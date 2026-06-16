Путин указал на проблему с недофинансированием системы ЖКХ

Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин предложил министру транспорта Андрею Никитину обсудить развитие первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщается на сайте Кремля.

«Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем – с ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работа идет?» – поинтересовался российский лидер.

«По вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ», – доложил чиновник.

Никитин отметил, что оценка проектов проводилась с учетом сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт. Самым эффективным внутренним маршрутом признан участок от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани.

По словам докладчика, именно эта дорога обеспечит максимальный экономический прирост. Вторым по значимости и интересу назван международный проект магистрали между российской столицей и Минском.

В начале года глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал доклад президенту о последовательности строительства новых высокоскоростных магистралей.

Осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах прокладки маршрутов до белорусской столицы и Екатеринбурга.

Еще в 2024 году российский лидер Владимир Путин назвал вполне реальным возведение скоростных трасс в направлении Казани и Адлера.