Определены победители конкурса управленцев «Лидеры России. Команда»

Tекст: Елизавета Шишкова

О победителях конкурса рассказали главы регионов и федеральные ведомства.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко написал в Max: «Управленческая команда Омской области в числе победителей шестого сезона конкурса «Лидеры России» - флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В состав омской команды вошли Рустам Мингазов, Егор Горбатенко, Алексей Ромахин, Ирина Варнавская и Анна Негодуйко.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в Max, что победителем стала команда Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия). В нее вошли Егор Аммосов, Мария Борисова, Василий Леушкин, Валерия Макарова и Василий Петров. Этот успех он назвал подтверждением профессионализма и современного подхода к работе. Николаев выразил уверенность, что эта победа вдохновит новые якутские команды заявить о себе на всероссийском уровне.

Росмолодежь рассказала, что команда руководителей Росмолодёжь.Предпринимай и Росмолодёжь.Профи вошла в число 60 лучших команд из 33 регионов. Победителями стали Дмитрий Литвин, Дмитрий Мамаев, Дмитрий Дьяков, Севик Мирзоян и Николай Латышев, в ведомстве подчеркнули, что знают, сколько сил вложено в этот результат.

В Рособрнадзоре сообщили, что команда службы победила в категории «Государственные управленческие команды» шестого сезона конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Всего за победу боролись 75 395 участников из 89 регионов России и 66 стран мира, а также 76 крупнейших корпораций, 59 федеральных органов власти, 77 региональных правительств и 24 муниципалитета.

Финал прошел на базе Мастерской управления «Сенеж» с 9 по 15 июня, где участники прошли сложные оценочные испытания и показали умение предлагать реальные решения общественно значимых задач.

В ведомстве отметили, что управленцы сферы образования вошли в число победителей сразу в нескольких номинациях, включая «Сборные управленческие команды», «Управленческие команды организаций» и категорию государственных управленческих команд.

Все авторы сообщений поздравили свои команды с победой и выразили гордость за их успех.