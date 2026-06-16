МВД: Получившие гражданство России должны встать на воинский учет за две недели

МВД уточнило правила регистрации для новых соотечественников.
«В целях обеспечения воинского учета лица, приобретшие гражданство Российской Федерации и подлежащие постановке на воинский учет, обязаны явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат или в недельный срок подать заявление для постановки на воинский учет через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», – объяснили в МВД.
Сотрудники органов внутренних дел выдают совершеннолетним мужчинам направление в комиссариат одновременно с вручением национального паспорта. Корешок документа автоматически отправляется в оборонное ведомство по месту регистрации человека. Представители министерства подчеркнули, что контроль за исполнением этой обязанности осуществляют исключительно военные комиссариаты, передает ТАСС.
Если натурализованный россиянин игнорирует требование, полиция инициирует процедуру прекращения его гражданства. Данная норма действует с восьмого августа 2024 года как наказание за предоставление ложных сведений о готовности соблюдать законы страны.
В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за отказ от постановки на воинский учет.
Позже полиция Санкт-Петербурга лишила российских паспортов более десяти проигнорировавших это требование иностранцев.
Весной текущего года спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал соблюдение приезжими российского законодательства приоритетом для парламента.