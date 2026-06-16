Евродепутат пожаловался на тайное расследование из-за поездки на ПМЭФ

Евродепутат Картайзер пожаловался на тайное расследование из-за поездки на ПМЭФ

Tекст: Ольга Иванова

О начале разбирательств Фернан Картайзер узнал от журналистов, передает РИА «Новости».

Накануне издание Politico сообщило, что Европарламент планирует начать проверку в отношении политика из-за его поездки в Россию и подписания совместной декларации с представителями Госдумы. Председатель институции Роберта Метсола уже направила соответствующий запрос в надзорный орган.

«Во-первых, должен выразить свое удивление тем, что администрация парламента не проинформировала меня об этом письме. Странно и тревожно, что меня несколько раз просили дать комментарии представители прессы, тогда как у меня не было возможности сначала ознакомиться с самим письмом», – заявил Картайзер.

По словам парламентария, он смог прочитать документ лишь спустя 12 часов после первого обращения прессы. Само письмо политик получил по неофициальным каналам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европарламента Роберта Метсола инициировала проверку люксембургского депутата Фернанда Картейзера из-за его поездок в Москву.

Месяцем ранее литовский парламентарий Пятрас Ауштрявичюс донес на коллегу из-за рассылки приглашений на Петербургский международный экономический форум.

На полях этого мероприятия политик признал огромный ущерб европейской экономике от антироссийских санкций.