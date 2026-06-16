В проекте «ЕР» по разработкам двойного назначения примут участие 1,5 тыс. инженеров

На участие в программе уже поступило 550 заявок от инженеров, стартапов, вузов и промышленных предприятий со всей страны, сообщается в канале партии в Max.
В проектах задействовано более 1,5 тыс. человек. По результатам отбора в программу попадет 151 инициатива. Финал мероприятия состоится в Москве в октябре 2026 года.
«Сегодня Россия нуждается в собственных технологических решениях во всех стратегически значимых сферах – от беспилотных систем и искусственного интеллекта до робототехники и средств связи. Для нас важно не только поддерживать талантливых разработчиков, но и помогать им быстрее проходить путь от идеи до внедрения. Акселератор создаёт для этого необходимые условия», – отметил секретарь Наблюдательного совета ЦБСТ Александр Сидякин.
Третий поток программы включает 29 технологических направлений. Среди них беспилотные технологии, современные системы ПВО, робототехника, радиолокация, искусственный интеллект, микроэлектроника и экстремальная медицина.
Осенью прошлого года Центр беспилотных систем и технологий открыл второй поток акселератора проектов специального и двойного назначения.
Весной жюри отобрало 11 перспективных инициатив для оказания дальнейшей поддержки.
За два года работы ЦБСТ сформировал масштабную рабочую экосистему из сотен инновационных компаний по всей России.