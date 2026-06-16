Политолог объяснил смысл фразы о «трупе Ельцина»

По словам Гращенкова, знаменитая фраза предвыборной кампании 1996 года иллюстрирует психологическое состояние истеблишмента того времени, передает «Lenta.ru».
«Фраза «труп Ельцина лучше живого Зюганова» не столько про медицинский диагноз, сколько про психологию элит того времени. Для значительной части новой собственности, всего медиа, чиновников, реформаторского крыла Зюганов воспринимался не как обычный оппонент, а как угроза ревизии всей постсоветской конструкции», – заявил политолог Илья Гращенков.
Эксперт подчеркнул, что подобные заявления свидетельствовали о превращении России в государство со слабыми институтами и огромными полномочиями президента. Поездка лидера КПРФ на Всемирный экономический форум в Давосе стала попыткой успокоить элиты, пообещав сохранить банки в частной собственности и национализировать лишь нефтяную отрасль.
Переизбрание Бориса Ельцина продемонстрировало, что политическая система страны базировалась на принципе «негативной легитимности», направленной против коммунистов. В первом туре Геннадий Зюганов получил 32,03% голосов, уступив действующему главе государства с минимальным отрывом. Во втором туре за лидера коммунистов проголосовали 40,31% избирателей, тогда как победитель набрал 53,82%.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность фигуры Бориса Ельцина для истории страны.
Летом прошлого года делегаты съезда КПРФ переизбрали Геннадия Зюганова председателем Центрального комитета партии.
Ранее фотокорреспондент Юрий Феклистов раскрыл детали подготовки новогоднего обращения первого президента об уходе в отставку.