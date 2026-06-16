The Telegraph: «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в Ла-Манше

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел во вторник утром в проливе, передает The Telegraph. По данным издания, фрегат «Адмирал Григорович» в понедельник днем шел через пролив под наблюдением двух патрульных кораблей River-класса HMS Mersey и HMS Tyne, после чего и были сделаны предупредительные выстрелы.

При этом газета пишет, что «Адмирал Григорович» якобы провел предупредительную стрельбу в направлении сблизившейся с ним британской частной яхты, а не военных кораблей. Произошло это якобы около 11.40 по местному времени примерно в 37 км к югу от острова Уайт, за пределами территориальных вод Британии.

Пострадавших и повреждений не зафиксировали, яхта продолжила переход через Ла-Манш. Представитель Минобороны Британии заявил: «Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше».

Инцидент произошел на фоне недавнего досмотра танкера Smyrtos, на борт которого по распоряжению премьер-министра Кира Стармера поднялись морские пехотинцы Королевской морской пехоты. При этом военные источники подчеркивают, что произошедшее в Ла-Манше не связано с решением о захвате Smyrtos.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна был перехвачен британскими военными в Ла-Манше после выхода из порта Усть-Луга.

В Сети появились кадры шестичасовой операции по его задержанию с участием вертолетов и кораблей ВМС Британии.

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» ранее провел через Ла-Манш российские танкеры Universal и Enigma на фоне заявлений Лондона о задержании судов «теневого флота».