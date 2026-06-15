Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях

Российский лидер в субботу организовал видеоконференцию, посвященную экономике и социальной сфере воссоединенных субъектов, передает РИА «Новости».
Участники встречи затронули темы модернизации транспортной сети и строительства инфраструктуры.
Подобные вопросы уже поднимались на встрече в Кремле в июне 2025 года. Тогда президент дистанционно открыл несколько значимых социальных объектов на территории республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.
К 2030 году новые территории должны достигнуть общероссийского уровня качества жизни населения и основных экономических показателей. Соответствующие задачи закреплены в специальной программе развития, охватывающей около 300 мероприятий.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту об интеграции новых регионов в нацпроекты, следует из сообщения правительства.
«Сегодня новые регионы полноценно включены в реализацию ключевых стратегических и программных документов, в том числе в национальные проекты и госпрограммы», – подчеркнула Татьяна Голикова.
Различную социальную помощь получают свыше 2,4 млн граждан. С 2023 года федеральные пенсии назначили более 1,5 млн человек, при этом выдано почти 140 тыс. сертификатов на материнский капитал. Единым пособием обеспечили около 36 тыс. семей, а участники СВО получили право заключать социальный контракт без оценки нуждаемости.
Власти выстроили трехуровневую систему здравоохранения, переведя все медицинские учреждения в систему ОМС. В регионах открыли 11 сосудистых центров, что в три раза повысило доступность высокотехнологичной помощи. Ежегодно диспансеризацию проходят более 1,9 млн взрослых и 530 тыс. детей.
Активно модернизируется культурная инфраструктура, включая обновление свыше 470 библиотек и музеев. В текущем году поддержку получат еще 140 объектов, куда планируется закупить 300 тыс. книг в дополнение к уже приобретенному миллиону экземпляров. Кроме того, более 29 тыс. школьников смогли посетить разные города страны, а еще восемь тыс. ребят отправятся в путешествие.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о ходе восстановления новых регионов, о комплексном социально-экономическом развитии воссоединенных территорий, включая восстановление промышленности, сельского хозяйства и масштабное строительство жилья.
В настоящее время восстанавливаются промышленные предприятия, развивается сельское хозяйство, а свободная экономическая зона привлекла более 500 участников с заявленными инвестициями свыше 383 млрд рублей.
Все четыре региона участвуют в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Для 98 опорных населенных пунктов уже подготовлены комплексные планы развития. Первоочередной задачей остается восстановление жилья и инфраструктуры. С 2022 года отремонтировано около 7,7 тыс. многоквартирных домов. Впервые стартовала программа капитального ремонта в Донбассе и Новороссии, а вскоре начнется расселение аварийного жилья.
К 2030 году планируется достичь среднероссийских показателей ввода жилья. Параллельно модернизируется система ЖКХ и развивается автодорожная инфраструктура. Уже восстановлено и построено около 263 медицинских учреждений, более 1,7 тыс. объектов образования и около 500 объектов культуры и спорта.
«Задачи стоят масштабные и сложные. Понимание, как их решать, у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена», – подчеркнул Марат Хуснуллин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2024 года российский лидер провел большое совещание по развитию новых субъектов.
Позже глава государства заявил об обязательном улучшении условий жизни в Донбассе и Новороссии.
Осенью прошлого года президент поздравил жителей с днем воссоединения исторических регионов с Россией.