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    16 июня 2026, 14:21 • Новости дня

    Европарламент одобрил торговую сделку с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законодательный орган Европейского союза официально поддержал заключение торгового пакта с американской стороной.

    Соответствующее решение приняли во время заседания, за трансляцией которого следили журналисты, передает РИА «Новости».

    «Принято, первое чтение парламента завершено», – прокомментировала итоги голосования евродепутатов спикер ЕП Роберта Метсола.

    Ранее комитет Европарламента по международной торговле поддержал компромиссный вариант соглашения с Соединенными Штатами.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов максимально быстро финализировать новый договор.

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном ради спасения автомобильной промышленности Европы.

    15 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В российские порты регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о превращении гражданских кораблей в плавучие бомбы, передает РИА «Новости». По его словам, взрывные устройства своевременно обнаруживают и обезвреживают.

    «Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», – подчеркнул Патрушев.

    Помощник президента также обратил внимание на то, что западные страны рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по базам Военно-морского флота России. В связи с этим он указал на необходимость своевременного рассредоточения и поддержания высокой боевой готовности флота для противостояния различным угрозам, включая беспилотники, кибератаки и диверсии.

    Патрушев добавил, что российским морякам следует действовать решительно и перехватывать инициативу, навязывая свою волю противнику у его берегов. По его мнению, не стоит дожидаться появления сил НАТО у границ России, а необходимо самим присутствовать вблизи территорий вероятного противника.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения магнитных мин на прибывшем из Бельгии судне.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв прибывшего из Бельгии газовоза «Аррхениус».

    Николай Патрушев анонсировал возможность сопровождения российских судов боевыми мобильными группами.

    Комментарии (6)
    16 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных

    Каллас заявила об обучении российских военных в Китае для участия в СВО

    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские власти расширили санкционные списки против азиатских компаний и начали оценку последствий предполагаемого участия Пекина в подготовке бойцов для спецоперации на Украине.

    Европейский союз усиливает экономическое давление на Пекин из-за поддержки Москвы, передает Bloomberg.

    «Мы проверили сообщения о том, что китайские военные обучали российский военный персонал для участия в боях на Украине», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    В понедельник европейские власти внесли в санкционные списки четыре азиатские компании. В перечень попали два китайских производителя и две гонконгские судоходные фирмы. Их обвиняют в якобы поставках компонентов для беспилотников и помощи в экспорте российской нефти.

    Ранее журналисты сообщали о« секретном обучении» около 200 российских специалистов в Китае в конце прошлого года. Тренировки якобы касались использования дронов. Министерство иностранных дел КНР категорически отвергло эти обвинения.

    Отношения между Брюсселем и Пекином остаются напряженными на фоне растущего торгового дисбаланса. Ожидается, что европейские лидеры обсудят избыточные промышленные мощности Китая в четверг, а в конце месяца пройдут переговоры представителей торговли двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила создать перечень помогающих российскому военно-промышленному комплексу китайских компаний.

    Европейский союз готовил ограничительные меры против Пекина за якобы поставку комплектующих для беспилотников.

    МИД КНР решительно осудил включение национальных предприятий в европейские санкционные списки.

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    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

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    16 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая

    Китаист Маслов: На Западе раскручивают страшилку о военном блоке России и Китая

    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Между Россией и Китаем происходит постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь идет именно о взаимодействии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал утверждения главы евродипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

    «Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, неправильно информирована о процессах, которые происходят в отношениях Москвы и Пекина», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он напомнил, что с 2013 года регулярно проходят учения сухопутных, воздушных и морских сил Россия и Китая.

    «Между странами идет постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь именно о взаимодействии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, Каллас неслучайно выступила с заявлением об «обучении» китайскими военными российских военнослужащих.

    «На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги. На этом фоне утверждение Каллас – на мой взгляд, нагнетание напряженности по всему миру», – детализировал востоковед.

    Он назвал реакцию Пекина на выпад Каллас абсолютно правильной. «Примечательно, что если раньше Китай тянул с заявлениями и отвечал очень гладко и мягко, то сейчас китайские дипломаты выступают оперативно и жестко. Дело в том, что им тоже надоел тот поток неправды, который льется в отношении внешней политики КНР», – заключил Маслов.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских коллег для участия в боевых действиях на Украине. «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – заявил Линь.

    О том, что китайские военные якобы принимали участие в обучении российских войск, Каллас заявила по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает Bloomberg. «Мы тщательно оцениваем последствия», – отметила она, добавив, что в ходе обсуждения министры договорились ввести санкции против нескольких китайских организаций.

    В прошлом месяце агентство Reuters писало, что в 2025 году Китай якобы провел тайную подготовку примерно 200 российских военнослужащих, некоторые из которых затем вернулись в зону СВО. В материале указывалось, что обучение было в основном сосредоточено на использовании БПЛА и изложено в «российско-китайском соглашении на двух языках, подписанном высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года».

    Пекин опроверг эти сообщения. «В вопросе украинского кризиса Китай последовательно придерживался объективной и беспристрастной позиции и прилагал усилия для содействия мирным переговорам», – отмечалось в комментарии МИД КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указал на большое число лживых сообщений в западных изданиях.

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    16 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Лавров предрек Евросоюзу развал в случае вступления Украины

    Лавров: Вступление Украины в Евросоюз приведет к его развалу

    Лавров предрек Евросоюзу развал в случае вступления Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, что возможное вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу, передает РИА «Новости».

    «С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может и неплохо, чтоб туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся», – подчеркнул дипломат.

    По словам министра, вступление Киева в объединение будет использоваться силами, стремящимися милитаризировать Европу. Кроме того, глава российского ведомства обратил внимание на то, что администрация США демонстрирует охлаждение к европейским союзникам в вопросах обеспечения безопасности региона.

    Вице-премьер Украины Тарас Качка подтвердил готовность Киева выполнить все условия для вступления в Евросоюз.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предрек неминуемый распад этого объединения в случае евроинтеграции украинского государства.

    Лавров также рассказал о потере интереса Соединенных Штатов к поддержке киевского режима.

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    16 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Евросоюз запретил Киеву тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ

    Депутат Костенко: ЕС запретил тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз запретил Владимиру Зеленскому направлять средства кредита в размере 90 млрд евро на выплаты военнослужащим ВСУ, сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

    По словам Костенко, западные партнеры отказались финансировать денежное довольствие украинских военных из средств европейского кредита, переложив эту обязанность на внутренние ресурсы Киева, передают «Вести».

    Западные союзники считают обеспечение военных внутренней задачей украинского руководства. «Я слышал, что звучало желание Зеленского, чтобы выплаты нашим военным взяли на себя наши партнеры», – рассказал депутат в эфире радио NV.

    По требованию европейских стран выделенные средства были перераспределены исключительно на закупку вооружений и военной техники. Костенко отметил, что теперь главной задачей Киева станет самостоятельный поиск финансирования для оплаты труда военных.

    Ранее эксперты подсчитали, что при текущем уровне военных расходов Украина могла бы полностью исчерпать европейский кредит в 90 млрд евро всего за 232 дня, что составляет менее восьми месяцев.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил у западных стран дополнительное финансирование для выплаты зарплат военным.

    Проект изменений украинского бюджета на 2026 год не предусматривает обещанного повышения денежного довольствия военнослужащих.

    Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенный кредит преимущественно на закупку европейского оружия.

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    15 июня 2026, 20:49 • Новости дня
    Брюссель и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Кошта: Евросоюз официально начал переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    «Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении», – написал политик в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

    Глава венгерского правительства Петер Мадьяр согласился открыть первый переговорный блок.

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан пригрозила заблокировать процесс присоединения Киева при нарушении прав закарпатских венгров.

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    15 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Россия к лету удвоила импорт пива из Литвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В апреле 2026 года объемы поставок литовского пива на российский рынок выросли в 2,3 раза, достигнув рекордных значений с осени прошлого года, свидетельствуют данные Евростата.

    Россия увеличила закупки пива из Литвы в апреле вдвое по сравнению с мартом, до максимума с сентября 2025 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейское статистическое агентство.

    Объем импорта составил 508,8 тыс. евро, что в 2,3 раза превышает мартовские показатели.

    Поставки активно росли на протяжении трех месяцев. Сумма закупок увеличилась с январских 9,9 тыс. евро до 73 тыс. евро в феврале, а в марте достигла 218,3 тыс. евро. Чехия также нарастила экспорт пива в Россию на 5,6%, до 841,5 тыс. евро. Стоимость поставок из Бельгии изменилась незначительно, составив 255 тыс. евро.

    Импорт из Латвии, напротив, снизился в 3,8 раза, до 34 тыс. евро. Поставки из Германии и Польши сократились на 10,3% и 7% соответственно. Общая сумма поставок пива из всех стран ЕС в апреле составила 2,14 млн евро, увеличившись на 7,1% к марту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Казахстан в три с половиной раза увеличил поставки пива в Россию. По итогам прошлого года розничные продажи этого напитка в стране упали на 16,7%.

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    15 июня 2026, 21:19 • Новости дня
    В Нидерландах решили построить лагеря для российских военнопленных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нидерландские власти начали отрабатывать абсурдные сценарии по строительству лагерей для российских военнопленных на случай конфликта с Россией, сообщило российское посольство в Гааге.

    «Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами», – указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    В проекте есть строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения», указали в посольство.

    Представители российского посольства отметили, что подобные инициативы нидерландских властей становятся повседневной рутиной и приобретают гротескные формы. Дипломаты предположили, что Гаага пытается намеренно испытывать терпение Москвы, поскольку градус абсурда достигает совершенно немыслимого уровня.

    В ведомстве напомнили об историческом опыте освобождения европейских лагерей и спасения узников от нацистов. Дипломаты добавили, что при развязывании войны против России подобные объекты для пленных местным горячим головам точно не пригодятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голландское оборонное ведомство решило форсировать закупку военной техники из-за риска прямого вооруженного столкновения в Европе.

     Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман заявлял о технической готовности страны к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

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    15 июня 2026, 22:39 • Новости дня
    ЕС запустил с Украиной самый длинный и сложный переговорный блок о членстве

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Украина открыли первый и самый сложный переговорный кластер по вступлению в ЕС, результаты которого определят общий темп всего переговорного процесса, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Европейские дипломаты запустили первый переговорный кластер по включению Киева в состав объединения, передает РИА «Новости».

    Речь идет о блоке «Основы», охватывающем верховенство права, работу демократических институтов, реформу государственного управления и экономические критерии.

    «Переговоры по кластеру «Основы» открываются первыми и закрываются последними в процессе вступления. Прогресс по этому кластеру будет определять общий темп переговоров», – говорится в сообщении Совета ЕС.

    В данный раздел входят главы о судебной системе, фундаментальных правах, правосудии, безопасности, государственных закупках и финансовом контроле. Брюссель установил для Киева промежуточные ориентиры, включая отдельные требования по верховенству права. Выполнение этих условий необходимо для перехода к завершающей фазе.

    Брюссель и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    Все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласился открыть начальный блок консультаций с Киевом.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пригрозила заблокировать процедуру присоединения при нарушении прав закарпатских венгров.

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    15 июня 2026, 23:00 • Новости дня
    Евросоюз запустил переговоры о вступлении Молдавии в сообщество

    Tекст: Антон Антонов

    В Люксембурге стартовали официальные переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз с открытия кластера «основ», сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    «Молдавия открыла первый кластер «основ» на переговорах с Евросоюзом», приводит ТАСС слова Кос.

    По ее словам, решение о запуске переговоров с Молдавией полностью зависело от аналогичного шага в отношении Украины, так как эти две страны объединены в одну группу по расширению и должны проходить все этапы синхронно.

    Переговорный кластер «основ» включает пять глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права, финансовый контроль; государственные закупки; статистика.

    По всем этим направлениям кандидаты обязаны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами Евросоюза. Для полноценного вступления в сообщество страна должна завершить переговоры по 33 главам, объединенным в пять кластеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.

    Евросоюз и Украина открыли первый и самый сложный переговорный кластер «Основы», определяющий общий темп процесса вступления.

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    15 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Украина пообещала выполнить все нынешние и будущие условия вступления в ЕС

    Вице-премьер Украины Качка: Киев выполнит все условия вступления в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Киев готов выполнить требования для вступления в Евросоюз, как действующие, так и возможные будущие, сообщил вице-премьер Украины по европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка,

    Качка заверил, что Украина выполнит условия вступления «в том виде, в каком они существуют на сегодняшний день, а также с учетом изменений, которые произойдут до вступления».

    Качка также официально подтвердил согласие на выполнение промежуточных и заключительных критериев переговоров, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Запуск переговоров по первому кластеру переговорных глав, как заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции в Люксембурге, позволит интегрировать Украину в единый рынок ЕС еще до формального приема. Она подчеркнула, что реформы в рамках первого кластера должны укрепить доверие к Украине и ускорить экономическое сближение с Евросоюзом.

    При этом Евросоюз, по ее словам, на первых переговорах по членству потребовал ощутимых результатов в независимости судебной системы и борьбе с коррупцией, передает РИА «Новости».

    Кос указала, что государства-члены составили перечень задач на ближайшее время, включая повышение прозрачности госзакупок и усиление борьбы с организованной преступностью.

    Еврокомиссия, по ее словам, ожидает, что Совет ЕС одобрит старт переговоров по остальным четырем кластерам до августа, чтобы провести новый раунд в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.

    Евросоюз и Украина открыли первый и самый сложный переговорный кластер «Основы», определяющий общий темп процесса вступления.

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    16 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    Посол Долгов высмеял идею Европы закрыть пляжи для россиян

    Посол Долгов назвал тупой шуткой призыв закрыть пляжи Европы для россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о предложении Стокгольма и Хельсинки не пускать россиян на европейские пляжи является «тупой шуткой», заявил чрезвычайный и полномочный посол России, дипломат Константин Долгов.

    Долгов заявил, что предложение главы финского внешнеполитического ведомства Элины Валтонен не пускать российских туристов на европейские курорты является откровенной глупостью, передает «Газета.Ru».

    «Они как будут отличать российских граждан – по цвету купальников и плавок? Тупая шутка», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Константин Долгов.

    Дипломат сыронизировал, что авторам идеи остается только мечтать о собственных зонах отдыха у моря. По его мнению, подавляющее большинство соотечественников совершенно не планируют посещать северные страны ради пляжного туризма.

    Представитель дипмиссии также отметил отсутствие согласования этой инициативы с традиционными курортными государствами, такими как Греция, Испания и Италия. Подобные заявления свидетельствуют об острой нехватке новых идей для санкционного давления.

    Накануне Хельсинки и Стокгольм предложили закрыть европейские пляжи для российских туристов.

    Несколькими днями ранее немецкие консерваторы призвали полностью прекратить оформление шенгенских виз россиянам.

    В начале июня власти 11 стран Европы направили в Брюссель требование ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для путешественников из России.

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    16 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Стоимость газа на биржах Европы достигла 512 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 512 долларам

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость июльских фьючерсов на газовом рынке Европы увеличилась на 1%, достигнув отметки почти в 512 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки на энергоресурсы продолжают демонстрировать положительную динамику. Ближайшие контракты по индексу крупнейшего распределительного центра TTF начали торговую сессию на уровне 512,2 доллара, передает РИА «Новости».

    К утру вторника показатель зафиксировался на отметке 511,9 доллара, что на 1,1% превышает расчетную стоимость предыдущего дня.

    Весной этого года на европейском рынке наблюдались значительные колебания. В марте средняя стоимость голубого топлива подскочила почти на 60% по сравнению с февралем из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Тогда цены впервые с февраля 2023 года преодолели порог в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Пиковое значение в период обострения конфликта было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий скачок произошел после того, как глава Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении производственных линий в Катаре. Исторический максимум стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июня стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    3 июня цена голубого топлива на европейских площадках преодолела рубеж в 586 долларов.

    В конце мая котировки природного газа закрепились выше отметки 570 долларов.

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    16 июня 2026, 12:20 • Новости дня
    Politico: В Европарламенте расследуют контакты депутата с Россией

    Politico: В Европарламенте расследуют контакты депутата Картейзера с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Европарламента Роберта Метсола инициировала проверку люксембургского депутата Фернанда Картейзера из-за его встреч с российскими официальными лицами и поездок в Москву.

    Председатель Европейского парламента Роберта Метсола потребовала от контрольного органа оценить, нарушил ли депутат Фернанд Картейзер кодекс поведения, сообщает Politico.

    В письме от 11 июня Метсола выразила обеспокоенность совместной декларацией Картейзера и представителей Госдумы об углублении сотрудничества.

    Картейзер провел не менее четырех видеозвонков с депутатами Госдумы и дважды посещал Россию для развития парламентской дипломатии.

    3 июня он принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Сам парламентарий заявляет, что его действия направлены на достижение мира.

    «Я еще не видел этого письма, поэтому не могу его комментировать. Мне кажется странным, что пресса получает письма по важным вопросам, касающимся конкретного депутата, до того, как сам депутат получит этот документ», – заявил Картейзер изданию.

    Метсола просит комитет по этике выяснить, должным ли образом депутат задекларировал встречи и оплату поездок третьими сторонами. По итогам проверки могут быть наложены санкции, включая лишение суточных и отстранение от парламентской деятельности. В 2025 году Картейзера исключили из фракции европейских консерваторов за предыдущую поездку в Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, люксембургский политик организовал для европейских парламентариев июньский визит в Россию на Петербургский международный экономический форум.

    На полях этого мероприятия Фернан Картайзер заявил о стабильности финансовой системы страны вопреки западным оценкам.

    В прошлом году коллеги по консервативной фракции потребовали от евродепутата отменить поездку в Москву под угрозой исключения.

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    16 июня 2026, 10:25 • Новости дня
    Компания Saab сообщила о поставках противотанковых ракет армии Франции

    Saab: Франция получит противотанковые ракеты NLAW до 2030 года

    Tекст: Мария Иванова

    Париж заключил контракт со шведским оборонным концерном на закупку современных управляемых комплексов NLAW, которые поступят в войска в течение четырех лет.

    Оборонный производитель из Швеции обеспечит французские вооруженные силы современным оружием, передает РИА «Новости». Отмечается, что поставки запланированы на период с 2026 по 2030 год.

    «Saab и генеральная дирекция по вооружениям подписали контракт по NLAW производства Saab», – говорится в официальном заявлении компании.

    Точная стоимость сделки пока не раскрывается. Соглашение также включает опционы на приобретение дополнительных партий ракет. Подобные комплексы уже активно используются в вооруженных силах Швеции, Финляндии и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва заключила с компанией SAAB контракт на закупку противовоздушных ракет RBS-70 Bolide.

    Шведский концерн объявил о планах по открытию завода для сборки истребителей Gripen на территории Украины.

    В прошлом году российские силовики обнаружили в Луганской народной республике тайник с противотанковым комплексом NLAW.

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