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    Куба начинает рискованную игру с оглядкой на судьбу СССР и Китая
    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса
    Скачко назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
    ВС России за сутки освободили более 100 зданий в Константиновке
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    Лавров: Послы «евротройки» в МИД ничего нового не предложили
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    15 июня 2026, 14:45 • Новости дня

    Кеннеди-центр создал фонд Трампа после запрета переименования здания

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Кеннеди в Вашингтоне появился фонд имени Дональда Трампа после судебного запрета на переименование всего комплекса в честь президента США.

    Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в столице США учредил новый фонд имени президента Дональда Трампа после судебного спора о переименовании учреждения, сообщает канал CBS со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

    Суд в Вашингтоне запретил американскому лидеру без одобрения Конгресса переименовывать центр в свою честь и распорядился снять фамилию Трампа с фасада, где она появилась в декабре 2025 года.

    «Фонд был учрежден на заседании управляющего совета центра исполнительских искусств в четверг: его члены единогласно проголосовали за то, чтобы всеми законными способами отметить вклад президента в деятельность центра», – говорится в публикации.

    Вице-президент Кеннеди-центра по связям с общественностью Рома Давари заявила телеканалу, что организация выполнит предписание суда. При этом, как уточнил другой представитель учреждения, Трамп сохранит пост председателя совета.

    Источник, знакомый с планами центра, предположил, что собранные фондом средства, вероятно, направят на ремонт здания. Ранее управляющий совет поддержал планы администрации закрыть центр на два года для реконструкции стоимостью 257 млн долларов, однако позднее суд запретил начинать ремонт, старт которого намечался на июль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью рабочие убрали фамилию главы Белого дома с фасада Кеннеди-центра после постановления суда Вашингтона.

    Ранее Трамп намеревался закрыть Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди примерно на два года для масштабной реконструкции.

    В декабре 2025 года ведущий Чак Редд в знак протеста против переименования площадки отменил ежегодный рождественский джазовый концерт в Кеннеди-центре.

    14 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Партия Пашиняна получила право сформировать правительство Армении

    ЦИК Армении объявил о победе партии Пашиняна на выборах

    Партия Пашиняна получила право сформировать правительство Армении
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна заручилась поддержкой почти половины избирателей и теперь сможет самостоятельно сформировать состав нового правительства.

    Политической силе армянского премьера удалось набрать 49,7% голосов на прошедших 7 июня парламентских выборах, передает РИА «Новости». Окончательные результаты голосования подтвердила Центральная избирательная комиссия республики.

    «Партия «Гражданский договор» набрала 49,7% голосов», – сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян в ходе заседания комиссии.

    Такой уровень поддержки избирателей дает партии Никола Пашиняна право сформировать кабинет министров страны без создания коалиций с другими политическими силами.

    Блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна – 23,27%, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна – 9,9%», – заявил глава ЦИК Ваагн Овакимян, представляя результаты голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки всех бюллетеней политическая сила действующего премьер-министра получила менее половины голосов избирателей.

    Сам Никол Пашинян объявил о победе своей партии на парламентских выборах.

    Глава Центризбиркома Ваагн Овакимян допустил возможность оспаривания результатов голосования в Конституционном суде.

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    15 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Комплекс зданий Киево-Печерской лавры получил повреждения от удара ракетой американского зенитного комплекса Patriot, сообщило Министерство обороны России.

    Здания исторического монастыря пострадали в результате попадания снаряда зенитного ракетного комплекса производства США из-за возможного использования просроченных боеприпасов, сообщает в Max Минобороны.

    Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы Российской Федерации не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Согласно подтвержденной информации, причиной инцидента могла стать неисправность системы ПВО. В министерстве отметили, что некорректная работа комплекса могла быть вызвана передачей украинской стороне ракет с истекшим сроком годности западными странами.

    Ранее военкоры сообщил, что масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов.

    Украинские власти договаривались с западными союзниками о покупке старых зенитных боеприпасов с истекающим сроком годности.

    Ранее Министерство обороны подтверждало факты разрушений в Киеве вследствие падения украинских ракет ПВО.

    В понедельник Минобороны сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

    Фото и видео удара по Лавре смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы осуществили масштабную атаку высокоточным оружием на ключевые военные и промышленные цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Российская армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, указало ведомство в Max.

    В атаке также участвовали ударные беспилотные летательные аппараты.

    Удары пришлись по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, атаке подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

    В ведомстве подчеркнули, что операция стала ответом на террористические акты киевского режима. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Киеве целями атак стали 10 заводов по производству беспилотников и другой военной продукции.

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    15 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обнародовал позицию по соглашению США и Ирана, подчеркнув, что оно не распространяется на еврейское государство, передает ТАСС.

    В соцсети он написал: «Соглашение не обязывает нас. Израиль – независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам».

    Бен-Гвир добавил, что Израиль бесконечно благодарен главе Белого дома, но при этом, по его словам, Израиль не является «банановой республикой». Министр объяснил, что страна не была партнером в договоренностях Вашингтона и Тегерана и что достигнутый документ, по его мнению, не учитывает безопасность Израиля и не накладывает на него никаких обязательств.

    Он также заявил, что Израиль не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанского шиитского движения «Хезболла», и не намерен оставлять территории, которые израильские войска заняли и «очистили от террористической инфраструктуры».

    Ранее официальные представители США, Ирана и Пакистана подтвердили достижение соглашения, которое планируется подписать в Женеве 19 июня.

    По данным замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в рамках 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил об отказе обсуждать проект мирного меморандума США и Ирана.

    Президент США Дональд Трамп предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном до полномасштабной войны.

    Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

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    15 июня 2026, 03:56 • Новости дня
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами удара украинских беспилотников по жилому сектору Тулы стали три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в «Максе», что атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. Уточняется, что удары пришлись по поселкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, где несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

    «К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    На месте атаки работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве области развернут оперативный штаб. Власти предупредили жителей о сохранении опасности беспилотников в регионе и призвали к повышенной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник, ранее атаковавший жилой дом в Орле, был начинен поражающими элементами.

    Мирный житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА.

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    14 июня 2026, 19:19 • Новости дня
    Протесты против саммита G7 в Женеве переросли в погромы

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовое шествие противников «Большой семерки» в Швейцарии вылилось в уличные беспорядки: радикалы забросали правоохранителей стеклянными бутылками и сожгли автомобиль Tesla.

    Несколько тысяч человек вышли на улицы швейцарского города, выражая недовольство проведением саммита G7 во французском Эвиане, передает РИА «Новости». Толпа направилась от парка Мон-Репо к штаб-квартире ООН и дворцу Уилсон. В рядах протестующих находились феминистки и антиглобалисты.

    «Весь мир ненавидит «Большую Семерку», – скандировали участники акции. Также собравшиеся через мегафоны обвиняли политиков в фашизме, требовали остановить действия Израиля в отношении Палестины и призывали США прекратить давление на Кубу.

    Мирный марш быстро перерос в агрессию, когда радикально настроенные граждане начали крушить рекламные щиты и переворачивать мусорные баки. Хулиганы подожгли автомобиль Tesla, из-за чего центр заволокло густым черным дымом. Возле вокзала агрессивная толпа стала забрасывать стеклянными бутылками сотрудников правопорядка.

    Для подавления бунта к месту прибыли моторизованные наряды полиции. Силовики перекрыли кордонами проход на левый берег Женевского озера и главный мост Пон Монблан. На фоне угрозы вандализма местные рестораны, магазины и отели заранее забаррикадировали витрины деревянными щитами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активистки движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве.

    Радикалы на акции в поддержку Палестины в Риме подожгли полицейскую машину.

    Демонстранты в США и Европе организовали массовые протесты у дилерских центров компании Tesla.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    15 июня 2026, 02:29 • Новости дня
    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана

    Mehr: Ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров США и Ирана

    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

    «Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня», – указывает Mehr.

    По проекту США обязуются разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала заключительных переговоров и до подписания меморандума. Остальные средства, как отмечается, будут розблокированы в течение 60-дневного периода финальных переговоров, передает РИА «Новости».

    Начало 60-дневных переговоров запланировано после подписания меморандума в пятницу, 19 июня.

    Согласно проекту, должны быть сняты санкции против иранской нефти и прекращена военно-морская блокада со стороны США. США берут на себя обязательство не вводить новые ограничения и не наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    США должны вывести воинский контингент из районов, граничащих с Ираном, заявляет Mehr.

    Агентство Mehr указывает, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения.

    В документе подчеркивается, что Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие.

    Соглашение между Ираном и США будет закреплено соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. По данным агентства, стороны также договорились о создании специального механизма контроля за выполнением договоренностей, однако его структура и полномочия пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. Вашингтон также анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.

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    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости».

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

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    15 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова обвинила Запад в создании фейка об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политики совместно с киевскими властями создали фальсификацию вокруг инцидента в Киево-Печерской лавре, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию – настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам дипломата, французские лидеры безосновательно обвинили Вооруженные силы России в ударе по объекту ЮНЕСКО. При этом Министерство обороны России ранее подтвердило, что комплекс зданий был поражен ракетой американского комплекса Patriot, переданной Украине с истекшим сроком годности.

    Захарова подчеркнула, что европейские политики годами игнорировали преследование канонической православной церкви на Украине. Они также не замечали попыток установления контроля над лаврой с применением насилия и разграбления объекта Всемирного наследия.

    Представитель МИД обратила внимание на отсутствие соболезнований со стороны Запада жертвам атак среди мирного населения российских регионов, включая погибших в Старобельске. Также, по ее словам, Париж проигнорировал реальный удар по Музею обороны Севастополя, автор главного экспоната которого имел французское происхождение.

    Напомним, Министерство обороны России объяснило повреждения Киево-Печерской лавры падением американской зенитной ракеты Patriot.

    Несколькими днями ранее украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание исторической панорамы в Севастополе.

    До этого Захарова призывала президента Франции посмотреть кадры с убитыми детьми в луганском Старобельске.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    15 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре

    Эксперт Скачко: Власти Украины годами уничтожают Киево-Печерскую лавру

    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти в последние годы целенаправленно и методично «уничтожали» лавру: выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса были переданы раскольникам ПЦУ. Теперь украинские ПВОшники сами повредили лавру, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Киево-Печерская лавра – это общая для русского, украинского и белорусского народов святыня, а также одно из начал восточнославянской цивилизации», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он напомнил, что киевские власти в последние годы целенаправленно и методично уничтожали лавру так, что от нее осталось «одно лишь название».

    Собеседник напомнил, что из Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ранее выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы раскольникам ПЦУ – «людям, которые фактом своего существования оскорбляют и религию, и веру».

    «Теперь еще и криворукие украинские ПВОшники собственноручно повредили лавру», – добавил Скачко. Политолог указал, что Владимир Зеленский всячески пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики.

    «На Западе сделали вид, что не заметили удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Так же они реагировали и на другие множественные преступления киевских властей. Но подключатся к обвинениям России на фоне повреждения ракетой Patriot лавры. Мы наблюдаем украинизацию Европы, которая применяет подлые, лицемерные приемчики в ведении дел», – подчеркнул Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. Он обратил внимание на то, что в украинских пабликах понеслись крики про «русских безбожников и сатанистов, которые уничтожают лавру». «В этой связи очень хочется напомнить, что лавра для политических укропитеков не является святыней вообще», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Помните, как сотрудники «музея» Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами православных святых? Из пещер. А помните бесовские пляски возле лавры и духовный подвиг одиночек, которые молились за спасение душ бесноватых и за лавру, за монахов? А помните, как полиция и боевики пришли в лавру выгонять «московских попов», потому что лавру отдали ПЦУ? А как в трапезной лавры снимали кулинарное шоу про сакральные украинские блюда?» – указал Медведев.

    Более того, с 2014 года ВСУ последовательно уничтожали храмы в Донбассе, а с 2022-го храмы Русской православной церкви уже на всей территории страны регулярно подвергаются атакам. «В Курской области вспомните осквернение храмов. Нарочитое. Бесовское. Храм в Артемовске сколько раз специально обстреливали. Умышленные обстрелы церквей (это же не единичный случай), глумление над храмами РПЦ явление совершенно языческого порядка», – считает журналист.

    Журналист назвал «религиозной, антихристианской войной» эпизоды, когда украинские раскольники штурмуют «неправильные» храмы. «Сюда же и обстрелы храмов. Это просто борьба язычников против Веры. Стрельба по неправильному храму – это дело, по мнению свидомого гражданина, совершенно богоугодное. Потому что это не храм Христов, а храм другого, враждебного культа. Именно, что культа. В сознании украинского гражданина, как уже сказано выше, христианство является скорее формой культа. Украинская раскольничья церковь – это больше, чем культ, это национально-политическая, смысловая структура», – пишет Медведев.

    По его оценкам, нынешние крики о храме выглядят и нелепо, и цинично, и нелогично. «Те, кто устраивал бесноватые пляски в лавре решили обеспокоиться после попадания ракеты. По крайней мере, русские люди, православные люди совершенно определенно скорбят о том, что так произошло. Но, Бог даст, мы нашу лавру восстановим. В то и веруем», – заключил он.

    Ранее в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поврежден ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», – говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что российские вооруженные силы не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Как уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, возгорание произошло на крыше Успенского собора на территории лавры. По его словам, «повреждения существенные».

    Напомним, в ночь на 15 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны назвало это ответом на террористические акты киевского режима.

    В украинской столице были поражены завод «Радар», занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения; цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии им. Довженко; предприятие «Беспилотные технологии», осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод «Маяк», выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

    Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ; компании «Укр Армо Тех», занимающейся сборкой боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу № 410 гражданской авиации, осуществляющим выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для дронов.

    Также поражен «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ. В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», которые, по данным Минобороны, занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    15 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    Сотрудницу Пушкинского музея оштрафовали за мат в адрес коллеги
    Сотрудницу Пушкинского музея оштрафовали за мат в адрес коллеги
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Московский суд привлек к административной ответственности работницу Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина за оскорбление коллеги из-за бытового конфликта.

    Столичный суд оштрафовал диспетчера Пушкинского музея на 3000 рублей за нецензурную брань в адрес напарницы, передает РИА «Новости».

    Выяснение отношений между женщинами попало на видео, после чего потерпевшая подала заявление.

    Конфликт между сменщицами продолжался с начала года. Причиной ссор стало состояние рабочего помещения при передаче смены: комнаты часто оставляли непроветренными и с мусором. В результате одна из работниц сорвалась на оскорбления.

    На обидчицу составили протокол по статье об оскорблении. В ходе разбирательства женщина полностью признала свою вину. Отмечается, что музей обладает одной из крупнейших коллекций зарубежного искусства в России, насчитывающей около 700 тыс. произведений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле администрация Пушкинского музея эвакуировала посетителей из-за угрозы безопасности.

    В мае столичный суд оштрафовал москвича за отправку нецензурного письма в Генеральную прокуратуру.

    В других регионах России суды назначали гражданам денежные взыскания за демонстрацию среднего пальца.

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    14 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Опубликовано видео задержания британскими военными танкера в Ла-Манше

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сети появились кадры задержания нефтяного танкера Smyrtos в Ла-Манше.

    Судно под флагом Камеруна совершало рейс из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. Видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

    В операции, которая продолжалась шесть часов, были задействованы вертолеты Морской авиационной группы (Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat), самолеты RAF P-8, а также авианосцы HMS Sutherland и HMS Ledbury.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ла-Манше британские военные перехватили вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

    В конце марта премьер-министр Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда российского теневого флота и закрывать им проход через Ла-Манш.

    Спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел в истории с задержанным в Ла-Манше танкером попытку увести внимание британских избирателей от миграционного кризиса.

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    15 июня 2026, 02:55 • Новости дня
    При крушении самолета около Канзас-Сити погибли 11 парашютистов и пилот

    Tекст: Антон Антонов

    В США рядом с аэропортом Батлер Мемориал разбился частный самолет, погибли 11 парашютистов и пилот, сообщает Fox News.

    Самолет разбился в штате Миссури примерно в 105 км к югу от Канзас-Сити, передает Fox News.

    На место происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы штата. В расследовании причин катастрофы также принимают участие офицеры полиции Батлера и помощники шерифа округа Бейтс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в американском штате Техас погибли пять пассажиров небольшого самолета Cessna 421C.

    В 2025 году в штате Теннесси разбился самолет с парашютистами на борту.

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    15 июня 2026, 01:40 • Новости дня
    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева

    Лантратова обвинила Запад в соучастии в преступлениях Киева против россиян

    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ООН должны отреагировать на продолжающиеся поставки западного оружия на Украину, которые приводят к росту числа жертв среди гражданского населения, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Лантратова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, председателю Совета ООН по правам человека Сидхарто Реза Сурьедипуро, председателю Комитета ООН по правам ребенка Софии Киладзе и председателю Комитета ООН по правам человека Чангроку Соху, передает ТАСС.

    Также письма получили специальный представитель генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу и председатель Постоянного совета ОБСЕ Игнацио Кассис.

    «Прошу вас не оставить без внимания факты соучастия в продолжающихся военных преступлениях, придать их публичному осуждению и призвать мировое сообщество к справедливой и объективной оценке произошедшего», – говорится в обращении.

    Омбудсмен подчеркивает, что западные правительства, поставляющие вооружение киевскому режиму, становятся, по ее оценке, соучастниками преступлений против мирных граждан в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска наносили целенаправленные удары беспилотниками по зданию колледжа в Старобельске с находившимися там детьми.

    Лантратова заявила об отсутствии реакции от ООН, ОБСЕ и других международных организаций на ее обращения по удару ВСУ по Старобельску.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 21 мирного жителя в результате атаки дронов на колледж в Старобельске и призвало к оперативному независимому расследованию удара.

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