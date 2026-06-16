Стоимость газа на биржах Европы достигла 512 долларов

Котировки на энергоресурсы продолжают демонстрировать положительную динамику. Ближайшие контракты по индексу крупнейшего распределительного центра TTF начали торговую сессию на уровне 512,2 доллара, передает РИА «Новости».
К утру вторника показатель зафиксировался на отметке 511,9 доллара, что на 1,1% превышает расчетную стоимость предыдущего дня.
Весной этого года на европейском рынке наблюдались значительные колебания. В марте средняя стоимость голубого топлива подскочила почти на 60% по сравнению с февралем из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Тогда цены впервые с февраля 2023 года преодолели порог в 600 долларов за тысячу кубометров.
Пиковое значение в период обострения конфликта было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий скачок произошел после того, как глава Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении производственных линий в Катаре. Исторический максимум стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июня стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов за тысячу кубометров.
3 июня цена голубого топлива на европейских площадках преодолела рубеж в 586 долларов.
В конце мая котировки природного газа закрепились выше отметки 570 долларов.