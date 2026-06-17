Sky News сообщил, что капитан задержанного танкера Smyrtos предстал перед судом

Мужчина руководил судном Smyrtos под флагом Камеруна, когда его перехватили 14 июня.
«Гражданин Индии Аджай Пант обвиняется в прямой или косвенной поставке запрещенных к ввозу нефти или нефтепродуктов из России в третью страну посредством морских перевозок, предположительно в нарушение пункта 46Z9B Регламента о санкциях в отношении России (выход из ЕС) 2019 года», – приводит телеканал Sky News вменяемую 38-летнему моряку Аджаю Панте провинность.
Моряк предстал перед судом по видеосвязи, так как находился на судне. Никаких намеков на признание вины Пант не продемонстрировал, однако, признал свои имя, происхождение и проживание в Индии.
Суд постановил, что он останется под арестом до 16 июля. Следующее заседание пройдет в королевском суде города Борнмут.
Британское правительство считает танкер Smyrtos связанным с Россией. При этом в российском посольстве в Лондоне подчеркнули отсутствие соотечественников на борту. Ранее власти России называли подобные действия западных стран пиратством XXI века.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos. В Сети появились кадры шестичасовой операции по задержанию этого судна. В Британии раскритиковали власти за захват танкера Smyrtos в Ла-Манше.