  • Новость часаАнпилогов оценил контракт Лондона и Киева на поставку урана
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    Как Украина ворует у ближайших союзников
    Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Военный эксперт: Атаке украинского дрона на МНПЗ помогла погода
    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных
    Британия собралась снабжать Украину ураном два года
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    Турция решила повысить сборы за проход судов через Босфор и Дарданеллы
    16 июня 2026, 09:32 • Новости дня

    Стоимость газа на биржах Европы достигла 512 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 512 долларам

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость июльских фьючерсов на газовом рынке Европы увеличилась на 1%, достигнув отметки почти в 512 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки на энергоресурсы продолжают демонстрировать положительную динамику. Ближайшие контракты по индексу крупнейшего распределительного центра TTF начали торговую сессию на уровне 512,2 доллара, передает РИА «Новости».

    К утру вторника показатель зафиксировался на отметке 511,9 доллара, что на 1,1% превышает расчетную стоимость предыдущего дня.

    Весной этого года на европейском рынке наблюдались значительные колебания. В марте средняя стоимость голубого топлива подскочила почти на 60% по сравнению с февралем из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Тогда цены впервые с февраля 2023 года преодолели порог в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Пиковое значение в период обострения конфликта было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий скачок произошел после того, как глава Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении производственных линий в Катаре. Исторический максимум стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июня стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    3 июня цена голубого топлива на европейских площадках преодолела рубеж в 586 долларов.

    В конце мая котировки природного газа закрепились выше отметки 570 долларов.

    15 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В российские порты регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о превращении гражданских кораблей в плавучие бомбы, передает РИА «Новости». По его словам, взрывные устройства своевременно обнаруживают и обезвреживают.

    «Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», – подчеркнул Патрушев.

    Помощник президента также обратил внимание на то, что западные страны рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по базам Военно-морского флота России. В связи с этим он указал на необходимость своевременного рассредоточения и поддержания высокой боевой готовности флота для противостояния различным угрозам, включая беспилотники, кибератаки и диверсии.

    Патрушев добавил, что российским морякам следует действовать решительно и перехватывать инициативу, навязывая свою волю противнику у его берегов. По его мнению, не стоит дожидаться появления сил НАТО у границ России, а необходимо самим присутствовать вблизи территорий вероятного противника.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения магнитных мин на прибывшем из Бельгии судне.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв прибывшего из Бельгии газовоза «Аррхениус».

    Николай Патрушев анонсировал возможность сопровождения российских судов боевыми мобильными группами.

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    15 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»

    Каллас признала провал планов ЕС быстро обрушить российскую экономику

    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что санкционная политика не смогла мгновенно сокрушить экономику России.

    Теперь Брюссель намерен действовать постепенно, разрушая ее «по кирпичику», передает ТАСС.

    «Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики», – заявила Каллас, комментируя утверждение нового промежуточного пакета санкций. Он затронул 80 российских силовиков, общественных деятелей, а также компании оборонного и энергетического секторов.

    Подобная риторика свидетельствует об изменении позиции Евросоюза. В 2022 году Брюссель ставил цель разорвать экономику страны «в клочья», а затем три года заявлял о нанесении ей «тяжелого ущерба».

    В конце 2025 года Евросоюз изменил тактику, начав принимать промежуточные пакеты санкций из-за долгих процедур согласования крупных блоков. При этом от масштабных ограничений в ЕС не отказались: сейчас обсуждается 21-й пакет санкций.

    Ранее главы МИД стран Евросоюза запланировали утвердить расширение персональных ограничений против российских граждан и организаций.

    Европейская дипломатическая служба предложила внести в санкционный список 80 связанных с оборонным сектором предприятий.

    Каллас анонсировала подготовку рекордного по объему пакета антироссийских мер.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии навязчиво попытались предложить свои услуги для разрешения конфликта, однако не смогли озвучить никаких свежих инициатив, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал недавнюю встречу послов «евротройки» в МИД России. По словам министра, западные дипломаты стремятся любыми способами участвовать в мирном процессе, передает РИА «Новости».

    «Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», – подчеркнул Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин принял европейских дипломатов в Москве.

    Отечественные дипломаты также подробно разъяснили западным коллегам подходы Москвы к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Главным условием успешного диалога остается полное устранение первопричин текущего конфликта.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью представителей «евротройки» получение места за столом переговоров.


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    16 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных

    Каллас заявила об обучении российских военных в Китае для участия в СВО

    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские власти расширили санкционные списки против азиатских компаний и начали оценку последствий предполагаемого участия Пекина в подготовке бойцов для спецоперации на Украине.

    Европейский союз усиливает экономическое давление на Пекин из-за поддержки Москвы, передает Bloomberg.

    «Мы проверили сообщения о том, что китайские военные обучали российский военный персонал для участия в боях на Украине», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    В понедельник европейские власти внесли в санкционные списки четыре азиатские компании. В перечень попали два китайских производителя и две гонконгские судоходные фирмы. Их обвиняют в якобы поставках компонентов для беспилотников и помощи в экспорте российской нефти.

    Ранее журналисты сообщали о« секретном обучении» около 200 российских специалистов в Китае в конце прошлого года. Тренировки якобы касались использования дронов. Министерство иностранных дел КНР категорически отвергло эти обвинения.

    Отношения между Брюсселем и Пекином остаются напряженными на фоне растущего торгового дисбаланса. Ожидается, что европейские лидеры обсудят избыточные промышленные мощности Китая в четверг, а в конце месяца пройдут переговоры представителей торговли двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила создать перечень помогающих российскому военно-промышленному комплексу китайских компаний.

    Европейский союз готовил ограничительные меры против Пекина за якобы поставку комплектующих для беспилотников.

    МИД КНР решительно осудил включение национальных предприятий в европейские санкционные списки.

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    15 июня 2026, 15:45 • Новости дня
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Решение ЕС открыть первый кластер переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, но не с Грузией, объясняется исключительно «политическим нарративом» и отражает разочарование Грузии в Европе, заявил Генсек правящей «Грузинской мечты», столичный градоначальник Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Действия евробюрократов – это не та Европа, в которую мы стремились, – сказал он. – Полностью демонтирована справедливость, на нас смотрят сверху и грозят пальчиком, а мы такого категорически не потерпим».

    По его словам, решение Брюсселя начать переговоры с Киевом и Кишиневом – это «политический нарратив».

    «Никто не смотрит, какой у нас прогресс, какие реформы. Как можно предпочитать Грузии Украину и Молдавию? По всем параметрам, по любой статистике Грузия – страна-лидер, опережающая в развитии многие европейские государства», – сказал Каладзе.

    «В ответ на нашу прагматичную политику мы слышим от евробюрократов шантаж, инсинуацию, ложь. И все потому что мы, маленькая страна, посмели вести независимую политику, защищая собственные интересы, не присоединились к (антироссийским) санкциям, не открыли «второй фронт»», – заявил мэр Тбилиси.

    В мае Каладзе рассказал о давлении Евросоюза из-за отказа Тбилиси поддерживать антироссийские санкции.

    Осенью 2024 года Еврокомиссия отказалась рекомендовать начало переговоров о приеме республики в объединение.

    В ответ грузинские власти заморозили вопрос евроинтеграции до 2028 года.

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    15 июня 2026, 20:49 • Новости дня
    Брюссель и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Кошта: Евросоюз официально начал переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    «Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении», – написал политик в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

    Глава венгерского правительства Петер Мадьяр согласился открыть первый переговорный блок.

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан пригрозила заблокировать процесс присоединения Киева при нарушении прав закарпатских венгров.

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    15 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Россия к лету удвоила импорт пива из Литвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В апреле 2026 года объемы поставок литовского пива на российский рынок выросли в 2,3 раза, достигнув рекордных значений с осени прошлого года, свидетельствуют данные Евростата.

    Россия увеличила закупки пива из Литвы в апреле вдвое по сравнению с мартом, до максимума с сентября 2025 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейское статистическое агентство.

    Объем импорта составил 508,8 тыс. евро, что в 2,3 раза превышает мартовские показатели.

    Поставки активно росли на протяжении трех месяцев. Сумма закупок увеличилась с январских 9,9 тыс. евро до 73 тыс. евро в феврале, а в марте достигла 218,3 тыс. евро. Чехия также нарастила экспорт пива в Россию на 5,6%, до 841,5 тыс. евро. Стоимость поставок из Бельгии изменилась незначительно, составив 255 тыс. евро.

    Импорт из Латвии, напротив, снизился в 3,8 раза, до 34 тыс. евро. Поставки из Германии и Польши сократились на 10,3% и 7% соответственно. Общая сумма поставок пива из всех стран ЕС в апреле составила 2,14 млн евро, увеличившись на 7,1% к марту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Казахстан в три с половиной раза увеличил поставки пива в Россию. По итогам прошлого года розничные продажи этого напитка в стране упали на 16,7%.

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    15 июня 2026, 21:19 • Новости дня
    В Нидерландах решили построить лагеря для российских военнопленных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нидерландские власти начали отрабатывать абсурдные сценарии по строительству лагерей для российских военнопленных на случай конфликта с Россией, сообщило российское посольство в Гааге.

    «Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами», – указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    В проекте есть строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения», указали в посольство.

    Представители российского посольства отметили, что подобные инициативы нидерландских властей становятся повседневной рутиной и приобретают гротескные формы. Дипломаты предположили, что Гаага пытается намеренно испытывать терпение Москвы, поскольку градус абсурда достигает совершенно немыслимого уровня.

    В ведомстве напомнили об историческом опыте освобождения европейских лагерей и спасения узников от нацистов. Дипломаты добавили, что при развязывании войны против России подобные объекты для пленных местным горячим головам точно не пригодятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голландское оборонное ведомство решило форсировать закупку военной техники из-за риска прямого вооруженного столкновения в Европе.

     Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман заявлял о технической готовности страны к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

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    15 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз планирует вынести на обсуждение в рамках саммита Группы семи в Эвиане инициативу о направлении дополнительных средств Украине, заявила на пресс-конференции перед встречей глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Наш «кредит» в 90 млрд евро покрывает две трети потребностей Украины на 2026 и 2027 год, в отношении еще одной трети мы надеемся на партнеров Украины. Мы будем обсуждать этот вопрос здесь на саммите», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Глава ведомства также отметила, что первый транш в размере девяти млрд евро должен быть переведен до конца текущего месяца. Кроме того, европейские чиновники уже начали разрабатывать стратегии прохождения предстоящего зимнего периода для украинского государства.

    Ранее общие военные нужды Киева на 2026–2027 годы оценивались в 135 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза договорились выделить Украине финансовую помощь в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

    С начала конфликта Брюссель потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро.

    В апреле текущего года европейские власти направили из нового пакета первый транш на сумму 6 млрд евро для создания беспилотников.

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    15 июня 2026, 22:39 • Новости дня
    ЕС запустил с Украиной самый длинный и сложный переговорный блок о членстве

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Украина открыли первый и самый сложный переговорный кластер по вступлению в ЕС, результаты которого определят общий темп всего переговорного процесса, говорится в заявлении Совета ЕС.

    Европейские дипломаты запустили первый переговорный кластер по включению Киева в состав объединения, передает РИА «Новости».

    Речь идет о блоке «Основы», охватывающем верховенство права, работу демократических институтов, реформу государственного управления и экономические критерии.

    «Переговоры по кластеру «Основы» открываются первыми и закрываются последними в процессе вступления. Прогресс по этому кластеру будет определять общий темп переговоров», – говорится в сообщении Совета ЕС.

    В данный раздел входят главы о судебной системе, фундаментальных правах, правосудии, безопасности, государственных закупках и финансовом контроле. Брюссель установил для Киева промежуточные ориентиры, включая отдельные требования по верховенству права. Выполнение этих условий необходимо для перехода к завершающей фазе.

    Брюссель и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    Все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласился открыть начальный блок консультаций с Киевом.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пригрозила заблокировать процедуру присоединения при нарушении прав закарпатских венгров.

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    15 июня 2026, 23:00 • Новости дня
    Евросоюз запустил переговоры о вступлении Молдавии в сообщество

    Tекст: Антон Антонов

    В Люксембурге стартовали официальные переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз с открытия кластера «основ», сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    «Молдавия открыла первый кластер «основ» на переговорах с Евросоюзом», приводит ТАСС слова Кос.

    По ее словам, решение о запуске переговоров с Молдавией полностью зависело от аналогичного шага в отношении Украины, так как эти две страны объединены в одну группу по расширению и должны проходить все этапы синхронно.

    Переговорный кластер «основ» включает пять глав: правосудие, свобода и безопасность; юридические и фундаментальные права, финансовый контроль; государственные закупки; статистика.

    По всем этим направлениям кандидаты обязаны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами Евросоюза. Для полноценного вступления в сообщество страна должна завершить переговоры по 33 главам, объединенным в пять кластеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.

    Евросоюз и Украина открыли первый и самый сложный переговорный кластер «Основы», определяющий общий темп процесса вступления.

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    15 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    Кошта: Членство Украины в ЕС не будут обсуждать на саммите G7

    Глава Евросовета Кошта: Членство Украины в ЕС не обсудят на саммите G7

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перспективы вступления Киева в Европейский союз не включены в повестку проходящего во Франции саммита стран «Большой семерки», заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

    «В рамках G7 мы не будем обсуждать внутренние вопросы Европейского союза», – заявил он, комментируя вероятность рассмотрения частичного приема Киева в объединение на текущем мероприятии, передает РИА «Новости».

    Политик добавил, что проблематика расширения европейского сообщества будет детально изучена на грядущем саммите ЕС. Помимо украинской заявки, на повестке дня стоит возможное присоединение к союзу Молдавии и балканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по ассоциированному членству страны в Евросоюзе.

    Сам Мерц выступил против немедленного вступления Украины в объединение.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал начать официальные переговоры о членстве Киева.

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    15 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Украина пообещала выполнить все нынешние и будущие условия вступления в ЕС

    Вице-премьер Украины Качка: Киев выполнит все условия вступления в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Киев готов выполнить требования для вступления в Евросоюз, как действующие, так и возможные будущие, сообщил вице-премьер Украины по европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка,

    Качка заверил, что Украина выполнит условия вступления «в том виде, в каком они существуют на сегодняшний день, а также с учетом изменений, которые произойдут до вступления».

    Качка также официально подтвердил согласие на выполнение промежуточных и заключительных критериев переговоров, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Запуск переговоров по первому кластеру переговорных глав, как заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции в Люксембурге, позволит интегрировать Украину в единый рынок ЕС еще до формального приема. Она подчеркнула, что реформы в рамках первого кластера должны укрепить доверие к Украине и ускорить экономическое сближение с Евросоюзом.

    При этом Евросоюз, по ее словам, на первых переговорах по членству потребовал ощутимых результатов в независимости судебной системы и борьбе с коррупцией, передает РИА «Новости».

    Кос указала, что государства-члены составили перечень задач на ближайшее время, включая повышение прозрачности госзакупок и усиление борьбы с организованной преступностью.

    Еврокомиссия, по ее словам, ожидает, что Совет ЕС одобрит старт переговоров по остальным четырем кластерам до августа, чтобы провести новый раунд в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.

    Евросоюз и Украина открыли первый и самый сложный переговорный кластер «Основы», определяющий общий темп процесса вступления.

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    15 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Российский арбитраж запретил чешской NET4GAS судиться с Газпромом за границей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Арбитражный суд в Петербурге и Ленобласти постановил прекратить разбирательство чешского оператора NET4GAS с Газпромом за границами Российской Федерации.

    Российский арбитраж запретил NET4GAS продолжать разбирательство в Арбитражном суде при Экономической палате и Аграрной палате Чехии, передает ТАСС.

    «В случае неисполнения определения <…> присудить в пользу ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром» солидарно 57 млн 919 тыс. 678 евро 18 евроцентов в рублях по курсу ЦБ РФ на дату уплаты», – огласила решение судья.

    Кроме того, суд постановил дополнительно взыскать с NET4GAS в пользу ПАО «Газпром» 60 млн 789 тыс. 479 евро в рублевом эквиваленте, если компания откажется выполнить требования российской юстиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российский суд запретил бывшей британской структуре Газпрома SEFE Marketing & Trading продолжать зарубежный арбитраж.

    В январе аналогичная мера коснулась дочерней компании германской Uniper.

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    15 июня 2026, 13:17 • Новости дня
    Компания Nord Stream 2 AG оспорила в суде газовые санкции Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Швейцарская корпорация Nord Stream 2 AG – оператор «Северного потока – 2» – обратилась в европейскую инстанцию с требованием аннулировать регламент, предполагающий постепенный отказ от поставок российских энергоносителей.

    Исковое заявление против Европарламента и Совета ЕС было подано в апреле, передает РИА «Новости».

    Заявитель добивается полной отмены документа, который предписывает прекратить импорт природного газа и подготовиться к отказу от нефти. В качестве альтернативы предлагается аннулировать отдельные положения регламента.

    Истец указывает на использование неверной правовой основы для принятия ограничений.

    «В действительности это мера аналогичная санкциям, которая должна была основываться на статье 215 Договора о функционировании ЕС», – отмечается в материалах дела.

    Оператор также заявляет о нарушении прав собственности и свободы предпринимательства, считая происходящее фактической экспроприацией без компенсации. Кроме того, подчеркивается, что европейские институты злоупотребили полномочиями, чтобы обойти стандартные процедуры. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

    В июне лондонский Высокий суд завершил рассмотрение иска оператора «Северных потоков» о страховой выплате в 580 млн евро. Решение ожидается после 29 июня.

    В апреле Словакия направила жалобу в суд Европейского союза на запрет закупок российского газа.

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