  • Новость часаЭксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
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    Как Украина ворует у ближайших союзников
    Анпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Военный эксперт: Атаке украинского дрона на МНПЗ помогла погода
    Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР
    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    Песков назвал условие для визита Зеленского в Москву
    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня

    Российские и белорусские следователи вскрыли в Москве банду серых риелторов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместная следственная группа России и Белоруссии пресекла деятельность международной преступной группировки, которая мошенническим путем присваивала квартиры жителей Москвы, сообщил белорусский Следственный комитет.

    «Злоумышленники подыскивали умерших, пропавших без вести или длительное время отсутствующих москвичей, не имеющих наследников, после чего оформляли права на их недвижимость по поддельным документам – через фиктивные браки и мнимые сделки купли-продажи», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

    По данным следствия, преступное сообщество было организовано в 2021 году в России мужчиной, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. Он координировал работу группы и создал структурные подразделения на территории обоих государств. В преступную схему был вовлечен 62-летний житель Брестской области.

    Первой жертвой злоумышленников стала скончавшаяся в 2020 году москвичка. Сотрудница столичного жилищно-эксплуатационного участка передала организатору копии документов женщины. После этого белорусский участник группы изготовил поддельные свидетельства и нашел кандидата на роль фиктивного мужа.

    Фигуранты арестованы, один из обвиняемых находится под личным поручительством. В Следственном комитете подчеркнули, что впервые была создана совместная следственно-оперативная группа двух стран, что позволило эффективно координировать расследование транснациональных преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня столичный суд приговорил участницу группировки черных риелторов к 12 годам колонии.

    15 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неизбежном крахе украинской армии при успешном окружении агломерации на севере Донбасса войсками РФ

    По словам Лукашенко, если российским войскам удастся окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены, передает РИА «Новости».

    Белорусский лидер подчеркнул, что на этом участке фронта базируется основной костяк украинских подразделений.

    «Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены», – сообщил Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English. Он отметил, что российские подразделения методично и шаг за шагом продвигаются вперед.

    Глава белорусского государства также подчеркнул, что украинские войска порой успешно обороняются, однако уступают в результативности российской армии. Кроме того, политик выразил уверенность, что продолжение наступления войск РФ в первые дни спецоперации привело бы к полному разгрому противника и свержению Владимира Зеленского.

    Лукашенко заявил, что в начале СВО советовал украинскому руководству пойти на мирное соглашение.

    Белорусский лидер допустил прекращение боевых действий в 2026 году.

    Также Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры с участием лидеров России и Украины.

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    16 июня 2026, 08:38 • Новости дня
    Украинский дрон повредил Московский НПЗ

    Собянин: Украинский дрон повредил объект на Московском НПЗ

    Украинский дрон повредил Московский НПЗ
    @ Денис Гришкин/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские дроны последние 24 часа не прекращают атаку на российскую столицу. В результате повреждение получил нефтеперерабатывающий завод МНПЗ, сообщил глава Москвы Сергей Собянин.

    «В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ», – указал Собянин в Max.

    Он добавил, что никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

    Ранее Собянин сообщал о сбитых дронах на подлете к Москве.

    Согласно открытым данным, основным предприятием, обеспечивающим Москву топливом, является один крупный нефтеперерабатывающий завод – Московский НПЗ (расположенный в Капотне). Предприятие компании «Газпром нефть» играет ключевую роль в топливообеспечении столицы. Бензин: обеспечивает около 40% потребностей Москвы. Дизельное топливо: производит до 50% объема, потребляемого в столичном регионе. Рынок региона: в целом завод закрывает более трети (35–40%) всего топливного рынка Москвы. Авиация: МНПЗ является одним из главных поставщиков керосина для московского авиаузла. Остальной объем нефтепродуктов для нужд города поставляется с других крупных НПЗ России по разветвленной системе трубопроводов.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    16 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава белорусского государства посоветовал лидеру Украины быть осторожнее, отреагировав на резкие высказывания народной мудростью.

    Александр Лукашенко прокомментировал недавние выпады со стороны Киева, передает ТАСС. «Он должен понимать, что у нас часто говорят – как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней», – заявил политик.

    Белорусский лидер подчеркнул, что ранее старался игнорировать нелепые заявления Владимира Зеленского. По словам главы государства, он делал скидку на неопытность украинского лидера и колоссальное давление на него.

    Однако терпение Минска оказалось небезграничным. Когда в адрес Белоруссии посыпались прямые угрозы, президент был вынужден дать жесткий ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.

    Президент республики Александр Лукашенко назвал подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней.

    Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес белорусского лидера.

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    16 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

    Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду их не всегда можно обнаружить с помощью даже РЛС. По-видимому, на это и был расчет противника в ударе по МНПЗ. Кроме того, ВСУ могли использовать тактику так называемых «звездных налетов», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Противник ищет слабые места в нашей системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

    Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

    Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

    По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

    Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ

    Экономист Юшков: Ситуация, когда в Москве пропадет топливо, исключена

    Эксперт оценил риски после удара украинского дрона по Московскому НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти на МНПЗ для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали». Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Московский НПЗ – крупное предприятие, которое производит топливо для всего Московского региона. Когда оно строилось, комплекс был за пределами Москвы. Но город постепенно разрастался, и завод сначала оказался на черте, а потом и внутри столицы. Поэтому компания «Газпром нефть» сделала НПЗ образцово-показательным с минимальными выбросами в окружающую среду», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, МНПЗ крайне важен еще и потому, что находится буквально в центре огромного рынка сбыта. «Логистика минимальна: с завода топливо фактически сразу поступает потребителям. Если предприятие сократит производство, топливо придется везти издалека, что создаст дополнительные проблемы», – рассуждает собеседник. Эксперт допускает, что ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали», и нефтепродукты невозможно было бы получить.

    Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена. «Во-первых, как правило, оборудование довольно быстро чинится и заменяется. Во-вторых, в резервуарах есть довольно большой объем топлива, который можно использовать во время проведения ремонтных работ. Наконец, НПЗ из соседних регионов смогут, что называется, подставить плечо», – уточнил Юшков.

    При этом ронимание населением механизмов, как работает топливная логистика, поможет избежать всплесков ажиотажного спроса на фоне ударов по нефтепереработке. «Допустим, на АЗС в день приезжала одна тысяча автомобилей. Если начинается паника, и на заправку приезжает уже две тысячи машин, то – даже при нормальном снабжении топливом – будут возникать перерывы в доставке. Это вызовет у населения еще большую тревогу. Но она безосновательна: на деле топливо не заканчивалось, просто начался аномальный спрос», – описал аналитик.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

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    16 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Белорус задержан в Польше после убийства российского художника Скрепецкого

    wPolsce24: Белорус задержан в Польше после убийства Скрепецкого

    Tекст: Антон Антонов

    Неподалеку от консульства Белоруссии задержан подозреваемый по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова), сообщает wPolsce24.

    «По неофициальной информации, задержанный мужчина – гражданин Белоруссии», – говорится в сообщении wPolsce24.

    Подозреваемого задержали недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Польше застрелили российского художника Скрепецкого.

    По данным немецкой DW, российский художник Семен Скрепецкий застрелен в Польше через три дня после акции у посольства РФ в Берлине. Тогда художник сделал дырку в штанах, из которой торчал и волочился по земле флаг России.

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    16 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Возгорание на Московском НПЗ локализовано
    Возгорание на Московском НПЗ локализовано
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пожар на территории столичного нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) локализовали, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    Пожар локализован, специалисты продолжают ликвидировать последствия происшествия, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Риск дальнейшего распространения пламени отсутствует.

    Напомним, украинский беспилотник повредил московский НПЗ, никто не пострадал.

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    15 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    Лукашенко не исключил завершения конфликта на Украине в 2026 году
    Лукашенко не исключил завершения конфликта на Украине в 2026 году
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил прекращение боевых действий в текущем году.

    «Это очень возможно... и это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году», – заявил белорусский лидер в интервью телеканалу Al Arabiya English, передает РИА «Новости».

    Глава государства также выразил мнение, что украинский кризис носит гораздо более сложный характер, чем противостояние между США и Ираном. Он подчеркнул многогранность и глубину текущих противоречий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в согласии Киева на предложенный США мирный договор.

    Незадолго до этого белорусский лидер озвучил надежду на скорое завершение украинского конфликта.

    Месяцем ранее глава государства предупредил об угрозе полного исчезновения Украины в случае затягивания боевых действий.

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    16 июня 2026, 02:59 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о просьбе Ватикана и Израиля к России отвести войска из Киева

    Лукашенко: Ватикан и Израиль просили Россию отвести войска из Киева

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни конфликта на Украине Ватикан и израильские посредники обратились к России с просьбой отвести войска из Киева, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мне известно, что определенные стороны – и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники – говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», – сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya.

    Белорусский лидер добавил, что, несмотря на такие оценки и обращения, боевые действия не были остановлены, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что в первые дни противостояния на Украине советовал киевскому руководству пойти на соглашение, чтобы избежать потери территорий Донбасса.

    Лукашенко заявил, что международное сообщество пыталось убедить Москву остановить боевые действия, после чего российское командование вывело войска от Киева.

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    15 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Лукашенко: Два года назад я предупреждал Лондон о развитии конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще более двух лет назад предупреждал представителей Великобритании о возможном развитии конфликта на Украине и оказался прав.

    «Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт на Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

    По его словам, предложенный им путь мирного урегулирования тогда не был принят, после чего ситуация усложнилась. Лукашенко отметил, что еще тогда предупреждал: война может привести к непредсказуемым последствиям и алогичному развитию событий, и добавил, что именно так все и произошло – передает РИА «Новости».

    Глава белорусского государства также выразил поддержку позиции США по Украине. Он согласился с тем, что европейские страны должны сами думать, как завершить конфликт на Украине, а не рассчитывать, что американцы придут и расставят «все фишки на места», и подчеркнул, что полностью разделяет такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил о своих предложениях украинскому руководству в первые дни конфликта пойти на соглашение ради сохранения Донбасса.

    Белорусский лидер в интервью Al Arabiya предложил провести трехсторонние переговоры.

    В том же интервью он допустил прекращение боевых действий на Украине уже в 2026 году при наличии политической воли нескольких лидеров.

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    15 июня 2026, 22:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал об отвергнутых Зеленским предложениях о мире

    Лукашенко рассказал об отвергнутых Зеленским предложениях о мире в начале СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще в первые дни противостояния на Украине советовал украинскому руководству пойти на соглашение, чтобы избежать потери территорий Донбасса.

    Лукашенко в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya рассказал, что неоднократно пытался вразумить украинского политика, передает РИА «Новости».

    «С первых дней войны я ему предлагал, как договориться, как заключить мир», – подчеркнул президент.

    По словам политика, если бы советы были услышаны в 2022 году, сейчас бы не стоял вопрос о границах по линии соприкосновения или передаче оставшихся 13% территории Донбасса. Однако тогда конструктивные инициативы Минска проигнорировали.

    Кроме того, лидер Белоруссии призвал украинское руководство успокоиться и прекратить любые провокации. Он напомнил, что граждане республики желают скорейшего завершения конфликта точно так же, как и жители соседней страны.

    Ранее Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Месяцем ранее Александр Лукашенко выразил готовность встретиться с главой киевского режима для обсуждения двусторонних отношений.

    Также Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году.

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    15 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукашенко: Вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    При вступлении Белоруссии в конфликт на Украине боевые действия могут выйти на новый уровень, при котором начнется война с НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    В беседе с телеканалом Al Arabiya президент отметил, что если Белоруссия вступит в конфликт, то страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину.

    «И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, Белоруссия очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет наносить удары по ее территории, поскольку Белоруссия, как выразился президент, для украинских военных «как на ладони».

    Глава государства предупредил, что под угрозой окажутся ключевые объекты жизнеобеспечения, включая производственные и логистические мощности. Он заявил, что, по данным Киева, украинская сторона уже наметила около 500 целей на территории Белоруссии.

    При этом Лукашенко подчеркнул, что Украине абсолютно нечего опасаться со стороны Белоруссии, и добавил, что тема угрозы раздувается по политическим причинам. Абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии, заявил белорусский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью Al Arabiya заявил о своих предложениях Киеву о мире в начале конфликта и призыве украинскому руководству прекратить провокации.

    Лукашенко на фоне наращивания военной активности у белорусских границ объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского спровоцировать открытое вступление НАТО в конфликт через создание видимости агрессии со стороны Белоруссии.

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    15 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Росгвардия задержала занимавшуюся сексом в спа-салоне Москвы пару

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину в зоне бассейна одного спа-комплексов на юге столицы, сообщили в главном управлении ведомства.

    Инцидент произошел в спа-комплексе, расположенном в районе Варшавского шоссе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Росгвардии.

    «К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратился администратор заведения, который пояснил, что молодая пара на глазах у посетителей совершала действия интимного характера в зоне бассейна», – пояснили там.

    Нарушители порядка игнорировали замечания персонала и наотрез отказывались покинуть заведение даже после окончания его работы. Прибывшие росгвардейцы задержали пару и передали ее полиции для дальнейшего разбирательства.

    Отмечается, что задержанная девушка имела внешние признаки опьянения, вела себя агрессивно и пыталась оказать сопротивление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая московская полиция задержала целовавшегося со школьницей в метро мужчину.

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    16 июня 2026, 06:48 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву», – сказано в сообщении мэра в «Максе».

    В других сообщениях он проинформировал об уничтожении еще трех и двух БПЛА силами ПВО.

    Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила три летевших на Москву дрона.

    Перед этим Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    Лукашенко предложил Путину и Зеленскому втроем обсудить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил проведение трехсторонних переговоров с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    «Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем – Лукашенко, Путин и Зеленский – и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта», – заявил глава государства в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya, передает РИА «Новости».

    Белорусский лидер подчеркнул, что этот вопрос требует обязательного решения. Он напомнил, что подобная инициатива выдвигалась им уже давно, и это предложение остается актуальным.

    В конце мая Лукашенко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону провести трехсторонние переговоры с участием Путина.

    Незадолго до этого Лукашенко сообщил о готовности лично встретиться с Зеленским для обсуждения накопившихся вопросов.

    В прошлом году глава республики пригласил российского, американского и украинского лидеров в Белоруссию для мирного диалога.

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