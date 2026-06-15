Макрон анонсировал введение запрета соцсетей для детей к началу учебного года

Макрон: Франция примет закон о запрете соцсетей для детей к началу учебного года

Tекст: Валерия Городецкая

Инициатива затронет граждан младше 15 лет, передает РИА «Новости». Ранее глава государства собирался реализовать данную меру до завершения своих президентских полномочий в 2027 году.

«Парламентарии проголосуют за законопроект до 15 июля. И на основе этого мы примем тексты, чтобы изменения вступили в силу с началом учебного года в сентябре», – подчеркнул политик в эфире телеканала TF1.

Согласно новым правилам, осенью юным пользователям запретят регистрировать свежие профили на виртуальных площадках. Существующие учетные записи планируется полностью ликвидировать до конца этого года.

В конце прошлого года Макрон пообещал ограничить доступ к социальным сетям для подростков до завершения своего мандата.

В январе глава государства поручил правительству применить ускоренную процедуру для принятия соответствующего документа.

Вскоре после этого депутаты Национального собрания одобрили данный законопроект в первом чтении.