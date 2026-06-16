Путин указал на проблему с недофинансированием системы ЖКХ

Владимир Путин обсудил трудности коммунальной сферы с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Система ЖКХ – везде есть проблемы, недофинансирование, но в республике они стоят достаточно остро», – подчеркнул президент.
В свою очередь Сергей Меняйло доложил о закупке нового оборудования для крупнейшего на Северном Кавказе водоканала. Также глава региона добавил, что специалисты проложили 15 километров газопровода для подключения горных сел.
«Очень важно, чтобы люди почувствовали, что качество жизни улучшается», – отреагировал президент.
В феврале президент России Владимир Путин отметил значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о многолетнем накоплении трудностей в коммунальной сфере.
На обновление инфраструктуры до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей.