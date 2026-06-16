Путин отметил важность поиска пропавших без вести в зоне СВО

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло, следует из сообщения на сайте Кремля.
В ходе беседы обсуждалась деятельность региональных центров, занимающихся поиском пропавших без вести солдат.
«Очень важная работа», – заявил президент.
Сергей Меняйло пояснил, что структуры получают запросы из 74 субъектов страны. Обращения преимущественно касаются людей, проходящих службу в частях 58-й армии. Предыдущие переговоры политиков состоялись в феврале и касались поддержки участников спецоперации.
Осенью 2026 года истекают полномочия руководителя Северной Осетии, после чего местный парламент назначит главу субъекта.
В феврале текущего года Владимир Путин отметил активную поддержку бойцов спецоперации властями Северной Осетии.
В конце прошлого года Владимир Путин рассказал о двукратном сокращении числа пропавших без вести военнослужащих.
Летом прошлого года омбудсмен Татьяна Москалькова отчиталась об успешном поиске более 3,5 тыс. человек.