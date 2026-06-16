В Музее обороны Севастополя оценили последствия пожара после атаки ВСУ

Специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного историческому объекту в результате возгорания. Спасательные службы уже приступили к разбору аварийных элементов кровли, чтобы защитить внутренние залы от ветра и осадков, следует из сообщения Музея обороны Севастополя.
«Сам конструктив крыши визуально сохраняет целостность. Он утяжелен бельведером с декоративным элементом в виде кораблика на шпиле, а также лестницей на ротонду, которые визуально целые», – заявил директор учреждения Михаил Смородкин. При этом теплоизоляция полностью выгорела, а металлическая обшивка деформировалась.
Значительный урон нанесен круговой галерее, где планировалось открыть новую экспозицию. Там частично обрушились потолочные перекрытия и пострадали инженерные коммуникации. Световой фонарь, состоявший из 320 стеклянных деталей, грозит рухнуть прямо на смотровую площадку.
Несмотря на масштабный пожар, фасад, скульптурные композиции и исторические двери уцелели. Также не пострадал знаменитый бюст Франца Рубо, встречавший гостей в центральном вестибюле. Точные сроки восстановления определят после детальных экспертиз.
Ранее украинские беспилотники повредили крышу исторического здания панорамы.
Оригинальные фрагменты легендарного полотна Франца Рубо уцелели при ударе.
Пожар уничтожил более 90% полотна панорамы обороны Севастополя.