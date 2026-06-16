Politico: В Европарламенте расследуют контакты депутата Картейзера с Россией

Tекст: Мария Иванова

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола потребовала от контрольного органа оценить, нарушил ли депутат Фернанд Картейзер кодекс поведения, сообщает Politico.

В письме от 11 июня Метсола выразила обеспокоенность совместной декларацией Картейзера и представителей Госдумы об углублении сотрудничества.

Картейзер провел не менее четырех видеозвонков с депутатами Госдумы и дважды посещал Россию для развития парламентской дипломатии.

3 июня он принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Сам парламентарий заявляет, что его действия направлены на достижение мира.

«Я еще не видел этого письма, поэтому не могу его комментировать. Мне кажется странным, что пресса получает письма по важным вопросам, касающимся конкретного депутата, до того, как сам депутат получит этот документ», – заявил Картейзер изданию.

Метсола просит комитет по этике выяснить, должным ли образом депутат задекларировал встречи и оплату поездок третьими сторонами. По итогам проверки могут быть наложены санкции, включая лишение суточных и отстранение от парламентской деятельности. В 2025 году Картейзера исключили из фракции европейских консерваторов за предыдущую поездку в Москву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, люксембургский политик организовал для европейских парламентариев июньский визит в Россию на Петербургский международный экономический форум.

На полях этого мероприятия Фернан Картайзер заявил о стабильности финансовой системы страны вопреки западным оценкам.

В прошлом году коллеги по консервативной фракции потребовали от евродепутата отменить поездку в Москву под угрозой исключения.