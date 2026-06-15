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    15 июня 2026, 21:19 • Новости дня

    В Нидерландах решили построить лагеря для российских военнопленных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нидерландские власти начали отрабатывать абсурдные сценарии по строительству лагерей для российских военнопленных на случай конфликта с Россией, сообщило российское посольство в Гааге.

    «Гаага планирует в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта с нами», – указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    В проекте есть строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения», указали в посольство.

    Представители российского посольства отметили, что подобные инициативы нидерландских властей становятся повседневной рутиной и приобретают гротескные формы. Дипломаты предположили, что Гаага пытается намеренно испытывать терпение Москвы, поскольку градус абсурда достигает совершенно немыслимого уровня.

    В ведомстве напомнили об историческом опыте освобождения европейских лагерей и спасения узников от нацистов. Дипломаты добавили, что при развязывании войны против России подобные объекты для пленных местным горячим головам точно не пригодятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голландское оборонное ведомство решило форсировать закупку военной техники из-за риска прямого вооруженного столкновения в Европе.

     Госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман заявлял о технической готовности страны к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

    15 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»

    Каллас признала провал планов ЕС быстро обрушить российскую экономику

    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что санкционная политика не смогла мгновенно сокрушить экономику России.

    Теперь Брюссель намерен действовать постепенно, разрушая ее «по кирпичику», передает ТАСС.

    «Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики», – заявила Каллас, комментируя утверждение нового промежуточного пакета санкций. Он затронул 80 российских силовиков, общественных деятелей, а также компании оборонного и энергетического секторов.

    Подобная риторика свидетельствует об изменении позиции Евросоюза. В 2022 году Брюссель ставил цель разорвать экономику страны «в клочья», а затем три года заявлял о нанесении ей «тяжелого ущерба».

    В конце 2025 года Евросоюз изменил тактику, начав принимать промежуточные пакеты санкций из-за долгих процедур согласования крупных блоков. При этом от масштабных ограничений в ЕС не отказались: сейчас обсуждается 21-й пакет санкций.

    Ранее главы МИД стран Евросоюза запланировали утвердить расширение персональных ограничений против российских граждан и организаций.

    Европейская дипломатическая служба предложила внести в санкционный список 80 связанных с оборонным сектором предприятий.

    Каллас анонсировала подготовку рекордного по объему пакета антироссийских мер.

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    15 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии навязчиво попытались предложить свои услуги для разрешения конфликта, однако не смогли озвучить никаких свежих инициатив, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал недавнюю встречу послов «евротройки» в МИД России. По словам министра, западные дипломаты стремятся любыми способами участвовать в мирном процессе, передает РИА «Новости».

    «Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», – подчеркнул Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин принял европейских дипломатов в Москве.

    Отечественные дипломаты также подробно разъяснили западным коллегам подходы Москвы к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Главным условием успешного диалога остается полное устранение первопричин текущего конфликта.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью представителей «евротройки» получение места за столом переговоров.


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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 15:45 • Новости дня
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Решение ЕС открыть первый кластер переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, но не с Грузией, объясняется исключительно «политическим нарративом» и отражает разочарование Грузии в Европе, заявил Генсек правящей «Грузинской мечты», столичный градоначальник Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Действия евробюрократов – это не та Европа, в которую мы стремились, – сказал он. – Полностью демонтирована справедливость, на нас смотрят сверху и грозят пальчиком, а мы такого категорически не потерпим».

    По его словам, решение Брюсселя начать переговоры с Киевом и Кишиневом – это «политический нарратив».

    «Никто не смотрит, какой у нас прогресс, какие реформы. Как можно предпочитать Грузии Украину и Молдавию? По всем параметрам, по любой статистике Грузия – страна-лидер, опережающая в развитии многие европейские государства», – сказал Каладзе.

    «В ответ на нашу прагматичную политику мы слышим от евробюрократов шантаж, инсинуацию, ложь. И все потому что мы, маленькая страна, посмели вести независимую политику, защищая собственные интересы, не присоединились к (антироссийским) санкциям, не открыли «второй фронт»», – заявил мэр Тбилиси.

    В мае Каладзе рассказал о давлении Евросоюза из-за отказа Тбилиси поддерживать антироссийские санкции.

    Осенью 2024 года Еврокомиссия отказалась рекомендовать начало переговоров о приеме республики в объединение.

    В ответ грузинские власти заморозили вопрос евроинтеграции до 2028 года.

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    15 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В российские порты регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о превращении гражданских кораблей в плавучие бомбы, передает РИА «Новости». По его словам, взрывные устройства своевременно обнаруживают и обезвреживают.

    «Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», – подчеркнул Патрушев.

    Помощник президента также обратил внимание на то, что западные страны рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по базам Военно-морского флота России. В связи с этим он указал на необходимость своевременного рассредоточения и поддержания высокой боевой готовности флота для противостояния различным угрозам, включая беспилотники, кибератаки и диверсии.

    Патрушев добавил, что российским морякам следует действовать решительно и перехватывать инициативу, навязывая свою волю противнику у его берегов. По его мнению, не стоит дожидаться появления сил НАТО у границ России, а необходимо самим присутствовать вблизи территорий вероятного противника.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения магнитных мин на прибывшем из Бельгии судне.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв прибывшего из Бельгии газовоза «Аррхениус».

    Николай Патрушев анонсировал возможность сопровождения российских судов боевыми мобильными группами.

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    15 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Россия к лету удвоила импорт пива из Литвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В апреле 2026 года объемы поставок литовского пива на российский рынок выросли в 2,3 раза, достигнув рекордных значений с осени прошлого года, свидетельствуют данные Евростата.

    Россия увеличила закупки пива из Литвы в апреле вдвое по сравнению с мартом, до максимума с сентября 2025 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейское статистическое агентство.

    Объем импорта составил 508,8 тыс. евро, что в 2,3 раза превышает мартовские показатели.

    Поставки активно росли на протяжении трех месяцев. Сумма закупок увеличилась с январских 9,9 тыс. евро до 73 тыс. евро в феврале, а в марте достигла 218,3 тыс. евро. Чехия также нарастила экспорт пива в Россию на 5,6%, до 841,5 тыс. евро. Стоимость поставок из Бельгии изменилась незначительно, составив 255 тыс. евро.

    Импорт из Латвии, напротив, снизился в 3,8 раза, до 34 тыс. евро. Поставки из Германии и Польши сократились на 10,3% и 7% соответственно. Общая сумма поставок пива из всех стран ЕС в апреле составила 2,14 млн евро, увеличившись на 7,1% к марту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Казахстан в три с половиной раза увеличил поставки пива в Россию. По итогам прошлого года розничные продажи этого напитка в стране упали на 16,7%.

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    15 июня 2026, 20:49 • Новости дня
    Брюссель и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Кошта: Евросоюз официально начал переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    «Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении», – написал политик в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

    Глава венгерского правительства Петер Мадьяр согласился открыть первый переговорный блок.

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан пригрозила заблокировать процесс присоединения Киева при нарушении прав закарпатских венгров.

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    15 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз планирует вынести на обсуждение в рамках саммита Группы семи в Эвиане инициативу о направлении дополнительных средств Украине, заявила на пресс-конференции перед встречей глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Наш «кредит» в 90 млрд евро покрывает две трети потребностей Украины на 2026 и 2027 год, в отношении еще одной трети мы надеемся на партнеров Украины. Мы будем обсуждать этот вопрос здесь на саммите», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Глава ведомства также отметила, что первый транш в размере девяти млрд евро должен быть переведен до конца текущего месяца. Кроме того, европейские чиновники уже начали разрабатывать стратегии прохождения предстоящего зимнего периода для украинского государства.

    Ранее общие военные нужды Киева на 2026–2027 годы оценивались в 135 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза договорились выделить Украине финансовую помощь в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

    С начала конфликта Брюссель потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро.

    В апреле текущего года европейские власти направили из нового пакета первый транш на сумму 6 млрд евро для создания беспилотников.

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    15 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Каллас заявила о расширении санкций против физлиц и организаций России

    Каллас: Главы МИД Евросоюза согласуют новые санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза планируют утвердить расширение персональных ограничений в отношении российских физических лиц и организаций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    По словам Каллас, руководители внешнеполитических ведомств государств Евросоюза на встрече в Люксембурге намерены согласовать новые санкции против России, передает РИА «Новости». Ограничения затронут военно-промышленный комплекс и так называемый теневой флот.

    «Конечно, сегодня мы также представим расширение списков, больше санкций, над которыми мы работали, против военно-промышленного комплекса России и теневого флота», – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом заседания.

    Новые меры предусматривают замораживание активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на въезд для физических лиц. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, отмечая неэффективность западных ограничений.

    Ранее Каллас заявила о подготовке рекордного пакета антироссийских санкций.

    Европейская дипслужба предложила внести в черный список 80 связанных с военным сектором компаний.

    Журналисты издания Politico узнали о планах принятия нового «мини-пакета» ограничений 15 июня.

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    15 июня 2026, 05:55 • Новости дня
    МИД предупредил россиян о рисках поездок в страны ЕС

    Глава департамента МИД Климов напомнил россиянам о риске задержаний в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянам рекомендуется тщательно взвешивать необходимость поездки в недружественные страны из-за угрозы задержаний в государствах Евросоюза, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

    «При планировании поездки в страны-члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении РФ россиянам в текущей геополитической ситуации следует также учитывать существующие серьезные риски задержания, в том числе с перспективой выдачи в третью страну», – приводит слова Климова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что предлоги для таких шагов со стороны стран ЕС могут быть любыми – «посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в «нарушении санкционного режима». Он посоветовал тщательно взвешивать необходимость въезда на территорию ЕС даже при транзитных перелетах.

    Климов отметил, что желающим отдохнуть в странах Евросоюза стоит заранее закладывать время на существенно возросшие очереди в визовых центрах. По его словам, внедрение в аэропортах ЕС системы биометрической регистрации приводит к увеличению времени прохождения контроля, поэтому пассажирам с пересадками внутри Шенгенской зоны рекомендуется планировать более длительные стыковки.

    Он также напомнил об обязательном заключении договора добровольного медицинского страхования, указав, что при его отсутствии все расходы на лечение и возможную репатриацию должен будет оплачивать сам турист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России в мае предупредил российских граждан о риске задержания за рубежом и возможной экстрадиции в США из третьих стран.

    После задержания в Польше в декабре 2025 года российского ученого Александра Бутягина МИД России напомнил гражданам о необходимости заранее оценивать возможные риски при зарубежных поездках.

    Российским гражданам МИД рекомендовал по возможности воздерживаться от поездок в недружественные юрисдикции, включая государства с договорами о взаимной выдаче с Вашингтоном.

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    15 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Газ в Европе подешевел на фоне сделки США и Ирана

    Цены газа в Европе снизились до 534 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    На европейском рынке газа утренние торги стартовали снижением котировок примерно на 5%, стоимость топлива опустилась до около 534 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе в понедельник утром показали заметное падение, передают РИА «Новости».

    Июльские, ближайшие фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах на старте торгов находились на уровне 528,7 доллара за тыс. кубометров, что на 5,5% ниже предыдущей расчетной цены. К 9.17 мск цена поднялась до 534,1 доллара за 1 тыс. кубометров, снижение составило 4,6% относительно 559,7 доллара по итогам прошлого торгового дня.

    Снижение цен инвесторы связывают с новостями о договоренностях между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на понедельник премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил: «Сделка между США и Ираном достигнута». Американский президент Дональд Трамп дал понять, что открытие Ормузского пролива последует после подписания соглашения с Ираном в пятницу, 19 июня.

    Ранее средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% к февралю из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тыс. кубометров.

    В апреле средний уровень снизился на 14%, до примерно 540 долларов за тыс. кубометров. В мае котировки с 15 по 20 число вновь некоторое время удерживались выше отметки 600 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Максимальное значение за время нынешнего конфликта было зафиксировано 19 марта, когда цена достигла 853,7 доллара за тыс. кубометров после сообщения главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре. До такого уровня рынок не поднимался с начала января 2023 года.

    Исторический рекорд в 3892 доллара за тыс. кубометров был установлен в начале весны 2022 года, когда цены оставались значительно выше нынешних отметок.

    Ранее сообщалось, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подпишут в Швейцарии 19 июня. Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива.

    В начале мая европейские газовые фьючерсы на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана резко подешевели, потеряв около 10%.

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    15 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Британия, Германия, Италия и Франция допустили отмену санкций против Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ряд ведущих европейских государств выразили готовность отказаться от ограничений в отношении Тегерана при условии прозрачности его ядерной программы, совместное заявление сделали лидеры сразу нескольких стран.

    Лидеры Британии, Германии, Италии и Франции приветствовали договоренности между США и Ираном и заявили о готовности отменить антииранские санкции, передает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

    В совместном заявлении европейские страны подчеркнули готовность отменить санкции в ответ на «четкие и поддающиеся проверке действия» Тегерана в ядерной сфере.

    Европейская «Группа четырех» намерена тесно сотрудничать с Вашингтоном, Тегераном и МАГАТЭ, чтобы не допустить создания ядерного оружия в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о предстоящем подписании меморандума о взаимопонимании с США 19 июня в Швейцарии. Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта этого документа.

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    15 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    Кошта: Членство Украины в ЕС не будут обсуждать на саммите G7

    Глава Евросовета Кошта: Членство Украины в ЕС не обсудят на саммите G7

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перспективы вступления Киева в Европейский союз не включены в повестку проходящего во Франции саммита стран «Большой семерки», заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

    «В рамках G7 мы не будем обсуждать внутренние вопросы Европейского союза», – заявил он, комментируя вероятность рассмотрения частичного приема Киева в объединение на текущем мероприятии, передает РИА «Новости».

    Политик добавил, что проблематика расширения европейского сообщества будет детально изучена на грядущем саммите ЕС. Помимо украинской заявки, на повестке дня стоит возможное присоединение к союзу Молдавии и балканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по ассоциированному членству страны в Евросоюзе.

    Сам Мерц выступил против немедленного вступления Украины в объединение.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал начать официальные переговоры о членстве Киева.

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    15 июня 2026, 13:17 • Новости дня
    Компания Nord Stream 2 AG оспорила в суде газовые санкции Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Швейцарская корпорация Nord Stream 2 AG – оператор «Северного потока – 2» – обратилась в европейскую инстанцию с требованием аннулировать регламент, предполагающий постепенный отказ от поставок российских энергоносителей.

    Исковое заявление против Европарламента и Совета ЕС было подано в апреле, передает РИА «Новости».

    Заявитель добивается полной отмены документа, который предписывает прекратить импорт природного газа и подготовиться к отказу от нефти. В качестве альтернативы предлагается аннулировать отдельные положения регламента.

    Истец указывает на использование неверной правовой основы для принятия ограничений.

    «В действительности это мера аналогичная санкциям, которая должна была основываться на статье 215 Договора о функционировании ЕС», – отмечается в материалах дела.

    Оператор также заявляет о нарушении прав собственности и свободы предпринимательства, считая происходящее фактической экспроприацией без компенсации. Кроме того, подчеркивается, что европейские институты злоупотребили полномочиями, чтобы обойти стандартные процедуры. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

    В июне лондонский Высокий суд завершил рассмотрение иска оператора «Северных потоков» о страховой выплате в 580 млн евро. Решение ожидается после 29 июня.

    В апреле Словакия направила жалобу в суд Европейского союза на запрет закупок российского газа.

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    15 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Фон дер Ляйен поддержала соглашение США и Ирана об открытии Ормузского пролива

    Фон дер Ляйен: Соглашение США и Ирана должно способствовать открытию Ормуза

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассчитывает на немедленное открытие Ормузского пролива и отмену платы за проход благодаря новым договоренностям между Вашингтоном и Тегераном, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку недавним договоренностям США и Ирана, передает ТАСС. По ее словам, европейские власти ожидают быстрого восстановления свободы навигации в регионе.

    «Я приветствую соглашение между США и Ираном, заключенное на основании активных дипломатических усилий ряда стран-партнеров», – написала политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Она подчеркнула, что Ормузский пролив должен быть открыт немедленно, а плату за проход необходимо отменить.

    Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что достигнутые договоренности должны способствовать прекращению ядерной и ракетной программ Тегерана. Глава ЕК также призвала страны Евросоюза активнее развивать новые транспортные маршруты, чтобы исключить возможность использования энергоресурсов в качестве оружия в будущем.

    Президент США сообщил об открытии Ормузского пролива для разминирования.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и британский премьер Кир Стармер поддержали мирные договоренности Вашингтона и Тегерана.

    Проект американо-иранской сделки предусматривает разморозку финансовых активов Ирана.

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    15 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против генпрокурора Гуцана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС утвердил постановление о введении дополнительных санкций против России.

    В расширенный черный список попали генеральный прокурор России Александр Гуцан и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что ограничения в отношении священнослужителя связаны с его поддержкой действий и политики Москвы.

    Кроме того, европейские власти применили санкционные меры к Президентскому фонду культурных инициатив. Главным обоснованием для этого шага стало выделение организацией грантов на различные проекты. В частности, речь идет о программах, которые направлены на поддержку специальной военной операции.

    Президент России Владимир Путин в конце прошлого года провел первую встречу с новым генеральным прокурором Александром Гуцаном.

    Мосгорсуд месяцем ранее продлил арест фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона.

    Совет ЕС в апреле ввел санкции против Фонда поддержки и защиты прав соотечественников.

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