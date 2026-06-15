  • Новость часаМинобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
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    Куба начинает рискованную игру с оглядкой на судьбу СССР и Китая
    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса
    Скачко назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
    ВС России за сутки освободили более 100 зданий в Константиновке
    ВС России поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ
    Лавров: Послы «евротройки» в МИД ничего нового не предложили
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    15 июня 2026, 14:15 • Новости дня

    ЕС ввел санкции против генпрокурора Гуцана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС утвердил постановление о введении дополнительных санкций против России.

    В расширенный черный список попали генеральный прокурор России Александр Гуцан и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что ограничения в отношении священнослужителя связаны с его поддержкой действий и политики Москвы.

    Кроме того, европейские власти применили санкционные меры к Президентскому фонду культурных инициатив. Главным обоснованием для этого шага стало выделение организацией грантов на различные проекты. В частности, речь идет о программах, которые направлены на поддержку специальной военной операции.

    Президент России Владимир Путин в конце прошлого года провел первую встречу с новым генеральным прокурором Александром Гуцаном.

    Мосгорсуд месяцем ранее продлил арест фигурантам дела о покушении на митрополита Тихона.

    Совет ЕС в апреле ввел санкции против Фонда поддержки и защиты прав соотечественников.

    15 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова обвинила Запад в создании фейка об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политики совместно с киевскими властями создали фальсификацию вокруг инцидента в Киево-Печерской лавре, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию – настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам дипломата, французские лидеры безосновательно обвинили Вооруженные силы России в ударе по объекту ЮНЕСКО. При этом Министерство обороны России ранее подтвердило, что комплекс зданий был поражен ракетой американского комплекса Patriot, переданной Украине с истекшим сроком годности.

    Захарова подчеркнула, что европейские политики годами игнорировали преследование канонической православной церкви на Украине. Они также не замечали попыток установления контроля над лаврой с применением насилия и разграбления объекта Всемирного наследия.

    Представитель МИД обратила внимание на отсутствие соболезнований со стороны Запада жертвам атак среди мирного населения российских регионов, включая погибших в Старобельске. Также, по ее словам, Париж проигнорировал реальный удар по Музею обороны Севастополя, автор главного экспоната которого имел французское происхождение.

    Напомним, Министерство обороны России объяснило повреждения Киево-Печерской лавры падением американской зенитной ракеты Patriot.

    Несколькими днями ранее украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание исторической панорамы в Севастополе.

    До этого Захарова призывала президента Франции посмотреть кадры с убитыми детьми в луганском Старобельске.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    15 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре

    Эксперт Скачко: Власти Украины годами уничтожают Киево-Печерскую лавру

    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти в последние годы целенаправленно и методично «уничтожали» лавру: выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса были переданы раскольникам ПЦУ. Теперь украинские ПВОшники сами повредили лавру, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Киево-Печерская лавра – это общая для русского, украинского и белорусского народов святыня, а также одно из начал восточнославянской цивилизации», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он напомнил, что киевские власти в последние годы целенаправленно и методично уничтожали лавру так, что от нее осталось «одно лишь название».

    Собеседник напомнил, что из Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ранее выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы раскольникам ПЦУ – «людям, которые фактом своего существования оскорбляют и религию, и веру».

    «Теперь еще и криворукие украинские ПВОшники собственноручно повредили лавру», – добавил Скачко. Политолог указал, что Владимир Зеленский всячески пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики.

    «На Западе сделали вид, что не заметили удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Так же они реагировали и на другие множественные преступления киевских властей. Но подключатся к обвинениям России на фоне повреждения ракетой Patriot лавры. Мы наблюдаем украинизацию Европы, которая применяет подлые, лицемерные приемчики в ведении дел», – подчеркнул Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. Он обратил внимание на то, что в украинских пабликах понеслись крики про «русских безбожников и сатанистов, которые уничтожают лавру». «В этой связи очень хочется напомнить, что лавра для политических укропитеков не является святыней вообще», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Помните, как сотрудники «музея» Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами православных святых? Из пещер. А помните бесовские пляски возле лавры и духовный подвиг одиночек, которые молились за спасение душ бесноватых и за лавру, за монахов? А помните, как полиция и боевики пришли в лавру выгонять «московских попов», потому что лавру отдали ПЦУ? А как в трапезной лавры снимали кулинарное шоу про сакральные украинские блюда?» – указал Медведев.

    Более того, с 2014 года ВСУ последовательно уничтожали храмы в Донбассе, а с 2022-го храмы Русской православной церкви уже на всей территории страны регулярно подвергаются атакам. «В Курской области вспомните осквернение храмов. Нарочитое. Бесовское. Храм в Артемовске сколько раз специально обстреливали. Умышленные обстрелы церквей (это же не единичный случай), глумление над храмами РПЦ явление совершенно языческого порядка», – считает журналист.

    Журналист назвал «религиозной, антихристианской войной» эпизоды, когда украинские раскольники штурмуют «неправильные» храмы. «Сюда же и обстрелы храмов. Это просто борьба язычников против Веры. Стрельба по неправильному храму – это дело, по мнению свидомого гражданина, совершенно богоугодное. Потому что это не храм Христов, а храм другого, враждебного культа. Именно, что культа. В сознании украинского гражданина, как уже сказано выше, христианство является скорее формой культа. Украинская раскольничья церковь – это больше, чем культ, это национально-политическая, смысловая структура», – пишет Медведев.

    По его оценкам, нынешние крики о храме выглядят и нелепо, и цинично, и нелогично. «Те, кто устраивал бесноватые пляски в лавре решили обеспокоиться после попадания ракеты. По крайней мере, русские люди, православные люди совершенно определенно скорбят о том, что так произошло. Но, Бог даст, мы нашу лавру восстановим. В то и веруем», – заключил он.

    Ранее в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поврежден ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», – говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что российские вооруженные силы не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Как уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, возгорание произошло на крыше Успенского собора на территории лавры. По его словам, «повреждения существенные».

    Напомним, в ночь на 15 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны назвало это ответом на террористические акты киевского режима.

    В украинской столице были поражены завод «Радар», занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения; цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии им. Довженко; предприятие «Беспилотные технологии», осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод «Маяк», выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

    Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ; компании «Укр Армо Тех», занимающейся сборкой боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу № 410 гражданской авиации, осуществляющим выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для дронов.

    Также поражен «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ. В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», которые, по данным Минобороны, занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии навязчиво попытались предложить свои услуги для разрешения конфликта, однако не смогли озвучить никаких свежих инициатив, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал недавнюю встречу послов «евротройки» в МИД России. По словам министра, западные дипломаты стремятся любыми способами участвовать в мирном процессе, передает РИА «Новости».

    «Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», – подчеркнул Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин принял европейских дипломатов в Москве.

    Отечественные дипломаты также подробно разъяснили западным коллегам подходы Москвы к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Главным условием успешного диалога остается полное устранение первопричин текущего конфликта.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью представителей «евротройки» получение места за столом переговоров.


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    15 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Лавров назвал ошибкой попытки Европы выдвигать ультиматумы России

    Лавров призвал Европу прекратить выдвигать России ультиматумы

    Лавров назвал ошибкой попытки Европы выдвигать ультиматумы России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров назвал ошибкой попытки европейских стран выдвигать ультиматумы России.

    Лавров сообщил, что власти европейских государств глубоко заблуждаются, пытаясь говорить с Москвой на языке угроз, передает РИА «Новости».

    «Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет», – подчеркнул министр.

    По словам дипломата, президент Владимир Путин ранее уже комментировал подобные ожидания западных стран. Лавров отметил, что такие расчеты преследуют негодные цели и остаются совершенно иллюзорными. Заявления прозвучали по итогам встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

    Лидеры европейских стран выдвинули России ультиматум из пяти пунктов.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил западные элиты о негативных последствиях прошлых ошибок.

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    15 июня 2026, 16:27 • Новости дня
    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    Минобороны: Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел во время выполнения планового учебно-тренировочного полета, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    «15 июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет», – рассказали в российском военном ведомстве.

    Уточняется, что воздушное судно выполняло полет без боекомплекта. В настоящее время на месте падения самолета работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил России для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 (по кодификации НАТО: Backfire) остается ключевым элементом дальней авиации ВКС РФ, выполняющим задачи по поражению критически важных целей. Модификация Ту-22М3 серийно производилась на Казанском авиационном производственном объединении (КАПО) с 1978 по 1993 год, а всего за этот период было выпущено 268 единиц данной модели (около 500 штук с учетом ранних модификаций М0, М1 и М2). Обладая максимальной скоростью до 2300 км/ч, самолет способен нести до 24 тонн боевой нагрузки, включая сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22/Х-32, гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и тяжелые авиабомбы.

    В апреле прошлого года стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Экипаж увел падающую машину от жилых домов.

    В августе 2024 года в этом же регионе произошла еще одна катастрофа аналогичного бомбардировщика.

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    15 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»

    Каллас признала провал планов ЕС быстро обрушить российскую экономику

    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что санкционная политика не смогла мгновенно сокрушить экономику России.

    Теперь Брюссель намерен действовать постепенно, разрушая ее «по кирпичику», передает ТАСС.

    «Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики», – заявила Каллас, комментируя утверждение нового промежуточного пакета санкций. Он затронул 80 российских силовиков, общественных деятелей, а также компании оборонного и энергетического секторов.

    Подобная риторика свидетельствует об изменении позиции Евросоюза. В 2022 году Брюссель ставил цель разорвать экономику страны «в клочья», а затем три года заявлял о нанесении ей «тяжелого ущерба».

    В конце 2025 года Евросоюз изменил тактику, начав принимать промежуточные пакеты санкций из-за долгих процедур согласования крупных блоков. При этом от масштабных ограничений в ЕС не отказались: сейчас обсуждается 21-й пакет санкций.

    Ранее главы МИД стран Евросоюза запланировали утвердить расширение персональных ограничений против российских граждан и организаций.

    Европейская дипломатическая служба предложила внести в санкционный список 80 связанных с оборонным сектором предприятий.

    Каллас анонсировала подготовку рекордного по объему пакета антироссийских мер.

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    15 июня 2026, 15:32 • Новости дня
    ЦБ сообщил о возвращении Набиуллиной к работе после болезни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в эту пятницу примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, посвященного ключевой ставке, сообщил ЦБ.

    «19 июня в 15.00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин», – отмечается в сообщении в канале регулятора в Max.

    Перед началом Петербургского международного экономического форума представители Центробанка заявили об ухудшении самочувствия главы регулятора.

    Позже пресс-служба ведомства сообщила о пропуске Набиуллиной конференции НАУФОР из-за больничного.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал председателю Банка России скорейшего выздоровления.

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    15 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса

    Лавров сравнил главу МИД Германии с Геббельсом из-за заявлений о Буче

    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса
    @ IMAGO/ESDES.Pictures,Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля хорошим учеником Йозефа Геббельса из-за постоянного повторения ложных заявлений о провокации в Буче.

    В конце марта немецкий министр вновь публично вспомнил о событиях в Киевской области, передает РИА «Новости».

    По итогам переговоров в Белоруссии Лавров подчеркнул, что Москва уже пятый год безуспешно запрашивает у ООН информацию о случившемся. «Когда господин Вадефуль – уверен, он не может не знать о том, что мы публично об этом не один год говорим – вдруг опять заявляет, что Буча – это «символ российского террора против Украины», он, значит, хороший ученик Геббельса. Это тоже никуда не исчезает», – заявил глава российской дипломатии.

    Руководители ФРГ берут на себя ответственность за злодеяния предков-нацистов, когда начинают их оправдывать, отметил министр на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Он напомнил, что обычно дети не отвечают за поступки родителей, однако использование нынешним руководством Германии прежних методов меняет ситуацию. По словам Лаврова, оправдание преступников времен Второй мировой войны означает, что сыновья все же несут ответственность за действия своих отцов.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче Германии на выборах в Совбез ООН.

    Канцелярия генсека ООН получила послание российского министра об инсценировке в Буче.

    Лавров раскритиковал власти Германии за реваншистские настроения.

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    15 июня 2026, 05:55 • Новости дня
    МИД предупредил россиян о рисках поездок в страны ЕС

    Глава департамента МИД Климов напомнил россиянам о риске задержаний в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Россиянам рекомендуется тщательно взвешивать необходимость поездки в недружественные страны из-за угрозы задержаний в государствах Евросоюза, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

    «При планировании поездки в страны-члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении РФ россиянам в текущей геополитической ситуации следует также учитывать существующие серьезные риски задержания, в том числе с перспективой выдачи в третью страну», – приводит слова Климова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что предлоги для таких шагов со стороны стран ЕС могут быть любыми – «посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в «нарушении санкционного режима». Он посоветовал тщательно взвешивать необходимость въезда на территорию ЕС даже при транзитных перелетах.

    Климов отметил, что желающим отдохнуть в странах Евросоюза стоит заранее закладывать время на существенно возросшие очереди в визовых центрах. По его словам, внедрение в аэропортах ЕС системы биометрической регистрации приводит к увеличению времени прохождения контроля, поэтому пассажирам с пересадками внутри Шенгенской зоны рекомендуется планировать более длительные стыковки.

    Он также напомнил об обязательном заключении договора добровольного медицинского страхования, указав, что при его отсутствии все расходы на лечение и возможную репатриацию должен будет оплачивать сам турист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России в мае предупредил российских граждан о риске задержания за рубежом и возможной экстрадиции в США из третьих стран.

    После задержания в Польше в декабре 2025 года российского ученого Александра Бутягина МИД России напомнил гражданам о необходимости заранее оценивать возможные риски при зарубежных поездках.

    Российским гражданам МИД рекомендовал по возможности воздерживаться от поездок в недружественные юрисдикции, включая государства с договорами о взаимной выдаче с Вашингтоном.

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    15 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Каллас заявила о расширении санкций против физлиц и организаций России

    Каллас: Главы МИД Евросоюза согласуют новые санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза планируют утвердить расширение персональных ограничений в отношении российских физических лиц и организаций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    По словам Каллас, руководители внешнеполитических ведомств государств Евросоюза на встрече в Люксембурге намерены согласовать новые санкции против России, передает РИА «Новости». Ограничения затронут военно-промышленный комплекс и так называемый теневой флот.

    «Конечно, сегодня мы также представим расширение списков, больше санкций, над которыми мы работали, против военно-промышленного комплекса России и теневого флота», – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом заседания.

    Новые меры предусматривают замораживание активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на въезд для физических лиц. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, отмечая неэффективность западных ограничений.

    Ранее Каллас заявила о подготовке рекордного пакета антироссийских санкций.

    Европейская дипслужба предложила внести в черный список 80 связанных с военным сектором компаний.

    Журналисты издания Politico узнали о планах принятия нового «мини-пакета» ограничений 15 июня.

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    15 июня 2026, 15:45 • Новости дня
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Решение ЕС открыть первый кластер переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, но не с Грузией, объясняется исключительно «политическим нарративом» и отражает разочарование Грузии в Европе, заявил Генсек правящей «Грузинской мечты», столичный градоначальник Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Действия евробюрократов – это не та Европа, в которую мы стремились, – сказал он. – Полностью демонтирована справедливость, на нас смотрят сверху и грозят пальчиком, а мы такого категорически не потерпим».

    По его словам, решение Брюсселя начать переговоры с Киевом и Кишиневом – это «политический нарратив».

    «Никто не смотрит, какой у нас прогресс, какие реформы. Как можно предпочитать Грузии Украину и Молдавию? По всем параметрам, по любой статистике Грузия – страна-лидер, опережающая в развитии многие европейские государства», – сказал Каладзе.

    «В ответ на нашу прагматичную политику мы слышим от евробюрократов шантаж, инсинуацию, ложь. И все потому что мы, маленькая страна, посмели вести независимую политику, защищая собственные интересы, не присоединились к (антироссийским) санкциям, не открыли «второй фронт»», – заявил мэр Тбилиси.

    В мае Каладзе рассказал о давлении Евросоюза из-за отказа Тбилиси поддерживать антироссийские санкции.

    Осенью 2024 года Еврокомиссия отказалась рекомендовать начало переговоров о приеме республики в объединение.

    В ответ грузинские власти заморозили вопрос евроинтеграции до 2028 года.

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    15 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Британия, Германия, Италия и Франция допустили отмену санкций против Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ряд ведущих европейских государств выразили готовность отказаться от ограничений в отношении Тегерана при условии прозрачности его ядерной программы, совместное заявление сделали лидеры сразу нескольких стран.

    Лидеры Британии, Германии, Италии и Франции приветствовали договоренности между США и Ираном и заявили о готовности отменить антииранские санкции, передает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

    В совместном заявлении европейские страны подчеркнули готовность отменить санкции в ответ на «четкие и поддающиеся проверке действия» Тегерана в ядерной сфере.

    Европейская «Группа четырех» намерена тесно сотрудничать с Вашингтоном, Тегераном и МАГАТЭ, чтобы не допустить создания ядерного оружия в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о предстоящем подписании меморандума о взаимопонимании с США 19 июня в Швейцарии. Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта этого документа.

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    15 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Газ в Европе подешевел на фоне сделки США и Ирана

    Цены газа в Европе снизились до 534 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    На европейском рынке газа утренние торги стартовали снижением котировок примерно на 5%, стоимость топлива опустилась до около 534 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе в понедельник утром показали заметное падение, передают РИА «Новости».

    Июльские, ближайшие фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах на старте торгов находились на уровне 528,7 доллара за тыс. кубометров, что на 5,5% ниже предыдущей расчетной цены. К 9.17 мск цена поднялась до 534,1 доллара за 1 тыс. кубометров, снижение составило 4,6% относительно 559,7 доллара по итогам прошлого торгового дня.

    Снижение цен инвесторы связывают с новостями о договоренностях между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на понедельник премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявил: «Сделка между США и Ираном достигнута». Американский президент Дональд Трамп дал понять, что открытие Ормузского пролива последует после подписания соглашения с Ираном в пятницу, 19 июня.

    Ранее средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% к февралю из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тыс. кубометров.

    В апреле средний уровень снизился на 14%, до примерно 540 долларов за тыс. кубометров. В мае котировки с 15 по 20 число вновь некоторое время удерживались выше отметки 600 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Максимальное значение за время нынешнего конфликта было зафиксировано 19 марта, когда цена достигла 853,7 доллара за тыс. кубометров после сообщения главы Qatar Energy Саада аль-Кааби о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре. До такого уровня рынок не поднимался с начала января 2023 года.

    Исторический рекорд в 3892 доллара за тыс. кубометров был установлен в начале весны 2022 года, когда цены оставались значительно выше нынешних отметок.

    Ранее сообщалось, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подпишут в Швейцарии 19 июня. Проект сделки США с Ираном предусматривает разморозку иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива.

    В начале мая европейские газовые фьючерсы на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана резко подешевели, потеряв около 10%.

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    15 июня 2026, 09:31 • Новости дня
    Додон заявил о желании Запада открыть второй фронт против России в Приднестровье

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что в апреле предпринимались попытки создать второй фронт против России в Приднестровье.

    Додон заявил, что западные страны и Украина весной стремились вовлечь Россию в боевые действия в Приднестровье, чтобы отвлечь силы от Донбасса, передает ТАСС. По его словам, на фоне украинского конфликта ситуация вокруг региона заметно обострилась.

    «С учетом конфликта на Украине, конечно, приднестровский вопрос встал более жестко. После февраля 2022 года, и это уже информация публичная, для Запада, для Украины было бы важным тогда – я думаю, это актуально и сейчас, – открыть второй фронт», – подчеркнул Додон. Он добавил, что целью было втягивание Москвы в противостояние на дополнительных участках.

    Политик отметил, что весенних провокаций удалось избежать. Додон также напомнил о схожих призывах со стороны западных государств к Грузии, которая ранее заявляла о давлении с целью открытия второго фронта.

    В мае текущего года Майя Санду раскритиковала упрощение выдачи российского гражданства жителям непризнанной республики.

    Глава министерства государственной безопасности ПМР Валерий Гебос заявил о попытках вербовки приднестровцев молдавскими спецслужбами.

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    15 июня 2026, 15:27 • Новости дня
    Лавров заявил о чувстве безнаказанности Зеленского

    Лавров: Зеленский почувствовал безнаказанность

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что Владимир Зеленский пользуется моментом конъюнктуры для демонстрации собственного превосходства.

    Лавров считает, что украинский лидер почувствовал полную безнаказанность в текущей ситуации, передает ТАСС.

    «Зеленский постоянно говорит, что белорусы планируют напасть на Украину, подзуживает Запад. Мне кажется, он сейчас почувствовал полную свою безнаказанность и хочет этим моментом, который вот сложился, таким конъюнктурным, воспользоваться для того, чтобы показать, какой он крутой», – подчеркнул руководитель МИД РФ.

    По словам руководителя ведомства, западные страны используют украинскую сторону против России, в то время как Белоруссия остается ближайшим союзником Москвы. Лавров также отметил, что заявления украинского лидера о его целях и оценках могут зависеть от его различных состояний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о разработке плана действий на случай наступления со стороны Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные высказывания попыткой нагнетания напряженности.

    В конце мая белорусская сторона зафиксировала более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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