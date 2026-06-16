Спецслужбы США сорвали план подрыва дронами турнира UFC у Белого дома

Американские правоохранительные органы пресекли попытку теракта во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Вашингтоне, передает ТАСС.\
В понедельник силовики задержали пять человек, причастных к заговору. Всего следователи установили личности 23 возможных соучастников.
План нападавших включал удары дронами со взрывчаткой по соседним зданиям. Это должно было спровоцировать массовую эвакуацию, после чего людей планировалось расстрелять из снайперских винтовок. Затем террористы намеревались взять штурмом ворота Белого дома.
О подготовке нападения стало известно 10 июня, когда в Цинциннати арестовали первого подозреваемого. В его телефоне нашли переписку в мессенджере Signal. На допросе один из фигурантов признался: «Целью атаки должны были стать представители капиталистической элиты, миллиардеры и политики».
Спортивное шоу прошло в ночь на 14 июня на специально возведенной арене прямо на Южной лужайке резиденции американского лидера. Событие приурочили ко дню рождения президента Дональда Трампа и грядущему Дню независимости, который отмечается 4 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитная организация Public Integrity Project подала федеральный иск к администрации США для отмены этого спортивного мероприятия.
В рамках прошедшего турнира Илия Топурия уступил титул чемпиона Джастину Гэтжи. Французский тяжеловес Сирил Ган нокаутировал бразильца Алекса Перейру во втором раунде.