Минобороны обновило ограничения для кандидатов на контрактную службу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Министерство обороны расширило список заболеваний, препятствующих заключению контракта на военную службу, передает «Коммерсантъ».

Согласно вступившему 15 июня в силу приказу, в войска не будут принимать лиц с шестью видами психических расстройств. В их числе шизофрения, умственная отсталость, фобии, хронический бред, а также органическое кататоническое и бредовое расстройства.

Кроме того, в перечне упоминаются нарушения поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Ранее действовала более общая формулировка «Психические расстройства и расстройства поведения».

В оборонном ведомстве пояснили, что новые правила приняты для недопущения на службу граждан с отклонениями и ради предупреждения происшествий в вооруженных силах.

Предыдущее обновление списка противопоказаний состоялось в декабре 2025 года, когда перечень расширили с 26 до 35 позиций.

В марте Министерство обороны предложило уточнить список запрещающих контрактную службу психических расстройств.