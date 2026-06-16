Кремль: Путин проведет двусторонние встречи на саммите АСЕАН в Казани

Tекст: Вера Басилая

Масштабное мероприятие пройдет 17 и 18 июня и будет приурочено к 35-летию отношений между Москвой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, сообщили в Кремле. Лидеры планируют оценить текущее стратегическое партнерство и определить будущие векторы развития в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Участники встречи обменяются мнениями по ключевым международным проблемам. По итогам переговоров ожидается утверждение казанской декларации и комплексного плана действий. Кроме того, президент России Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.

Параллельно с основным событием 17 июня состоится профильный деловой форум. На этой площадке предприниматели обсудят перспективы расширения торгово-экономического взаимодействия.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина на саммите Россия – АСЕАН ожидает переговорный марафон.

Президент Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита.