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    16 июня 2026, 10:18 • Новости дня

    TWZ: ВМС США сохранили блокаду Ирана в ожидании перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский флот продолжает блокировать иранские порты, несмотря на грядущее подписание соглашения о прекращении огня, намеченное на пятницу.

    Военно-морские силы США сохраняют полную блокаду портов Ирана до официального вступления в силу мирного договора, передает TWZ.

    Центральное командование США на прошлой неделе нанесло серию ударов по иранской территории после того, как был сбит американский вертолет Apache.

    В ходе операции военные вывели из строя еще два коммерческих судна, пытавшихся обойти блокаду, в результате чего их общее число достигло девяти. Авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джордж Буш» продолжают обеспечивать проведение «ударов в целях самообороны» и блокадных действий.

    Авианосная ударная группа «Линкольн» находится в регионе около семи месяцев и может одной из первых покинуть зону ответственности, если блокада будет свернута. Подробности сокращения американского военного присутствия на Ближнем Востоке пока остаются неясными. Сейчас в этом районе действуют более 20 надводных кораблей ВМС США.

    Тем временем авианосец «Нимиц» завершает переход в Норфолк после многомесячного плавания вокруг Южной Америки. На западном побережье США «Теодор Рузвельт» готовится к будущему развертыванию, а «Карл Винсон» вышел на ходовые испытания. В западной части Тихого океана патрулирует «Джордж Вашингтон», а в других регионах несут службу десантные корабли Tripoli и Boxer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты сосредоточили у берегов Ирана более 20 боевых кораблей.

    Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады исламской республики.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер при попытке прорыва ограничений.

    15 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, объявив о снятии морской блокады с Ирана, пытался подтолкнуть Тегеран к открытию Ормузского пролива. Однако до сих пор не решен ряд ключевых вопросов – например, будут ли иранцы взимать плату за проход и какой статус теперь у иранской нефти. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Игорь Юшков.

    «Здесь важно понимать предысторию вопроса. Тегеран в ответ на атаки США на Исламскую республику закрыл Ормузский пролив. При этом Иран продолжал поставлять свою нефть в Китай и отправлял танкеры по этому маршруту. Но потом США ввели блокаду иранских портов», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По мнению эксперта, после согласования меморандума Иран требует от Вашингтона сделать первый шаг. «По всей видимости, Тегеран настаивает: сначала должны начать свободно проходить иранские суда, и только после этого последует открытие Ормуза. Думаю, Дональд Трамп своим объявлением о снятии блокады подстегивает Иран к тому, чтобы он тоже открыл пролив», – предположил собеседник.

    При этом, отмечает Юшков, остается ряд нерешенных вопросов. «Станут ли иранцы взимать плату за проход через пролив? Готов ли Тегеран открыть Ормуз без прекращения боевых действий в Ливане? Какой статус теперь у иранской нефти? Снимет ли Белый дом санкции с энергоресурсов Ирана?» – перечислил он.

    Если рестрикции отменят, поясняет эксперт, последует конкретный механизм реализации: «OFAC – подразделение при министерстве финансов США, отвечающее за санкции, – должно опубликовать генеральную лицензию».

    По оценкам Юшкова, открытие пролива приведет к снижению цен на нефть. «Иран в случае публикации лицензии сможет продавать углеводороды не только в Китай, но и во множество других стран – и уже без скидки. Это даст Тегерану дополнительные средства для инвестиций, в том числе в развитие добычи. Следовательно, Иран будет постепенно наращивать объемы производства, что тоже сыграет на падение котировок», – уточнил он.

    Для Москвы такое развитие событий имеет двойственный характер. С одной стороны, это позитивно. «Дело в том, что у Китая останется только один источник нефти, который он может приобретать со скидкой – это Россия. Пекин усилит конкуренцию с Индией за наши энергоресурсы, а значит, скидка если и останется, то сократится», – отметил спикер. С другой стороны, рост добычи в Иране негативно скажется на всех странах-производителях, включая Россию – цены на мировом рынке пойдут вниз.

    Впрочем, эксперт не ждет обвала до минимумов начала года. «Вряд ли речь пойдет об уровне января-февраля – то есть ниже 60 долларов за баррель. Вероятнее всего, цены окажутся в диапазоне 70-80 долларов за баррель, потому что спрос останется повышенным», – предположил Юшков. Он напомнил, что пока Ормуз был закрыт, страны-импортеры расходовали стратегические резервы, и теперь им предстоит восполнять запасы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. «Суда всего мира – запускайте двигатели. Пусть потечет нефть!», – написал американский президент в Truth Social. Это объявление последовало после того, как США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта.

    19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.

    Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.

    Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.

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    15 июня 2026, 20:45 • Новости дня
    Снять санкции с Ирана выразили готовность 17 стран
    Снять санкции с Ирана выразили готовность 17 стран
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ряд мировых держав выразили намерение прекратить экономическое давление на Тегеран в случае успешного урегулирования вопроса ядерной программы.

    К совместному заявлению Франции, Италии, Британии и Германии о возможном снятии санкций с Ирана присоединились 17 стран, передает РИА «Новости». Решение станет ответом на «конструктивные шаги Тегерана по своей ядерной программе», следует из документа, опубликованного Даунинг-стрит.

    Ранее Италия, Франция, Германия и Британия выпустили совместную декларацию. В ней подчеркивается готовность отменить ограничения после достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Государства приветствовали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном.

    В заявлении отмечается намерение сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ. Главная цель – не допустить появления у Ирана ядерного оружия. В ответ на «ясные и достоверные шаги в этом направлении» страны готовы снять санкции.

    К инициативе также присоединились Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Доминиканская Республика, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Польша и Португалия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном. Заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позитивно оценил достижение мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    CNN: Объем стратегических запасов нефти США упал до минимума с 1983 года

    Tекст: Вера Басилая

    Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве США сократился до самого низкого уровня с 1983 года из-за использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном, сообщает телеканал CNN.

    По данным CNN, правительство Соединенных Штатов за прошлую неделю высвободило почти 9 млн баррелей сырья. Текущий уровень запасов упал до 340,3 млн баррелей, передает ТАСС.

    Показатель опустился ниже предыдущего антирекорда, зафиксированного в июле 2023 года. В последний раз хранилища содержали меньше ресурсов летом 1983 года.

    В тот период администрация Рональда Рейгана только начинала формировать государственные активы. Активное использование резерва направлено на смягчение экономических последствий ближневосточного кризиса. Ранее этот инструмент применялся во время президентства Дональда Трампа для сдерживания стоимости энергоносителей.

    Глава американского Минэнерго Крис Райт сообщил о решении высвободить 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

    В апреле мировые запасы сырья уменьшились на рекордные 200 млн баррелей.

    Нефтяные котировки отреагировали ростом на возобновление боевых действий между США и Ираном.

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    16 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем

    Глава МИД Ирана потребовал полного вывода израильских войск из Ливана

    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Полное завершение вооруженного конфликта станет возможным исключительно после прекращения оккупации ливанских территорий израильскими вооруженными силами, заявили в Иране.

    Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи озвучил позицию Тегерана на специальном брифинге для иностранных дипломатов, передает AP News.

    «Окончание войны в Ливане является неотделимой частью полного завершения войны. Без вывода израильских сил с территорий, которые они оккупировали во время этой войны, конфликт не подошел к концу», – подчеркнул дипломат.

    Дальнейшие израильские атаки на ливанские территории будут расцениваться иранской стороной как прямое нарушение меморандума о взаимопонимании. При этом точное содержание промежуточного соглашения остается неизвестным, поскольку документ пока не был опубликован в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи раскрыл детали меморандума о завершении войны на всех фронтах.

    Накануне иранский министр потребовал полного прекращения израильских атак на ливанскую территорию.

    При этом министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отказался выполнять условия американо-иранского соглашения.

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    16 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Тренер сборной Ирана пожаловался на дискриминацию на ЧМ-2026

    Tекст: Мария Иванова

    Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время проведения чемпионата мира в Северной Америке.

    Главный наставник иранских футболистов уверен, что его подопечные столкнулись с беспрецедентным нарушением прав на турнире, передает РИА «Новости».

    Чемпионат мира впервые проходит на территории трех государств: США, Канады и Мексики. Ранее стало известно, что иранцам запретили находиться в Соединенных Штатах вне игровых дней.

    «Наша команда, вероятно, больше всех поражена в правах на всем кубке», – заявил Галенои. По его словам, логистика выстроена без учета интересов футболистов. Тренер отметил, что команде не позволили приехать за две ночи до матча, а также отказали в возможности остаться для восстановления после игры.

    Пресс-конференция специалиста после ничьей с Новой Зеландией (2:2) в Лос-Анджелесе продлилась всего 10 минут. Тренер быстро покинул зал, не дав многим журналистам задать вопросы. Иранская сборная базируется в мексиканской Тихуане из-за проблем с безопасностью и напряженных отношений с США. При этом уровень преступности в городе превышает среднемировой в 11 раз.

    Кроме того, американские власти отменили квоты для болельщиков из Ирана, лишив их возможности поддержать команду. Также 15 членам официальной делегации было отказано в получении виз, хотя четверым позже удалось оспорить это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола аннулировала выделенные для иранских болельщиков места на стадионах.

    Власти США отказали в выдаче виз части представителей тренерского штаба команды.

    Ранее спортивная организация одобрила перенос тренировочной базы иранских футболистов в Мексику.

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    15 июня 2026, 16:21 • Новости дня
    В США назвали условие получения Ираном 300 млрд долларов

    Вэнс: Иран получит 300 млрд долларов при выполнении условий сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская администрация готова позволить Ирану использовать средства специального фонда восстановления объемом 300 млрд долларов, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Отвечая на вопрос ведущей телеканала CBS, политик подтвердил реалистичность подобного сценария, передает РИА «Новости».

    «Такого рода возможность может быть им предоставлена за счет фонда, финансируемого коалицией стран Персидского залива, при условии, что они выполнят свою часть обязательств», – пояснил Вэнс.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон с союзниками разработают план восстановления Ирана на 300 млрд долларов.

    Американская сторона отказалась размораживать активы до выполнения Тегераном своих обязательств.

    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока по итогам сделки.

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    16 июня 2026, 04:54 • Новости дня
    Нетаньяху назвал главный итог кампании Израиля против Ирана

    Нетаньяху: Кампания против Ирана предотвратила уничтожение Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Военная кампания против Ирана предотвратила угрозу немедленного уничтожения Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    «Сейчас я слышу, как люди спрашивают: чего мы добились? И я им отвечаю, что мы предотвратили угрозу немедленного уничтожения Израиля», – заявил Нетаньяху в обращении к нации.

    Нетаньяху подчеркнул, что совместно с США началась «крупнейшая ударная операция в истории Израиля». По его словам, удары сорвали планы иранских ученых-ядерщиков, обезглавили руководство режима и разгромили ядерные заводы, передает РИА «Новости».

    Премьер добавил, что израильские силы уничтожили ракеты и большую часть предприятий по их производству. Он также заявил о нанесении ударов по «бесчисленным военным объектам и инфраструктуре» и сообщил об уничтожении военно-морского флота противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху ранее заявил о снятии экзистенциальных угроз для существования Израиля со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

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    16 июня 2026, 00:49 • Новости дня
    После снятия блокады США иранские танкеры прошли через международные воды

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские нефтяные танкеры и суда с товарами первой необходимости смогли пройти через международные воды после договоренности о снятии американской морской блокады, сообщают источники в морской сфере.

    По данным телеканала Press TV, как минимум три иранских нефтяных танкера и два судна с товарами «успешно прорвали военно-морскую блокаду США».

    По словам источников, переход состоялся без препятствий со стороны американских сил, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил снять американскую морскую блокаду.

    Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

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    15 июня 2026, 21:49 • Новости дня
    «Хезболла» сорвала продвижение бронетехники Израиля на юге Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы движения «Хезболла» атаковали израильские силы на юге Ливана и вынудили их отступить.

    Инцидент произошел при попытке продвижения военных в районе населенного пункта Кфар-Тибнит, передает РИА «Новости».

    «Бойцы исламского сопротивления управляемыми ракетами и ударными беспилотниками Ababil противостояли вражеским силам при попытке продвинуться, что вынудило их отступить», – заявили в пресс-службе движения. По данным организации, израильская колонна состояла из бульдозера и двух танков Merkava. Она двигалась из района Хама-Арнун в направлении окраины Кфар-Тибнит.

    Эта атака стала первой после объявления о достижении меморандума между США и Ираном, включающего условия прекращения огня. Несмотря на договоренности, израильская армия предприняла попытки продвижения на юге страны, а также нанесла удар беспилотником по транспортному средству в одном из населенных пунктов.

    Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отказался выполнять условия нового соглашения между США и Ираном.

    В конце мая израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту.

    В ответ на нарушения режима прекращения огня ливанское движение «Хезболла» осуществило десятки атак по позициям ЦАХАЛ.

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    15 июня 2026, 19:31 • Новости дня
    Иранский телеканал сообщил об ударе израильского БПЛА по журналисту

    Журналист иранского телеканала попал под удар израильского беспилотника

    Tекст: Вера Басилая

    Во время съемок репортажа на юге Ливана корреспондент подвергся атаке с воздуха, несмотря на наличие специальной опознавательной экипировки прессы, сообщил иранский телеканал Press TV.

    Инцидент произошел во время подготовки телевизионного материала, передает РИА «Новости». Иранский телеканал Press TV заявил о нападении на своего сотрудника.

    «Корреспондент телеканала Press TV попал под удар израильского беспилотника во время репортажа на юге Ливана, несмотря на явное наличие на нем журналистского жилета», – говорится в официальном сообщении вещателя.

    В настоящее время информация о состоянии пострадавшего репортера отсутствует. Телеканал пока не предоставил дополнительных подробностей о происшествии.

    В марте корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar погибли на юге Ливана от удара израильского беспилотника.

    Израильские военные намеренно атаковали группу репортеров в опознавательных жилетах с надписью «Пресса».

    В начале июня парламент Ирана пообещал жестко ответить на обстрелы ливанской столицы израильской армией.

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    15 июня 2026, 16:45 • Новости дня
    Вэнс: США и Иран подписали сделку в электронном виде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

    Политик отметил, что процедура прошла в воскресенье в дистанционном формате, передает РИА «Новости». При этом он не стал уточнять, кто именно поставил подписи под документом.

    В интервью телеканалу ABC представитель американской администрации добавил, что договоренности не предполагают возвращения исламской республике заблокированных активов. «Мы уже подписали сделку в электронном виде вчера, и никакие деньги не были разморожены», – подчеркнул Вэнс.

    Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц анонсировал подписание двустороннего договора в воскресенье.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о проведении церемонии подписания мирной сделки 19 июня в Швейцарии.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока после заключения соглашения.

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    15 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Reuters: Детали соглашения США и Ирана станут известны в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подробности новых договоренностей между Вашингтоном и Тегераном планируют официально представить общественности в течение ближайших двух суток, сообщает агентство Reuters.

    «Высокопоставленный чиновник США о сделке с Ираном: детали соглашения будут обнародованы в ближайшие 24-48 часов», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о дистанционном заключении двустороннего соглашения.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о проведении официальной церемонии подписания документа 19 июня в Швейцарии.

    Иранское агентство Mehr раскрыло исключение вопроса ракетной программы из проекта меморандума.

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    15 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Неизвестные обстреляли танкер из гранатомета у берегов Йемена

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа из четырех вооруженных людей на небольшой моторной лодке приблизилась к коммерческому судну и открыла по нему прицельный огонь в 20 километрах к юго-востоку от йеменского порта Аден.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте. По сообщениям, к танкеру приблизилась небольшая моторная лодка с четырьмя людьми на борту. Люди в лодке были вооружены и открыли огонь по судну из реактивного противотанкового гранатомета», – говорится в заявлении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO), передает ТАСС.

    В настоящее время специалисты ведомства проводят расследование происшествия. Представители координационного центра настоятельно рекомендовали всем проходящим в этом районе экипажам соблюдать повышенную осторожность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вооруженные люди на моторной лодке обстреляли контейнеровоз к югу от побережья Йемена.

    Несколькими днями ранее охранники другого грузового судна вступили в перестрелку с неизвестными лицами у йеменского порта Бальхаф.

    В сентябре прошлого года британские военные зафиксировали взрыв рядом с кораблем к востоку от Адена.

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    15 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    CNN: США могут сократить присутствие на Ближнем Востоке после сделки с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном предусматривает частичный вывод американского военного контингента из ближневосточного региона по завершении переговорного процесса, сообщает телеканал CNN.

    Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника заявил о возможном уменьшении численности армии США в Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Условием для такого шага станет успешное заключение всеобъемлющего договора с Ираном.

    Высокопоставленный чиновник пояснил журналистам детали готовящегося документа. «Соглашение предусматривает сокращение вооруженных сил в регионе после подписания окончательной сделки, которая, опять же, является соглашением, которое, как мы предполагаем, мы можем заключить», – заявил представитель администрации.

    Собеседник телеканала также добавил, что с февраля Соединенные Штаты заметно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке. Теперь американские власти рассчитывают пойти на его планомерное снижение.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о дистанционном заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

    Официальное подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии.

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    15 июня 2026, 19:43 • Новости дня
    Сирия осталась без стабильного интернета из-за повреждения подводного кабеля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный подводный кабель, обеспечивающий передачу интернет-трафика между египетской Александрией и сирийским Тартусом, подвергся диверсии, сообщила сирийская телекоммуникационная компания.

    Инцидент произошел у побережья Тартуса, что привело к серьезным перебоям со связью в различных регионах страны, передает РИА «Новости».

    «Международный подводный кабель, передающий интернет-трафик между Тартусом и Александрией, подвергся диверсии вблизи побережья Тартуса, что привело к выводу из строя значительной части международных мощностей и ослаблению интернет-услуг у широкого круга абонентов в различных провинциях Сирии», – говорится в заявлении сирийской телекоммуникационной компании.

    В настоящее время профильные специалисты экстренно работают над ремонтом кабеля для скорейшего восстановления поврежденных мощностей. В телекоммуникационной компании подчеркнули, что данный инцидент является частью систематической кампании, направленной против инфраструктуры связи Сирии. Целью злоумышленников было ухудшение качества услуг для граждан и вывод из строя одного из важнейших объектов страны.

    В сентябре прошлого года из-за повреждения подводных кабелей на дне Красного моря произошли масштабные сбои доступа к интернету в ОАЭ.

    В конце прошлого года финская береговая охрана задержала причастное к обрыву телекоммуникационной линии судно.

    В феврале 2025 года от внешнего воздействия пострадал подводный кабель компании «Ростелеком» в Балтийском море.

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