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    16 июня 2026, 08:45 • Новости дня

    Тренер сборной Ирана пожаловался на дискриминацию на ЧМ-2026

    Tекст: Мария Иванова

    Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время проведения чемпионата мира в Северной Америке.

    Главный наставник иранских футболистов уверен, что его подопечные столкнулись с беспрецедентным нарушением прав на турнире, передает РИА «Новости».

    Чемпионат мира впервые проходит на территории трех государств: США, Канады и Мексики. Ранее стало известно, что иранцам запретили находиться в Соединенных Штатах вне игровых дней.

    «Наша команда, вероятно, больше всех поражена в правах на всем кубке», – заявил Галенои. По его словам, логистика выстроена без учета интересов футболистов. Тренер отметил, что команде не позволили приехать за две ночи до матча, а также отказали в возможности остаться для восстановления после игры.

    Пресс-конференция специалиста после ничьей с Новой Зеландией (2:2) в Лос-Анджелесе продлилась всего 10 минут. Тренер быстро покинул зал, не дав многим журналистам задать вопросы. Иранская сборная базируется в мексиканской Тихуане из-за проблем с безопасностью и напряженных отношений с США. При этом уровень преступности в городе превышает среднемировой в 11 раз.

    Кроме того, американские власти отменили квоты для болельщиков из Ирана, лишив их возможности поддержать команду. Также 15 членам официальной делегации было отказано в получении виз, хотя четверым позже удалось оспорить это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола аннулировала выделенные для иранских болельщиков места на стадионах.

    Власти США отказали в выдаче виз части представителей тренерского штаба команды.

    Ранее спортивная организация одобрила перенос тренировочной базы иранских футболистов в Мексику.

    15 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, объявив о снятии морской блокады с Ирана, пытался подтолкнуть Тегеран к открытию Ормузского пролива. Однако до сих пор не решен ряд ключевых вопросов – например, будут ли иранцы взимать плату за проход и какой статус теперь у иранской нефти. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Игорь Юшков.

    «Здесь важно понимать предысторию вопроса. Тегеран в ответ на атаки США на Исламскую республику закрыл Ормузский пролив. При этом Иран продолжал поставлять свою нефть в Китай и отправлял танкеры по этому маршруту. Но потом США ввели блокаду иранских портов», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По мнению эксперта, после согласования меморандума Иран требует от Вашингтона сделать первый шаг. «По всей видимости, Тегеран настаивает: сначала должны начать свободно проходить иранские суда, и только после этого последует открытие Ормуза. Думаю, Дональд Трамп своим объявлением о снятии блокады подстегивает Иран к тому, чтобы он тоже открыл пролив», – предположил собеседник.

    При этом, отмечает Юшков, остается ряд нерешенных вопросов. «Станут ли иранцы взимать плату за проход через пролив? Готов ли Тегеран открыть Ормуз без прекращения боевых действий в Ливане? Какой статус теперь у иранской нефти? Снимет ли Белый дом санкции с энергоресурсов Ирана?» – перечислил он.

    Если рестрикции отменят, поясняет эксперт, последует конкретный механизм реализации: «OFAC – подразделение при министерстве финансов США, отвечающее за санкции, – должно опубликовать генеральную лицензию».

    По оценкам Юшкова, открытие пролива приведет к снижению цен на нефть. «Иран в случае публикации лицензии сможет продавать углеводороды не только в Китай, но и во множество других стран – и уже без скидки. Это даст Тегерану дополнительные средства для инвестиций, в том числе в развитие добычи. Следовательно, Иран будет постепенно наращивать объемы производства, что тоже сыграет на падение котировок», – уточнил он.

    Для Москвы такое развитие событий имеет двойственный характер. С одной стороны, это позитивно. «Дело в том, что у Китая останется только один источник нефти, который он может приобретать со скидкой – это Россия. Пекин усилит конкуренцию с Индией за наши энергоресурсы, а значит, скидка если и останется, то сократится», – отметил спикер. С другой стороны, рост добычи в Иране негативно скажется на всех странах-производителях, включая Россию – цены на мировом рынке пойдут вниз.

    Впрочем, эксперт не ждет обвала до минимумов начала года. «Вряд ли речь пойдет об уровне января-февраля – то есть ниже 60 долларов за баррель. Вероятнее всего, цены окажутся в диапазоне 70-80 долларов за баррель, потому что спрос останется повышенным», – предположил Юшков. Он напомнил, что пока Ормуз был закрыт, страны-импортеры расходовали стратегические резервы, и теперь им предстоит восполнять запасы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. «Суда всего мира – запускайте двигатели. Пусть потечет нефть!», – написал американский президент в Truth Social. Это объявление последовало после того, как США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта.

    19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.

    Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.

    Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.

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    15 июня 2026, 20:45 • Новости дня
    Снять санкции с Ирана выразили готовность 17 стран
    Снять санкции с Ирана выразили готовность 17 стран
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ряд мировых держав выразили намерение прекратить экономическое давление на Тегеран в случае успешного урегулирования вопроса ядерной программы.

    К совместному заявлению Франции, Италии, Британии и Германии о возможном снятии санкций с Ирана присоединились 17 стран, передает РИА «Новости». Решение станет ответом на «конструктивные шаги Тегерана по своей ядерной программе», следует из документа, опубликованного Даунинг-стрит.

    Ранее Италия, Франция, Германия и Британия выпустили совместную декларацию. В ней подчеркивается готовность отменить ограничения после достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Государства приветствовали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном.

    В заявлении отмечается намерение сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ. Главная цель – не допустить появления у Ирана ядерного оружия. В ответ на «ясные и достоверные шаги в этом направлении» страны готовы снять санкции.

    К инициативе также присоединились Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Доминиканская Республика, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Польша и Португалия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном. Заместитель главы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позитивно оценил достижение мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    16 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем

    Глава МИД Ирана потребовал полного вывода израильских войск из Ливана

    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Полное завершение вооруженного конфликта станет возможным исключительно после прекращения оккупации ливанских территорий израильскими вооруженными силами, заявили в Иране.

    Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи озвучил позицию Тегерана на специальном брифинге для иностранных дипломатов, передает AP News.

    «Окончание войны в Ливане является неотделимой частью полного завершения войны. Без вывода израильских сил с территорий, которые они оккупировали во время этой войны, конфликт не подошел к концу», – подчеркнул дипломат.

    Дальнейшие израильские атаки на ливанские территории будут расцениваться иранской стороной как прямое нарушение меморандума о взаимопонимании. При этом точное содержание промежуточного соглашения остается неизвестным, поскольку документ пока не был опубликован в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи раскрыл детали меморандума о завершении войны на всех фронтах.

    Накануне иранский министр потребовал полного прекращения израильских атак на ливанскую территорию.

    При этом министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отказался выполнять условия американо-иранского соглашения.

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    15 июня 2026, 16:21 • Новости дня
    В США назвали условие получения Ираном 300 млрд долларов

    Вэнс: Иран получит 300 млрд долларов при выполнении условий сделки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская администрация готова позволить Ирану использовать средства специального фонда восстановления объемом 300 млрд долларов, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Отвечая на вопрос ведущей телеканала CBS, политик подтвердил реалистичность подобного сценария, передает РИА «Новости».

    «Такого рода возможность может быть им предоставлена за счет фонда, финансируемого коалицией стран Персидского залива, при условии, что они выполнят свою часть обязательств», – пояснил Вэнс.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон с союзниками разработают план восстановления Ирана на 300 млрд долларов.

    Американская сторона отказалась размораживать активы до выполнения Тегераном своих обязательств.

    Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока по итогам сделки.

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    16 июня 2026, 04:54 • Новости дня
    Нетаньяху назвал главный итог кампании Израиля против Ирана

    Нетаньяху: Кампания против Ирана предотвратила уничтожение Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Военная кампания против Ирана предотвратила угрозу немедленного уничтожения Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    «Сейчас я слышу, как люди спрашивают: чего мы добились? И я им отвечаю, что мы предотвратили угрозу немедленного уничтожения Израиля», – заявил Нетаньяху в обращении к нации.

    Нетаньяху подчеркнул, что совместно с США началась «крупнейшая ударная операция в истории Израиля». По его словам, удары сорвали планы иранских ученых-ядерщиков, обезглавили руководство режима и разгромили ядерные заводы, передает РИА «Новости».

    Премьер добавил, что израильские силы уничтожили ракеты и большую часть предприятий по их производству. Он также заявил о нанесении ударов по «бесчисленным военным объектам и инфраструктуре» и сообщил об уничтожении военно-морского флота противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху ранее заявил о снятии экзистенциальных угроз для существования Израиля со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

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    16 июня 2026, 00:49 • Новости дня
    После снятия блокады США иранские танкеры прошли через международные воды

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские нефтяные танкеры и суда с товарами первой необходимости смогли пройти через международные воды после договоренности о снятии американской морской блокады, сообщают источники в морской сфере.

    По данным телеканала Press TV, как минимум три иранских нефтяных танкера и два судна с товарами «успешно прорвали военно-морскую блокаду США».

    По словам источников, переход состоялся без препятствий со стороны американских сил, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил снять американскую морскую блокаду.

    Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

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    15 июня 2026, 21:12 • Новости дня
    Молина: Главного тренера сборной Туниса Лямуши уволили после поражения команды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наставник тунисской футбольной команды Сабри Лямуши лишился должности после проигрыша шведам в первом матче чемпионата мира, сообщил журналист Ромен Молина.

    Лямуши отправлен в отставку после неудачного старта на чемпионате мира 2026 года, указал Молина, передает ТАСС.

    Ранее тунисская команда потерпела сокрушительное поражение от сборной Швеции. Встреча первого тура мирового первенства завершилась со счетом 5:1 в пользу скандинавского коллектива.

    54-летний Лямуши возглавил сборную Туниса в январе, подписав соглашение до июля 2028 года. Под руководством французского специалиста команда сумела одержать лишь одну победу в пяти проведенных матчах.

    За свою карьеру тренер успел поработать в клубах Англии, Саудовской Аравии, Катара и Франции, а также руководил сборной Кот-д'Ивуара.

    На групповом этапе чемпионата мира сборной Туниса еще предстоит встретиться с национальными командами Нидерландов и Японии.

    Ранее сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия турнира. Шотландская национальная команда победила гаитянских футболистов на старте чемпионата мира.

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    15 июня 2026, 16:45 • Новости дня
    Вэнс: США и Иран подписали сделку в электронном виде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

    Политик отметил, что процедура прошла в воскресенье в дистанционном формате, передает РИА «Новости». При этом он не стал уточнять, кто именно поставил подписи под документом.

    В интервью телеканалу ABC представитель американской администрации добавил, что договоренности не предполагают возвращения исламской республике заблокированных активов. «Мы уже подписали сделку в электронном виде вчера, и никакие деньги не были разморожены», – подчеркнул Вэнс.

    Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц анонсировал подписание двустороннего договора в воскресенье.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о проведении церемонии подписания мирной сделки 19 июня в Швейцарии.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс предрек фундаментальную трансформацию Ближнего Востока после заключения соглашения.

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    15 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Reuters: Детали соглашения США и Ирана станут известны в ближайшие дни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подробности новых договоренностей между Вашингтоном и Тегераном планируют официально представить общественности в течение ближайших двух суток, сообщает агентство Reuters.

    «Высокопоставленный чиновник США о сделке с Ираном: детали соглашения будут обнародованы в ближайшие 24-48 часов», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о дистанционном заключении двустороннего соглашения.

    Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о проведении официальной церемонии подписания документа 19 июня в Швейцарии.

    Иранское агентство Mehr раскрыло исключение вопроса ракетной программы из проекта меморандума.

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    15 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    CNN: США могут сократить присутствие на Ближнем Востоке после сделки с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном предусматривает частичный вывод американского военного контингента из ближневосточного региона по завершении переговорного процесса, сообщает телеканал CNN.

    Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника заявил о возможном уменьшении численности армии США в Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Условием для такого шага станет успешное заключение всеобъемлющего договора с Ираном.

    Высокопоставленный чиновник пояснил журналистам детали готовящегося документа. «Соглашение предусматривает сокращение вооруженных сил в регионе после подписания окончательной сделки, которая, опять же, является соглашением, которое, как мы предполагаем, мы можем заключить», – заявил представитель администрации.

    Собеседник телеканала также добавил, что с февраля Соединенные Штаты заметно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке. Теперь американские власти рассчитывают пойти на его планомерное снижение.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о дистанционном заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

    Официальное подписание меморандума состоится 19 июня в Швейцарии.

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    16 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    Полиция на ЧМ по футболу в Торонто перехватила шесть дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители канадского города Торонто пресекли полеты нескольких несанкционированных беспилотников у мест проведения праздничных мероприятий, посвященных чемпионату мира по футболу.

    С начала торжеств, приуроченных к старту турнира, стражи порядка зафиксировали уже несколько нарушений воздушного пространства, передает РИА «Новости»

    Инциденты происходили рядом с местами проведения мероприятий, посвященных мировому первенству по футболу.

    Уточняется, что владельцу последнего аппарата уже предъявлены официальные обвинения в нарушении канадских правил авиационной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США пообещали оборудовать стадионы чемпионата мира системами защиты от беспилотников.

    Неизвестные похитили экипировку футболистов сборной Англии перед стартом турнира.

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    16 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    Вэнс подчеркнул краткость меморандума США с Ираном

    Вэнс: Меморандум с Ираном занимает около полутора страниц

    Tекст: Антон Антонов

    Меморандум о взаимопонимании с Ираном занимает лишь полторы страницы и является общим документом, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Меморандум о взаимопонимании занимает около полутора страниц, так что это очень общий документ, но он был важной частью наших переговоров с иранцами», – приводит слова Вэнса РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Вэнс уточнил, что меморандум задает структуру будущих шагов, а более сложные вопросы будут вынесены на следующий этап технических переговоров. Он добавил, что США готовы относиться к Ирану как к нормальной стране при условии соответствующего поведения Тегерана.

    Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном пока не публикуют из-за наличия технических деталей, которые требуют решения, сообщил американский вице-президент.

    Отвечая на вопрос о доверии к Ирану, американский вице-президент признался, что никому не доверяет. Он заявил, что соглашение выстроено так, чтобы выгоды для Ирана возникали только при полном выполнении условий сделки. При этом Вэнс подчеркнул, что не может со стопроцентной уверенностью предсказать, будет ли Тегеран соблюдать все обязательства.

    Вице-президент обратил внимание, что за последние 47 лет уровень координации между Вашингтоном и Тегераном не был столь высоким. Он отметил беспрецедентный масштаб прямых контактов между высшими эшелонами иранского общества и американским политическим руководством и заявил, что в этой сфере произошло фундаментальное изменение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Вэнс заявил о заключении соглашения между Вашингтоном и Тегераном в дистанционном формате и подчеркнул, что сделка не предполагает разморозку иранских активов.

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    16 июня 2026, 05:15 • Новости дня
    Матч Уругвая и Саудовской Аравии на ЧМ завершился ничьей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уругвайская и саудовская сборные по футболу на встрече первого тура группового этапа мирового первенства в Майами (США) сыграли вничью.

    Матч завершился счетом 1:1, команды обменялись голами, их забили Абдулелах Аль-Амри (Саудовская Аравия, 41 минута) и Макси Араухо (Уругвай, 80-я минута), передает РИА «Новости».

    Итоговый результат зафиксирован со счетом 1:1.

    В следующем туре групповой стадии уругвайская команда проведет матч против сборной Кабо-Верде. Футболисты Саудовской Аравии померятся силами с представителями Испании. Обе игры запланированы на 21 июня.

    В группу Н вместе с Уругваем и Саудовской Аравией попали команды Испании и Кабо-Верде.

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    15 июня 2026, 15:57 • Новости дня
    МИД Ирана объявил о планах продавать нефть после подписания меморандума с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран рассчитывает получить возможность беспрепятственно реализовывать нефтяную и нефтехимическую продукцию благодаря новому соглашению с Вашингтоном.

    Исламская республика сможет возобновить экспорт углеводородов после заключения меморандума с американской стороной, передает РИА «Новости». Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подчеркнул, что реализация сырья должна проходить без каких-либо ограничений.

    «Как только меморандум будет подписан, а это должно произойти в пятницу, у Ирана должна появиться возможность для продажи нефтяную продукцию и продукцию нефтехимии», – заявил дипломат во время брифинга.

    Накануне президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявили об успешном завершении работы над документом о взаимопонимании. Ожидается, что историческое соглашение будет официально подписано в Швейцарии 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании с США 19 июня в Швейцарии.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил снятие американской военно-морской блокады.

    Проект документа предусматривает разморозку 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов.

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    15 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    РФС сообщил о допуске юношеской сборной России до турнира ФИФА

    Генсек РФС Митрофанов заявил о допуске юношеской сборной России до турнира ФИФА

    Tекст: Вера Басилая

    Международная федерация футбола (ФИФА) решила допустить команду России на новый турнир для игроков не старше 15 лет, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

    Международная федерация футбола планирует организовать новые соревнования для юношеских сборных, в которых смогут принять участие игроки из России без каких-либо санкционных ограничений, передает РИА «Новости». По предварительной информации, турнир должен пройти на территории США в сентябре текущего года.

    «ФИФА анонсировала новый турнир среди юношей до 15 лет, открытый для всех 211 национальных ассоциаций – членов организации. Принципиальная позиция ФИФА состоит в том, что на данное соревнование не распространяются никакие ранее принятые решения в отношении отдельных национальных ассоциаций. Ни одна страна – член ФИФА не может находиться под санкциями в рамках этого турнира», – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

    По словам представителя РФС, Международная федерация футбола возвращается к принципу спорта вне политики. Планируется, что матчи пройдут в инновационных форматах с уменьшенным количеством игроков, укороченным временем и на полях меньшего размера.

    В Российском футбольном союзе приветствуют позицию главы ФИФА Джанни Инфантино. В организации надеются на скорейшую реализацию проекта и подчеркивают, что санкции противоречат самой сути спортивных состязаний.

    В феврале текущего года президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть запрет на участие российских команд в международных турнирах.

    Из-за этой позиции украинский сайт «Миротворец» включил главу федерации в свою базу данных.

    В прошлом году президент Российского футбольного союза Александр Дюков высоко оценил вероятность возвращения отечественных спортсменов на мировую арену.

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