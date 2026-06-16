WSJ: Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия

Tекст: Мария Иванова

Крупный автопроизводитель ведет активные консультации с оборонной корпорацией Lockheed Martin, передает ТАСС.

Стороны обсуждают совместное производство деталей для различных видов вооружений. Ожидается, что будущее соглашение позволит существенно увеличить объемы выпуска военной продукции и укрепит позиции оборонного подразделения автомобильного бренда.

Власти США давно вынашивают планы по привлечению автомобильных заводов к созданию техники для армии. Пентагон уже проводил встречи с руководством компаний General Motors и Ford. Американское военное ведомство рассчитывает задействовать их производственные мощности и квалифицированный персонал для пополнения арсеналов.

Необходимость в новых боеприпасах возникла из-за истощения запасов на фоне поставок вооружений на Украину. Кроме того, на ситуацию повлияла военная кампания против Ирана. Стоит отметить, что корпорация Lockheed Martin производит ракеты для комплексов Patriot и систем HIMARS, активно применяемых в зоне конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили поставки боеприпасов для комплексов HIMARS в Эстонию.

Ранее Пентагон и компания Lockheed Martin заключили соглашение об утроении выпуска зенитных ракет Patriot.

Президент США потребовал от американского военно-промышленного комплекса ускорить темпы производства вооружений.