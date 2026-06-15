  • Новость часаСуд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
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    США нашли самое слабое место у Франции
    Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
    ВС России за сутки освободили более 100 зданий в Константиновке
    Юшков спрогнозировал цену нефти после снятия блокады с Ирана
    Рособрнадзор вынес предостережения РУДН и еще 18 российским вузам
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    15 июня 2026, 16:35 • Новости дня

    Над Калужской областью сбили два беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку дронов, нейтрализовав два аппарата в небе над Износковским и Медынским муниципальными округами Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

    «Силами ПВО уничтожены еще 2 БПЛА над территориями Износковского и Медынского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – написал губернатор в своем канале на платформе Max.

    Ранее утром в понедельник Владислав Шапша информировал о ликвидации двух других дронов. Они были перехвачены над Боровским и Перемышльским муниципальными округами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над территориями Боровского и Тарусского округов.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали десять украинских дронов над регионом.

    В марте губернатор Владислав Шапша проинформировал о ликвидации семи аппаратов без ущерба для инфраструктуры.

    15 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Комплекс зданий Киево-Печерской лавры получил повреждения от удара ракетой американского зенитного комплекса Patriot, сообщило Министерство обороны России.

    Здания исторического монастыря пострадали в результате попадания снаряда зенитного ракетного комплекса производства США из-за возможного использования просроченных боеприпасов, сообщает в Max Минобороны.

    Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы Российской Федерации не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Согласно подтвержденной информации, причиной инцидента могла стать неисправность системы ПВО. В министерстве отметили, что некорректная работа комплекса могла быть вызвана передачей украинской стороне ракет с истекшим сроком годности западными странами.

    Ранее военкоры сообщил, что масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов.

    Украинские власти договаривались с западными союзниками о покупке старых зенитных боеприпасов с истекающим сроком годности.

    Ранее Министерство обороны подтверждало факты разрушений в Киеве вследствие падения украинских ракет ПВО.

    В понедельник Минобороны сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

    Фото и видео удара по Лавре смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    15 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы осуществили масштабную атаку высокоточным оружием на ключевые военные и промышленные цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Российская армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, указало ведомство в Max.

    В атаке также участвовали ударные беспилотные летательные аппараты.

    Удары пришлись по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, атаке подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

    В ведомстве подчеркнули, что операция стала ответом на террористические акты киевского режима. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Киеве целями атак стали 10 заводов по производству беспилотников и другой военной продукции.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 12:06 • Новости дня
    «Единая Россия» обратилась в СК после фиктивной прописки 57 человек в квартире

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Сидякин направил депутатский запрос в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту взлома «Госуслуг» жительницы Екатеринбурга, в квартире которой обманом прописались 57 человек.

    В двухкомнатной квартире жительницы Екатеринбурга через портал госуслуг дистанционно зарегистрировались 57 уроженцев Ингушетии, сообщил депутат Госдумы Александр Сидякин в Max. Вскоре женщина получила квитанции за коммунальные услуги на сумму 50 тыс. рублей.

    Выяснилось, что часть фиктивно прописанных граждан уже обратилась в местное отделение пенсионного фонда. Они попытались оформить социальные пособия на 85 детей. Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.

    Сидякин направил официальный запрос в Следственный комитет с требованием разобраться в ситуации. «Считаю, что пройти мимо такой ситуации – это путь к тому, что завтра также «пропишут» табор в любой из ваших квартир», – заявил политик. Он подчеркнул необходимость наказать виновных и избавить пострадавшую от необоснованных долгов.

    В феврале МВД предупредило о краже аккаунтов россиян на портале «Госуслуги» через поддельные чат-боты.

    В конце прошлого года полиция раскрыла схему регистрации сотен несуществующих детей ради получения социальных выплат.

    Прошлым летом правоохранители задержали организаторов массовой фиктивной регистрации мигрантов через взломанные личные кабинеты граждан.

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    15 июня 2026, 16:27 • Новости дня
    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    «15 июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет», – рассказали в российском военном ведомстве.

    Уточняется, что воздушное судно выполняло полет без боекомплекта. В настоящее время на месте падения самолета работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил России для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 (по кодификации НАТО: Backfire) остается ключевым элементом дальней авиации ВКС РФ, выполняющим задачи по поражению критически важных целей. Модификация Ту-22М3 серийно производилась на Казанском авиационном производственном объединении (КАПО) с 1978 по 1993 год, а всего за этот период было выпущено 268 единиц данной модели (около 500 штук с учетом ранних модификаций М0, М1 и М2). Обладая максимальной скоростью до 2300 км/ч, самолет способен нести до 24 тонн боевой нагрузки, включая сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22/Х-32, гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и тяжелые авиабомбы.

    В апреле прошлого года стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Экипаж увел падающую машину от жилых домов.

    В августе 2024 года в этом же регионе произошла еще одна катастрофа аналогичного бомбардировщика.

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    15 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обнародовал позицию по соглашению США и Ирана, подчеркнув, что оно не распространяется на еврейское государство, передает ТАСС.

    В соцсети он написал: «Соглашение не обязывает нас. Израиль – независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам».

    Бен-Гвир добавил, что Израиль бесконечно благодарен главе Белого дома, но при этом, по его словам, Израиль не является «банановой республикой». Министр объяснил, что страна не была партнером в договоренностях Вашингтона и Тегерана и что достигнутый документ, по его мнению, не учитывает безопасность Израиля и не накладывает на него никаких обязательств.

    Он также заявил, что Израиль не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанского шиитского движения «Хезболла», и не намерен оставлять территории, которые израильские войска заняли и «очистили от террористической инфраструктуры».

    Ранее официальные представители США, Ирана и Пакистана подтвердили достижение соглашения, которое планируется подписать в Женеве 19 июня.

    По данным замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в рамках 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил об отказе обсуждать проект мирного меморандума США и Ирана.

    Президент США Дональд Трамп предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном до полномасштабной войны.

    Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

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    15 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова обвинила Запад в создании фейка об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политики совместно с киевскими властями создали фальсификацию вокруг инцидента в Киево-Печерской лавре, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию – настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам дипломата, французские лидеры безосновательно обвинили Вооруженные силы России в ударе по объекту ЮНЕСКО. При этом Министерство обороны России ранее подтвердило, что комплекс зданий был поражен ракетой американского комплекса Patriot, переданной Украине с истекшим сроком годности.

    Захарова подчеркнула, что европейские политики годами игнорировали преследование канонической православной церкви на Украине. Они также не замечали попыток установления контроля над лаврой с применением насилия и разграбления объекта Всемирного наследия.

    Представитель МИД обратила внимание на отсутствие соболезнований со стороны Запада жертвам атак среди мирного населения российских регионов, включая погибших в Старобельске. Также, по ее словам, Париж проигнорировал реальный удар по Музею обороны Севастополя, автор главного экспоната которого имел французское происхождение.

    Напомним, Министерство обороны России объяснило повреждения Киево-Печерской лавры падением американской зенитной ракеты Patriot.

    Несколькими днями ранее украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание исторической панорамы в Севастополе.

    До этого Захарова призывала президента Франции посмотреть кадры с убитыми детьми в луганском Старобельске.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    15 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину следующими построить ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань и Москва – Минск, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин предложил министру транспорта Андрею Никитину обсудить развитие первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщается на сайте Кремля.

    «Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем – с ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работа идет?» – поинтересовался российский лидер.

    «По вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ», – доложил чиновник.

    Никитин отметил, что оценка проектов проводилась с учетом сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт. Самым эффективным внутренним маршрутом признан участок от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани.

    По словам докладчика, именно эта дорога обеспечит максимальный экономический прирост. Вторым по значимости и интересу назван международный проект магистрали между российской столицей и Минском.

    В начале года глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал доклад президенту о последовательности строительства новых высокоскоростных магистралей.

    Осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах прокладки маршрутов до белорусской столицы и Екатеринбурга.

    Еще в 2024 году российский лидер Владимир Путин назвал вполне реальным возведение скоростных трасс в направлении Казани и Адлера.

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    15 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре

    Эксперт Скачко: Власти Украины годами уничтожают Киево-Печерскую лавру

    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти в последние годы целенаправленно и методично «уничтожали» лавру: выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса были переданы раскольникам ПЦУ. Теперь украинские ПВОшники сами повредили лавру, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Киево-Печерская лавра – это общая для русского, украинского и белорусского народов святыня, а также одно из начал восточнославянской цивилизации», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он напомнил, что киевские власти в последние годы целенаправленно и методично уничтожали лавру так, что от нее осталось «одно лишь название».

    Собеседник напомнил, что из Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ранее выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы раскольникам ПЦУ – «людям, которые фактом своего существования оскорбляют и религию, и веру».

    «Теперь еще и криворукие украинские ПВОшники собственноручно повредили лавру», – добавил Скачко. Политолог указал, что Владимир Зеленский всячески пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики.

    «На Западе сделали вид, что не заметили удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Так же они реагировали и на другие множественные преступления киевских властей. Но подключатся к обвинениям России на фоне повреждения ракетой Patriot лавры. Мы наблюдаем украинизацию Европы, которая применяет подлые, лицемерные приемчики в ведении дел», – подчеркнул Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. Он обратил внимание на то, что в украинских пабликах понеслись крики про «русских безбожников и сатанистов, которые уничтожают лавру». «В этой связи очень хочется напомнить, что лавра для политических укропитеков не является святыней вообще», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Помните, как сотрудники «музея» Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами православных святых? Из пещер. А помните бесовские пляски возле лавры и духовный подвиг одиночек, которые молились за спасение душ бесноватых и за лавру, за монахов? А помните, как полиция и боевики пришли в лавру выгонять «московских попов», потому что лавру отдали ПЦУ? А как в трапезной лавры снимали кулинарное шоу про сакральные украинские блюда?» – указал Медведев.

    Более того, с 2014 года ВСУ последовательно уничтожали храмы в Донбассе, а с 2022-го храмы Русской православной церкви уже на всей территории страны регулярно подвергаются атакам. «В Курской области вспомните осквернение храмов. Нарочитое. Бесовское. Храм в Артемовске сколько раз специально обстреливали. Умышленные обстрелы церквей (это же не единичный случай), глумление над храмами РПЦ явление совершенно языческого порядка», – считает журналист.

    Журналист назвал «религиозной, антихристианской войной» эпизоды, когда украинские раскольники штурмуют «неправильные» храмы. «Сюда же и обстрелы храмов. Это просто борьба язычников против Веры. Стрельба по неправильному храму – это дело, по мнению свидомого гражданина, совершенно богоугодное. Потому что это не храм Христов, а храм другого, враждебного культа. Именно, что культа. В сознании украинского гражданина, как уже сказано выше, христианство является скорее формой культа. Украинская раскольничья церковь – это больше, чем культ, это национально-политическая, смысловая структура», – пишет Медведев.

    По его оценкам, нынешние крики о храме выглядят и нелепо, и цинично, и нелогично. «Те, кто устраивал бесноватые пляски в лавре решили обеспокоиться после попадания ракеты. По крайней мере, русские люди, православные люди совершенно определенно скорбят о том, что так произошло. Но, Бог даст, мы нашу лавру восстановим. В то и веруем», – заключил он.

    Ранее в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поврежден ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», – говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что российские вооруженные силы не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Как уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, возгорание произошло на крыше Успенского собора на территории лавры. По его словам, «повреждения существенные».

    Напомним, в ночь на 15 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны назвало это ответом на террористические акты киевского режима.

    В украинской столице были поражены завод «Радар», занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения; цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии им. Довженко; предприятие «Беспилотные технологии», осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод «Маяк», выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

    Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ; компании «Укр Армо Тех», занимающейся сборкой боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу № 410 гражданской авиации, осуществляющим выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для дронов.

    Также поражен «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ. В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», которые, по данным Минобороны, занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    15 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    ЛДПР призвала ограничить комиссию маркетплейсов для российских продавцов до 20%

    Tекст: Валерия Городецкая

    ЛДПР выступила с инициативой ограничить размер комиссий маркетплейсов для российских продавцов и запретить навязывание дополнительных платных услуг. Соответствующее обращение председатель партии Леонид Слуцкий направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.

    Согласно предложению, интернет-площадки не должны включать в договоры с продавцами условия о комиссионном вознаграждении свыше 20% от стоимости реализованного товара, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «На сегодняшний день маркетплейсы являются ключевой инфраструктурой сбыта. Однако вместо создания взаимовыгодных условий монополисты всеми силами душат отечественный бизнес. В 2026 году комиссия на Wildberries выросла с 19% до 31,5%, а на Ozon сбор вырос до 33%, при этом для некоторых категорий товаров комиссия составила грабительские 55%», – пишет Слуцкий в своем письме главе Минпромторга.

    Политик отметил, что иностранные продавцы получают льготный тариф до 11%, в то время как сроки выплат российским предпринимателям увеличились до 24-27 дней. Это приводит к кассовым разрывам, вынуждая бизнес повышать цены или пользоваться платными услугами досрочного вывода средств.

    «Мало того – сроки перечисления продавцам их законных вырученных средств необоснованно увеличились с 9-15 до 24-27 дней. Уже зафиксировано множество случаев, когда платежи не поступали даже после истечения установленного срока», – отмечает глава ЛДПР.

    В свзи с этим партия предлагает закрепить добровольный характер платных услуг и обязать площадки перечислять деньги не позднее пяти дней после получения товара покупателем. В настоящий момент эти вопросы находятся вне правового регулирования, что позволяет платформам ухудшать условия.

    В ЛДПР считают, что такие меры помогут снизить финансовую нагрузку на отечественный малый и средний бизнес, уменьшить число кассовых разрывов и случаев банкротства среди продавцов. Также инициатива, по мнению авторов обращения, будет способствовать сохранению конкуренции на рынке и позволит сдерживать рост цен для покупателей.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил проблему предоставления скидок на маркетплейсах за счет малого бизнеса.

    Федеральная антимонопольная служба вынесла официальные предупреждения компаниям Wildberries и Ozon из-за ущемления интересов торговых партнеров.

    До этого ведомство потребовало от цифровых платформ выровнять размеры комиссий для российских и иностранных продавцов.

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    15 июня 2026, 03:56 • Новости дня
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами удара украинских беспилотников по жилому сектору Тулы стали три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в «Максе», что атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. Уточняется, что удары пришлись по поселкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, где несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

    «К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    На месте атаки работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве области развернут оперативный штаб. Власти предупредили жителей о сохранении опасности беспилотников в регионе и призвали к повышенной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник, ранее атаковавший жилой дом в Орле, был начинен поражающими элементами.

    Мирный житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА.

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    15 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса

    Лавров сравнил главу МИД Германии с Геббельсом из-за заявлений о Буче

    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса
    @ IMAGO/ESDES.Pictures,Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля хорошим учеником Йозефа Геббельса из-за постоянного повторения ложных заявлений о провокации в Буче.

    В конце марта немецкий министр вновь публично вспомнил о событиях в Киевской области, передает РИА «Новости».

    По итогам переговоров в Белоруссии Лавров подчеркнул, что Москва уже пятый год безуспешно запрашивает у ООН информацию о случившемся. «Когда господин Вадефуль – уверен, он не может не знать о том, что мы публично об этом не один год говорим – вдруг опять заявляет, что Буча – это «символ российского террора против Украины», он, значит, хороший ученик Геббельса. Это тоже никуда не исчезает», – заявил глава российской дипломатии.

    Руководители ФРГ берут на себя ответственность за злодеяния предков-нацистов, когда начинают их оправдывать, отметил министр на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Он напомнил, что обычно дети не отвечают за поступки родителей, однако использование нынешним руководством Германии прежних методов меняет ситуацию. По словам Лаврова, оправдание преступников времен Второй мировой войны означает, что сыновья все же несут ответственность за действия своих отцов.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче Германии на выборах в Совбез ООН.

    Канцелярия генсека ООН получила послание российского министра об инсценировке в Буче.

    Лавров раскритиковал власти Германии за реваншистские настроения.

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    15 июня 2026, 02:29 • Новости дня
    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана

    Mehr: Ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров США и Ирана

    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

    «Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня», – указывает Mehr.

    По проекту США обязуются разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала заключительных переговоров и до подписания меморандума. Остальные средства, как отмечается, будут розблокированы в течение 60-дневного периода финальных переговоров, передает РИА «Новости».

    Начало 60-дневных переговоров запланировано после подписания меморандума в пятницу, 19 июня.

    Согласно проекту, должны быть сняты санкции против иранской нефти и прекращена военно-морская блокада со стороны США. США берут на себя обязательство не вводить новые ограничения и не наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    США должны вывести воинский контингент из районов, граничащих с Ираном, заявляет Mehr.

    Агентство Mehr указывает, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения.

    В документе подчеркивается, что Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие.

    Соглашение между Ираном и США будет закреплено соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. По данным агентства, стороны также договорились о создании специального механизма контроля за выполнением договоренностей, однако его структура и полномочия пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. Вашингтон также анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.

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    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости».

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

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    15 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    @ Sylvia Lederer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия одержала убедительную победу в международном арбитраже в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщил МИД.

    Как сообщается на сайте МИД России, спор рассматривался в соответствии с процедурами, предусмотренными Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Решение вынес арбитраж в составе пяти независимых арбитров, представлявших Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Республику Корея.

    В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что дело завершилось в пользу Москвы. По оценке министерства, «многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты».

    Согласно заявлению, арбитраж не поддержал требования Киева, касавшиеся контроля над природными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также выплат компенсаций и репараций. В МИД РФ также отметили, что не получила поддержки позиция Украины по вопросу статуса Керченского пролива.

    Российская сторона подчеркнула, что «впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории».

    Кроме того, арбитраж не согласился с доводами Киева о том, что провозглашение Россией суверенитета над Азовским морем после включения в ее состав Донбасса, Запорожской и Херсонской областей якобы привело к нарушению международного права.

    Отдельное внимание в ходе разбирательства было уделено Крымскому мосту. Как сообщили в МИД РФ, арбитраж отклонил требование Украины о его демонтаже. 

    «Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося «наказать» крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными», – говорится в сообщении МИД.

    По информации российского внешнеполитического ведомства, строительство Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ и проведение пограничных проверок судов в Керченском проливе признаны соответствующими положениям Конвенции ООН по морскому праву.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идёт о сроках проведения экологической экспертизы и публикации её результатов.

    Однако, как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, арбитраж пришел к выводу, что строительство транспортной и энергетической инфраструктуры не нанесло ущерба окружающей среде. В министерстве также обратили внимание на формулировку решения, согласно которой «...предоставив [данное] декларативное средство правовой защиты, нет необходимости принимать решение о прекращении действий, уверениях или гарантиях неповторения или репарациях».

    «Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими «юридической войне» против России», – подчеркивается в заявлении МИД.

    В августе прошлого года Москва вышла из арбитражного процесса по делу о задержании украинских военных кораблей.

    Осенью 2024 года российская делегация представила аргументированную позицию по морскому иску Киева.

    Ранее дипломаты назвали обвинения украинской стороны по Крымскому мосту безосновательными.

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    15 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии навязчиво попытались предложить свои услуги для разрешения конфликта, однако не смогли озвучить никаких свежих инициатив, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал недавнюю встречу послов «евротройки» в МИД России. По словам министра, западные дипломаты стремятся любыми способами участвовать в мирном процессе, передает РИА «Новости».

    «Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», – подчеркнул Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин принял европейских дипломатов в Москве.

    Отечественные дипломаты также подробно разъяснили западным коллегам подходы Москвы к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Главным условием успешного диалога остается полное устранение первопричин текущего конфликта.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью представителей «евротройки» получение места за столом переговоров.


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