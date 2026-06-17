Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира

Tекст: Катерина Туманова

Нападающий французской национальной команды Килиан Мбаппе обошел аргентинца Лионеля Месси по количеству забитых мячей на мировых первенствах, передает РИА «Новости».

Во вторник сборная Франции одержала победу над командой Сенегала в первом туре группового этапа, забив три мяча и пропустив один.

В ходе матча французский форвард дважды поразил ворота соперника. Таким образом, 27-летний Мбаппе забил свои 13-й и 14-й голы на турнирах высшего уровня всего за 15 матчей.

Аргентинец Месси в возрасте 38 лет имеет в своем активе 13 голов за 26 игр. Ровно 14 забитых мячей числятся на счету немца Герда Мюллера. Всего 15 раз ворота соперников на турнирах поражал бразилец Роналдо, а абсолютным рекордсменом остается немец Мирослав Клозе с 16 голами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Криштиану Роналду в мае возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира. Месси в 2025 году побил клубный рекорд MLS по забитым голам в год.



