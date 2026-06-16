Депутат ЕП Картайзер заявил о необходимости восстановления контактов с Россией

Еаропарламентарий Фернан Картайзер, представляющий Люксембург, уверен в скором восстановлении связей между европейскими и российскими институтами, передает РИА «Новости».
По словам политика, руководство Евросоюза уже открыто обсуждает подобную перспективу на правительственном уровне.
Ранее издание Politico сообщило о намерении Европарламента провести расследование в отношении люксембургского депутата. Поводом послужила поездка Картайзера в Москву и подписание совместной декларации с представителями Госдумы.
Председатель европейского ведомства Роберта Метсола уже направила соответствующий запрос в надзорные органы.
«В какой-то момент парламенту также придется возобновить официальный диалог с соответствующими российскими институтами», - считает Картайзер.
Политик подчеркнул, что никогда не скрывал своих контактов с Москвой. Он добавил, что с мая 2025 года ведет абсолютно прозрачное неформальное общение с российскими коллегами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европарламента Роберта Метсола инициировала проверку люксембургского депутата Фернанда Картейзера из-за его встреч с российскими официальными лицами.
Месяцем ранее политик организовал для европейских парламентариев поездку на Петербургский международный экономический форум.
В прошлом году евродепутат назвал свой визит в Москву попыткой растопить лед в отношениях между Евросоюзом и Россией.