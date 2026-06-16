  • Новость часаЭксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Украина ворует у ближайших союзников
    Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Военный эксперт: Атаке украинского дрона на МНПЗ помогла погода
    Пекин заявил о клевете Каллас в адрес китайских военных
    Британия собралась снабжать Украину ураном два года
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    Турция решила повысить сборы за проход судов через Босфор и Дарданеллы
    16 июня 2026, 08:38 • Новости дня

    Украинский дрон повредил Московский НПЗ

    Собянин: Украинский дрон повредил объект на Московском НПЗ

    Украинский дрон повредил Московский НПЗ
    @ Денис Гришкин/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские дроны последние 24 часа не прекращают атаку на российскую столицу. В результате повреждение получил нефтеперерабатывающий завод МНПЗ, сообщил глава Москвы Сергей Собянин.

    «В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ», – указал Собянин в Max.

    Он добавил, что никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

    Ранее Собянин сообщал о сбитых дронах на подлете к Москве.

    Согласно открытым данным, основным предприятием, обеспечивающим Москву топливом, является один крупный нефтеперерабатывающий завод – Московский НПЗ (расположенный в Капотне). Предприятие компании «Газпром нефть» играет ключевую роль в топливообеспечении столицы. Бензин: обеспечивает около 40% потребностей Москвы. Дизельное топливо: производит до 50% объема, потребляемого в столичном регионе. Рынок региона: в целом завод закрывает более трети (35–40%) всего топливного рынка Москвы. Авиация: МНПЗ является одним из главных поставщиков керосина для московского авиаузла. Остальной объем нефтепродуктов для нужд города поставляется с других крупных НПЗ России по разветвленной системе трубопроводов.

    16 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ

    Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь

    Эксперт описал возможный маршрут налета БПЛА на Московский НПЗ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду их не всегда можно обнаружить с помощью даже РЛС. По-видимому, на это и был расчет противника в ударе по МНПЗ. Кроме того, ВСУ могли использовать тактику так называемых «звездных налетов», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА.

    «Противник ищет слабые места в нашей системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.

    Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.

    Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.

    По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.

    Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.

    Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.

    «Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.

    МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.

    Комментарии (2)
    13 июня 2026, 23:42 • Новости дня
    Синоптик сообщил о новом рекорде в Москве по количеству осадков

    Синоптик Леус: Москва установила новый рекорд по количеству осадков

    Tекст: Катерина Туманова

    Столицу в субботу накрыли интенсивные осадки, превысившие треть месячной нормы и побившие исторический максимум шестилетней давности, сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

    «Жара закончилась дождливым рекордом. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день в осадкомеры метеорологов попало 27 мм осадков, что составляет больше трети (35%) от месячной нормы июня. Таким образом, сегодня в Москве обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 мм и было установлено в 2020 году», – написал он в посте.

    Леус уточнил, что на других метеостанциях Москвы выпало от 17 мм на Балчуге до 32 мм в Тушино.

    В Московской области больше всего дождей вылилось на Кучино – 69 мм, что близко к месячной норме – 90% от положенного за месяц. Также довольно много осадков – 42 мм выпало в Клину, 44 мм – в Горках Ленинских и 48 мм в Луговой, рассказал синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил о жаре и дождях в Московском регионе. Дептранс Москвы предупредил о возможном изменении маршрутов из-за сильного дождя. Роспотребнадзор назвал условия для сокращения рабочего дня в жару.


    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    16 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Возгорание на Московском НПЗ локализовано
    Возгорание на Московском НПЗ локализовано
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пожар на территории столичного нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) локализовали, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    Пожар локализован, специалисты продолжают ликвидировать последствия происшествия, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Риск дальнейшего распространения пламени отсутствует.

    Напомним, украинский беспилотник повредил московский НПЗ, никто не пострадал.

    Комментарии (2)
    15 июня 2026, 07:40 • Новости дня
    МВД: В Москве квартиры мошенникам чаще всего отдают пожилые женщины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами телефонных аферистов, теряющими недвижимость в столице, в подавляющем большинстве случаев становятся пенсионерки, сообщил начальник пресс-службы московского ГУ МВД Владимир Васенин.

    «Если мы говорим в целом про операции, когда недвижимость была потеряна в результате мошеннических действий, таких примеров достаточно. К сожалению, здесь можно нарисовать портреты четкие и понятные», – сказал Васенин, передает ТАСС.

    Он пояснил, что пострадавшими чаще всего являются женщины после 60 лет, проживающие в Москве. Мужчины попадаются на уловки аферистов значительно реже.

    При этом введенные в прошлом году меры контроля за риелторами помогают предотвращать преступления. Часто пенсионеры осознают обман уже в агентстве недвижимости, и сделка срывается. Однако опасность сохраняется, поэтому гражданам следует проявлять предельную бдительность при обсуждении продажи жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая телефонные аферисты украли у 72-летней москвички более 37 млн рублей.

    В апреле другая 78-летняя пенсионерка отдала лжесиловикам 25 млн рублей наличными.

    В прошлом году пожилая жительница столицы лишилась четырех квартир из-за обмана мошенников.

    Комментарии (6)
    14 июня 2026, 15:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Дарья Григоренко

    На подлете к Москве был сбит один беспилотный летательный аппарат, на месте инцидента уже работают профильные специалисты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр Москвы в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом на подлете к столице беспилотном летательном аппарате.

    Днем ранее российские системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали направлявшийся в сторону города вражеский дрон.

    В начале месяца средства ПВО уничтожили сразу девять летевших на Москву беспилотников.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Росгвардия задержала занимавшуюся сексом в спа-салоне Москвы пару

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и женщину в зоне бассейна одного спа-комплексов на юге столицы, сообщили в главном управлении ведомства.

    Инцидент произошел в спа-комплексе, расположенном в районе Варшавского шоссе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Росгвардии.

    «К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратился администратор заведения, который пояснил, что молодая пара на глазах у посетителей совершала действия интимного характера в зоне бассейна», – пояснили там.

    Нарушители порядка игнорировали замечания персонала и наотрез отказывались покинуть заведение даже после окончания его работы. Прибывшие росгвардейцы задержали пару и передали ее полиции для дальнейшего разбирательства.

    Отмечается, что задержанная девушка имела внешние признаки опьянения, вела себя агрессивно и пыталась оказать сопротивление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая московская полиция задержала целовавшегося со школьницей в метро мужчину.

    Комментарии (2)
    16 июня 2026, 06:48 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 14, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву», – сказано в сообщении мэра в «Максе».

    В других сообщениях он проинформировал об уничтожении еще трех и двух БПЛА силами ПВО.

    Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила три летевших на Москву дрона.

    Перед этим Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 23:10 • Новости дня
    Деруло исполнил англоязычный кавер на песню «Седая ночь» в Москве
    Деруло исполнил англоязычный кавер на песню «Седая ночь» в Москве
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский певец Джейсон Деруло выступил на «ЦСКА Арене» в Москве, признавшись со сцены в любви к России и представив публике новую композицию – он впервые исполнил ее вживую. Деруло также исполнил англоязычный кавер на песню «Седая ночь».

    Обращаясь к зрителям, артист сказал: «Спустя долгое время после моего концерта я очень хотел вернуться сюда. Я счастлив, что я здесь с вами». Эти слова зал встретил продолжительными аплодисментами.

    «Я люблю тебя, Россия, я люблю тебя, Москва», – приводит слова исполнителя РИА «Новости».

    Певец исполнил один из своих главных хитов Whatcha Say, который зрители приняли особенно тепло и громко подпевали артисту.

    Во время концерта Деруло представил российским поклонникам новую песню Chicko, мировая концертная премьера которой прошла именно в Москве. Он отметил, что композиция уже разошлась по всему миру, но нигде ранее не исполнялась вживую, и подчеркнул, что для премьеры ему нужна энергия всего зала.

    В программу концерта вошли хиты артиста, среди которых Wiggle, Swalla, Sexy for me, Komasava и другие, передает ТАСС.

    Кроме того, Деруло исполнил на концерте в Москве англоязычный кавер на знаменитую песню Юрия Шатунова «Седая ночь».

    Особую известность Деруло получил после выхода дебютного сингла Whatcha Say в 2009 году, возглавившего американский чарт Billboard Hot 100 и разошедшегося миллионными тиражами. Позднее он закрепил успех хитами In My Head, Talk Dirty, Wiggle, Want to Want Me и Savage Love, неоднократно становившимися лидерами международных чартов.

    Музыкант сотрудничал с Ники Минаж, Снуп Догом и BTS, продал десятки млн записей и набрал миллиарды прослушиваний на стриминговых платформах, а его аудитория в соцсетях исчисляется десятками млн подписчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Деруло уже давал концерты в Москве и Петербурге.

    Певица Дженнифер Лопес отказалась от запланированного в 2025 году концерта в Москве из-за опасений за репутацию на Западе на фоне спецоперации на Украине.

    Американский музыкант Джаред Лето во время концерта в Белграде заявил о желании выступить в Москве и Санкт-Петербурге после окончания конфликта.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтоженных на подлете к Москве дронах.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили за ночь почти 250 дронов ВСУ над регионами России. Губернатор сообщил о перекрытом движении на выезде из Ярославля в Москву из-за дронов.


    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 11:58 • Новости дня
    В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Потенциально опасные метеоусловия, сопровождающиеся грозами и усилением ветра, сохранятся в столичном регионе до вечера воскресенья, сообщил Гидрометцентр.

    Желтый уровень погодной опасности продолжит действовать на территории Москвы и Подмосковья из-за возможных гроз, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

    «В период до 21:00 мск в столице местами ожидается гроза с дождем, по области – также ливни с градом и усилением ветра в порывах при грозе до 15 м/с», – пояснили там.

    Синоптики прогнозируют, что дневная температура воздуха в столице достигнет 19-21 градуса тепла, а в области составит от 18 до 23 градусов. Накануне регион уже столкнулся с сильной непогодой из-за атмосферного фронта.

    Больше всего осадков выпало в восточных районах Москвы – 122,9 мм, что равняется почти 160% месячной нормы. На северо-западе показатель достиг почти 78%, на западе – трех четвертей, а на юго-востоке – 67% нормы. Для ликвидации последствий задействовали 300 бригад и 290 машин спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптики объявляли желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за грозы.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 19:22 • Новости дня
    В парке «Зарядье» представили тематический сюжет «Код России»

    Tекст: Вера Басилая

    Ко Дню России на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» в парке «Зарядье» впервые представили тематический сюжет «Код России», раскрывающий многообразие культур и важнейшие научные достижения страны.

    Инновационная столичная достопримечательность начала транслировать уникальный тематический сюжет, раскрывающий многообразие культурного и научного наследия страны через масштабные визуальные эффекты.

    Программа состоит из 30 сцен, демонстрирующих достижения отечественной науки, фольклор и природные красоты страны. В финале представления зрителям показывают 22-метровый цифровой российский триколор.

    «Над этим проектом работала большая команда московских художников, программистов и культурологов. Выдвижная часть объекта во время показа при помощи более чем двух тысяч моторов будет динамично менять свою форму, чтобы воплощать различные образы», – рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. По его словам, город продолжает создавать познавательные программы для посетителей всех возрастов.

    Для создания визуальных эффектов задействовано 1,5 тыс. экранов в форме сот и свыше 100 единиц профессиональной сценической техники. Диаметр конструкции способен динамично меняться от пяти до семи метров. Новое шоу пришло на смену сюжету «Россия объединяет», который транслировался с начала года.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 19:29 • Новости дня
    Москвичам предрекли пик жары в июле

    Метеоролог Железнова: Пик жары в Москве придется на июль

    Москвичам предрекли пик жары в июле
    @ Алиса Макарова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наиболее высокие температуры придут в российскую столицу во второй месяц лета, рассказала старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Ирина Железнова.

    Железнова отметила высокую вероятность экстремальной жары в этот период, передает агентство «Москва».

    Статистически именно середина лета считается самым теплым временем года, отметила она. «Нужно понимать, что год от года температурный ход может отличаться от средних климатических значений», – добавила метеоролог.

    Ранее Гидрометцентр спрогнозировал аномально высокие температуры в России летом этого года.

    В начале мая воздух в столице впервые за год прогрелся выше 27 градусов.

    Позднее из-за 30-градусной жары синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в Центральном федеральном округе.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 17:47 • Новости дня
    В Москве раскрыли схему обмана выпускников через поддельные сайты ЕГЭ и ОГЭ

    Власти Москвы сообщили о поддельных сайтах для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мошенники начали массово создавать фейковые платформы для проверки результатов государственных экзаменов и предлагать абитуриентам незаконную покупку высоких баллов, предупредили в столичном департаменте образования и науки.

    «Злоумышленники используют экзамены для обмана. Создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Предлагают поднять баллы или оформить пересдачу сторонними путями», – говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

    Аферисты также рассылают электронные письма от имени приемных комиссий ведущих вузов. Они призывают абитуриентов переходить по фишинговым ссылкам для мнимого подтверждения зачисления. Кроме того, преступники выдают себя за сотрудников университетов и требуют внести предоплату за бронирование места на коммерческом отделении.

    Специалисты настоятельно рекомендуют избегать передачи личных данных через сообщения и не открывать подозрительные ссылки. Все вопросы, связанные с результатами тестирований и поступлением, необходимо решать исключительно через официальные образовательные учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения предупредило выпускников о телефонных звонках злоумышленников перед экзаменами.

    Рособрнадзор зафиксировал массовую продажу фальшивых ответов на тесты в интернете.

    Сотрудники МВД раскрыли схему запугивания школьников угрозами недопуска к итоговой аттестации.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 07:31 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 15 дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы противовоздушной обороны поразили 15 беспилотных летательных аппаратов на подлете к российской столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожено пятнадцать беспилотных средств. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.

    До этого Собянин сообщал о других уничтоженных дронах на подлете к городу.

    Напомним, за ночь над страной поразили 172 беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 06:21 • Новости дня
    ПВО сбила три летевших на Москву дрона
    ПВО сбила три летевших на Москву дрона
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Три БПЛА сбиты силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще три БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб прибыли к месту падения обломков.

    Росавиация сообщила в «Максе», что ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

    Аэропорт Внуково продолжает принимать и отправлять рейсы, однако делает это по согласованию с компетентными органами из-за ограничений в воздушном пространстве региона.

    Эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    Накануне Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев заявил о важности решения Гааги по Азовскому морю
    В Иране назвали главное условие завершения войны с Израилем
    При крушении B-52 в Калифорнии погибли восемь членов экипажа
    В Польше задержали подозреваемых в убийстве россиянина Скрепецкого
    Власти Крыма анонсировали масштабное переименование улиц полуострова
    Депутат из Ростовской области погибла в зоне спецоперации
    Обыск по делу о распространении порнографии прошел у Дианы Шурыгиной