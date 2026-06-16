Fitch Ratings спрогнозировало резкий рост военных расходов европейских стран

В ближайшие годы ожидается повышение медианного уровня военных затрат европейских государств на 0,6% ВВП, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Наибольшую готовность наращивать бюджетные ассигнования на эти цели демонстрируют Германия, Польша, страны Балтии и Скандинавии.
«Fitch оценивает, что медианное увеличение базовых оборонных расходов составит 0,6% ВВП в период с 2025 по 2029 год в странах ЕС и других европейских государствах», – отмечается в отчете.
При этом траектории трат будут неравномерными из-за внутренних политических ограничений и разного восприятия угроз.
Аналитики агентства подчеркнули, что рост военных бюджетов в Европе окажется более значительным и устойчивым, чем предполагалось одним годом ранее. Правительства ускоряют инвестиции в стратегическое планирование из-за ослабления партнерства с США.
Представители Fitch Ratings добавили, что часть стран Южной и Западной Европы будет действовать более осторожно.
Дополнительные финансовые вливания в военную сферу наиболее сильно отразятся на экономике государств Центральной и Восточной Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
Латвия запланировала довести траты на армию почти до 5% ВВП в 2026 году.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о росте военных бюджетов стран Европы почти на 80% по итогам прошлого года.