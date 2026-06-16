Организатор рейсов парома Сочи – Трабзон получил условный срок

Организатор рейсов парома Сочи – Трабзон Туркменян получил условный срок

Tекст: Денис Тельманов

Центральный районный суд Сочи назначил директору ООО «СВС Шиппинг» Сергею Туркменяну два года условно по делу о неправомерном обороте средств платежей, передает РИА «Новости». Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что преступление было совершено в период 2020-2021 годов.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Наказание в виде лишения свободы на срок два года условно», – сообщили в ведомстве.

Туркменян находился под арестом с декабря 2025 года. По данным газеты «Коммерсантъ», его обвиняли в выводе 22 млн рублей в теневой оборот через фиктивные финансовые документы.

Паром Seabridge, рейсы которого организовывала структура Туркменяна, должен был впервые за 14 лет отправиться из Сочи в Трабзон в 2025 году, однако судно не получило разрешение на заход в российский порт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил неготовность портовой инфраструктуры к приему грузопассажирских судов.

Генеральное консульство России в Трабзоне сообщило о выплате денежных компенсаций пассажирам этого рейса.