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    15 июня 2026, 21:36 • Новости дня

    США лишили НАТО истребителей и бомбардировщиков

    FAZ: США лишили НАТО истребителей и бомбардировщиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон отказался передавать Североатлантическому альянсу крупную авианосную ударную группу, стратегические бомбардировщики и более 50 истребителей для усиления давления на европейских союзников, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

    Решение американской стороны стало настоящей неожиданностью для многих партнеров по военному блоку, отмечает FAZ, передает ТАСС. Таким образом Вашингтон пытается заставить европейских союзников самостоятельно закрыть бреши в обороне накануне июльского саммита, говорится в материале.

    В конце мая журнал Der Spiegel уже публиковал информацию о планах американского руководства значительно снизить свой вклад в деятельность организации.

    Газета Bild также уточняла параметры сокращений в рамках механизма Force Model. Согласно этим данным, командование решило выделить меньше истребителей, самолетов-заправщиков, беспилотников и военных кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон решил лишить Североатлантический альянс трети боевых самолетов.

    Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил вывод 5 тыс. американских военных из Германии.

    Бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен назвал действия Соединенных Штатов признаком распада организации.

    13 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов

    На салоне «Флот-2026» впервые представили портативный радар «Сокол»

    Tекст: Мария Иванова

    Компактная 30-килограммовая установка «Сокол» позволит мобильным огневым группам ПВО оперативно выявлять любые типы беспилотников на дистанции до пяти километров, сообщил концерн «Алмаз-Антей»

    Отечественную новинку продемонстрировали на международном военно-морском салоне «Флот-2026», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель концерна «Алмаз-Антей» поделился подробностями о разработке. «Портативная РЛС «Сокол» массой всего 30 килограммов, предназначенная для оснащения мобильных огневых групп ПВО для обнаружения всех видов дронов, демонстрируется впервые», – рассказал собеседник агентства.

    Специалист уточнил, что несколько подобных станций можно легко объединить в единую сеть. Это позволит обеспечить надежный круговой обзор и бесперебойный контроль воздушного пространства.

    Аппаратура уверенно фиксирует появление малых беспилотников на дистанции два километра, а средних – за пять километров.

    Выставка проходит в Кронштадте и завершится 14 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» холдинг «Швабе» представил макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью.

    Месяцем ранее концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков.

    В конце мая смоленские специалисты спроектировали автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения ударных дронов.

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    14 июня 2026, 01:40 • Новости дня
    В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте

    В ВСУ назрело недовольство кадровым подходом Сырского на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ нарастает недовольство решениями главкома украинской армии Александра Сырского, который смешивает на передовой неподготовленных мобилизованных с боевиками националистических батальонов, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «На такой подход Сырского уже сильно жалуются некоторые медийные украинские боевики. Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного «винегрета» на линии боевого соприкосновения», – заявил эксперт ТАСС.

    Главноком ВСУ Александр Сырский объединяет неопытных солдат с членами запрещенных в России террористических и экстремистских националистических формирований «Айдар*», «Азов*» и «Правый сектор».

    Марочко пояснил, что такие меры принимаются на фоне серьезных потерь ВСУ в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главком ВСУ в мае сообщил об изменении тактики украинской армии. Сырский подтвердил серьезную ограниченность имеющихся резервов. На Украине запланировали возместить нехватку солдат наемниками.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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    13 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии стало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, надежно защищает западные границы Союзного государства и создает противовес силам НАТО, сообщает МИД России.

    Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории обеспечивает безопасность рубежей Союзного государства и ОДКБ, следует из сообщения в Max МИД России. Такое заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало в преддверии визита главы министерства Сергея Лаврова в Минск, запланированного на 14–15 июня.

    В условиях нестабильной военно-политической ситуации в мире Москва и Минск в последние годы предприняли серьезные шаги по укреплению общего оборонного пространства. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры направлены на защиту от потенциальных угроз.

    «Развернутые на территории Белоруссии совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО», – заявили в министерстве.

    В мае Россия и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    В ходе маневров российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    В апреле Александр Лукашенко назвал размещение российского тактического арсенала важнейшим фактором защиты республики.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    13 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку

    Марочко: ВС России готовятся к наступлению на Долинку в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются у Верхней Терсы и активно готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Севернее Верхней Терсы наши военнослужащие продвигаются вдоль автомобильной дороги. Сейчас идут активные работы по подготовке к освобождению населенного пункта Долинка», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил расширение зоны контроля российских войск. По его словам, бойцы смогли успешно выровнять линию фронта севернее населенного пункта Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана. Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.


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    14 июня 2026, 03:25 • Новости дня
    Боец «Фанат» рассказал о боях «дронов против дронов» в Сумской области

    Боец ВС России «Фанат» рассказал о дроновых боях в Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Север» вступили в прямые столкновения беспилотных аппаратов, регулярно уничтожая вражескую технику на различных высотах и скоростях.

    «Расчеты ударных и разведывательных БПЛА ведут реальные широкомасштабные бои дронов в Сумской области. На земле и в воздухе сражаются не только люди против людей, не только люди против беспилотников, но и дроны против дронов», – рассказал РИА «Новости» боец с позывным «Фанат».

    Он отметил, что систематические перехваты чужих аппаратов стали обычной практикой на линии соприкосновения. Подобные столкновения регулярно происходят как на земле, так и в воздушном пространстве.

    Боец добавил, что отечественные мультироторные дроны-истребители продолжают эффективно уничтожать украинские ударные беспилотники самолетного типа. Эти операции успешно выполняются даже на значительных высотах и высоких скоростях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы уничтожили скрытый арсенал ВСУ под Константиновкой. Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом. Путин назвал борьбу с беспилотниками важнейшей задачей спецоперации.


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    14 июня 2026, 02:56 • Новости дня
    Российские войска сформировали огневой мешок для ВСУ у Дробышева

    Tекст: Катерина Туманова

    Наступательные действия ВС России позволили заблокировать подразделения ВСУ рядом с населенным пунктом Дробышево в ДНР, несмотря на попытки украинского командования удержать стратегические высоты, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Активное продвижение армии России продолжается на краснолиманском участке фронта, особо успешными действиями бойцы отличились в районе Дробышева Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Попытки украинских сил контратаковать ради удержания важных позиций не увенчались успехом. Противник стремился любой ценой избежать полного окружения своей группировки на данном направлении.

    «Юго-западнее Дробышева наши военнослужащие, несмотря на контратаки противника, постепенно продолжают продвигаться вдоль береговой линии по направлению населенного пункта Маяки, а юго-западнее Красного Лимана наши военнослужащие зачищают лесистую местность», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил, что здесь планомерно начинает формироваться огневой мешок для тех группировок ВСУ, которые находятся в данном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Дандыкин заявил, что у ВСУ все меньше шансов уйти из Константиновки живыми. В ВСУ назрело недовольство «винегретом» из мобилизованных и нацбатов на фронте. Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку.

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    14 июня 2026, 06:50 • Новости дня
    Хегсет похвалил себя за отказ от AnthropicAI в его министерстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава американского Министерства войны Пит Хегсет похвалил себя за решение «выгнать навсегда» AnthropicAI, о чем он сообщил в посте в соцсети.

    «Три месяца назад Военное министерство выгнало AnthropicAI из нашего здания. Навсегда. Каждый пройденный день доказывает, что это был правильный шаг», – написал он в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Anthropic в мае обогнала OpenAI и стала самым дорогим ИИ-стартапом. американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми генеративными алгоритмами Anthropic. США ограничили доступ к нейросетям Anthropic после предупреждения Amazon.


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    13 июня 2026, 12:56 • Новости дня
    Вспышку ВИЧ среди военных ВСУ зафиксировали под Харьковом

    Вспышку ВИЧ в рядах ВСУ зафиксировали под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Случаи заражения ВИЧ-инфекцией среди военнослужащих ВСУ на харьковском и купянском направлениях зафиксировали сотрудники харьковской военно-гражданской администрации.

    О росте случаев заражения ВИЧ среди украинских военных на харьковском и купянском направлениях сообщил замминистра здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев, передает ТАСС.

    «В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, находящейся на купянском направлении, фиксируются случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается и в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах. В связи с недоукомплектованием на подготовку забирают всех подряд, в том числе и хронически больных людей. Особую обеспокоенность вызывает потенциальное влияние сложившейся ситуации на эпидемиологическую безопасность населения, проживающих в прифронтовых населенных пунктах», – привела пресс-служба ВГА региона слова Пякишева.

    По его словам, высокая мобильность военнослужащих ВСУ, ограниченный доступ граждан к полноценному медицинскому наблюдению и перебои в работе системы здравоохранения на подконтрольной Киеву территории повышают риск несвоевременного выявления инфекции и ее дальнейшего распространения. Значительную часть новых случаев ВИЧ, как отметил замминистра, фиксируют среди мобилизованных и проходящих службу в рядах ВСУ.

    Пякишев связал ситуацию с недостаточной эффективностью профилактических мероприятий, нарушением санитарных норм при оказании медпомощи в условиях боевых действий, а также с проблемой наркомании и гомосексуализма.

    Он напомнил, что на Украине были пересмотрены подходы к определению годности к военной службе граждан с хроническими заболеваниями, включая ВИЧ. Теперь при бессимптомном течении инфекции или стабильном состоянии здоровья вопрос годности решается индивидуально на основании медицинского заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ командование признало годными к военной службе и принудительно мобилизовало людей с диагнозом ВИЧ.

    Ранее украинское Минобороны в обновленном списке заболеваний предусмотрело возможность признания годными к службе бессимптомных носителей ВИЧ и больных раком в стадии стойкой ремиссии. А хакерская группа RaHDit опубликовала базу данных с результатами тестов на ВИЧ более чем 367 тыс. граждан Украины, потенциально подлежащих мобилизации в армию.

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    13 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    В «Калашникове» рассказали о заинтересованности иностранцев катерами «БК-16»

    «Калашников»: Иностранцы заинтересованы в катерах «БК-16»

    Tекст: Катерина Туманова

    Концерн «Калашников» получил запросы от зарубежных клиентов на поставку специализированных водолазных катеров, созданных на основе скоростной транспортно-десантной модели «БК-16», сообщил представитель концерна на МВМС «Флот-2026».

    «У нас есть запросы от иностранных заказчиков на катер в специальном водолазном исполнении. Этот катер, помимо своего базового оснащения, несет на себе декомпрессионную камеру и иное специализированное водолазное оборудование, которые позволяют как проводить декомпрессию водолазов, так и осуществлять работу водолазов. Это конструкция на основе катера «БК-16», – рассказал он ТАСС в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2026».

    Скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510 разработан для операций в прибрежной зоне. Судно предназначено для перевозки личного состава, высадки десанта до 19 человек, медицинской эвакуации и борьбы с пиратством.

    Рубка и десантный отсек катера оснащены броней, а двигатели надежно защищены от повреждений.

    На борту «БК-16» предусмотрена установка четырех пулеметов калибра 7,62 мм совместно с боевым модулем, либо два пулемета 12,7 мм, либо 40-миллиметровый гранатомет.

    Катер способен развивать скорость до 42 узлов, что составляет примерно 77 км в час, при этом дальность плавания достигает не менее 400 миль.

    Военно-морской салон «Флот» проходит с 10 по 14 июня 2026 года в Кронштадте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Калашников» сообщил, как катера «БК-16» уничтожают морские дроны в Черном море. Концерн также анонсировал новый беспилотник-носитель для FPV-дронов.


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    13 июня 2026, 17:33 • Новости дня
    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта

    Глава Rheinmetall Паппергер: Франция может выйти из общего с ФРГ проекта MGCS

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный франко-немецкий проект разработки единого европейского танка MGCS оказался под угрозой срыва из-за планов Парижа сократить его финансирование более чем вдвое.

    Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного с Германией проекта разработки нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости». Это может произойти вслед за провалом программы создания общего европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS).

    «Сегодня я не могу сказать, будет ли MGCS вообще… Опасность существует всегда», – заявил Паппергер. При этом он добавил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

    По словам главы концерна, французская сторона намерена сократить финансирование проекта более чем в два раза от изначальных планов. За почти десять лет работы четыре участвующие компании получили суммарно лишь 25 млн евро. Паппергер также назвал безумными сроки ввода нового танка в эксплуатацию в 2040-е годы.

    На фоне неопределенности Rheinmetall совместно с объединением KNDS уже около года ведет альтернативную разработку танка Leopard 3. Ожидается, что новые машины могут поступить на вооружение в начале 2030-х годов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о решении прекратить совместный проект по созданию истребителя FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин свернули совместный проект по разработке истребителя нового поколения FCAS. После этого Германия приступила к поиску новых участников для авиационной программы.

    Американские эксперты еще осенью прошлого года предупреждали об угрозе срыва танковой инициативы MGCS из-за политического кризиса во Франции.

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    13 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Арагчи пообещал при необходимости решать вопросы в Ормузе «военным путем»

    Арагчи пообещал при необходимости применять вооруженные силы в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация в Ормузском проливе должна перейти в юрисдикцию международного права и измениться, но решение вопросов военным путем останется одним из вариантов, заявил глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи.

    «Естественно, мы не можем вечно контролировать пролив военными средствами. Потому что наши вооруженные силы присутствуют. Там, где это необходимо. Они будут вмешиваться военным путем, в этом нет никаких сомнений, и наш меч всегда будет присутствовать над Ормузским проливом», – сказал он в эфире Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB).

    Он отметил, что ситуация отличается от прошлого и если все хотят обеспечить транзит и судоходство, а также управление Ормузским проливом иначе, чем прежде, тогда должна быть создана правовая система, соответствующая международному праву.

    В этом же интервью Арагчи заявил о стратегической победе Ирана над противником и назвал одно обязательство США в меморандуме с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Mehr сообщило о том, что Тегеран и Вашингтон разработали проект мирного меморандума из 14 пунктов. Американский президент при этом назвал фейком  опубликованные иранской прессой условия сделки. Востоковед Кича предупредила о новом витке эскалации на Ближнем Востоке.

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    14 июня 2026, 04:40 • Новости дня
    В американском Вашингтоне рухнул военный самолет и вызвал лесной пожар

    Tекст: Катерина Туманова

    Бригады скорой помощи прибыли в лесную зону в округе Якима, штат Вашингтон, в субботу днем после крушения там военного самолета.

    Отдыхающие на озере Римрок были эвакуированы, местные правоохранительные органы перекрыли дороги. Пилот смог катапультироваться перед катастрофой и был доставлен в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи, сообщила пожарная служба Naches (NFD) телеканалу Fox 13.

    Самолет упал недалеко от озера Римрок, что вызвало лесной пожар в этом районе. Полиция Нью-Йорка сообщает, что их экипажи отреагировали на возгорание и работали над тем, чтобы избежать распространения огня.

    К 16.45 полиция Нью-Йорка подтвердила, что местные службы эвакуировали отдыхающих, коттеджи в Беар-Крик были защищены от пожара была, однако борьба с огнем длилась до самого вечера.

    По данным базы морской пехоты США Мирамар, авария произошла с истребителем F/A-18 Hornet, передает KOMONews.

    «Причина происшествия в настоящее время расследуется. В целях сохранения целостности расследования на данный момент дополнительная информация недоступна. Расследование  может занять несколько месяцев в зависимости от различных факторов», – сказано в заявлении морской пехоты.

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