок региона: в целом завод закрывает более трети (35–40%) всего топливного рынка Москвы. Авиация: МНПЗ является одним из главных поставщиков керосина для московского авиаузла. Остальной объем нефтепродуктов для нужд города поставляется с других крупных НПЗ России по разветвленной системе трубопроводов.

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    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

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    16 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

    Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду их не всегда можно обнаружить с помощью даже РЛС. По-видимому, на это и был расчет противника в ударе по МНПЗ. Кроме того, ВСУ могли использовать тактику так называемых «звездных налетов», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Противник ищет слабые места в системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

    Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

    Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

    По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

    Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Возгорание на Московском НПЗ локализовано
    Возгорание на Московском НПЗ локализовано
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пожар на территории столичного нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) локализовали, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    Пожар локализован, специалисты продолжают ликвидировать последствия происшествия, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Риск дальнейшего распространения пламени отсутствует.

    Напомним, украинский беспилотник повредил московский НПЗ, никто не пострадал.

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    16 июня 2026, 06:48 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву», – сказано в сообщении мэра в «Максе».

    В других сообщениях он проинформировал об уничтожении еще трех и двух БПЛА силами ПВО.

    Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила три летевших на Москву дрона.

    Перед этим Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 июня 2026, 11:44 • Новости дня
    Пожар на Московском НПЗ ликвидирован
    Пожар на Московском НПЗ ликвидирован
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Огонь на территории столичного Московского нефтеперерабатывающего завода потушен, сообщили в главном управлении МЧС по городу.

    «Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован», – говорится в официальном сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Ситуация на объекте стабилизирована. Происшествие никак не отразилось на функционировании предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении нефтеперерабатывающего завода украинским беспилотником. Позже сотрудники столичного управления МЧС локализовали возгорание на территории предприятия.

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    17 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО уничтожены десять дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек. Средства ПВО сбили 151 украинский дрон за семь часов во вторник.


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    16 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Военкор Коц: В «войне столиц» против Киева Москва ведет с серьезным отрывом

    Tекст: Вера Басилая

    Московская система противовоздушной обороны успешно отразила массированную атаку украинских дронов, Россия ведет с серьезным отрывом в «войне столиц» против Киева, сообщил военкор Александр Коц.

    Военкор Александр Коц в своем Max сообщил, что с полуночи украинские войска пытались прорвать противовоздушную оборону Москвы дальнобойными ударными беспилотниками. Системы ПВО сбили около 60 вражеских дронов.

    «Московский узел противовоздушной обороны отработал практически идеально – к цели прорвался всего один беспилотник. Сравните со вчерашними ударами по Киеву – десятки прилетов наших ракет и дронов по объектам ВПК. В «войне столиц» Россия ведет с серьезным отрывом», – отметил Коц.

    Мэр города Сергей Собянин подтвердил попадание одного аппарата по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Пожар на предприятии оперативно ликвидировали, оно работает в штатном режиме, пострадавших нет.

    Коц сравнил ситуацию с недавними массированными ударами по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. По его мнению, украинское руководство пыталось приурочить налет к саммиту «Большой семерки» в Канаде, чтобы продемонстрировать перехват инициативы президенту США. Целью акции было втягивание Вашингтона в конфликт на стороне антироссийской коалиции.

    Военкор предупредил, что расслабляться рано. Европа продолжает поставлять Украине беспилотники, и в будущем масштабы налетов на российские города могут возрасти.

    Минобороны сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

    Ранее Собянин сообщал о сбитых дронах на подлете к Москве.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил попадание украинского беспилотника по Московскому НПЗ сильным дождем.

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    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Российские и белорусские следователи вскрыли в Москве банду серых риелторов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместная следственная группа России и Белоруссии пресекла деятельность международной преступной группировки, которая мошенническим путем присваивала квартиры жителей Москвы, сообщил белорусский Следственный комитет.

    «Злоумышленники подыскивали умерших, пропавших без вести или длительное время отсутствующих москвичей, не имеющих наследников, после чего оформляли права на их недвижимость по поддельным документам – через фиктивные браки и мнимые сделки купли-продажи», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

    По данным следствия, преступное сообщество было организовано в 2021 году в России мужчиной, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. Он координировал работу группы и создал структурные подразделения на территории обоих государств. В преступную схему был вовлечен 62-летний житель Брестской области.

    Первой жертвой злоумышленников стала скончавшаяся в 2020 году москвичка. Сотрудница столичного жилищно-эксплуатационного участка передала организатору копии документов женщины. После этого белорусский участник группы изготовил поддельные свидетельства и нашел кандидата на роль фиктивного мужа.

    Фигуранты арестованы, один из обвиняемых находится под личным поручительством. В Следственном комитете подчеркнули, что впервые была создана совместная следственно-оперативная группа двух стран, что позволило эффективно координировать расследование транснациональных преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня столичный суд приговорил участницу группировки черных риелторов к 12 годам колонии.

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    16 июня 2026, 06:21 • Новости дня
    ПВО сбила три летевших на Москву дрона
    ПВО сбила три летевших на Москву дрона
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Три БПЛА сбиты силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще три БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб прибыли к месту падения обломков.

    Росавиация сообщила в «Максе», что ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

    Аэропорт Внуково продолжает принимать и отправлять рейсы, однако делает это по согласованию с компетентными органами из-за ограничений в воздушном пространстве региона.

    Эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    Накануне Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 июня 2026, 07:31 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 15 дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы противовоздушной обороны поразили 15 беспилотных летательных аппаратов на подлете к российской столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожено пятнадцать беспилотных средств. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.

    До этого Собянин сообщал о других уничтоженных дронах на подлете к городу.

    Напомним, за ночь над страной поразили 172 беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа.

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    16 июня 2026, 08:19 • Новости дня
    В Москве задержали курьера мошенников, укравшего миллионы у подростка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Зеленограде стражи порядка поймали 19-летнего пособника мошенников, который забрал у доверчивого подростка почти 5 млн рублей и перевел средства в криптовалюту, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин

    Злоумышленника удалось вычислить благодаря камерам городского видеонаблюдения, пояснил Васенин, передает ТАСС.

    «Полицейские установили, что 17-летнему сыну потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся работниками государственных учреждений и силовых структур. Они сообщили ему ложную информацию, получили код из сообщения, после чего стали угрожать привлечением к ответственности и потребовали задекларировать имущество», – рассказал он.

    Во время общения по видеосвязи аферисты заметили в квартире сейф. Они убедили юношу достать оттуда все сбережения и передать их курьеру. Выполняя указания, школьник отдал незнакомцу 4,8 млн рублей.

    Задержанным оказался 19-летний житель Москвы. Полученные деньги молодой человек успел перевести в криптовалюту и отправить своим кураторам.

    Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля мошенники выманили у московского подростка 3 млн рублей после видеоконференции с осмотром квартиры. В середине того же месяца злоумышленники похитили из сейфа другого обманутого юноши коллекцию серебряных монет.

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    16 июня 2026, 05:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве система противовоздушной обороны сбила два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    После поражения целей на местах падения обломков БПЛА начали работу специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве.

    Возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской в Краснодарском крае после падения фрагментов дрона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 июня 2026, 18:20 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральное агентство воздушного транспорта отменило временные ограничения на работу аэропорта Внуково.

    Внуково полностью возобновило прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация в Max.

    «Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.

    Накануне в аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Во вторник в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Чебоксар отменили ограничения на полеты.

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    17 июня 2026, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтоженных на пути к Москве двух дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два дрона ВСУ уничтожены на подлете к столице силами ПВО, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ.

    Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек.

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