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    16 июня 2026, 12:59 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Северной Осетии Меняйло

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с руководителем Северной Осетии – Алании Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Будет сегодня встреча также с главой республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    В феврале президент обсуждал с Меняйло итоги прошлого года. Глава государства отмечал активную поддержку бойцов специальной военной операции властями региона.

    15 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину следующими построить ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань и Москва – Минск, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин предложил министру транспорта Андрею Никитину обсудить развитие первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщается на сайте Кремля.

    «Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем – с ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работа идет?» – поинтересовался российский лидер.

    «По вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ», – доложил чиновник.

    Никитин отметил, что оценка проектов проводилась с учетом сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт. Самым эффективным внутренним маршрутом признан участок от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани.

    По словам докладчика, именно эта дорога обеспечит максимальный экономический прирост. Вторым по значимости и интересу назван международный проект магистрали между российской столицей и Минском.

    В начале года глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал доклад президенту о последовательности строительства новых высокоскоростных магистралей.

    Осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах прокладки маршрутов до белорусской столицы и Екатеринбурга.

    Еще в 2024 году российский лидер Владимир Путин назвал вполне реальным возведение скоростных трасс в направлении Казани и Адлера.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    15 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий разрешение для иностранных компаний оплачивать российский газ в рублях.

    Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в указ главы государства от 31 марта 2022 года о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями. Теперь расчеты за топливо можно проводить не только через Газпромбанк, но и с использованием счетов в других российских кредитных организациях.

    Новые правила будут действовать до 1 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года президент России разрешил зарубежным покупателям оплачивать газ через любые российские банки.

    Летом прошлого года глава государства продлил действие этого механизма до 1 октября 2025 года.

    В марте текущего года срок оплаты топлива в рублях через разные кредитные организации увеличили до 1 июля 2026 года.

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    13 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин: Вся Россия подставила плечо новым регионам
    Путин: Вся Россия подставила плечо новым регионам
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вся Россия, в том числе трудовые коллективы, волонтерские движения, подставила плечо новым регионам, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства провел совещание по вопросам развития воссоединенных субъектов, передает РИА «Новости». На встрече обсуждалась интеграция и всесторонняя поддержка недавно вошедших в состав страны территорий.

    «Фактически вся Россия – сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации – подставили плечо Донбассу и Новороссии», – подчеркнул Владимир Путин.

    Путин добавил, что соотечественники сплотились ради раскрытия колоссального потенциала новых регионов. По словам президента, это необходимо для создания условий мирной и созидательной жизни на данных землях.

    Президент России Владимир Путин обсудил по видеосвязи вопросы восстановления инфраструктуры новых регионов.

    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.

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    16 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает проведение выборов депутатов Государственной Думы в сентябре 2026 года.

    «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года», – цитирует документ РИА «Новости».

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее глава государства называл выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

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    14 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    Трамп признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ключевые международные проблемы, включая успешное завершение сложных переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Катара и Пакистана.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Владимир Путин поздравил коллегу с юбилеем – 14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Стороны уделили особое внимание развитию двусторонних контактов и актуальной мировой повестке.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил подробности диалога об иранской проблеме. «В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», – заявил он журналистам. Москва выразила удовлетворение тем фактом, что опасный конфликт на Ближнем Востоке удается успешно купировать.

    В свою очередь глава Белого дома признал сложность достижения договоренностей с Тегераном. По словам Ушакова, американский лидер отметил наличие множества преград, однако усилия переговорщиков из США при поддержке пакистанских и катарских посредников позволили достигнуть приемлемого результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД Ирана анонсировал скорое завершение работы над меморандумом с США.

    Днем ранее американский лидер заявил об одобрении сделки руководством исламской республики.

    До этого Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения к подписанию.

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    13 июня 2026, 14:13 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса
    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу не только воссоздать то, что было разрушено в Донбассе и Новороссии, но и заложить новую основу для развития.

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию воссоединенных субъектов подчеркнул важность масштабных преобразований в Донбассе и Новороссии, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что необходимо не просто восстановить разрушенное, но и создать мощный импульс для всех сфер жизни.

    «Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии, сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена», – сказал Путин в ходе совещания.

    Путин напомнил об утвержденной в апреле 2023 года комплексной программе социально-экономического развития регионов. Он предложил участникам совещания оценить достигнутые результаты и проанализировать направления, где требуются дополнительные усилия и координация с учетом текущей обстановки.

    «Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Сегодня оценим полученные результаты. А главное, еще раз вместе проанализируем, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учетом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры новых регионов.

    Путин призвал к мощному перезапуску экономики Донбасса и Новороссии.


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    13 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.

    Президент России Владимир Путин выразил признательность населению новых регионов за проявленный героизм, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в ходе совещания, посвященного вопросам развития воссоединенных субъектов Федерации.

    «Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии», – сказал глава государства в своем обращении.

    Ранее Владимир Путин заявил, что развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности.

    Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.

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    14 июня 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин пожелал удачи продвигающимся к Запорожью российским бойцам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения в Кремле с участниками специальной военной операции по случаю Дня России пожелал удачи бойцам, которые продвигаются к Запорожью.

    Во время беседы Владимир Путин обратился к бойцу группировки «Днепр» с вопросом: «Постепенно подбираетесь к Запорожью?», передает РИА «Новости».

    Военнослужащий подтвердил продвижение российских сил на данном направлении. После этого президент пожелал участнику спецоперации удачи в выполнении боевых задач. Кадры неформального разговора опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России призвал участников спецоперации открыто поделиться мыслями о текущей ситуации на передовой.

    Глава государства оценил численность российской военной группировки в зоне боевых действий в 700 тыс. человек.

    Месяцем ранее подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области.

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    13 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Путин: Развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности

    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление воссоединенных субъектов страны проходит в крайне напряженной обстановке из-за регулярных ударов дронов и артиллерии противника, заявил президент Владимир Путин.

    Путин обратил внимание на сложную ситуацию на исторических территориях, передает РИА «Новости». По его словам, сотни трудовых коллективов, волонтерских движений и общественных организаций объединились для помощи Донбассу и Новороссии. Они помогают раскрыть колоссальный потенциал этих земель.

    Глава государства выразил благодарность всем участникам процесса восстановления.

    «Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе. Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке по линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов», – подчеркнул президент на совещании.

    Ранее Путин заявил о необходимости заложить новую основу развития Донбасса.

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    13 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил о планах расширить ресурсный потенциал Приазовья

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен значительно увеличиться после реализации стратегии развития макрорегиона, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития Приазовья до 2040 года.

    Позже глава государства отметил привлекательность земель Донбасса и Новороссии для бизнеса и туризма.

    В июле 2025 года инвестиционный комитет ДНР одобрил строительство новой базы отдыха «Россия» на побережье Азовского моря.

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    13 июня 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин: Для развития Донбасса сделано многое, но нерешенных вопросов еще больше

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что для развития Донбасса и Новороссии сделано многое, однако количество нерешенных вопросов пока преобладает.

    Об этом глава государства сообщил в ходе совещания, посвященного развитию воссоединенных территорий, передает ТАСС.

    «Хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много. Это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше. Сейчас предлагаю поговорить как раз об этом», – отметил российский лидер.

    Ранее Путин поставил задачу заложить новую основу для развития Донбасса и Новороссии.

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