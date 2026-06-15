  • Новость часаЛавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
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    Куба начинает рискованную игру с оглядкой на судьбу СССР и Китая
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Топурия проиграл Гэтжи на лужайке Белого дома
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    Лавров назвал ошибкой попытки Европы выдвигать ультиматумы России
    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева
    15 июня 2026, 13:19 • Новости дня

    Лавров назвал ошибкой попытки Европы выдвигать ультиматумы России

    Лавров призвал Европу прекратить выдвигать России ультиматумы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров назвал ошибкой попытки европейских стран выдвигать ультиматумы России.

    Лавров сообщил, что власти европейских государств глубоко заблуждаются, пытаясь говорить с Москвой на языке угроз, передает РИА «Новости».

    «Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет», – подчеркнул министр.

    По словам дипломата, президент Владимир Путин ранее уже комментировал подобные ожидания западных стран. Лавров отметил, что такие расчеты преследуют негодные цели и остаются совершенно иллюзорными. Заявления прозвучали по итогам встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

    Лидеры европейских стран выдвинули России ультиматум из пяти пунктов.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил западные элиты о негативных последствиях прошлых ошибок.

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

    14 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья

    Доктор Смирнова: Морская жирная рыба самая полезная

    Доктор назвала самую полезную и безопасную рыбу для здоровья
    @ Ingeborg Knol/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Выбор морепродуктов напрямую зависит от целей человека, однако диетологи рекомендуют отдавать предпочтение доступным жирным сортам из-за высокого содержания важных витаминов и микроэлементов, сообщила врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

    «Какая рыба лучше, речная или морская, – этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность (для похудения или сушки), выбирайте треску, минтай, судака. Это «речные» (или белые морские) рыбы с минимумом жира», – рассказала она РИА «Новости».

    Для поддержания здоровья сосудов и сердца необходимы омега-3 и витамин D. Рекордсменом по их содержанию считается дикий лосось, а также семга, форель и горбуша. При этом фермерских особей лучше избегать из-за возможного присутствия антибиотиков и красителей.

    Самыми недооцененными видами Смирнова назвала скумбрию и сельдь. Они сочетают доступность, богатство полезными веществами и практически не накапливают ртуть. Бюджетным суперфудом также считаются сардины в собственном соку, кости которых дают дополнительный кальций.

    Речные карп и карась выступают лишь источником белка. Медики рекомендуют употреблять жирную морскую рыбу два или три раза в неделю порциями по 150-200 грамм. А готовить рыбу лучше на пару, тушить или запекать в фольге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач предупредил о рисках частого употребления замороженных полуфабрикатов. Доктор объяснила бесполезность магазинного куриного бульона для здоровья.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила гид на рыбный день: в чем польза и вред рыбы, сколько рыбы можно есть.

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    14 июня 2026, 16:25 • Новости дня
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас

    Рар: Фон дер Ляйен и Каллас не поделили будущее ЕС

    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас – это столкновение двух моделей будущего ЕС. Первая хочет превратить организацию в супергосударство, вторая видит главную задачу Европы лишь в противодействии России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства Евросоюза.

    «Конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас очевиден. Первая видит свою историческую миссию в трансформации ЕС в подобие супергосударства – и в этом ее поддерживают многие главы стран-членов», – заявил германский политолог Александр Рар.

    Финальным аккордом этого процесса, по его словам, должно стать «создание поста президента объединенной Европы». Именно для этого фон дер Ляйен последовательно «подминает» под себя национальные интересы стран Старого Света. Кая Каллас же в этом деле лишь «путается у нее под ногами», пояснил собеседник.

    Глава евродипломатии мыслит иначе. «У нее в голове есть лишь одна весьма ограниченная мысль: будучи ставленницей Восточной Европы, она должна приложить максимум усилий, чтобы победить «имперскую» Россию. Собственно, вокруг противодействия Москве она и пытается выстроить новую идентичность ЕС», – акцентирует он.

    Такой подход, отмечает эксперт, находит горячий отклик у ряда восточноевропейских государств. «Это крайне импонирует странам Прибалтики, Польше, Румынии и Чехии. Собственно, все они горой стоят за Каллас, и их коллективная защита не позволит фон дер Ляйен избавиться от конкурентки. Чем же закончится конфликт этих женщин? На мой взгляд, ничем», – продолжает он.

    Судьбы двух политиков, по мнению Рара, сложатся по-разному. «Фон дер Ляйен спокойно доживет остатки своей евробюрократической карьеры, а затем вновь вернется в обойму немецкой политики. Судьба же Каллас зависит от того, как будут складываться дальнейшие отношения Брюсселя и Москвы. Если эскалация в диалоге продолжится – она будет на коне. Если же стороны сумеют прийти к миру, то ее влияние внутри ЕС постепенно снизится», – завершил Рар.

    Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства ЕС. Как сообщает издание Euronews, в настоящий момент в объединении прорабатывается возможность реформы, которая значительным образом урежет полномочия главы евродипломатии Каи Каллас. Отмечается, что за инициативой может стоять лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Рассматриваются два проекта изменений. В соответствии с первым, рычаги дипломатического влияния будут возвращены в национальные столицы, что оставит Каллас лишь номинальную роль. Второй же предполагает увеличение влияние Брюсселя в лице Еврокомиссии.

    Впрочем, критика в адрес Каллас за последнее время стала особенно громкой. Дипломаты называют ее недостаточно гибкой и обвиняют в излишне жесткой риторике в отношении Китая и России, а также в неспособности выстроить союзы в Совете ЕС. Особое раздражение вызывают ее попытки блокировать любые переговоры с Москвой по украинскому урегулированию – позиция, которую не разделяют лидеры Франции и Германии.

    Публично на отставке Каллас настаивал и премьер Словакии Роберт Фицо. Так, зимой в интервью телеканалу ТА-3 он заявил, что европейская дипломатия в настоящий момент находится в упадке, поскольку ЕС все чаще занимает пассивную позицию по принципиально важным международным вопросам.

    «Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», – подчеркивал он. Между тем о реформе европейской службы внешних действий (ЕСВД) ранее сообщала Financial Times. Основная причина переосмысления подходов к работе ведомства – недовольство стран-участниц эффективностью работы дипломатической службы ЕС.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин дал совет недругам России

    Путин посоветовал недругам никогда не воевать с Россией

    Путин дал совет недругам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Президент Владимир Путин в День России провел встречу с военнослужащими. В ходе беседы он обратился к недругам страны с настоятельным призывом отказаться от конфронтации, передает РИА «Новости».

    «Только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – заявил российский лидер.

    Глава государства добавил, что любые международные проблемы необходимо урегулировать исключительно дипломатическим путем.

    «Решать нужно все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес», – сказал глава государства в ходе встречи.

    Неделей ранее заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал европейских политиков отказаться от языка ультиматумов ради возобновления переговоров.

    Владимир Путин заявил, что Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    13 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин раскритиковал скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественную ракетно-космическую отрасль необходимо популяризировать среди молодого поколения реальными научными прорывами, а не модными коллаборациями с известными брендами одежды, считает летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

    «Для меня космос и космонавтика – это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. <…> Что первично и что вторично –  привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», – сказал он ТАСС.

    Так Юрчихин прокомментировал сообщение о том, что бренд Prada будет шить одежду для астронавтов, в частности, один из костюмов уже представлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аудитор НАСА сообщил, что задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне. Глава НАСА Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов.


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    13 июня 2026, 05:00 • Новости дня
    Умер сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» актер Паул Буткевич
    Умер сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» актер Паул Буткевич
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Сыгравший около 150 ролей, советский и латвийский актер, заслуженный артист РСФСР Паул Буткевич умер в возрасте 85 лет.

    «Паул Буткевич перенес серию инфарктов и инсультов. В последние годы он тяжело болел и не вставал с инвалидного кресла», – рассказал «Аргументам и фактам» источник.

    В семье артиста надеялись, что он сможет одолеть недуг, состояние улучшится. Дочь Буткевича разместила в соцсети фото из больницы, отметив, что надеется еще увидеться с отцом.

    Паул Буткевич родился в 1940 году, окончил школу, после чего работал на заводе VEF и параллельно участвовал в художественной жизни, осваивая актерское мастерство. Кроме того, актер учился на юридическом и историко-философском факультетах Латвийского университета, а также в Латвийской консерватории.

    Свой путь в кино Буткевич начал в 1963 году с роли в телефильме «Неспетая песня». Позднее он получил главную роль в картине «Клятва Гиппократа». Буткевич известен по ролям в таких фильмах, как «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Незаконченный ужин» и «Ралли». Он снимался в кинолентах производства России, Германии, Польши и других стран, сообщил Sputnik Латвия.

    В историю советского кино Буткевич вошел благодаря роли связного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны», а в фильме «Гардемарины, вперед!» он сыграл поручика лейб-кирасирского полка Бергера, напомнили «Вести».

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    12 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения

    Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук указал на украинский след в покушении

    Экс-министр госбезопасности ДНР назвал потенциального заказчика покушения
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, что указывает на «устойчивые признаки» потенциального заказчика, заявил он.

    «Я могу подтвердить факт взрыва, факт покушения – признаки устойчивые того, что это сделала Украина, и то, что при этом я жив.<…> Это теракт», – сказал Пинчук ТАСС.

    В пятницу, 12 июня, в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.


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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил абсолютную уверенность в том, что Россия научит Европу жизни.

    Медведев заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что Россия научит Европу жизни.

    «Научим, научим, даже не сомневайтесь», – заверил Дмитрий Медведев, комментируя перспективы взаимоотношений с европейскими государствами.

    В мае Дмитрий Медведев предложил внушить Европе животный страх для предотвращения масштабного конфликта.

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    13 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами

    В Башкирии мужчина зарезал подростка за пакет продуктов

    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами
    @ Николай Петров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кандры Туймазинского района Башкирии 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве подростка ради пакета с продуктами, сообщил региональный СК.

    В Башкирии задержали мужчину по обвинению в убийстве 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. В сообщении сказано: «Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства задержан 21-летний местный житель».

    По данным следствия, днём 12 июня возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников в селе Кандры 21-летний мужчина заметил выходившего из магазина 14-летнего подростка с пакетом продуктов и напал на него, чтобы завладеть имуществом.

    Он нанес мальчику несколько ударов ножом, забрал пакет и скрылся. Школьник от полученных ран умер недалеко от места происшествия.

    Подозреваемого задержали в тот же день на улице. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и иные предметы, назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают очевидцев и свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ингушетии сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка.

    В Казани суд избрал меру пресечения в виде ареста уроженцу Барнаула, обвиняемому в покушении на убийство 13-летнего подростка во дворе жилого дома.

    В Ульяновской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 15-летнего жителя села Тумкино, проходящего обвиняемым в убийстве 14-летней девочки с особой жестокостью.

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    13 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате нового удара ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС уничтожены огнем два автомобиля и повреждено оборудование заправочного комплекса, сообщили в пресс-службе станции.

    Транспортный цех Запорожской АЭС вновь подвергся атаке ВСУ, сообщает пресс-служба станции. В результате удара повреждены три автомобиля, при этом два из них полностью уничтожены огнем. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

    Сейчас сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры атомной станции, отметили на ЗАЭС. При этом подчеркивается, что, несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС остается под контролем персонала.

    Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в штатном режиме, а радиационный фон на территории станции и в прилегающем районе находится в пределах естественных значений, отметили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

    Ранее украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС 17 мая. А в апреле украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с гибелью одного из работников станции.

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    13 июня 2026, 23:42 • Новости дня
    Синоптик сообщил о новом рекорде в Москве по количеству осадков

    Синоптик Леус: Москва установила новый рекорд по количеству осадков

    Tекст: Катерина Туманова

    Столицу в субботу накрыли интенсивные осадки, превысившие треть месячной нормы и побившие исторический максимум шестилетней давности, сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

    «Жара закончилась дождливым рекордом. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день в осадкомеры метеорологов попало 27 мм осадков, что составляет больше трети (35%) от месячной нормы июня. Таким образом, сегодня в Москве обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 мм и было установлено в 2020 году», – написал он в посте.

    Леус уточнил, что на других метеостанциях Москвы выпало от 17 мм на Балчуге до 32 мм в Тушино.

    В Московской области больше всего дождей вылилось на Кучино – 69 мм, что близко к месячной норме – 90% от положенного за месяц. Также довольно много осадков – 42 мм выпало в Клину, 44 мм – в Горках Ленинских и 48 мм в Луговой, рассказал синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил о жаре и дождях в Московском регионе. Дептранс Москвы предупредил о возможном изменении маршрутов из-за сильного дождя. Роспотребнадзор назвал условия для сокращения рабочего дня в жару.


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    13 июня 2026, 23:28 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии шести пострадавших при ДТП в Одинцово

    Минздрав: Шестеро пострадавших при ДТП в Одинцово в тяжелом состоянии

    Tекст: Катерина Туманова

    Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что шестеро из пострадавших при аварии в Одинцово находятся в тяжелом состоянии.

    «По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шесть из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров», – передает его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с маршруткой под Одинцово один человек погиб и 12 пострадали. Затем число погибших возросло до двух человек, среди пострадавших – 21 человек, 19 госпитализированы. Прокуратура вечером субботы сообщила об увеличения числа погибших при ДТП в Одинцово.


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    14 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Rzeczpospolita: Навроцкий дал Зеленскому время в вопросе Белого Орла
    Rzeczpospolita: Навроцкий дал Зеленскому время в вопросе Белого Орла
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Польши Кароль Навроцкий до сих пор не лишил главу киевского режима Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, несмотря на объявление о таком шаге, потому что, как выяснила газета Rzeczpospolita, это преднамеренная задержка.

    Заседание Капитула Ордена Белого Орла состоялось 8 июня, но его рекомендация не была обнародована. Источники издания заявили, что пауза и отсутствие разглашения решения по вопросу о лишении Зеленского почетного ордена из-за героизации запрещенной в России экстремистской Украинской повстанческой армии (УПА), являются частью открытия «окна возможностей» для украинской стороны в этом вопросе, пишет Rzeczpospolita.

    «Источники в президентском дворце говорят, что, давая украинцам время, президент также хочет показать, что он не действует на эмоциях в международных делах, в чём его обвиняют политики из правящего лагеря в Польше. Но время, предоставленное украинской стороне, – как показывают наши разговоры, – ограничено. И речь идёт скорее о днях, чем о неделях», – сказано в материале.

    Газета указывает на то, что убедить Навроцкого изменить решение об ордене Зеленского,сможет только изменение названия воинской части с «Герои УПА» на что-то другое. Дворец не сомневается, что общественное мнение по этому вопросу на стороне президента.

    Глава МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что «Мяч на украинской стороне».

    «Если это не вызовет положительной реакции со стороны Украины, что очевидно на данный момент, поскольку нет никаких реальных действий или жестов, то процедура в конечном итоге завершится решением президента», – подчеркнул министр Пшидач.

    Напомним, в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало протест у Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Захарова назвала спор Польши и Украины о нацизме «жабогадюкингом». Туск пригрозил Киеву из-за героизации экстремистской УПА.

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    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

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    12 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве нейтрализованы два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве уничтожены два дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В течение дня на подлете к Москве по состоянию на 19.40 силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ. При этом в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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