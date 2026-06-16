Туск заявил о подготовке Польши к размещению базы США

Правительство республики начало подготовку к приему постоянной американской военной базы, передает РИА «Новости».
В настоящее время на польской территории по принципу ротации находятся около 10 тыс. солдат Соединенных Штатов.
«Мы не можем ожидать реализации обещаний, оглашенных президентом Трампом об американских солдатах, а должны к этому подготовиться, чтобы американские солдаты имели где разместиться. Лучшей гарантией является создание постоянной базы», – заявил премьер-министр Дональд Туск на заседании кабмина.
Во вторник министры рассмотрят специальный проект постановления, подготовленный главой Минобороны Владиславом Косиняком-Камышем. Документ предполагает организацию финансовой и жилищной инфраструктуры для вооруженных сил США. Политик подчеркнул, что заблаговременная подготовка лишит другие страны возможности перехватить инициативу по размещению войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш официально предложил Вашингтону создать постоянную базу американских войск в Польше
В конце мая канцелярия польского президента оценила вероятность появления такого объекта как очень высокую.
В тот же день президент США объявил о решении направить в республику 5 тыс. дополнительных военнослужащих.