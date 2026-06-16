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    16 июня 2026, 14:54 • Новости дня

    Путин поручил учредить премию имени Вербицкой за вклад в изучение русского языка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин распорядился учредить международную премию имени советского и российского лингвиста Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка.

    В документе говорится: «Отмечая выдающийся вклад Л.А. Вербицкой в сохранение и развитие русского языка и в связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня ее рождения, постановляю: Одобрить инициативу ряда организаций по увековечиванию памяти Л.А. Вербицкой», передает РИА «Новости».

    Согласно указу, правительству поручено обеспечить учреждение Международной премии имени Л. А. Вербицкой за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка и русской речевой культуры, а также утвердить положение об этой награде.

    Кроме того, на базе Российской академии образования будет создан академический культурно-просветительский центр имени Ларисы Вербицкой, который, как следует из документа, станет еще одной формой увековечения памяти ученого-лингвиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов потребовал увеличить часы преподавания русского языка для будущих учителей.

    Президент Владимир Путин на том же заседании заявил о начале разработки в вузах учебного модуля «Русский язык как государственный».

    15 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину следующими построить ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань и Москва – Минск, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин предложил министру транспорта Андрею Никитину обсудить развитие первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщается на сайте Кремля.

    «Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем – с ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работа идет?» – поинтересовался российский лидер.

    «По вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ», – доложил чиновник.

    Никитин отметил, что оценка проектов проводилась с учетом сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт. Самым эффективным внутренним маршрутом признан участок от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани.

    По словам докладчика, именно эта дорога обеспечит максимальный экономический прирост. Вторым по значимости и интересу назван международный проект магистрали между российской столицей и Минском.

    В начале года глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал доклад президенту о последовательности строительства новых высокоскоростных магистралей.

    Осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах прокладки маршрутов до белорусской столицы и Екатеринбурга.

    Еще в 2024 году российский лидер Владимир Путин назвал вполне реальным возведение скоростных трасс в направлении Казани и Адлера.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

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    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    15 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий разрешение для иностранных компаний оплачивать российский газ в рублях.

    Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в указ главы государства от 31 марта 2022 года о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями. Теперь расчеты за топливо можно проводить не только через Газпромбанк, но и с использованием счетов в других российских кредитных организациях.

    Новые правила будут действовать до 1 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года президент России разрешил зарубежным покупателям оплачивать газ через любые российские банки.

    Летом прошлого года глава государства продлил действие этого механизма до 1 октября 2025 года.

    В марте текущего года срок оплаты топлива в рублях через разные кредитные организации увеличили до 1 июля 2026 года.

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    16 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает проведение выборов депутатов Государственной Думы в сентябре 2026 года.

    «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года», – цитирует документ РИА «Новости».

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее глава государства называл выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

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    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

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    14 июня 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин пожелал удачи продвигающимся к Запорожью российским бойцам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения в Кремле с участниками специальной военной операции по случаю Дня России пожелал удачи бойцам, которые продвигаются к Запорожью.

    Во время беседы Владимир Путин обратился к бойцу группировки «Днепр» с вопросом: «Постепенно подбираетесь к Запорожью?», передает РИА «Новости».

    Военнослужащий подтвердил продвижение российских сил на данном направлении. После этого президент пожелал участнику спецоперации удачи в выполнении боевых задач. Кадры неформального разговора опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России призвал участников спецоперации открыто поделиться мыслями о текущей ситуации на передовой.

    Глава государства оценил численность российской военной группировки в зоне боевых действий в 700 тыс. человек.

    Месяцем ранее подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области.

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    15 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    Путин поздравил дорогого друга Си Цзиньпина с днем рождения

    Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения.

    Путин адресовал теплые слова председателю КНР. В своем обращении президент отметил значительные достижения Китая под руководством Си Цзиньпина в экономике и науке.

    «Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене», – говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

    «Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», – отметил Путин.

    По словам Путина, Россия и Китай продолжат конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка.

    «Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – заявил Путин.

    Ранее официальная встреча лидеров двух государств в Пекине продлилась почти три часа.

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    15 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на полях саммита АТЭС

    Представитель МИД Бердыев: Путин и Си Цзиньпин проведут встречу на саммите АТЭС

    Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на полях саммита АТЭС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин планируют провести переговоры во время саммита АТЭС в Шэньчжэне осенью, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Мы планируем двустороннюю встречу с Китайской Народной Республикой на уровне лидеров», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бердыев заявил о попытках Запада сорвать российское председательство в АТЭС.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал осенний визит Путина на саммит организации в китайский Шэньчжэнь.

    В мае лидеры двух государств приняли в Пекине совместную декларацию о становлении многополярного мира.

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    15 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности США решить конфликт на Украине

    Лавров: Трамп сообщил Путину о желании завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность содействовать разрешению украинского конфликта, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Телефонный разговор между главами государств состоялся 14 июня, передает РИА «Новости».

    «Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом, они касались этой темы. Президент Трамп в общем-то подтвердил, что он заинтересован содействовать и искать справедливое решение, долгосрочное решение украинского кризиса», – сообщил журналистам Лавров.

    Российский министр подчеркнул, что Москва намерена внимательно следить за дальнейшими действиями Вашингтона. По его словам, теперь предстоит увидеть, какие конкретные шаги предпримет американская сторона для реализации заявленных намерений.

    В начале июня американский лидер анонсировал активное участие администрации США в разрешении украинского конфликта.

    Ранее Трамп выразил уверенность в скором нахождении путей урегулирования ситуации.

    Путин со своей стороны подтвердил предпочтительность переговорного процесса для достижения целей спецоперации.

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    15 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Ушаков рассказал об откликах на поздравление Путина председателю КНР

    Ушаков отметил положительные отклики на поздравление Путина председателю КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков обратил внимание на позитивные отклики после поздравления Владимира Путина в адрес председателя КНР Си Цзиньпина.

    По словам Ушакова, лидеры двух стран глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие, между ними сложились по-настоящему товарищеские отношения, передает РИА «Новости».

    «В связи с отмечаемым сегодня председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином днем рождения, ему лично направлено теплое дружеское поздравление от президента России Владимира Владимировича Путина», – рассказал журналистам представитель Кремля.

    Сотрудничество государств крепнет в первую очередь благодаря личным усилиям Путина и Си Цзиньпина. Оба политика твердо привержены развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения.

    Месяцем ранее Путин назвал китайского коллегу дорогим другом.

    Главы России и Китая приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

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    15 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    Трамп высоко оценил роль Путина и Си Цзиньпина в ближневосточном урегулировании

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил усилия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Как пишет New York Times, Трамп в интервью «похвалил за содействие в урегулировании» Путина и Си Цзиньпина.

    При этом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху он обвинил в действиях, которые едва не привели к срыву мирных договоренностей. «Он очень сложный человек… Он должен быть нам очень благодарен», – сказал президент США, комментируя действия израильского премьера.

    Трамп также выразил уверенность, что при наличии у Ирана ядерного оружия Израиль не смог бы просуществовать и двух часов.

    Трамп заявил, что стороны все еще ведут переговоры о том, приостановит ли Иран обогащение урана на 20 лет. При этом Трамп намекнул, что может согласиться на 15-летнюю приостановку. Он заверил, что Иран навсегда будет ограничен обогащением на уровне, который «никогда не сможет быть использован в военных целях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о снятии американской военно-морской блокады с Ирана. Накануне российский и американский лидеры обсудили подготовку мирного меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

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    15 июня 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин провел рабочую встречу с главой Минтранса Никитиным

    Путин обсудил с главой Минтранса Никитиным состояние отрасли

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел переговоры с министром транспорта Андреем Никитиным, сообщается на сайте Кремля.

    Стороны рассмотрели этапы выполнения главных инфраструктурных программ и пути совершенствования отечественного транспортного комплекса. Президент назвал данную сферу важнейшей государствообразующей отраслью.

    В ноябре прошлого года президент обсудил с главой Минтранса Никитиным строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали.

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