  • Новость часаЛавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
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    15 июня 2026, 13:17 • Новости дня

    Компания Nord Stream 2 AG оспорила в суде газовые санкции Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Швейцарская корпорация Nord Stream 2 AG – оператор «Северного потока – 2» – обратилась в европейскую инстанцию с требованием аннулировать регламент, предполагающий постепенный отказ от поставок российских энергоносителей.

    Исковое заявление против Европарламента и Совета ЕС было подано в апреле, передает РИА «Новости».

    Заявитель добивается полной отмены документа, который предписывает прекратить импорт природного газа и подготовиться к отказу от нефти. В качестве альтернативы предлагается аннулировать отдельные положения регламента.

    Истец указывает на использование неверной правовой основы для принятия ограничений.

    «В действительности это мера аналогичная санкциям, которая должна была основываться на статье 215 Договора о функционировании ЕС», – отмечается в материалах дела.

    Оператор также заявляет о нарушении прав собственности и свободы предпринимательства, считая происходящее фактической экспроприацией без компенсации. Кроме того, подчеркивается, что европейские институты злоупотребили полномочиями, чтобы обойти стандартные процедуры. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

    В июне лондонский Высокий суд завершил рассмотрение иска оператора «Северных потоков» о страховой выплате в 580 млн евро. Решение ожидается после 29 июня.

    В апреле Словакия направила жалобу в суд Европейского союза на запрет закупок российского газа.

    13 июня 2026, 19:39 • Новости дня
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией

    CDS: Мелони может предложить Стубба на пост переговорщика от ЕС

    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от ЕС по Украине, сообщает Corriere della Sera.

    По данным Corriere della Sera, глава правительства Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность выдвижения президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя Европейского союза в будущих переговорах по Украине, передает RT.

    По мнению итальянского лидера, идеальный кандидат должен представлять небольшое государство, обладающее при этом значительным авторитетом на международной арене. Кроме того, важным критерием является способность переговорщика говорить от лица стран, которые не входят в состав ЕС, но активно поддерживают Киев.

    «Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба», – говорится в публикации.

    Европейский союз рассматривал кандидатуру Александра Стубба на роль официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Сам президент Финляндии выражал готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Россией.

    Позднее финский лидер предложил доверить контакты с российской стороной лидерам Германии, Великобритании и Франции.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Daily Express: На Западе испугались сгенерированного ИИ ролика Медведева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западная пресса обратила внимание на опубликованный в День России видеоролик зампреда СБ России Дмитрия Медведева, в котором сгенерированный нейросетью политик уничтожает фотографии европейских лидеров.

    Кадры с уничтожением портретов лидеров ЕС вызвали испуг на Западе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

    «Один из ближайших соратников Владимира Путина сегодня поделился в социальных сетях пугающим видеороликом, созданным с помощью искусственного интеллекта», – говорится в публикации британского издания.

    В День России зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированный нейросетью ролик с уничтожением фотографий европейских лидеров.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 16:25 • Новости дня
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас

    Рар: Фон дер Ляйен и Каллас не поделили будущее ЕС

    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас – это столкновение двух моделей будущего ЕС. Первая хочет превратить организацию в супергосударство, вторая видит главную задачу Европы лишь в противодействии России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства Евросоюза.

    «Конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас очевиден. Первая видит свою историческую миссию в трансформации ЕС в подобие супергосударства – и в этом ее поддерживают многие главы стран-членов», – заявил германский политолог Александр Рар.

    Финальным аккордом этого процесса, по его словам, должно стать «создание поста президента объединенной Европы». Именно для этого фон дер Ляйен последовательно «подминает» под себя национальные интересы стран Старого Света. Кая Каллас же в этом деле лишь «путается у нее под ногами», пояснил собеседник.

    Глава евродипломатии мыслит иначе. «У нее в голове есть лишь одна весьма ограниченная мысль: будучи ставленницей Восточной Европы, она должна приложить максимум усилий, чтобы победить «имперскую» Россию. Собственно, вокруг противодействия Москве она и пытается выстроить новую идентичность ЕС», – акцентирует он.

    Такой подход, отмечает эксперт, находит горячий отклик у ряда восточноевропейских государств. «Это крайне импонирует странам Прибалтики, Польше, Румынии и Чехии. Собственно, все они горой стоят за Каллас, и их коллективная защита не позволит фон дер Ляйен избавиться от конкурентки. Чем же закончится конфликт этих женщин? На мой взгляд, ничем», – продолжает он.

    Судьбы двух политиков, по мнению Рара, сложатся по-разному. «Фон дер Ляйен спокойно доживет остатки своей евробюрократической карьеры, а затем вновь вернется в обойму немецкой политики. Судьба же Каллас зависит от того, как будут складываться дальнейшие отношения Брюсселя и Москвы. Если эскалация в диалоге продолжится – она будет на коне. Если же стороны сумеют прийти к миру, то ее влияние внутри ЕС постепенно снизится», – завершил Рар.

    Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства ЕС. Как сообщает издание Euronews, в настоящий момент в объединении прорабатывается возможность реформы, которая значительным образом урежет полномочия главы евродипломатии Каи Каллас. Отмечается, что за инициативой может стоять лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Рассматриваются два проекта изменений. В соответствии с первым, рычаги дипломатического влияния будут возвращены в национальные столицы, что оставит Каллас лишь номинальную роль. Второй же предполагает увеличение влияние Брюсселя в лице Еврокомиссии.

    Впрочем, критика в адрес Каллас за последнее время стала особенно громкой. Дипломаты называют ее недостаточно гибкой и обвиняют в излишне жесткой риторике в отношении Китая и России, а также в неспособности выстроить союзы в Совете ЕС. Особое раздражение вызывают ее попытки блокировать любые переговоры с Москвой по украинскому урегулированию – позиция, которую не разделяют лидеры Франции и Германии.

    Публично на отставке Каллас настаивал и премьер Словакии Роберт Фицо. Так, зимой в интервью телеканалу ТА-3 он заявил, что европейская дипломатия в настоящий момент находится в упадке, поскольку ЕС все чаще занимает пассивную позицию по принципиально важным международным вопросам.

    «Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», – подчеркивал он. Между тем о реформе европейской службы внешних действий (ЕСВД) ранее сообщала Financial Times. Основная причина переосмысления подходов к работе ведомства – недовольство стран-участниц эффективностью работы дипломатической службы ЕС.

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    14 июня 2026, 08:44 • Новости дня
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    Euronews: Фон дер Ляйен нашла способ лишить Каллас полномочий
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, стоит за грядущими изменениями в дипломатическом аппарате Евросоюза и возможным ослаблением позиций главы европейской дипломатии Каи Каллас, пишет Euronews.

    «Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряженность между Калласом и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой», – говорится в публикации Euronews, передает РИА «Новости».

    В тексте отмечается, что председатель ЕК уже долгое время выходит за рамки своих прямых обязанностей. Она регулярно комментирует вопросы внешней политики, что негативно сказывается на авторитете Каллас.

    Некоторые европейские дипломаты предполагают, что недавний громкий скандал в прессе стал следствием именно этих внутренних конфликтов в структурах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы из-за недовольства деятельностью Каи Каллас. В мае депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить чиновницу.

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    14 июня 2026, 01:26 • Новости дня
    Титов сообщил о работе над оптимальным маршрутом «Силы Сибири – 2»

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос с подписанием договора по новому газопроводу в Китай связаны с выбором оптимального маршрута, а ценой, объяснил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

    «Это не вопрос цены, о котором многие СМИ писали – что мы не можем урегулировать цену. Не в этом вопрос. Вопрос больше в логистике. Принятие правильного решения о маршруте прохождения этого газопровода», – сказал он ТАСС.

    Титов пояснил, что задачей является согласование оптимального решения по затратам на строительство с точки зрения безопасности и надежности маршрута. По словам спецпредставителя, это рабочий процесс, который завершится в ближайшее время без лишней спешки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков в мае сообщал, что Россия и Китай достигнут конкретного результата по «Силе Сибири – 2». Газпром сообщил о надежных поставках в Китай по «Силе Сибири». Шохин спрогнозировал ускорение проектов России и Китая в ТЭК.


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    14 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    BZ: Обещания впустить Украину в Евросоюз оторваны от реальности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возможная интеграция Киева и Кишинева в европейское сообщество оказалась невыполнимым обещанием, лишенным реальных перспектив и стратегии безопасности, пишут немецкие СМИ.

    Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС не являются ни мирным планом, ни стратегией безопасности, ни реалистичной перспективой присоединения, говорится в публикации Berliner Zeitung, передает РИА «Новости».

    «Это обещание, данное в условиях, которые делают его исполнение невозможным», – подчеркивается в тексте.

    Авторы статьи считают, что вероятные решения на предстоящей встрече в Люксембурге европейские чиновники попытаются выдать за крупную победу. При этом журналисты предупредили, что главным риском текущей недели станет ситуация, при которой Европа сама поверит в эту инсценировку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Евросоюза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Издание Politico сообщило о старте официальных консультаций 15 июня.

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    14 июня 2026, 11:11 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт согласился открыть первый этап переговорного процесса о присоединении Киева к Европейскому союзу, заявил глава венгерского правительства Петер Мадьяр.

    Процесс интеграции может растянуться на долгие годы, заявил Мадьяр, передает «Коммерсантъ».

    «Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение, Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», – сообщил он.

    Речь идет лишь о запуске одного из этапов длительной процедуры.

    В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, которая начала аналогичные переговоры еще в 2012 году и до сих пор не стала полноправным членом союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Будапешт выдвинул Киеву 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье. В начале июня Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по этому вопросу.

    После этого все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

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    13 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    BZ узнала о страхе германцев перед антироссийскими санкциями из-за рыбы

    BZ: В Германии боятся антироссийских санкций из-за рыбы

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередной пакет европейских санкций направлен на банки, танкеры для перевозки сжиженного природного газа и рыбные ресурсы, причем последние могут серьезно пострадать на фоне рекордного роста поставок морепродуктов из России, пока 17% всего импорта рыбы в Германию приходится на Россию.

    Европейский союз намерен ввести ограничения против российской рыбной отрасли, пишет Berliner Zeitung. С 2021 года, согласно Федеральному статистическому управлению, объемы поставок морепродуктов в ФРГ увеличились почти втрое, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

    «Мы сосредоточимся на секторах, которые пострадают больше всего, в том числе, впервые, на рыболовстве», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ожидается, что в рамках грядущего пакета санкций ввоз некоторых видов водных биоресурсов значительно ограничат. Поставки трески планируется полностью запретить.

    В 2025 году на долю немецких компаний пришлось около 40% стоимости всего европейского импорта российской рыбы. Сейчас поставки из России составляют почти 17% от общего объема ввозимой в Германию рыбной продукции. От 55% до 72% минтая для популярных полуфабрикатов поступает на местные заводы от российских рыбаков.

    «Соглашение по санкциям должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. Однако оно особенно затронет немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК предложила запретить импорт российской трески. посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций. Песков назвал санкции ЕС против российских банков привычным давлением.

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    12 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    МИД заявил о новых правилах пересечения границы для дипломатов

    МИД: Россия вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с 15 июня вводит уведомительный порядок пересечения государственной границы для сотрудников диппредставительств и консульских учреждений стран Евросоюза, сообщает департамент государственного протокола МИД России.

    С 15 июня Россия изменит правила прохождения государственной границы для сотрудников диппредставительств государств Евросоюза, передает ТАСС. Теперь для них начнет действовать специальный уведомительный порядок.

    «Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран – членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве», – отмечается в сообщении МИД.

    В январе 2026 года Швеция уведомила российское посольство об обязанности дипломатов заранее информировать власти ЕС о пересечении границ Шенгенской зоны.

    Аналогичные ограничения на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза ввела Дания.

    Ранее Европейская комиссия обязала представителей России сообщать о планируемых визитах минимум за сутки до въезда на территорию объединения.

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    12 июня 2026, 16:47 • Новости дня
    Euractiv: Европейские чиновники возмутились словами Каллас об Израиле

    Tекст: Мария Иванова

    Слова руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас на закрытой встрече с представителями Мексики о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией спровоцировали резкую критику в Брюсселе.

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас провела параллель между действиями Израиля в Газе и политикой апартеида в ЮАР, передает РИА «Новости». Подобное мнение прозвучало на закрытой встрече во время майского саммита ЕС – Мексика.

    «ЕС критикует Израиль и поддерживает решение о создании двух государств. Сравнение с апартеидом неприемлемо и не соответствует политике ЕС. Это большая проблема, если она делает подобные заявления, официально представляя ЕС на мировой арене», – заявил один из еврочиновников.

    Дипломаты также отметили, что на встрече с мексиканскими коллегами представительница объединения восхищалась прошлогодней поездкой в Йоханнесбург.

    По словам источников, в европейской системе невозможно просто вызвать главу дипломатии для выговора, несмотря на недопустимость подобных недипломатичных высказываний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную реформу дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой Каи Каллас. Причиной послужила общая неэффективность ведомства и растущее недовольство работой нынешнего руководителя.

    Годом ранее глава евродипломатии подготовила резкий доклад о нарушении Израилем прав человека.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила чиновницу с Гретой Тунберг из-за отсутствия профессиональных заслуг.

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    13 июня 2026, 22:24 • Новости дня
    Мадьяр объявил о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС

    Мадьяр заявил о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Будапешт одобрил начало переговорного процесса о присоединении Украины к Евросоюзу, однако путь к полноправному членству предполагается не быстрый, отметил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    Венгрия одобрила открытие первого переговорного блока между Евросоюзом и Украиной, сообщил Мадьяр в видеообращении, выложенном в соцсеть Facebook (принадлежит Meta, признанной в России как экстремистская и запрещенной).

    «Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение [о правах венгров Закарпатья]. <...> Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», – приводит его слова РИА «Новости».

    Мадьяр подчеркнул, что это лишь начальный этап в длительном процессе европейской интеграции. В качестве примера он привел Черногорию, которая начала аналогичные переговоры еще в 2012 году, но до сих пор не стала полноправным членом европейского сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии 10 июня отказались поставлять вооружения на Украину. Также Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога по членстве в ЕС  выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье, о чем было заключено соглашение между Киевом и Будапештом.

    При этом Мадьяр предупредил Украину о недопустимости двойных стандартов на пути в ЕС.


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    13 июня 2026, 17:19 • Новости дня
    Турция назвала доклад Европарламента вмешательством во внутренние дела

    Минюст Турции: Доклад Европарламента является попыткой диктовать Анкаре условия

    Tекст: Вера Басилая

    Доклад Европейского парламента, посвященный ситуации в Турции, представляет собой не что иное, как попытку извне диктовать свои условия суверенному государству, заявил министр юстиции Турции Акын Гюрлек.

    Министр юстиции республики Акын Гюрлек выразил недовольство очередным отчетом европейских структур, передают «Вести».

    Поводом для столь резкой реакции стала критика верховенства права, независимости судов и состояния демократических институтов в стране.

    «Отчеты Европейского парламента представляют собой политические документы рекомендательного характера. Использование этих документов для нападки на судебные органы и вмешательства в дела Турецкой Республики является тщетной попыткой, направленной против национальной воли и суверенных прав нашего государства», – заявил Гюрлек.

    Глава ведомства также отметил, что национальная судебная система работает строго в рамках конституции. Он добавил, что разбирательства ведутся независимыми органами, а подобные политизированные выпады лишь вредят развитию отношений между Анкарой и Брюсселем.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неизменном желании страны вступить в Евросоюз.

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    13 июня 2026, 01:25 • Новости дня
    Додик: От Боснии и Герцеговины требуют ввести визовый режим для россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз оказывает давление на Боснию и Герцеговину, требуя установления визового режима с Россией, однако Республика Сербская намерена блокировать эту инициативу, заявил председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

    «От Боснии и Герцеговины тоже требуют ввести визовый режим для российских граждан. Однако мы не позволим принять это решение, как и не позволили формально ввести санкции против РФ», – заявил он ТАСС.

    Додик пояснил, что бошняки не смогут утвердить ограничения без согласия сербов.

    К тому же европейские требования касаются и граждан Китая. По его мнению, подобные шаги ведут к изоляции и демонстрируют истинные подходы Евросоюза к правам человека.

    Политик заверил, что республика сохранит хорошие отношения с дружественными странами, даже если за это последуют попытки наказания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич заявил, что никакого решения о визах для граждан России в Сербии нет. Российский союз туриндустрии заявил, что полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам не будет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель по безвизовым странам для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы.


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    13 июня 2026, 17:33 • Новости дня
    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта

    Глава Rheinmetall Паппергер: Франция может выйти из общего с ФРГ проекта MGCS

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный франко-немецкий проект разработки единого европейского танка MGCS оказался под угрозой срыва из-за планов Парижа сократить его финансирование более чем вдвое.

    Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного с Германией проекта разработки нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости». Это может произойти вслед за провалом программы создания общего европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS).

    «Сегодня я не могу сказать, будет ли MGCS вообще… Опасность существует всегда», – заявил Паппергер. При этом он добавил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

    По словам главы концерна, французская сторона намерена сократить финансирование проекта более чем в два раза от изначальных планов. За почти десять лет работы четыре участвующие компании получили суммарно лишь 25 млн евро. Паппергер также назвал безумными сроки ввода нового танка в эксплуатацию в 2040-е годы.

    На фоне неопределенности Rheinmetall совместно с объединением KNDS уже около года ведет альтернативную разработку танка Leopard 3. Ожидается, что новые машины могут поступить на вооружение в начале 2030-х годов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о решении прекратить совместный проект по созданию истребителя FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин свернули совместный проект по разработке истребителя нового поколения FCAS. После этого Германия приступила к поиску новых участников для авиационной программы.

    Американские эксперты еще осенью прошлого года предупреждали об угрозе срыва танковой инициативы MGCS из-за политического кризиса во Франции.

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    13 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Euronews: Каллас теряет поддержку в евроинститутах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Недовольство действиями главы дипломатии Евросоюза стремительно нарастает из-за ее неспособности выстраивать конструктивные отношения внутри Европейского совета, сообщает Euronews.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас делает многое для того, чтобы лишиться поддержки в евроинститутах, передает РИА «Новости».

    «Она действительно делает многое, чтобы лишиться поддержки... Она не очень хороша в налаживании альянсов в Совете», – заявил один из собеседников телеканала.

    Источники отмечают, что критика в адрес чиновницы в последнее время заметно усилилась. По их мнению, руководитель европейской дипломатии продолжает вести себя как представитель Эстонии, а не всего объединения. Она регулярно выступает с заявлениями, выходящими за рамки общего консенсуса стран блока, и периодически высказывает личное мнение от лица всего Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова указала на выход заявлений главы евродипломатии за рамки ее полномочий.

    В конце мая Кая Каллас потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал эту инициативу политика совершенно оторванной от реальности.

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