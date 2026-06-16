  • Новость часаАнпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана
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    Как Украина ворует у ближайших союзников
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    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных
    Британия собралась снабжать Украину ураном два года
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
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    16 июня 2026, 11:59 • Новости дня

    WSJ: Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Американский автогигант General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Крупный автопроизводитель ведет активные консультации с оборонной корпорацией Lockheed Martin, передает ТАСС.

    Стороны обсуждают совместное производство деталей для различных видов вооружений. Ожидается, что будущее соглашение позволит существенно увеличить объемы выпуска военной продукции и укрепит позиции оборонного подразделения автомобильного бренда.

    Власти США давно вынашивают планы по привлечению автомобильных заводов к созданию техники для армии. Пентагон уже проводил встречи с руководством компаний General Motors и Ford. Американское военное ведомство рассчитывает задействовать их производственные мощности и квалифицированный персонал для пополнения арсеналов.

    Необходимость в новых боеприпасах возникла из-за истощения запасов на фоне поставок вооружений на Украину. Кроме того, на ситуацию повлияла военная кампания против Ирана. Стоит отметить, что корпорация Lockheed Martin производит ракеты для комплексов Patriot и систем HIMARS, активно применяемых в зоне конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили поставки боеприпасов для комплексов HIMARS в Эстонию.

    Ранее Пентагон и компания Lockheed Martin заключили соглашение об утроении выпуска зенитных ракет Patriot.

    Президент США потребовал от американского военно-промышленного комплекса ускорить темпы производства вооружений.

    13 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов

    На салоне «Флот-2026» впервые представили портативный радар «Сокол»

    Tекст: Мария Иванова

    Компактная 30-килограммовая установка «Сокол» позволит мобильным огневым группам ПВО оперативно выявлять любые типы беспилотников на дистанции до пяти километров, сообщил концерн «Алмаз-Антей»

    Отечественную новинку продемонстрировали на международном военно-морском салоне «Флот-2026», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель концерна «Алмаз-Антей» поделился подробностями о разработке. «Портативная РЛС «Сокол» массой всего 30 килограммов, предназначенная для оснащения мобильных огневых групп ПВО для обнаружения всех видов дронов, демонстрируется впервые», – рассказал собеседник агентства.

    Специалист уточнил, что несколько подобных станций можно легко объединить в единую сеть. Это позволит обеспечить надежный круговой обзор и бесперебойный контроль воздушного пространства.

    Аппаратура уверенно фиксирует появление малых беспилотников на дистанции два километра, а средних – за пять километров.

    Выставка проходит в Кронштадте и завершится 14 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» холдинг «Швабе» представил макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью.

    Месяцем ранее концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков.

    В конце мая смоленские специалисты спроектировали автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения ударных дронов.

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    14 июня 2026, 01:40 • Новости дня
    В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте

    В ВСУ назрело недовольство кадровым подходом Сырского на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ нарастает недовольство решениями главкома украинской армии Александра Сырского, который смешивает на передовой неподготовленных мобилизованных с боевиками националистических батальонов, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «На такой подход Сырского уже сильно жалуются некоторые медийные украинские боевики. Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного «винегрета» на линии боевого соприкосновения», – заявил эксперт ТАСС.

    Главноком ВСУ Александр Сырский объединяет неопытных солдат с членами запрещенных в России террористических и экстремистских националистических формирований «Айдар*», «Азов*» и «Правый сектор».

    Марочко пояснил, что такие меры принимаются на фоне серьезных потерь ВСУ в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ в мае сообщил об изменении тактики украинской армии. Сырский подтвердил серьезную ограниченность имеющихся резервов. На Украине запланировали возместить нехватку солдат наемниками.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии стало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, надежно защищает западные границы Союзного государства и создает противовес силам НАТО, сообщает МИД России.

    Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории обеспечивает безопасность рубежей Союзного государства и ОДКБ, следует из сообщения в Max МИД России. Такое заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало в преддверии визита главы министерства Сергея Лаврова в Минск, запланированного на 14–15 июня.

    В условиях нестабильной военно-политической ситуации в мире Москва и Минск в последние годы предприняли серьезные шаги по укреплению общего оборонного пространства. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры направлены на защиту от потенциальных угроз.

    «Развернутые на территории Белоруссии совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО», – заявили в министерстве.

    В мае Россия и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    В ходе маневров российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    В апреле Александр Лукашенко назвал размещение российского тактического арсенала важнейшим фактором защиты республики.

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    14 июня 2026, 03:25 • Новости дня
    Боец «Фанат» рассказал о боях «дронов против дронов» в Сумской области

    Боец ВС России «Фанат» рассказал о дроновых боях в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Север» вступили в прямые столкновения беспилотных аппаратов, регулярно уничтожая вражескую технику на различных высотах и скоростях.

    «Расчеты ударных и разведывательных БПЛА ведут реальные широкомасштабные бои дронов в Сумской области. На земле и в воздухе сражаются не только люди против людей, не только люди против беспилотников, но и дроны против дронов», – рассказал РИА «Новости» боец с позывным «Фанат».

    Он отметил, что систематические перехваты чужих аппаратов стали обычной практикой на линии соприкосновения. Подобные столкновения регулярно происходят как на земле, так и в воздушном пространстве.

    Боец добавил, что отечественные мультироторные дроны-истребители продолжают эффективно уничтожать украинские ударные беспилотники самолетного типа. Эти операции успешно выполняются даже на значительных высотах и высоких скоростях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы уничтожили скрытый арсенал ВСУ под Константиновкой. Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом. Путин назвал борьбу с беспилотниками важнейшей задачей спецоперации.


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    14 июня 2026, 06:50 • Новости дня
    Хегсет похвалил себя за отказ от AnthropicAI в его министерстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава американского Министерства войны Пит Хегсет похвалил себя за решение «выгнать навсегда» AnthropicAI, о чем он сообщил в посте в соцсети.

    «Три месяца назад Военное министерство выгнало AnthropicAI из нашего здания. Навсегда. Каждый пройденный день доказывает, что это был правильный шаг», – написал он в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Anthropic в мае обогнала OpenAI и стала самым дорогим ИИ-стартапом. американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми генеративными алгоритмами Anthropic. США ограничили доступ к нейросетям Anthropic после предупреждения Amazon.


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    14 июня 2026, 02:56 • Новости дня
    Российские войска сформировали огневой мешок для ВСУ у Дробышева

    Tекст: Катерина Туманова

    Наступательные действия ВС России позволили заблокировать подразделения ВСУ рядом с населенным пунктом Дробышево в ДНР, несмотря на попытки украинского командования удержать стратегические высоты, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Активное продвижение армии России продолжается на краснолиманском участке фронта, особо успешными действиями бойцы отличились в районе Дробышева Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Попытки украинских сил контратаковать ради удержания важных позиций не увенчались успехом. Противник стремился любой ценой избежать полного окружения своей группировки на данном направлении.

    «Юго-западнее Дробышева наши военнослужащие, несмотря на контратаки противника, постепенно продолжают продвигаться вдоль береговой линии по направлению населенного пункта Маяки, а юго-западнее Красного Лимана наши военнослужащие зачищают лесистую местность», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что здесь планомерно начинает формироваться огневой мешок для тех группировок ВСУ, которые находятся в данном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Дандыкин заявил, что у ВСУ все меньше шансов уйти из Константиновки живыми. В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте. Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку.

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    13 июня 2026, 12:56 • Новости дня
    Вспышку ВИЧ среди военных ВСУ зафиксировали под Харьковом

    Вспышку ВИЧ в рядах ВСУ зафиксировали под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Случаи заражения ВИЧ-инфекцией среди военнослужащих ВСУ на харьковском и купянском направлениях зафиксировали сотрудники харьковской военно-гражданской администрации.

    О росте случаев заражения ВИЧ среди украинских военных на харьковском и купянском направлениях сообщил замминистра здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев, передает ТАСС.

    «В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, находящейся на купянском направлении, фиксируются случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается и в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах. В связи с недоукомплектованием на подготовку забирают всех подряд, в том числе и хронически больных людей. Особую обеспокоенность вызывает потенциальное влияние сложившейся ситуации на эпидемиологическую безопасность населения, проживающих в прифронтовых населенных пунктах», – привела пресс-служба ВГА региона слова Пякишева.

    По его словам, высокая мобильность военнослужащих ВСУ, ограниченный доступ граждан к полноценному медицинскому наблюдению и перебои в работе системы здравоохранения на подконтрольной Киеву территории повышают риск несвоевременного выявления инфекции и ее дальнейшего распространения. Значительную часть новых случаев ВИЧ, как отметил замминистра, фиксируют среди мобилизованных и проходящих службу в рядах ВСУ.

    Пякишев связал ситуацию с недостаточной эффективностью профилактических мероприятий, нарушением санитарных норм при оказании медпомощи в условиях боевых действий, а также с проблемой наркомании и гомосексуализма.

    Он напомнил, что на Украине были пересмотрены подходы к определению годности к военной службе граждан с хроническими заболеваниями, включая ВИЧ. Теперь при бессимптомном течении инфекции или стабильном состоянии здоровья вопрос годности решается индивидуально на основании медицинского заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ командование признало годными к военной службе и принудительно мобилизовало людей с диагнозом ВИЧ.

    Ранее украинское Минобороны в обновленном списке заболеваний предусмотрело возможность признания годными к службе бессимптомных носителей ВИЧ и больных раком в стадии стойкой ремиссии. А хакерская группа RaHDit опубликовала базу данных с результатами тестов на ВИЧ более чем 367 тыс. граждан Украины, потенциально подлежащих мобилизации в армию.

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    14 июня 2026, 04:40 • Новости дня
    В американском Вашингтоне рухнул военный самолет и вызвал лесной пожар

    Tекст: Катерина Туманова

    Бригады скорой помощи прибыли в лесную зону в округе Якима, штат Вашингтон, в субботу днем после крушения там военного самолета.

    Отдыхающие на озере Римрок были эвакуированы, местные правоохранительные органы перекрыли дороги. Пилот смог катапультироваться перед катастрофой и был доставлен в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи, сообщила пожарная служба Naches (NFD) телеканалу Fox 13.

    Самолет упал недалеко от озера Римрок, что вызвало лесной пожар в этом районе. Полиция Нью-Йорка сообщает, что их экипажи отреагировали на возгорание и работали над тем, чтобы избежать распространения огня.

    К 16.45 полиция Нью-Йорка подтвердила, что местные службы эвакуировали отдыхающих, коттеджи в Беар-Крик были защищены от пожара была, однако борьба с огнем длилась до самого вечера.

    По данным базы морской пехоты США Мирамар, авария произошла с истребителем F/A-18 Hornet, передает KOMONews.

    «Причина происшествия в настоящее время расследуется. В целях сохранения целостности расследования на данный момент дополнительная информация недоступна. Расследование  может занять несколько месяцев в зависимости от различных факторов», – сказано в заявлении морской пехоты.

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    13 июня 2026, 17:33 • Новости дня
    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта

    Глава Rheinmetall Паппергер: Франция может выйти из общего с ФРГ проекта MGCS

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный франко-немецкий проект разработки единого европейского танка MGCS оказался под угрозой срыва из-за планов Парижа сократить его финансирование более чем вдвое.

    Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного с Германией проекта разработки нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости». Это может произойти вслед за провалом программы создания общего европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS).

    «Сегодня я не могу сказать, будет ли MGCS вообще… Опасность существует всегда», – заявил Паппергер. При этом он добавил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

    По словам главы концерна, французская сторона намерена сократить финансирование проекта более чем в два раза от изначальных планов. За почти десять лет работы четыре участвующие компании получили суммарно лишь 25 млн евро. Паппергер также назвал безумными сроки ввода нового танка в эксплуатацию в 2040-е годы.

    На фоне неопределенности Rheinmetall совместно с объединением KNDS уже около года ведет альтернативную разработку танка Leopard 3. Ожидается, что новые машины могут поступить на вооружение в начале 2030-х годов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о решении прекратить совместный проект по созданию истребителя FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин свернули совместный проект по разработке истребителя нового поколения FCAS. После этого Германия приступила к поиску новых участников для авиационной программы.

    Американские эксперты еще осенью прошлого года предупреждали об угрозе срыва танковой инициативы MGCS из-за политического кризиса во Франции.

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    13 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    CNN: Иран затруднил возможность захвата запасов высокообогащенного урана

    CNN: Иран усложнил доступ к запасам высокообогащенного урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти усилили защиту хранилищ обогащенного урана, обрушив тоннели и установив мины-ловушки на подходах к материалам, близким по уровню к оружейным, сообщили американские СМИ.

    Иранские власти усилили меры безопасности на объектах хранения обогащенного урана, передает INTERFAX.RU со ссылкой на телеканал CNN. «По словам пяти источников, знакомых с данными разведки США, за последние недели Иран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкому к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах», – сообщил телеканал.

    Собеседники CNN оценили, что для США захват ядерных материалов теперь стал значительно сложнее, опаснее и дороже, чем месяц назад. По их словам, добраться до урана будет непросто даже иранским специалистам: им придется проводить разминирование и привлекать тяжелую землеройную технику.

    Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Вашингтон и Тегеран приблизились к соглашению об уничтожении и вывозе урана из Ирана. Однако от сторон продолжают поступать противоречивые сигналы об условиях возможной сделки, ее параметры остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана. Позже Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов уничтожить высокообогащенный уран в случае его передачи Тегераном.

    Далее президент США потребовал немедленно уничтожить запасы иранского обогащенного урана на месте, в США или за границей под контролем американских ведомств.

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    13 июня 2026, 20:39 • Новости дня
    BFMTV: Французский авианосец «Шарль де Голль» вернется в Тулон для ремонта

    Tекст: Мария Иванова

    После многомесячного дежурства вблизи заблокированного Ормузского пролива флагман ВМС Франции завершает ближневосточную миссию и берет курс на родину для планового обслуживания, сообщили местные СМИ.

    Авианосец «Шарль де Голль» покинет район Аравийского моря и вернется в порт Тулона для проведения ремонта, передает ТАСС со ссылкой на французский канал BFMTV.

    Обслуживание корабля, запланированное на июль, было согласовано еще до его отправки на Ближний Восток.

    Корабль покинул базу 27 января для участия в учениях «Орион» в Балтийском море. Позже его перенаправили в Восточное Средиземноморье, а затем в Аравийское море. Это решение было связано с блокировкой судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта между США, Израилем и Ираном.

    После ухода авианосца Франция сохранит военное присутствие в регионе. Там останется вертолетоносец «Мистраль», а сопровождавший «Шарля де Голля» фрегат противовоздушной обороны заменят на аналогичный корабль.

    Обострение ситуации в регионе началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским городам, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал израильскую территорию и американские военные объекты в странах Ближнего Востока. Иран также закрыл Ормузский пролив для судов стран-агрессоров, через который ранее проходило 25% мировой торговли нефтью и 20% сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Париж перенаправил авианосец «Шарль де Голль» из Балтики в Восточное Средиземноморье.

    В мае французская ударная группа выдвинулась в южную часть Красного моря.

    Позже международная коалиция согласовала военную миссию для разблокировки Ормузского пролива.

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    13 июня 2026, 13:57 • Новости дня
    ВС Швеции сообщили о вылете на перехват российских Су-24 и Су-34

    ВС Швеции: Истребители вылетели на перехват российских Су-24 и Су-34

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевые самолеты JAS 39 Gripen поднялись над Балтикой для сопровождения российских бомбардировщиков у границы шведского воздушного пространства, не фиксируя нарушения рубежей, сообщили в вооруженных силах страны.

    Военные Швеции заявили, что в пятницу истребители ВВС страны поднимались на перехват российских самолетов Су-24 и Су-34 над Балтийским морем у границы шведского воздушного пространства. По их данным, вылеты выполняла дежурная служба реагирования на инциденты, передает РИА «Новости».

    «В пятницу шведская служба реагирования на инциденты провела две операции с (истребителями - ред.) JAS 39 Gripen для перехвата российских истребителей в Балтийском море вблизи шведского воздушного пространства», – говорится в сообщении вооруженных сил страны в соцсетях. Подчеркивается, что нарушения государственной границы Швеции не произошло.

    Минобороны России ранее многократно отмечало, что российская боевая авиация совершает полеты над нейтральными водами, строго соблюдая международные правила использования воздушного пространства, не пересекая воздушные трассы и избегая опасного сближения с самолетами иностранных государств.

    Как уже писала в субботу газета ВЗГЛЯД, оперативное командование ВС Польши также сообщило о «перехвате» российского Ил-20 британскими истребителями над Балтийским морем после якобы пересечения воздушной границы страны.

    Ранее польские истребители с базы в литовском Шауляе поднялись на перехват российского Су-24 над международными водами Балтийского моря по приказу командования НАТО.

    А уже в апреле шведский разведывательный самолет Gulfstream IV вел активную разведку вдоль границы Финляндии и России.

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    15 июня 2026, 21:04 • Новости дня
    Минобороны обновило ограничения для кандидатов на контрактную службу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России начал действовать обновленный перечень медицинских противопоказаний, запрещающий прием на военную службу граждан с определенными психическими заболеваниями.

    Министерство обороны расширило список заболеваний, препятствующих заключению контракта на военную службу, передает «Коммерсантъ».

    Согласно вступившему 15 июня в силу приказу, в войска не будут принимать лиц с шестью видами психических расстройств. В их числе шизофрения, умственная отсталость, фобии, хронический бред, а также органическое кататоническое и бредовое расстройства.

    Кроме того, в перечне упоминаются нарушения поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Ранее действовала более общая формулировка «Психические расстройства и расстройства поведения».

    В оборонном ведомстве пояснили, что новые правила приняты для недопущения на службу граждан с отклонениями и ради предупреждения происшествий в вооруженных силах.

    Предыдущее обновление списка противопоказаний состоялось в декабре 2025 года, когда перечень расширили с 26 до 35 позиций.

    В марте Министерство обороны предложило уточнить список запрещающих контрактную службу психических расстройств.

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    15 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    США лишили НАТО истребителей и бомбардировщиков

    FAZ: США лишили НАТО истребителей и бомбардировщиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон отказался передавать Североатлантическому альянсу крупную авианосную ударную группу, стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей для усиления давления на европейских союзников, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

    Решение американской стороны стало настоящей неожиданностью для многих партнеров по военному блоку, отмечает FAZ, передает ТАСС. Таким образом Вашингтон пытается заставить европейских союзников самостоятельно закрыть бреши в обороне накануне июльского саммита, говорится в материале.

    В конце мая журнал Der Spiegel уже публиковал информацию о планах американского руководства значительно снизить свой вклад в деятельность организации.

    Газета Bild также уточняла параметры сокращений в рамках механизма Force Model. Согласно этим данным, командование решило выделить меньше истребителей, самолетов-заправщиков, беспилотников и военных кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон решил лишить Североатлантический альянс трети боевых самолетов.

    Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил вывод 5 тыс. американских военных из Германии.

    Бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен назвал действия Соединенных Штатов признаком распада организации.

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    13 июня 2026, 13:23 • Новости дня
    Reuters: Истребители НАТО в Литве подняли по тревоге из-за метеозонда

    Reuters: Истребители НАТО в Литве подняли по тревоге из-за метеозонда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Вильнюса получили тревожные оповещения о предполагаемом военном беспилотнике, но поднятые на перехват истребители вскоре распознали цель как обычный метеорологический зонд, пишут западные СМИ.

    Истребители НАТО поднялись по тревоге в Литве в субботу, сообщает Reuters. Национальный центр управления в кризисных ситуациях сообщил, что самолеты вылетели после появления над страной неопознанного объекта, который поначалу сочли военным дроном.

    Жителям Вильнюса разослали предупреждения о возможном нахождении в небе подозрительного военного беспилотника и о вызове для перехвата боевых истребителей НАТО.

    Позже центр уточнил, что самолеты НАТО ненадолго поднялись в воздух, осуществили визуальный контакт с целью и идентифицировали ее как метеорологический зонд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Вильнюса после сигнала воздушной тревоги укрылись в подземных гаражах и убежищах из-за риска появления беспилотников в небе Литвы.

    Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками и выработки ответных мер вместе с лидерами стран Балтии. До этого министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о том, что вторгшийся в воздушное пространство страны украинский беспилотник не был замечен средствами воздушного контроля.

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