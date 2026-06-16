Эксперт Роскачества Кузьменко заявил об ущербе навыкам мышления из-за ИИ

Злоупотребление искусственным интеллектом грозит россиянам потерей навыков критического мышления, сказал Кузьменко в беседе с «Газетой.Ru».
«Отучают ли нейросети думать? Безусловно, да, если речь идет о неправильном сценарии использования. Когда человек передает нейросети всю интеллектуальную работу, не вникая в суть, не проверяя результат и не формируя собственное мнение, он добровольно отдает ей свой критический аппарат», – пояснил специалист.
По его словам, в зоне риска находятся все: от школьников и студентов до опытных офисных сотрудников.
Эксперт подчеркнул, что нейросети должны оставаться лишь помощниками, а не полноценными исполнителями. Для сохранения интеллектуальных способностей необходимо сначала формулировать собственные решения, а затем сверять их с ответами ИИ.
Специалист также рекомендовал делать регулярные «цифровые паузы», решая задачи без помощи технологий.
Идеальным подходом к работе с ИИ считается его использование в качестве тренажера. Технологии отлично подходят для анализа больших объемов данных, поиска ошибок и генерации идей, которые затем проверяются человеком. Правильное применение нейросетей превратит их в катализатор интеллектуального роста, а не в «убийцу мышления», резюмировал эксперт.
Ранее команда из Университета Решетнева создала специальную методику избавления нейросетей от недостоверных или выдуманных фактов.