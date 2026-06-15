Американский самолет-разведчик заметили у российских границ

Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II пролетел над Черным морем

Tекст: Денис Тельманов

Американский борт прошел вдоль территории Крыма и развернулся над восточной частью моря, напротив Сочи, передает РИА «Новости».

Небольшой самолет разведки на базе бизнес-джета вылетел с военной базы в румынской Констанце, где он размещен на постоянной основе. Воздушное судно совершило уже несколько подобных маневров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II кружил в районе Калининградской области.

В конце мая американское воздушное судно провело патрулирование вдоль побережья Крыма и Сочи. Ранее этот разведывательный борт совершил несколько кругов над нейтральными водами Черного моря.