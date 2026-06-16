  • Новость часаВоенкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина в Гааге проиграла России пролив и море
    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink
    Депутат Колесник: Суд в Гааге официально закрепил Азовское море за Россией
    Netflix приобрел права на показ продолжения «Маши и Медведя»
    Российские военные начали заходить в Новоселовку Запорожской области
    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
    Пожар уничтожил более 90% полотна панорамы обороны Севастополя
    В Крыму запретили движение мотоциклов по ночам
    16 июня 2026, 18:36 • Новости дня

    Чешская армия протестировала проезд танков Leopard по автомагистралям

    Novinky: Шесть танков Leopard 2A4 проехали по трассе D35 в Чехии

    Чешская армия протестировала проезд танков Leopard по автомагистралям
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть танков Leopard 2A4 проехали по автомагистрали на востоке Чехии в рамках проверки безопасности движения тяжелой техники в потоке гражданского транспорта, сообщил новостной портал Novinky.

    Во вторник автомобилисты в Оломоуцком крае встретили необычных участников движения: по одной из полос трассы D35 ехали шесть 55-тонных танков в сопровождении тягача, передает РИА «Новости». Гусеницы машин были оснащены специальными резиновыми накладками, чтобы не повредить дорожное покрытие.

    «Цель данной акции заключается в практической проверке организации, безопасности и выполнения движения гусеничной техники в потоке транспорта по дорогам более высокого класса, в том числе по скоростным автомагистралям», – пояснила пресс-секретарь механизированной бригады Романа Спитцерова. Ранее армия перевозила подобные машины только по железной дороге или на прицепах.

    Колонна совершила 18-километровый маршрут, выехав с базы и преодолев часть пути по скоростной магистрали. В течение дня маневры повторялись с заменой водителей. Подобная практика регулярно применяется в других европейских странах, но в Чехии это произошло впервые. Обучение танкистов не привело к существенным ограничениям для обычного транспорта.

    Ранее танк бундесвера отстрелялся холостыми зарядами на автобане в Баварии.

    15 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неизбежном крахе украинской армии при успешном окружении агломерации на севере Донбасса войсками РФ

    По словам Лукашенко, если российским войскам удастся окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены, передает РИА «Новости».

    Белорусский лидер подчеркнул, что на этом участке фронта базируется основной костяк украинских подразделений.

    «Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены», – сообщил Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English. Он отметил, что российские подразделения методично и шаг за шагом продвигаются вперед.

    Глава белорусского государства также подчеркнул, что украинские войска порой успешно обороняются, однако уступают в результативности российской армии. Кроме того, политик выразил уверенность, что продолжение наступления войск РФ в первые дни спецоперации привело бы к полному разгрому противника и свержению Владимира Зеленского.

    Лукашенко заявил, что в начале СВО советовал украинскому руководству пойти на мирное соглашение.

    Белорусский лидер допустил прекращение боевых действий в 2026 году.

    Также Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры с участием лидеров России и Украины.

    Комментарии (8)
    15 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море

    Юрист Исполинов: Россия в Гааге подтвердила право на Крым и Азовское море

    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия крайне ответственно подошла к защите своих интересов в морском праве: были подготовлены тщательные аргументы по принадлежности Азовского моря и законности строительства Крымского моста. Результатом стала блистательная победа в арбитраже, заявил газете ВЗГЛЯД юрист Алексей Исполинов. Ранее Россия в гаагском арбитраже оспорила претензии Киева на акваторию Чёрного и Азовского морей.

    «Важно понимать, что сокращенный термин «Гаага» как правило является синонимичным к Международному уголовному суду (МУС), который действительно располагается в этом городе, равно как и Международный суд ООН. Поэтому, использовать данное название в отношении победы российских юристов по вопросу морских притязаний Украины – не вполне корректно», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «В нашем случае речь идет о Постоянной палате третейского суда, которая также расположена в Гааге и выступила площадкой для администрирования арбитража ad hoc – «по особому случаю», одноразово. Именно ее представители согласились с неправомерностью украинских претензий», – акцентирует собеседник.

    Итоговое решение, по его словам, стало однозначной победой России. «Благодаря этому решению желание Киева демонтировать Крымский мост или признать Азовское море совместным не осуществится. По всем пунктам оппонентам отказано. Арбитры приняли такое решение не из жалости и не желая бросить Москве кость, а потому что наша позиция оказалась тщательно сформулированной», – поясняет он.

    Ключевую роль сыграла качественная подготовка российских специалистов. «Они постарались на славу. Российская сторона озвучивала кристально чистые и понятные аргументы. Обычно, сталкиваясь с подобной подготовкой, даже европейские арбитры стараются не рисковать собственной репутацией и решают проблемы по существу», – продолжает эксперт.

    Немаловажен и временной контекст, добавляет Исполинов. «На дворе уже не 2022 и не 2023 год. Тогда было модно во всем обвинять Россию в попытке отстоять какие-то свои моральные представления. Сейчас с этим проще – в целом ряде серьезных инстанций подобная истерия завершилась», – заключил он.

    Ранее ППТС в Гааге огласил окончательное решение по арбитражному разбирательству Москвы и Киева о правах стран в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря. В независимом арбитраже принимали участие представители пяти государств: Алжира, Британии, Мексики, РФ и Республики Кореи.

    «Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», – отмечается на сайте МИД.

    «Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», – пишут в дипведомстве.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идет о сроках проведения экологической экспертизы и публикации ее результатов.

    Комментарии (8)
    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступательных действий подразделений группировки «Центр» освобожден Новый Донбасс в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Золотого Колодезя, Рубежного, Белицкого, Красноярского ДНР, Новопавловки и Маломихайловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бачевска, Новой Сечи и Великого Прикола Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригадам теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом со Светличым, Варваровкой, Избицким, Казачьей Лопанью и Рясным.

    При этом противник потерял до 210 военнослужащих и танк.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Червоного Оскола, Подлимана Харьковской области, Яцковки, Лозового, Рубцов и Щурово ДНР.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам охраны генштаба ВСУ, морской пехоты и теробороны у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Стенок, Стародубовки и Малиновки ДНР.

    В зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 165 военнослужащих, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника., нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Чаплино, Покровского, Писанцев, НовоскелеватогоДнепропетровской области, Никольского, Егоровки и Червоной Криницы Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 425 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили населенный пункт Артема в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Приют в ДНР.

    Ранее они освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР, а до этого взяли под контроль Химик в ДНР.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Стратегический бомбардировщик США B-52 потерпел крушение в Калифорнии

    Стратегический бомбардировщик США B-52 разбился после взлета с авиабазы Эдвардс

    Стратегический бомбардировщик США B-52 потерпел крушение в Калифорнии
    @ US Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета с аэродрома Эдвардс в Калифорнии, сообщает база.

    «Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета на аэродроме Эдвардс в 11.20 (21.20 мск)», – сообщает база в X.

    Указывается, что на месте крушения находятся сотрудники экстренных служб. Уточняется, что дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress подал сигнал бедствия 7700 в небе над Великобританией.

    Позднее этот самолет совершил вынужденную посадку на аэродроме Фэрфорд.

    B-52 способны нести ядерное оружие. Основная задача, для которой B-52 разрабатывался – доставить термоядерные бомбы до СССР. При этом в 2020 году Пентагон исключил ядерные бомбы из арсенала B-52. Сообщалось, что Эти авиабомбы остаются у бомбардировщиков B-2 Spirit.

    Комментарии (4)
    16 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink

    В России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант»

    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В России для нужд ВС России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант», который воздействует на восемь каналов передачи данных системы спутниковой связи компании SpaceX.

    Новое оборудование получило название «Волна купол гарант». Комплекс успешно воздействует на восемь каналов передачи данных системы SpaceX, ширина каждого из которых составляет 62,5 мегагерца.

    Украинские военнослужащие уже отмечают серьезные трудности со связью в зоне спецоперации из-за работы этих установок, передает РИАМО со ссылкой на Mash.

    Одна такая система включает шесть прицепов, на каждом из которых размещены по две спутниковые тарелки с поворотными механизмами. Аппаратура надежно спрятана под специальными радиопрозрачными колпаками. При необходимости антенные блоки можно снять с транспортной базы и установить на земле.

    Существующим на данный момент недостатком разработки называют высокую вероятность обнаружения вражескими средствами радиоэлектронной разведки. Кроме того, для эффективного подавления сигнала оборудование необходимо размещать в непосредственной близости от линии фронта.

    В конце мая бойцы группировки «Север» уничтожили более 15 терминалов Starlink в Харьковской области.

    Ранее российская армия с помощью средств радиоэлектронной борьбы массово выводила из строя вражеские интернет-терминалы.

    Комментарии (6)
    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ

    Экономист Юшков: Ситуация, когда в Москве пропадет топливо, исключена

    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти на МНПЗ для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали». Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Московский НПЗ – крупное предприятие, которое производит топливо для всего Московского региона. Когда оно строилось, комплекс был за пределами Москвы. Но город постепенно разрастался, и завод сначала оказался на черте, а потом и внутри столицы. Поэтому компания «Газпром нефть» сделала НПЗ образцово-показательным с минимальными выбросами в окружающую среду», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, МНПЗ крайне важен еще и потому, что находится буквально в центре огромного рынка сбыта. «Логистика минимальна: с завода топливо фактически сразу поступает потребителям. Если предприятие сократит производство, топливо придется везти издалека, что создаст дополнительные проблемы», – рассуждает собеседник. Эксперт допускает, что ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали», и нефтепродукты невозможно было бы получить.

    Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена. «Во-первых, как правило, оборудование довольно быстро чинится и заменяется. Во-вторых, в резервуарах есть довольно большой объем топлива, который можно использовать во время проведения ремонтных работ. Наконец, НПЗ из соседних регионов смогут, что называется, подставить плечо», – уточнил Юшков.

    При этом ронимание населением механизмов, как работает топливная логистика, поможет избежать всплесков ажиотажного спроса на фоне ударов по нефтепереработке. «Допустим, на АЗС в день приезжала одна тысяча автомобилей. Если начинается паника, и на заправку приезжает уже две тысячи машин, то – даже при нормальном снабжении топливом – будут возникать перерывы в доставке. Это вызовет у населения еще большую тревогу. Но она безосновательна: на деле топливо не заканчивалось, просто начался аномальный спрос», – описал аналитик.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

    Комментарии (10)
    16 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава белорусского государства посоветовал лидеру Украины быть осторожнее, отреагировав на резкие высказывания народной мудростью.

    Александр Лукашенко прокомментировал недавние выпады со стороны Киева, передает ТАСС. «Он должен понимать, что у нас часто говорят – как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней», – заявил политик.

    Белорусский лидер подчеркнул, что ранее старался игнорировать нелепые заявления Владимира Зеленского. По словам главы государства, он делал скидку на неопытность украинского лидера и колоссальное давление на него.

    Однако терпение Минска оказалось небезграничным. Когда в адрес Белоруссии посыпались прямые угрозы, президент был вынужден дать жесткий ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.

    Президент республики Александр Лукашенко назвал подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней.

    Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес белорусского лидера.

    Комментарии (4)
    16 июня 2026, 08:38 • Новости дня
    Украинский дрон повредил Московский НПЗ

    Собянин: Украинский дрон повредил объект на Московском НПЗ

    Украинский дрон повредил Московский НПЗ
    @ Денис Гришкин/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские дроны последние 24 часа не прекращают атаку на российскую столицу. В результате повреждение получил нефтеперерабатывающий завод МНПЗ, сообщил глава Москвы Сергей Собянин.

    «В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ», – указал Собянин в Max.

    Он добавил, что никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

    Ранее Собянин сообщал о сбитых дронах на подлете к Москве.

    Согласно открытым данным, основным предприятием, обеспечивающим Москву топливом, является один крупный нефтеперерабатывающий завод – Московский НПЗ (расположенный в Капотне). Предприятие компании «Газпром нефть» играет ключевую роль в топливообеспечении столицы. Бензин: обеспечивает около 40% потребностей Москвы. Дизельное топливо: производит до 50% объема, потребляемого в столичном регионе. Рынок региона: в целом завод закрывает более трети (35–40%) всего топливного рынка Москвы. Авиация: МНПЗ является одним из главных поставщиков керосина для московского авиаузла. Остальной объем нефтепродуктов для нужд города поставляется с других крупных НПЗ России по разветвленной системе трубопроводов.

    Комментарии (7)
    16 июня 2026, 01:58 • Новости дня
    Обыск по делу о распространении порнографии прошел у Шурыгиной
    Обыск по делу о распространении порнографии прошел у Шурыгиной
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В квартире Дианы Шляниной (до замужества – Шурыгина) прошел обыск по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографии, следует из судебных материалов.

    Как следует из судебных материалов, Шлянина проходит по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. По этой статье предусмотрено наказание от двух до шести лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

    Суд рассматривал вопрос о проведении обыска, не терпящего отлагательств. Решение о проведении следственных действий было принято следователем или дознавателем с последующим уведомлением судьи, как это предусмотрено действующим законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имя тогда еще 16-летней Дианы Шурыгиной стало широко известно в 2017 году после выхода программы «Пусть говорят», где она вместе с родителями рассказала, что на вечеринке ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов.

    После телесъемок Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, позже вышла за него замуж, но брак распался, и пара оформила развод в 2019 году.

    Также в 2019 году она снялась вместе с шоуменом Стасом Барецким в эротическом клипе порнорежиссера Боба Джека.

    Комментарии (8)
    16 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

    Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду их не всегда можно обнаружить с помощью даже РЛС. По-видимому, на это и был расчет противника в ударе по МНПЗ. Кроме того, ВСУ могли использовать тактику так называемых «звездных налетов», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Противник ищет слабые места в системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

    Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

    Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

    По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

    Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

    Комментарии (13)
    16 июня 2026, 10:27 • Новости дня
    Власти Крыма анонсировали масштабное переименование улиц полуострова

    Власти Крыма сообщили о планах переименования улиц полуострова

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму планируют изменить топонимы и названия общественных объектов, связанные с историческими деятелями, оставившими негативный след в судьбе страны.

    Руководитель крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале анонсировал масштабную проверку городских топонимов. По его словам, инициатива затронет улицы, скверы и различные учреждения республики.

    «Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно», – подчеркнул политик.

    Детальной проработкой инициативы займется профильный комитет госсовета по патриотическому воспитанию под руководством историка Владимира Бобкова. Константинов добавил, что к прошлому следует относиться предельно внимательно и расставлять правильные акценты, не уподобляясь тем, кто бездумно уничтожает историческую память.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости называть улицы именами отличившихся бойцов.

    В мае текущего года власти Уфы открыли новую улицу в честь покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

    В конце прошлого года руководство Киева приняло решение о переименовании десяти связанных с российскими деятелями улиц.

    Комментарии (37)
    16 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    Умерла актриса из фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая
    Умерла актриса из фильма «О чем говорят мужчины» Алиса Песоцкая
    @ vk.com/alisa.pesockaya

    Tекст: Мария Иванова

    Звезда отечественных сериалов Алиса Песоцкая, особенно запомнившаяся зрителям по яркой роли дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины», ушла из жизни в возрасте 54 лет.

    Известие о кончине 54-летней артистки появилось на портале «Кино-театр.ру», передает РИА Новости. «Годы жизни 12.05.1972 - 03.06.2026», – говорится в сообщении на сайте.

    Алиса Песоцкая получила профессиональное образование в 1988 году, окончив актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры. После этого она начала выступать на сцене Молодежного камерного театра «Славичи».

    Широкую зрительскую любовь ей принесла роль дамы с собачкой в комедии «О чем говорят мужчины». Кроме того, актриса активно снималась в телевизионных проектах, среди которых популярные сериалы «Врачебная тайна», «Атлантида» и «Дом образцового содержания».

    Последней работой Песоцкой в кино стала военная драма «СВОИ. Баллада о войне». Эта картина вышла на экраны в прошлом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на 49-м году жизни скончалась актриса сериалов «Кухня» и «Склифосовский» Татьяна Плетнева.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В российские порты регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о превращении гражданских кораблей в плавучие бомбы, передает РИА «Новости». По его словам, взрывные устройства своевременно обнаруживают и обезвреживают.

    «Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», – подчеркнул Патрушев.

    Помощник президента также обратил внимание на то, что западные страны рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по базам Военно-морского флота России. В связи с этим он указал на необходимость своевременного рассредоточения и поддержания высокой боевой готовности флота для противостояния различным угрозам, включая беспилотники, кибератаки и диверсии.

    Патрушев добавил, что российским морякам следует действовать решительно и перехватывать инициативу, навязывая свою волю противнику у его берегов. По его мнению, не стоит дожидаться появления сил НАТО у границ России, а необходимо самим присутствовать вблизи территорий вероятного противника.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения магнитных мин на прибывшем из Бельгии судне.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв прибывшего из Бельгии газовоза «Аррхениус».

    Николай Патрушев анонсировал возможность сопровождения российских судов боевыми мобильными группами.

    Комментарии (6)
    16 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных

    Каллас заявила об обучении российских военных в Китае для участия в СВО

    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские власти расширили санкционные списки против азиатских компаний и начали оценку последствий предполагаемого участия Пекина в подготовке бойцов для спецоперации на Украине.

    Европейский союз усиливает экономическое давление на Пекин из-за поддержки Москвы, передает Bloomberg.

    «Мы проверили сообщения о том, что китайские военные обучали российский военный персонал для участия в боях на Украине», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    В понедельник европейские власти внесли в санкционные списки четыре азиатские компании. В перечень попали два китайских производителя и две гонконгские судоходные фирмы. Их обвиняют в якобы поставках компонентов для беспилотников и помощи в экспорте российской нефти.

    Ранее журналисты сообщали о« секретном обучении» около 200 российских специалистов в Китае в конце прошлого года. Тренировки якобы касались использования дронов. Министерство иностранных дел КНР категорически отвергло эти обвинения.

    Отношения между Брюсселем и Пекином остаются напряженными на фоне растущего торгового дисбаланса. Ожидается, что европейские лидеры обсудят избыточные промышленные мощности Китая в четверг, а в конце месяца пройдут переговоры представителей торговли двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила создать перечень помогающих российскому военно-промышленному комплексу китайских компаний.

    Европейский союз готовил ограничительные меры против Пекина за якобы поставку комплектующих для беспилотников.

    МИД КНР решительно осудил включение национальных предприятий в европейские санкционные списки.

    Комментарии (26)
    16 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных

    МИД КНР назвал клеветой заявления ЕС о помощи китайских военных России в СВО

    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Заявления о якобы поддержке российских сил армией Китая в зоне специальной военной операции не соответствуют действительности и являются попыткой очернить страну, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Обвинения в участии китайских военных в конфликте на Украине лишены фактических оснований, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга в Пекине.

    Дипломат ответил на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая ранее выступила с подобными обвинениями, передает ТАСС.

    «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Пекин категорически отвергает любые домыслы о военном содействии России в рамках спецоперации. Представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал подобные высказывания безосновательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года власти КНР отвергли сообщения о планах отправки военного контингента на Украину.

    До этого украинский МИД вызвал посла Китая из-за слухов об участии граждан КНР в боевых действиях. В ответ Пекин выразил решительный протест против подобных необоснованных заявлений Киева.

    Комментарии (13)
    Главное
    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна купол гарант» для подавления Starlink
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    Канада ввела санкции против Московской и Петербургской бирж
    Евросоюз запретил Киеву тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ
    Чешская армия протестировала проезд танков Leopard по автомагистралям
    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    Памятник режиссеру Балабанову открыли на Урале