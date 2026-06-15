  • Новость часаСуд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
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    США нашли самое слабое место у Франции
    Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
    ВС России за сутки освободили более 100 зданий в Константиновке
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    Рособрнадзор вынес предостережения РУДН и еще 18 российским вузам
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    15 июня 2026, 17:43 • Новости дня

    Макрон анонсировал введение запрета соцсетей для детей к началу учебного года

    Макрон: Франция примет закон о запрете соцсетей для детей к началу учебного года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал принятие закона об ограничении использования социальных сетей подростками.

    Инициатива затронет граждан младше 15 лет, передает РИА «Новости». Ранее глава государства собирался реализовать данную меру до завершения своих президентских полномочий в 2027 году.

    «Парламентарии проголосуют за законопроект до 15 июля. И на основе этого мы примем тексты, чтобы изменения вступили в силу с началом учебного года в сентябре», – подчеркнул политик в эфире телеканала TF1.

    Согласно новым правилам, осенью юным пользователям запретят регистрировать свежие профили на виртуальных площадках. Существующие учетные записи планируется полностью ликвидировать до конца этого года.

    В конце прошлого года Макрон пообещал ограничить доступ к социальным сетям для подростков до завершения своего мандата.

    В январе глава государства поручил правительству применить ускоренную процедуру для принятия соответствующего документа.

    Вскоре после этого депутаты Национального собрания одобрили данный законопроект в первом чтении.

    13 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами

    В Башкирии мужчина зарезал подростка за пакет продуктов

    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами
    @ Николай Петров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кандры Туймазинского района Башкирии 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве подростка ради пакета с продуктами, сообщил региональный СК.

    В Башкирии задержали мужчину по обвинению в убийстве 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. В сообщении сказано: «Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства задержан 21-летний местный житель».

    По данным следствия, днём 12 июня возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников в селе Кандры 21-летний мужчина заметил выходившего из магазина 14-летнего подростка с пакетом продуктов и напал на него, чтобы завладеть имуществом.

    Он нанес мальчику несколько ударов ножом, забрал пакет и скрылся. Школьник от полученных ран умер недалеко от места происшествия.

    Подозреваемого задержали в тот же день на улице. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и иные предметы, назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают очевидцев и свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ингушетии сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка.

    В Казани суд избрал меру пресечения в виде ареста уроженцу Барнаула, обвиняемому в покушении на убийство 13-летнего подростка во дворе жилого дома.

    В Ульяновской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 15-летнего жителя села Тумкино, проходящего обвиняемым в убийстве 14-летней девочки с особой жестокостью.

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    15 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США выдвинул ультиматум Франции, требуя отмены цифрового налога на американские технологические компании в обмен на сохранение текущих торговых условий.

    Американский президент Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении стопроцентных пошлин на французские вина и шампанское. Это произойдет в случае отказа Парижа отменить цифровой налог для технологических компаний США, передает РИА «Новости».

    В интервью New York Post глава Белого дома подчеркнул, что потребовал отменить трехпроцентный налог. В противном случае французских производителей ждут серьезные проблемы на американском рынке.

    «Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции», – заявил Трамп.

    Политик добавил, что для снижения давления Макрону достаточно просто отказаться от налога с продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Вашингтон потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки под угрозой повышения пошлин.

    Прошлым летом французские власти обратились к США с просьбой освободить алкогольные напитки от американских сборов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на действия американской стороны рассматривал возможность введения мер против цифрового сектора Соединенных Штатов.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Во Франции банк заблокировал счет усыновленному россиянину из-за места рождения

    Генконсул Оранский сообщили о блокировке счета усыновленного французами россиянина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французский банк ограничил обслуживание клиента из-за того, что в его документах местом рождения указана Россия, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

    Молодой человек переехал в Европу еще ребенком и давно стал полноправным гражданином Франции, передает РИА «Новости».

    Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский отметил, что подобные случаи взаимодействия с местными финансовыми организациями и государственными учреждениями иногда доходят до абсурда.

    «Усыновленному более 15 лет назад французскими гражданами российскому ребенку, давно получившему гражданство Франции, банк заблокировал счет из-за того, что в графе «место рождения» указана Россия», – рассказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взаимодействие граждан России с финансовыми организациями Франции превратилось в настоящую лотерею из-за негласных правил.

    В мае российский посол Алексей Мешков заявил о блокировке топливных банковских карт дипмиссии в Париже.

    В прошлом году банк Revolut потребовал от россиян европейский вид на жительство для продолжения обслуживания.

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    13 июня 2026, 07:01 • Новости дня
    Генконсул Оранский сообщил о произволе французских банков в отношении россиян

    Генконсул Оранский: Банки Франции с россиянами работают по негласным правилам

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие граждан России с финансовыми организациями Франции превратилось в настоящую лотерею из-за негласных правил и внезапных отказов в обслуживании, рассказал генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

    «В каждом отдельном случае это лотерея – каждый банк и даже каждый филиал банка работает по своим неписаным правилам. Отказать могут на любом этапе взаимодействия», – рассказал  он РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что эффективных инструментов для защиты прав российских граждан в подобных ситуациях практически не существует.

    Кроме проблем с банковским обслуживанием, россияне сталкиваются с серьезными трудностями при аренде жилья. Многие французские владельцы недвижимости отказываются заключать договоры с россиянами.

    Также фиксируются случаи необоснованного повышения стоимости уже арендованных квартир, добавил генконсул.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выдача шенгенских мультивиз россиянам резко снизилась. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    13 июня 2026, 20:45 • Новости дня
    В перевернувшейся лодке в Алтайском крае погибли двое детей и взрослый

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, а также двое детей в возрасте восьми и девяти лет погибли в перевернувшейся лодке в Алтайском крае, еще четыре ребенка спасены, сообщили в Центре управления регионом.

    Трагедия произошла в Алтайском крае, где перевернулось маломерное судно с пассажирами, передает РИА «Новости». За рулем моторной лодки находился 46-летний местный житель, перевозивший шестерых детей.

    «На расстоянии около 10-12 метров от берега плавсредство перевернулось. В результате происшествия погибли трое человек: водитель лодки, а также двое детей в возрасте восьми и девяти лет. По оперативной информации, очевидцами спасены остальные несовершеннолетние», – говорится в сообщении.

    В поисковых мероприятиях задействованы 34 специалиста и девять единиц техники. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

    Следователи тщательно осматривают место трагедии и допрашивают свидетелей. Спасательные службы пытаются найти тела погибших, устанавливая точные причины рокового заплыва.

    В Татарстане при катании на сапборде утонули ребенок и взрослый.

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    12 июня 2026, 21:29 • Новости дня
    Прокуратура Франции запросила до восьми лет тюрьмы за похищение книг Пушкина

    Tекст: Мария Иванова

    Шестерым гражданам Грузии, совершившим масштабную кражу первых изданий и рукописей русских классиков из французских библиотек, грозит длительное тюремное заключение.

    Государственное обвинение требует сурового наказания для граждан Грузии, организовавших серию ограблений книжных хранилищ, передает РИА «Новости».

    По словам прокурора, злоумышленники совершили «настоящую кражу сокровищ, массовую, организованную, спланированную, выполненную с тщательностью и цинизмом».

    Из шести членов преступной группы под стражей во Франции находятся трое мужчин. Двое из них ранее получили сроки в Эстонии и Литве, но были выданы Парижу для нового судебного разбирательства. Еще двое соучастников отбывают наказание в Грузии, которая отказывается экстрадировать своих граждан.

    Единственная женщина в банде остается на свободе, для нее просят два года условно. Предполагаемому лидеру группировки грозит восемь лет лишения свободы. В 2023 году преступники вынесли редчайшие экземпляры произведений Александра Пушкина и Михаила Лермонтова из Национальной библиотеки Франции и библиотеки Дидро в Лионе.

    Следствие полагает, что злоумышленники разделились на две группы и действовали в составе крупной международной сети. Аналитики отмечают, что аналогичные пропажи ценных фолиантов ранее фиксировались в Германии, Латвии, Польше, Швейцарии и Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года Европол задержал банду грузинских похитителей антикварных книг.

    Злоумышленники украли из европейских библиотек редкие издания русских классиков на сумму свыше 2,6 млн долларов. Ради сокрытия преступлений воры подменяли оригинальные экземпляры произведений Александра Пушкина искусными подделками.

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    13 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    В Татарстане при падении с сапборда на Волге утонули ребенок и мужчина

    В Татарстане при падении с сапборда погибли ребенок и спасавший его мужчина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Зеленодольском районе Татарстана четырехлетний мальчик и 34-летний мужчина утонули при катании на сапборде по Волге без спасательных жилетов, сообщили в МЧС.

    В Татарстане двое взрослых и трое детей без спасательных жилетов катались на сапборде на берегу залива Волги в СНТ «Щурячий» по Волге недалеко от поселка Октябрьский Зеленодольского района. В какой-то момент доска перевернулась, в итоге утонули четырехлетний мальчик и пытавшийся спасти его 34-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

    Восьмилетняя девочка и пятилетний мальчик были спасены. Водолазы ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы РТ обследовали 6 тыс. кв. м акватории Волги. На расстоянии около 50 метров от берега и на глубине 8 метров они обнаружили и извлекли тела мальчика и мужчины, после чего передали их сотрудникам полиции. Спасательных жилетов на погибших не было, предварительной причиной трагедии названо нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

    Как сообщает прокуратура РТ, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, ход расследования взят на контроль надзорным ведомством. Для выяснения обстоятельств на место выезжал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

    Ранее спасатели нашли тела пропавших на Иртыше двух сапбордистов. Позже следственные органы СК по Якутии возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели трехлетнего ребенка в реке в Мирнинском районе.

    А до этого на Алтае следователи начали уголовное дело по аналогичной статье после гибели 15-летнего подростка на реке Алей.

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    14 июня 2026, 09:23 • Новости дня
    Ученые обвинили злодеев из мультфильмов в формировании ксенофобии у детей

    Ученые из Торонто обвинили анимационных злодеев в появлении ксенофобии у детей

    Tекст: Катерина Туманова

    От британских голосов Капитана Крюка из «Питера Пэна» и Шрама из «Короля Льва» до восточноевропейского Гру из вселенной «Миньонов», многие злодеи в американских мультфильмах говорят с иностранными акцентами, что определенно влияет на детей.

    Специалисты из Университета Торонто изучили 105 популярных детских фильмов и телешоу. Выяснилось, что злодеи вроде Шрама из мультфильма «Король Лев» или Грю из вселенной миньонов непропорционально часто говорят с нетипичным произношением, говорится в исследовании из журнала Child Development.

    Ученые провели три эксперимента с участием юных зрителей и их родителей. В ходе тестов участникам предлагали выбрать голоса для добрых и злых героев. Подавляющее большинство испытуемых связали отрицательные роли с иностранным акцентом. При этом с возрастом подобная предвзятость у детей лишь усиливается.

    «Просматривая медиаконтент, который, как правило, изображает иностранные и нестандартные акценты в негативном свете, участники, возможно, сформировали общие ассоциации между другими акцентами и злодейством, что затем повлияло на процесс принятия ими решений в эксперименте. <...> Откуда берутся эти предубеждения и причины их усиления со временем остаются открытыми вопросами в области социолингвистики развития», – объяснили авторы работы.

    Исследователи призвали родителей выбирать для просмотра инклюзивные проекты, чтобы научить подрастающее поколение терпимости к языковому разнообразию. Ранее маркетологи также выяснили, что 64% экранных кошек предстают в негативном свете, формируя образ злого животного.

    «Языковые предубеждения детей распространены, усиливаются с возрастом (даже в лингвистически разнообразных обществах) и могут усугубляться детскими СМИ, которые недооценивают и искажают нестандартные акценты», – приводит Daily Mail выводы ученых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из Окленда выяснили, что избалованные дети могут вырасти психопатами. Ученые нашли причину скрытого голода у детей с аутизмом.

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    14 июня 2026, 15:59 • Новости дня
    СК завел дело после гибели семилетнего мальчика на Ладожском озере

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств смерти семилетнего мальчика в Карелии, сообщает республиканское СУСК РФ.

    Трагический инцидент произошел во время поездки семьи из четырех взрослых и двоих детей на остров Есисаари в Лахденпохском районе, передает РИА «Новости».

    «Следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – заявили в ведомстве.

    Родственники заметили исчезновение ребенка в пятницу около 15.30 по московскому времени. Изначально они пытались найти его своими силами, однако отсутствие результатов вынудило взрослых обратиться за помощью к экстренным службам.

    К масштабной операции оперативно привлекли сотрудников карельской поисково-спасательной службы, включая опытных водолазов. На следующий день специалисты обнаружили тело погибшего в акватории Ладожского озера.

    Сейчас следователи устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего. Правоохранители уже назначили необходимые судебные экспертизы для точного определения причины смерти несовершеннолетнего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне во время семейного отдыха на острове в акватории Ладожского озера исчез ребенок.

    В тот же день в Алтайском крае при опрокидывании моторной лодки погибли двое детей и один взрослый.

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    13 июня 2026, 13:47 • Новости дня
    В Красноярском крае двухлетний малыш утонул в септике

    В Красноярском крае двухлетний малыш утонул в септике во дворе частного дома

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В частном доме поселка Октябрьского Красноярского края двухлетний мальчик утонул в септике во дворе, по факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по региону.

    В Богучанском округе Красноярского края возбудили дело после гибели двухлетнего ребенка в септике, сообщает СУ СК по региону. «В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в септике во дворе дома на улице Таежной поселка Октябрьского тела двухлетнего ребенка. По данному факту Богучанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в официальном сообщении.

    По версии следствия, трагедия произошла 12 июня. 40-летняя местная жительница занималась бытовыми делами в частном доме, где вместе с ней находились трое ее малолетних детей. Около 11 часов двухлетний сын вышел во двор, а вскоре мать обнаружила его в септике на территории дома без признаков жизни.

    Сейчас следствие проводит необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося и проверки условий, при которых ребенок смог попасть в опасное сооружение во дворе частного дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Зеленодольском районе Татарстана четырехлетний мальчик и 34-летний мужчина утонули при катании на сапборде по Волге без спасательных жилетов.

    Ранее в Якутии следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в реке у села Арылах. До этого в том же Красноярском крае семилетний мальчик утонул в реке Кан около села Бражное, по факту его гибели также возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

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    13 июня 2026, 17:33 • Новости дня
    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта

    Глава Rheinmetall Паппергер: Франция может выйти из общего с ФРГ проекта MGCS

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный франко-немецкий проект разработки единого европейского танка MGCS оказался под угрозой срыва из-за планов Парижа сократить его финансирование более чем вдвое.

    Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного с Германией проекта разработки нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости». Это может произойти вслед за провалом программы создания общего европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS).

    «Сегодня я не могу сказать, будет ли MGCS вообще… Опасность существует всегда», – заявил Паппергер. При этом он добавил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

    По словам главы концерна, французская сторона намерена сократить финансирование проекта более чем в два раза от изначальных планов. За почти десять лет работы четыре участвующие компании получили суммарно лишь 25 млн евро. Паппергер также назвал безумными сроки ввода нового танка в эксплуатацию в 2040-е годы.

    На фоне неопределенности Rheinmetall совместно с объединением KNDS уже около года ведет альтернативную разработку танка Leopard 3. Ожидается, что новые машины могут поступить на вооружение в начале 2030-х годов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о решении прекратить совместный проект по созданию истребителя FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин свернули совместный проект по разработке истребителя нового поколения FCAS. После этого Германия приступила к поиску новых участников для авиационной программы.

    Американские эксперты еще осенью прошлого года предупреждали об угрозе срыва танковой инициативы MGCS из-за политического кризиса во Франции.

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    13 июня 2026, 20:39 • Новости дня
    BFMTV: Французский авианосец «Шарль де Голль» вернется в Тулон для ремонта

    Tекст: Мария Иванова

    После многомесячного дежурства вблизи заблокированного Ормузского пролива флагман ВМС Франции завершает ближневосточную миссию и берет курс на родину для планового обслуживания, сообщили местные СМИ.

    Авианосец «Шарль де Голль» покинет район Аравийского моря и вернется в порт Тулона для проведения ремонта, передает ТАСС со ссылкой на французский канал BFMTV.

    Обслуживание корабля, запланированное на июль, было согласовано еще до его отправки на Ближний Восток.

    Корабль покинул базу 27 января для участия в учениях «Орион» в Балтийском море. Позже его перенаправили в Восточное Средиземноморье, а затем в Аравийское море. Это решение было связано с блокировкой судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта между США, Израилем и Ираном.

    После ухода авианосца Франция сохранит военное присутствие в регионе. Там останется вертолетоносец «Мистраль», а сопровождавший «Шарля де Голля» фрегат противовоздушной обороны заменят на аналогичный корабль.

    Обострение ситуации в регионе началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским городам, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал израильскую территорию и американские военные объекты в странах Ближнего Востока. Иран также закрыл Ормузский пролив для судов стран-агрессоров, через который ранее проходило 25% мировой торговли нефтью и 20% сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Париж перенаправил авианосец «Шарль де Голль» из Балтики в Восточное Средиземноморье.

    В мае французская ударная группа выдвинулась в южную часть Красного моря.

    Позже международная коалиция согласовала военную миссию для разблокировки Ормузского пролива.

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    13 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Подросток из Петербурга отправлен под домашний арест за поджог двух АЗС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Семнадцатилетнего жителя Петербурга ограничили в свободе после поджога двух автозаправок самообслуживания в деревне Велигонты Ломоносовского района Ленинградской области.

    Ломоносовский районный суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, – сообщила РИА «Новости» пресс-служба судов региона.

    По данным следствия, в среду подросток поджег две автозаправочные станции самообслуживания в деревне Велигонты Ломоносовского района. На допросе он рассказал, что в мессенджере Telegram с ним связался неизвестный, по указаниям которого он купил канистру бензина и совершил поджоги. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

    В суде подчеркнули, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следователь и прокурор настаивали на домашнем аресте для несовершеннолетнего, тогда как сам подросток и его защитник выступали против такой меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ломоносовском районе Ленинградской области правоохранители задержали 17-летнего юношу по подозрению в умышленном поджоге двух автозаправочных станций самообслуживания.

    Ранее в регионе задержали 15-летнюю школьницу за поджог колонки на автогазозаправочной станции по указанию куратора из интернета. До этого в одном из районов Петербурга другой подросток устроил поджог на автозаправке, а сотрудники Росгвардии задержали его на месте происшествия.

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    14 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Стало известно о мерах правительства по защите подростков в интернете

    Tекст: Катерина Туманова

    Утвержденная правительством Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2036 года включает внедрение специальных технологий разрешения конфликтов в интернете и масштабное развитие системы наставничества для школьников из групп риска.

    Отдельное внимание в документе, с которым ознакомился ТАСС уделяется защите от деструктивного контента и снижению числа сетевых правонарушений.

    В условиях роста киберпреступности планируется разработать единые подходы к ограждению молодежи от опасной информации. Специалисты намерены использовать восстановительные технологии для урегулирования конфликтов в интернете.

    Также предусмотрена индивидуальная работа с подростками, вовлеченными в распространение противоправных материалов.

    Документ предполагает повышение квалификации педагогов и социальных работников в сфере кибербезопасности. Важным этапом станет развитие наставничества, при котором за школьниками закрепят активных студентов или волонтеров.

    Власти ожидают снижения доли повторных преступлений и доведения до 100% охвата проблемной молодежи организованным досугом. Контроль за реализацией долгосрочного плана возложен на Минпросвещения совместно с профильными ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия решила защитить доступ к запрещенному для детей контенту возрастными ограничениями. МВД раскрыло схемы вовлечения подростков в преступления. В России согласовали план защиты молодежи от деструктивного поведения.

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    14 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    При пожаре в многоэтажном доме в Самаре пострадали двое детей и трое взрослых
    При пожаре в многоэтажном доме в Самаре пострадали двое детей и трое взрослых
    @ Вадим Бородин/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Пять человек, в том числе двое детей, доставлены в больницу после пожара в многоэтажном доме в Самаре, сообщили в минздраве Самарской области.

    «В настоящий момент, по предварительной информации, пострадали пять человек, среди них двое несовершеннолетних детей. Четыре человека в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 19.31 мск воскресенья. Огонь вспыхнул в магазине на первом этаже пятиэтажного дома №20 по улице 22-го Партсъезда, после чего пламя перебралось на второй этаж многоквартирного дома.

    Глава Советского района Самары Вадим Бородин рассказал в соцсети «ВКонтакте», что на месте работают 12 пожарных расчетов и дежурят три автомобиля скорой помощи. Организована эвакуация жильцов, спасен подросток, развернут пункт временного размещения в соседней школе, людям пообещали всю необходимую помощь. Причины возгорания устанавливаются, пожар был локализован в 22.30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Самаре один человек погиб.

    Жертвами крупного пожара в одноэтажном доме Уссурийска стали два местных жителя.

    Крупный пожар произошел около завода в Новосибирске.

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