  • Новость часаСтратегический бомбардировщик США B-52 потерпел крушение в Калифорнии
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    Зеленский собрался обманывать G7 ложью про Киево-Печерскую лавру
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко
    Патрушев заявил о полном контроле неонацистов над Зеленским
    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    Трамп пообещал заняться Украиной после Ирана
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    Снять санкции с Ирана выразили готовность 17 стран
    15 июня 2026, 19:41 • Новости дня

    В Якутии пресекли оборот незаконно добытого золота на 58 млн рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники МВД РФ по Якутии обнаружили в грузовике на колымской трассе партию шлихового драгметалла весом около шести килограммов, добытого без разрешительных документов.

    В МВД сообщили, что правоохранители остановили подозрительный грузовик на колымской трассе. Внутри находились 48-летний водитель из Бурятии и 35-летний начальник участка золотодобывающей организации из Подмосковья, передает ТАСС.

    «Оперативники обнаружили в прицепе ТС вагончик с шестью контейнерами, наполненными концентратом с частицами желтого металла», – отметили в МВД. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является россыпным шлиховым золотом. Стоимость партии оценивается в 58 млн рублей.

    Следствие установило, что драгметалл добыли на участке ручья Диринь-Юрях. Работы велись по заказу местной компании, которая лишилась лицензии еще в 2024 году. Нелегальную деятельность злоумышленники маскировали под геологоразведку.

    Концентрат планировали перевезти на другое месторождение. Правоохранители конфисковали технику, оборудование и слитки неизвестного происхождения. По факту незаконного оборота драгоценных металлов возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года полицейские в Якутии пресекли вывоз почти двух с половиной килограммов нелегально добытого шлихового золота.

    В августе того же года на трассе «Колыма» силовики задержали мужчину с четырьмя килограммами драгоценного металла в тайнике автомобиля.

    Осенью 2024 года в Оймяконском районе правоохранители раскрыли кражу природного золота на сумму более 14,5 млн рублей.

    15 июня 2026, 12:06 • Новости дня
    «Единая Россия» обратилась в СК после фиктивной прописки 57 человек в квартире

    «Единая Россия» защитила жертву фиктивной прописки 57 человек в квартире

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Сидякин направил депутатский запрос в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту взлома «Госуслуг» жительницы Екатеринбурга, в квартире которой обманом прописались 57 человек.

    В двухкомнатной квартире жительницы Екатеринбурга через портал госуслуг дистанционно зарегистрировались 57 уроженцев Ингушетии, сообщил депутат Госдумы Александр Сидякин в Max. Вскоре женщина получила квитанции за коммунальные услуги на сумму 50 тыс. рублей.

    Выяснилось, что часть фиктивно прописанных граждан уже обратилась в местное отделение пенсионного фонда. Они попытались оформить социальные пособия на 85 детей. Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.

    Сидякин направил официальный запрос в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации. «Считаю, что пройти мимо такой ситуации – это путь к тому, что завтра также «пропишут» табор в любой из ваших квартир», – заявил политик. Он подчеркнул необходимость наказать виновных и избавить пострадавшую от необоснованных долгов.

    В феврале МВД предупредило о краже аккаунтов россиян на портале «Госуслуги» через поддельные чат-боты.

    В конце прошлого года полиция раскрыла схему регистрации сотен несуществующих детей ради получения социальных выплат.

    Прошлым летом правоохранители задержали организаторов массовой фиктивной регистрации мигрантов через взломанные личные кабинеты граждан.

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    15 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Комплекс зданий Киево-Печерской лавры получил повреждения от удара ракетой американского зенитного комплекса Patriot, сообщило Министерство обороны России.

    Здания исторического монастыря пострадали в результате попадания снаряда зенитного ракетного комплекса производства США из-за возможного использования просроченных боеприпасов, сообщает в Max Минобороны.

    Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы Российской Федерации не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Согласно подтвержденной информации, причиной инцидента могла стать неисправность системы ПВО. В министерстве отметили, что некорректная работа комплекса могла быть вызвана передачей украинской стороне ракет с истекшим сроком годности западными странами.

    Ранее военкоры сообщил, что масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов.

    Украинские власти договаривались с западными союзниками о покупке старых зенитных боеприпасов с истекающим сроком годности.

    Ранее Министерство обороны подтверждало факты разрушений в Киеве вследствие падения украинских ракет ПВО.

    В понедельник Минобороны сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

    Фото и видео удара по Лавре смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 16:27 • Новости дня
    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    «15 июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет», – рассказали в российском военном ведомстве.

    Уточняется, что воздушное судно выполняло полет без боекомплекта. В настоящее время на месте падения самолета работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил России для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 (по кодификации НАТО: Backfire) остается ключевым элементом дальней авиации ВКС РФ, выполняющим задачи по поражению критически важных целей. Модификация Ту-22М3 серийно производилась на Казанском авиационном производственном объединении (КАПО) с 1978 по 1993 год, а всего за этот период было выпущено 268 единиц данной модели (около 500 штук с учетом ранних модификаций М0, М1 и М2). Обладая максимальной скоростью до 2300 км/ч, самолет способен нести до 24 тонн боевой нагрузки, включая сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22/Х-32, гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и тяжелые авиабомбы.

    В апреле прошлого года стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Экипаж увел падающую машину от жилых домов.

    В августе 2024 года в этом же регионе произошла еще одна катастрофа аналогичного бомбардировщика.

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    15 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы осуществили масштабную атаку высокоточным оружием на ключевые военные и промышленные цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Российская армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, указало ведомство в Max.

    В атаке также участвовали ударные беспилотные летательные аппараты.

    Удары пришлись по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, атаке подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

    В ведомстве подчеркнули, что операция стала ответом на террористические акты киевского режима. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Киеве целями атак стали 10 заводов по производству беспилотников и другой военной продукции.

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    15 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    @ Sylvia Lederer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия одержала убедительную победу в международном арбитраже в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщил МИД.

    Как сообщается на сайте МИД России, спор рассматривался в соответствии с процедурами, предусмотренными Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Решение вынес арбитраж в составе пяти независимых арбитров, представлявших Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Республику Корея.

    В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что дело завершилось в пользу Москвы. По оценке министерства, «многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты».

    Согласно заявлению, арбитраж не поддержал требования Киева, касавшиеся контроля над природными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также выплат компенсаций и репараций. В МИД РФ также отметили, что не получила поддержки позиция Украины по вопросу статуса Керченского пролива.

    Российская сторона подчеркнула, что «впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории».

    Кроме того, арбитраж не согласился с доводами Киева о том, что провозглашение Россией суверенитета над Азовским морем после включения в ее состав Донбасса, Запорожской и Херсонской областей якобы привело к нарушению международного права.

    Отдельное внимание в ходе разбирательства было уделено Крымскому мосту. Как сообщили в МИД РФ, арбитраж отклонил требование Украины о его демонтаже. 

    «Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося «наказать» крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными», – говорится в сообщении МИД.

    По информации российского внешнеполитического ведомства, строительство Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ и проведение пограничных проверок судов в Керченском проливе признаны соответствующими положениям Конвенции ООН по морскому праву.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идёт о сроках проведения экологической экспертизы и публикации её результатов.

    Однако, как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, арбитраж пришел к выводу, что строительство транспортной и энергетической инфраструктуры не нанесло ущерба окружающей среде. В министерстве также обратили внимание на формулировку решения, согласно которой «...предоставив [данное] декларативное средство правовой защиты, нет необходимости принимать решение о прекращении действий, уверениях или гарантиях неповторения или репарациях».

    «Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими «юридической войне» против России», – подчеркивается в заявлении МИД.

    В августе прошлого года Москва вышла из арбитражного процесса по делу о задержании украинских военных кораблей.

    Осенью 2024 года российская делегация представила аргументированную позицию по морскому иску Киева.

    Ранее дипломаты назвали обвинения украинской стороны по Крымскому мосту безосновательными.

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    15 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова обвинила Запад в создании фейка об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политики совместно с киевскими властями создали фальсификацию вокруг инцидента в Киево-Печерской лавре, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию – настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам дипломата, французские лидеры безосновательно обвинили Вооруженные силы России в ударе по объекту ЮНЕСКО. При этом Министерство обороны России ранее подтвердило, что комплекс зданий был поражен ракетой американского комплекса Patriot, переданной Украине с истекшим сроком годности.

    Захарова подчеркнула, что европейские политики годами игнорировали преследование канонической православной церкви на Украине. Они также не замечали попыток установления контроля над лаврой с применением насилия и разграбления объекта Всемирного наследия.

    Представитель МИД обратила внимание на отсутствие соболезнований со стороны Запада жертвам атак среди мирного населения российских регионов, включая погибших в Старобельске. Также, по ее словам, Париж проигнорировал реальный удар по Музею обороны Севастополя, автор главного экспоната которого имел французское происхождение.

    Напомним, Министерство обороны России объяснило повреждения Киево-Печерской лавры падением американской зенитной ракеты Patriot.

    Несколькими днями ранее украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание исторической панорамы в Севастополе.

    До этого Захарова призывала президента Франции посмотреть кадры с убитыми детьми в луганском Старобельске.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    15 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину следующими построить ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань и Москва – Минск, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин предложил министру транспорта Андрею Никитину обсудить развитие первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщается на сайте Кремля.

    «Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем – с ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работа идет?» – поинтересовался российский лидер.

    «По вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ», – доложил чиновник.

    Никитин отметил, что оценка проектов проводилась с учетом сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт. Самым эффективным внутренним маршрутом признан участок от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани.

    По словам докладчика, именно эта дорога обеспечит максимальный экономический прирост. Вторым по значимости и интересу назван международный проект магистрали между российской столицей и Минском.

    В начале года глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал доклад президенту о последовательности строительства новых высокоскоростных магистралей.

    Осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах прокладки маршрутов до белорусской столицы и Екатеринбурга.

    Еще в 2024 году российский лидер Владимир Путин назвал вполне реальным возведение скоростных трасс в направлении Казани и Адлера.

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    15 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Названа предварительная причина крушения Ту-22М3 под Иркутском

    Кобзев: Причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области мог стать отказ двигателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предварительной причиной крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    «Предварительно, причина крушения – отказ двигателей», – написал глава области в своем канале в Max.

    В понедельник Министерство обороны сообщило об аварии самолета Ту-22М3 в Иркутской области.

    Весной прошлого года экипаж увел другой падающий ракетоносец от жилых домов в Приангарье.

    В августе 2024 года аналогичный бомбардировщик разбился в этом же регионе из-за технической неисправности.

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    15 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса

    Лавров сравнил главу МИД Германии с Геббельсом из-за заявлений о Буче

    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса
    @ IMAGO/ESDES.Pictures,Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля хорошим учеником Йозефа Геббельса из-за постоянного повторения ложных заявлений о провокации в Буче.

    В конце марта немецкий министр вновь публично вспомнил о событиях в Киевской области, передает РИА «Новости».

    По итогам переговоров в Белоруссии Лавров подчеркнул, что Москва уже пятый год безуспешно запрашивает у ООН информацию о случившемся. «Когда господин Вадефуль – уверен, он не может не знать о том, что мы публично об этом не один год говорим – вдруг опять заявляет, что Буча – это «символ российского террора против Украины», он, значит, хороший ученик Геббельса. Это тоже никуда не исчезает», – заявил глава российской дипломатии.

    Руководители ФРГ берут на себя ответственность за злодеяния предков-нацистов, когда начинают их оправдывать, отметил министр на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Он напомнил, что обычно дети не отвечают за поступки родителей, однако использование нынешним руководством Германии прежних методов меняет ситуацию. По словам Лаврова, оправдание преступников времен Второй мировой войны означает, что сыновья все же несут ответственность за действия своих отцов.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче Германии на выборах в Совбез ООН.

    Канцелярия генсека ООН получила послание российского министра об инсценировке в Буче.

    Лавров раскритиковал власти Германии за реваншистские настроения.

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    15 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обнародовал позицию по соглашению США и Ирана, подчеркнув, что оно не распространяется на еврейское государство, передает ТАСС.

    В соцсети он написал: «Соглашение не обязывает нас. Израиль – независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам».

    Бен-Гвир добавил, что Израиль бесконечно благодарен главе Белого дома, но при этом, по его словам, Израиль не является «банановой республикой». Министр объяснил, что страна не была партнером в договоренностях Вашингтона и Тегерана и что достигнутый документ, по его мнению, не учитывает безопасность Израиля и не накладывает на него никаких обязательств.

    Он также заявил, что Израиль не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанского шиитского движения «Хезболла», и не намерен оставлять территории, которые израильские войска заняли и «очистили от террористической инфраструктуры».

    Ранее официальные представители США, Ирана и Пакистана подтвердили достижение соглашения, которое планируется подписать в Женеве 19 июня.

    По данным замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в рамках 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил об отказе обсуждать проект мирного меморандума США и Ирана.

    Президент США Дональд Трамп предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном до полномасштабной войны.

    Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

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    15 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре

    Эксперт Скачко: Власти Украины годами уничтожают Киево-Печерскую лавру

    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти в последние годы целенаправленно и методично «уничтожали» лавру: выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса были переданы раскольникам ПЦУ. Теперь украинские ПВОшники сами повредили лавру, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Киево-Печерская лавра – это общая для русского, украинского и белорусского народов святыня, а также одно из начал восточнославянской цивилизации», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он напомнил, что киевские власти в последние годы целенаправленно и методично уничтожали лавру так, что от нее осталось «одно лишь название».

    Собеседник напомнил, что из Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ранее выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы раскольникам ПЦУ – «людям, которые фактом своего существования оскорбляют и религию, и веру».

    «Теперь еще и криворукие украинские ПВОшники собственноручно повредили лавру», – добавил Скачко. Политолог указал, что Владимир Зеленский всячески пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики.

    «На Западе сделали вид, что не заметили удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Так же они реагировали и на другие множественные преступления киевских властей. Но подключатся к обвинениям России на фоне повреждения ракетой Patriot лавры. Мы наблюдаем украинизацию Европы, которая применяет подлые, лицемерные приемчики в ведении дел», – подчеркнул Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. Он обратил внимание на то, что в украинских пабликах понеслись крики про «русских безбожников и сатанистов, которые уничтожают лавру». «В этой связи очень хочется напомнить, что лавра для политических укропитеков не является святыней вообще», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Помните, как сотрудники «музея» Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами православных святых? Из пещер. А помните бесовские пляски возле лавры и духовный подвиг одиночек, которые молились за спасение душ бесноватых и за лавру, за монахов? А помните, как полиция и боевики пришли в лавру выгонять «московских попов», потому что лавру отдали ПЦУ? А как в трапезной лавры снимали кулинарное шоу про сакральные украинские блюда?» – указал Медведев.

    Более того, с 2014 года ВСУ последовательно уничтожали храмы в Донбассе, а с 2022-го храмы Русской православной церкви уже на всей территории страны регулярно подвергаются атакам. «В Курской области вспомните осквернение храмов. Нарочитое. Бесовское. Храм в Артемовске сколько раз специально обстреливали. Умышленные обстрелы церквей (это же не единичный случай), глумление над храмами РПЦ явление совершенно языческого порядка», – считает журналист.

    Журналист назвал «религиозной, антихристианской войной» эпизоды, когда украинские раскольники штурмуют «неправильные» храмы. «Сюда же и обстрелы храмов. Это просто борьба язычников против Веры. Стрельба по неправильному храму – это дело, по мнению свидомого гражданина, совершенно богоугодное. Потому что это не храм Христов, а храм другого, враждебного культа. Именно, что культа. В сознании украинского гражданина, как уже сказано выше, христианство является скорее формой культа. Украинская раскольничья церковь – это больше, чем культ, это национально-политическая, смысловая структура», – пишет Медведев.

    По его оценкам, нынешние крики о храме выглядят и нелепо, и цинично, и нелогично. «Те, кто устраивал бесноватые пляски в лавре решили обеспокоиться после попадания ракеты. По крайней мере, русские люди, православные люди совершенно определенно скорбят о том, что так произошло. Но, Бог даст, мы нашу лавру восстановим. В то и веруем», – заключил он.

    Ранее в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поврежден ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», – говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что российские вооруженные силы не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Как уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, возгорание произошло на крыше Успенского собора на территории лавры. По его словам, «повреждения существенные».

    Напомним, в ночь на 15 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны назвало это ответом на террористические акты киевского режима.

    В украинской столице были поражены завод «Радар», занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения; цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии им. Довженко; предприятие «Беспилотные технологии», осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод «Маяк», выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

    Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ; компании «Укр Армо Тех», занимающейся сборкой боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу № 410 гражданской авиации, осуществляющим выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для дронов.

    Также поражен «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ. В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», которые, по данным Минобороны, занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    15 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    ЛДПР призвала ограничить комиссию маркетплейсов для российских продавцов до 20%

    Tекст: Валерия Городецкая

    ЛДПР выступила с инициативой ограничить размер комиссий маркетплейсов для российских продавцов и запретить навязывание дополнительных платных услуг. Соответствующее обращение председатель партии Леонид Слуцкий направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

    Согласно предложению, интернет-площадки не должны включать в договоры с продавцами условия о комиссионном вознаграждении свыше 20% от стоимости реализованного товара, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «На сегодняшний день маркетплейсы являются ключевой инфраструктурой сбыта. Однако вместо создания взаимовыгодных условий монополисты всеми силами душат отечественный бизнес. В 2026 году комиссия на Wildberries выросла с 19% до 31,5%, а на Ozon сбор вырос до 33%, при этом для некоторых категорий товаров комиссия составила грабительские 55%», – пишет Слуцкий в своем письме главе Минпромторга.

    Политик отметил, что иностранные продавцы получают льготный тариф до 11%, в то время как сроки выплат российским предпринимателям увеличились до 24-27 дней. Это приводит к кассовым разрывам, вынуждая бизнес повышать цены или пользоваться платными услугами досрочного вывода средств.

    «Мало того – сроки перечисления продавцам их законных вырученных средств необоснованно увеличились с 9-15 до 24-27 дней. Уже зафиксировано множество случаев, когда платежи не поступали даже после истечения установленного срока», – отмечает глава ЛДПР.

    В свзи с этим партия предлагает закрепить добровольный характер платных услуг и обязать площадки перечислять деньги не позднее пяти дней после получения товара покупателем. В настоящий момент эти вопросы находятся вне правового регулирования, что позволяет платформам ухудшать условия.

    В ЛДПР считают, что такие меры помогут снизить финансовую нагрузку на отечественный малый и средний бизнес, уменьшить число кассовых разрывов и случаев банкротства среди продавцов. Также инициатива, по мнению авторов обращения, будет способствовать сохранению конкуренции на рынке и позволит сдерживать рост цен для покупателей.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил проблему предоставления скидок на маркетплейсах за счет малого бизнеса.

    Федеральная антимонопольная служба вынесла официальные предупреждения компаниям Wildberries и Ozon из-за ущемления интересов торговых партнеров.

    До этого ведомство потребовало от цифровых платформ выровнять размеры комиссий для российских и иностранных продавцов.

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    15 июня 2026, 03:56 • Новости дня
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами удара украинских беспилотников по жилому сектору Тулы стали три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в «Максе», что атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. Уточняется, что удары пришлись по поселкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, где несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

    «К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    На месте атаки работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве области развернут оперативный штаб. Власти предупредили жителей о сохранении опасности беспилотников в регионе и призвали к повышенной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник, ранее атаковавший жилой дом в Орле, был начинен поражающими элементами.

    Мирный житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА.

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    15 июня 2026, 18:19 • Новости дня
    Стало известно состояние членов экипажа разбившегося под Иркутском Ту-22М3

    Кобзев: Экипаж разбившегося бомбардировщика Ту-22М3 доставлен в больницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены экипажа разбившегося бомбардировщика Ту-22М3 госпитализированы и проходят комплексное обследование, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

    «Экипаж упавшего в Боханском районе военного самолета доставлен в больницу», – написал Кобзев в своем канале в Max.

    Глава области уточнил, что состояние троих пострадавших оценивается как легкое, а еще одного – как среднетяжелое. По предварительным данным медиков, жизням летчиков сейчас ничего не угрожает.

    В понедельник Министерство обороны России подтвердило крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области.

    В апреле прошлого года аналогичный стратегический ракетоносец разбился в этом же регионе. Тогда экипаж увел падающее воздушное судно от жилых домов.

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    15 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, объявив о снятии морской блокады с Ирана, пытался подтолкнуть Тегеран к открытию Ормузского пролива. Однако до сих пор не решен ряд ключевых вопросов – например, будут ли иранцы взимать плату за проход и какой статус теперь у иранской нефти. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Игорь Юшков.

    «Здесь важно понимать предысторию вопроса. Тегеран в ответ на атаки США на Исламскую республику закрыл Ормузский пролив. При этом Иран продолжал поставлять свою нефть в Китай и отправлял танкеры по этому маршруту. Но потом США ввели блокаду иранских портов», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По мнению эксперта, после согласования меморандума Иран требует от Вашингтона сделать первый шаг. «По всей видимости, Тегеран настаивает: сначала должны начать свободно проходить иранские суда, и только после этого последует открытие Ормуза. Думаю, Дональд Трамп своим объявлением о снятии блокады подстегивает Иран к тому, чтобы он тоже открыл пролив», – предположил собеседник.

    При этом, отмечает Юшков, остается ряд нерешенных вопросов. «Станут ли иранцы взимать плату за проход через пролив? Готов ли Тегеран открыть Ормуз без прекращения боевых действий в Ливане? Какой статус теперь у иранской нефти? Снимет ли Белый дом санкции с энергоресурсов Ирана?» – перечислил он.

    Если рестрикции отменят, поясняет эксперт, последует конкретный механизм реализации: «OFAC – подразделение при министерстве финансов США, отвечающее за санкции, – должно опубликовать генеральную лицензию».

    По оценкам Юшкова, открытие пролива приведет к снижению цен на нефть. «Иран в случае публикации лицензии сможет продавать углеводороды не только в Китай, но и во множество других стран – и уже без скидки. Это даст Тегерану дополнительные средства для инвестиций, в том числе в развитие добычи. Следовательно, Иран будет постепенно наращивать объемы производства, что тоже сыграет на падение котировок», – уточнил он.

    Для Москвы такое развитие событий имеет двойственный характер. С одной стороны, это позитивно. «Дело в том, что у Китая останется только один источник нефти, который он может приобретать со скидкой – это Россия. Пекин усилит конкуренцию с Индией за наши энергоресурсы, а значит, скидка если и останется, то сократится», – отметил спикер. С другой стороны, рост добычи в Иране негативно скажется на всех странах-производителях, включая Россию – цены на мировом рынке пойдут вниз.

    Впрочем, эксперт не ждет обвала до минимумов начала года. «Вряд ли речь пойдет об уровне января-февраля – то есть ниже 60 долларов за баррель. Вероятнее всего, цены окажутся в диапазоне 70-80 долларов за баррель, потому что спрос останется повышенным», – предположил Юшков. Он напомнил, что пока Ормуз был закрыт, страны-импортеры расходовали стратегические резервы, и теперь им предстоит восполнять запасы.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. «Суда всего мира – запускайте двигатели. Пусть потечет нефть!», – написал американский президент в Truth Social. Это объявление последовало после того, как США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта.

    19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.

    Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.

    Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.

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