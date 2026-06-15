  • Новость часаЛавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
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    Куба начинает рискованную игру с оглядкой на судьбу СССР и Китая
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Топурия проиграл Гэтжи на лужайке Белого дома
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    Лавров назвал ошибкой попытки Европы выдвигать ультиматумы России
    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева
    15 июня 2026, 12:55 • Новости дня

    Иерусалим осудил решение Франции закрыть израильские павильоны на выставке

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Израиля подвергло резкой критике решение французских властей закрыть израильские павильоны на выставке Eurosatory.

    В Минобороны Израиля подчеркнули, что израильская сторона выполнила все условия, необходимые для участия в мероприятии, передает РИА «Новости».

    «Это циничный, дискриминационный и неудивительный шаг, направленный на то, чтобы не допустить израильские технологии на международную выставку – технологии, качество которых ежедневно подтверждается на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении израильского оборонного ведомства.

    В министерстве добавили, что продолжат продвигать национальный оборонный экспорт на мировом рынке, несмотря на попытки Парижа ограничить демонстрацию технологических достижений. Международная выставка вооружений и военной техники сухопутных войск Eurosatory пройдет с 15 по 19 июня 2026 года.

    Вначале июня власти Франции ограничили официальное участие Израиля в оборонной выставке Eurosatory.

    Весной Париж закрыл свое воздушное пространство для самолетов с военным грузом для Израиля.

    В прошлом году организаторы авиасалона в Ле-Бурже заблокировали павильоны израильских оборонных компаний черными щитами.

    15 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обнародовал позицию по соглашению США и Ирана, подчеркнув, что оно не распространяется на еврейское государство, передает ТАСС.

    В соцсети он написал: «Соглашение не обязывает нас. Израиль – независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам».

    Бен-Гвир добавил, что Израиль бесконечно благодарен главе Белого дома, но при этом, по его словам, Израиль не является «банановой республикой». Министр объяснил, что страна не была партнером в договоренностях Вашингтона и Тегерана и что достигнутый документ, по его мнению, не учитывает безопасность Израиля и не накладывает на него никаких обязательств.

    Он также заявил, что Израиль не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанского шиитского движения «Хезболла», и не намерен оставлять территории, которые израильские войска заняли и «очистили от террористической инфраструктуры».

    Ранее официальные представители США, Ирана и Пакистана подтвердили достижение соглашения, которое планируется подписать в Женеве 19 июня.

    По данным замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в рамках 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил об отказе обсуждать проект мирного меморандума США и Ирана.

    Президент США Дональд Трамп предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном до полномасштабной войны.

    Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

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    15 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США выдвинул ультиматум Франции, требуя отмены цифрового налога на американские технологические компании в обмен на сохранение текущих торговых условий.

    Американский президент Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении стопроцентных пошлин на французские вина и шампанское. Это произойдет в случае отказа Парижа отменить цифровой налог для технологических компаний США, передает РИА «Новости».

    В интервью New York Post глава Белого дома подчеркнул, что потребовал отменить трехпроцентный налог. В противном случае французских производителей ждут серьезные проблемы на американском рынке.

    «Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции», – заявил Трамп.

    Политик добавил, что для снижения давления Макрону достаточно просто отказаться от налога с продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Вашингтон потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки под угрозой повышения пошлин.

    Прошлым летом французские власти обратились к США с просьбой освободить алкогольные напитки от американских сборов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на действия американской стороны рассматривал возможность введения мер против цифрового сектора Соединенных Штатов.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 13:31 • Новости дня
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    Axios: Мирная сделка Трампа с Ираном разрушила планы Нетаньяху
    @ RONEN ZVULUN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение Вашингтона в ближайшие дни заключить соглашение с Тегераном и завершить войну стало тяжелым политическим ударом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

    Глава Белого дома во время телефонного разговора предупредил Биньямина Нетаньяху о намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем, передает RT со ссылкой на портал Axios. Израильский политик рассчитывал на совершенно иной исход противостояния, однако не сможет помешать подписанию документа.

    «Это и есть сделка. Это отличная сделка, пришло время закончить эту войну», – заявил Дональд Трамп собеседнику.

    Власти Израиля сохраняют скептическое отношение к готовящейся договоренности. Изначально премьер-министр Израиля надеялся на смену власти в Тегеране в результате эскалации ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о полной готовности двустороннего соглашения с Ираном.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении этой сделки.

    Месяцем ранее американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

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    15 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля

    Политолог Сажин: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля

    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После того, как Израиль атаковал пригород Бейрута, а Тегеран отказался заключать сделку, Дональд Трамп был вынужден вспомнить свой опыт бизнесмена. Вероятно, с этим связаны упомянутые в согласованном проекте меморандума привилегии Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Напомним, соглашение предполагает среди прочего снятие морской блокады иранских портов и разморозку активов.

    «Согласование меморандума о взаимопонимании между США и Ираном – положительный сигнал. В то же время встает вопрос: кто победил в этой войне?» – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. По его оценкам, перевес на стороне Исламской республики. «Содержание соглашения – в том числе прекращение военных операций на всех направлениях, снятие блокады с иранских портов, разморозка активов – большой прорыв Тегерана, который сулит стране хорошие перспективы восстановления», – уточнил собеседник.

    Что касается Дональда Трампа, то было понятно: ему как воздух нужна сделка, считает политолог. «Много факторов довлело над ним. Так, близится 4 июля – дата 250-летия независимости США. Кроме того, на горизонте маячат промежуточные выборы в Конгресс. Уже сейчас в экспертном сообществе допускают, что республиканцы потерпят поражение, что скажется на политической судьбе американского лидера», – пояснил аналитик.

    По его мнению, именно поэтому глава Белого дома стремится как можно быстрее оформить промежуточное соглашение. Более того, меморандум стал полным поражением израильской политики и лично Биньямина Нетаньяху, продолжил Сажин. Он допускает, что нынешние события могут повлиять на исход выборов в израильский парламент, которые запланированы на ноябрь 2026 года. «Большой вопрос – сможет ли Нетаньяху сохранить свой пост», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне политолог напомнил, что за несколько часов до объявления о согласовании меморандума ситуация в регионе резко обострилась: израильские военные атаковали пригород Бейрута, после чего иранские представители отказались что-либо подписывать. «Это взбесило Трампа. По информации СМИ, он отчитал Нетаньяху. Президент США также был вынужден вспомнить свой опыт бизнесмена – вероятно, с этим связаны упомянутые в меморандуме привилегии Ирана», – предположил спикер.

    В некотором смысле Тегеран может благодарить Тель-Авив за эту сделку. Впрочем, иранская переговорная группа и ее навыки дипломатии сыграли не последнюю роль в достижении соглашения между сторонами, добавил Сажин. По его мнению, прогнозировать развитие диалога сторон по ядерной программе Исламской республики сложно. «Я думаю, Тегеран будет затягивать весь этот процесс до ноября, если они полностью не сломают Трампа до того», – считает собеседник.

    «Но в конечном счете все сведется, вероятно, к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) – то есть, что называется, вернется на круги своя, против чего Трамп и боролся с 2018 года», – указал политолог. В то же время помехой для реализации меморандума может стать позиция Израиля. «Еврейское государство было выведено за скобки переговоров США и Ирана. При этом у израильтян своя война против оси сопротивления, – напомнил аналитик. – Другое дело, что Трамп, который страшно заинтересован в сделке, надавит на Нетаньяху, чтобы тот сократил свои планы в отношении «Хезболлы».

    По мнению Сажина, израильские военные не станут проводить операции в Ливане до 19 июня, до подписания в Женеве соглашения. «Однако потом во время процесса американо-иранских переговоров по основополагающему договору израильтяне вряд ли будут сидеть тихо. Тем более внутри страны усиливается оппозиция к Трампу», – заключил эксперт.

    Напомним, США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта. Информацию подтвердили американский лидер Дональд Трамп, заместитель министра иностранных дел Исламской республики Казем Гарибабади, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником.

    19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. По информации The New York Times, в церемонии примут участие глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс. Последний допустил присутствие Трампа.

    Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.

    Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.

    Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.

    При этом, как заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, соглашение Вашингтона и Тегерана ни к чему не обязывает еврейское государство. По его словам, Тель-Авив не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанской группировки «Хезболла» и присутствие ЦАХАЛ на тех территориях, которые он уже контролирует. «Израиль не подчиняется США, мы – независимое и суверенное государство!» – подчеркнул Бен-Гвир.

    Отметим, 14 июня, накануне объявления сделки между США и Ираном, Израиль ударил по Бейруту. Трамп убедил Тегеран воздержаться от ответной атаки и вернуться к переговорам. По информации СМИ, глава Белого дома обещал сохранить территориальную целостность Ливана и уход Израиля с ливанской границы.

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    12 июня 2026, 16:47 • Новости дня
    Euractiv: Европейские чиновники возмутились словами Каллас об Израиле

    Tекст: Мария Иванова

    Слова руководителя дипломатии ЕС Каи Каллас на закрытой встрече с представителями Мексики о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией спровоцировали резкую критику в Брюсселе.

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас провела параллель между действиями Израиля в Газе и политикой апартеида в ЮАР, передает РИА «Новости». Подобное мнение прозвучало на закрытой встрече во время майского саммита ЕС – Мексика.

    «ЕС критикует Израиль и поддерживает решение о создании двух государств. Сравнение с апартеидом неприемлемо и не соответствует политике ЕС. Это большая проблема, если она делает подобные заявления, официально представляя ЕС на мировой арене», – заявил один из еврочиновников.

    Дипломаты также отметили, что на встрече с мексиканскими коллегами представительница объединения восхищалась прошлогодней поездкой в Йоханнесбург.

    По словам источников, в европейской системе невозможно просто вызвать главу дипломатии для выговора, несмотря на недопустимость подобных недипломатичных высказываний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства обсуждают масштабную реформу дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой Каи Каллас. Причиной послужила общая неэффективность ведомства и растущее недовольство работой нынешнего руководителя.

    Годом ранее глава евродипломатии подготовила резкий доклад о нарушении Израилем прав человека.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила чиновницу с Гретой Тунберг из-за отсутствия профессиональных заслуг.

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    13 июня 2026, 07:01 • Новости дня
    Генконсул Оранский сообщил о произволе французских банков в отношении россиян

    Генконсул Оранский: Банки Франции с россиянами работают по негласным правилам

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие граждан России с финансовыми организациями Франции превратилось в настоящую лотерею из-за негласных правил и внезапных отказов в обслуживании, рассказал генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

    «В каждом отдельном случае это лотерея – каждый банк и даже каждый филиал банка работает по своим неписаным правилам. Отказать могут на любом этапе взаимодействия», – рассказал  он РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что эффективных инструментов для защиты прав российских граждан в подобных ситуациях практически не существует.

    Кроме проблем с банковским обслуживанием, россияне сталкиваются с серьезными трудностями при аренде жилья. Многие французские владельцы недвижимости отказываются заключать договоры с россиянами.

    Также фиксируются случаи необоснованного повышения стоимости уже арендованных квартир, добавил генконсул.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выдача шенгенских мультивиз россиянам резко снизилась. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    13 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Во Франции банк заблокировал счет усыновленному россиянину из-за места рождения

    Генконсул Оранский сообщили о блокировке счета усыновленного французами россиянина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французский банк ограничил обслуживание клиента из-за того, что в его документах местом рождения указана Россия, сообщил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

    Молодой человек переехал в Европу еще ребенком и давно стал полноправным гражданином Франции, передает РИА «Новости».

    Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский отметил, что подобные случаи взаимодействия с местными финансовыми организациями и государственными учреждениями иногда доходят до абсурда.

    «Усыновленному более 15 лет назад французскими гражданами российскому ребенку, давно получившему гражданство Франции, банк заблокировал счет из-за того, что в графе «место рождения» указана Россия», – рассказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взаимодействие граждан России с финансовыми организациями Франции превратилось в настоящую лотерею из-за негласных правил.

    В мае российский посол Алексей Мешков заявил о блокировке топливных банковских карт дипмиссии в Париже.

    В прошлом году банк Revolut потребовал от россиян европейский вид на жительство для продолжения обслуживания.

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    12 июня 2026, 21:29 • Новости дня
    Прокуратура Франции запросила до восьми лет тюрьмы за похищение книг Пушкина

    Tекст: Мария Иванова

    Шестерым гражданам Грузии, совершившим масштабную кражу первых изданий и рукописей русских классиков из французских библиотек, грозит длительное тюремное заключение.

    Государственное обвинение требует сурового наказания для граждан Грузии, организовавших серию ограблений книжных хранилищ, передает РИА «Новости».

    По словам прокурора, злоумышленники совершили «настоящую кражу сокровищ, массовую, организованную, спланированную, выполненную с тщательностью и цинизмом».

    Из шести членов преступной группы под стражей во Франции находятся трое мужчин. Двое из них ранее получили сроки в Эстонии и Литве, но были выданы Парижу для нового судебного разбирательства. Еще двое соучастников отбывают наказание в Грузии, которая отказывается экстрадировать своих граждан.

    Единственная женщина в банде остается на свободе, для нее просят два года условно. Предполагаемому лидеру группировки грозит восемь лет лишения свободы. В 2023 году преступники вынесли редчайшие экземпляры произведений Александра Пушкина и Михаила Лермонтова из Национальной библиотеки Франции и библиотеки Дидро в Лионе.

    Следствие полагает, что злоумышленники разделились на две группы и действовали в составе крупной международной сети. Аналитики отмечают, что аналогичные пропажи ценных фолиантов ранее фиксировались в Германии, Латвии, Польше, Швейцарии и Бельгии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года Европол задержал банду грузинских похитителей антикварных книг.

    Злоумышленники украли из европейских библиотек редкие издания русских классиков на сумму свыше 2,6 млн долларов. Ради сокрытия преступлений воры подменяли оригинальные экземпляры произведений Александра Пушкина искусными подделками.

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    14 июня 2026, 02:11 • Новости дня
    Чиновники в Израиле выразили недовольство соглашением Трампа с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Израильские чиновники заявили, что соглашение между США и Ираном не соответствуют военным целям Израиля и факт его подписания едва ли не «подстава» со стороны американского президента Дональда Трампа.

    «В пятницу израильские официальные лица выразили недовольство по поводу готовящегося меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, предупредив, что предполагаемая сделка будет далека от стратегических целей Израиля, в то время как президент США Дональд Трамп выразил новые сомнения в том, будет ли подписано какое-либо соглашение вообще», – пишет портал Ynet.

    Израильская сторона считает, что соглашение между США и Ираном не устраняет вероятные угрозы для Израиля, что не приемлемо. А по мнению одного из источников, соглашение могло стать результатом давления Тегерана на Вашингтон.

    «Трамп нас подвел», – заявил порталу один из чиновников в Израиле.

    Еще один комментатор заявил, что меморандум – настоящая катастрофа, так как не соответствует ни одному из принципов, о которых Израиль говорил в начале войны.

    Третий чиновник заявил, что в любом случае, будет ли подписан меморандум или нет, это будет провалом.

    «Я скептически отношусь к подписанию соглашения и к его устойчивости в долгосрочной перспективе», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США. BFMTV передал, что встреча представителей США и Ирана пройдет в Швейцарии.  Президент США анонсировал снятие блокады Ормузского пролива после подписания сделки 14 июня. Axios узнал формат подписания меморандума США и Ирана.

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    13 июня 2026, 17:33 • Новости дня
    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта

    Глава Rheinmetall Паппергер: Франция может выйти из общего с ФРГ проекта MGCS

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный франко-немецкий проект разработки единого европейского танка MGCS оказался под угрозой срыва из-за планов Парижа сократить его финансирование более чем вдвое.

    Руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного с Германией проекта разработки нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости». Это может произойти вслед за провалом программы создания общего европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS).

    «Сегодня я не могу сказать, будет ли MGCS вообще… Опасность существует всегда», – заявил Паппергер. При этом он добавил, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

    По словам главы концерна, французская сторона намерена сократить финансирование проекта более чем в два раза от изначальных планов. За почти десять лет работы четыре участвующие компании получили суммарно лишь 25 млн евро. Паппергер также назвал безумными сроки ввода нового танка в эксплуатацию в 2040-е годы.

    На фоне неопределенности Rheinmetall совместно с объединением KNDS уже около года ведет альтернативную разработку танка Leopard 3. Ожидается, что новые машины могут поступить на вооружение в начале 2030-х годов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о решении прекратить совместный проект по созданию истребителя FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин свернули совместный проект по разработке истребителя нового поколения FCAS. После этого Германия приступила к поиску новых участников для авиационной программы.

    Американские эксперты еще осенью прошлого года предупреждали об угрозе срыва танковой инициативы MGCS из-за политического кризиса во Франции.

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    13 июня 2026, 20:39 • Новости дня
    BFMTV: Французский авианосец «Шарль де Голль» вернется в Тулон для ремонта

    Tекст: Мария Иванова

    После многомесячного дежурства вблизи заблокированного Ормузского пролива флагман ВМС Франции завершает ближневосточную миссию и берет курс на родину для планового обслуживания, сообщили местные СМИ.

    Авианосец «Шарль де Голль» покинет район Аравийского моря и вернется в порт Тулона для проведения ремонта, передает ТАСС со ссылкой на французский канал BFMTV.

    Обслуживание корабля, запланированное на июль, было согласовано еще до его отправки на Ближний Восток.

    Корабль покинул базу 27 января для участия в учениях «Орион» в Балтийском море. Позже его перенаправили в Восточное Средиземноморье, а затем в Аравийское море. Это решение было связано с блокировкой судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта между США, Израилем и Ираном.

    После ухода авианосца Франция сохранит военное присутствие в регионе. Там останется вертолетоносец «Мистраль», а сопровождавший «Шарля де Голля» фрегат противовоздушной обороны заменят на аналогичный корабль.

    Обострение ситуации в регионе началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским городам, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал израильскую территорию и американские военные объекты в странах Ближнего Востока. Иран также закрыл Ормузский пролив для судов стран-агрессоров, через который ранее проходило 25% мировой торговли нефтью и 20% сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Париж перенаправил авианосец «Шарль де Голль» из Балтики в Восточное Средиземноморье.

    В мае французская ударная группа выдвинулась в южную часть Красного моря.

    Позже международная коалиция согласовала военную миссию для разблокировки Ормузского пролива.

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    14 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    Советник Хаменеи объявил о наступлении «часа Икс» для Израиля

    Советник Хаменеи Велаяти: Настал час Икс для Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Терпение Тегерана исчерпано в связи с ударами Израиля по Ливану, и иранские пусковые установки приведены в боевую готовность, заявил Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час Икс, и пусковые установки готовы», – приводит слова Велаяти РИА «Новости».

    Велаяти подчеркнул, что движение «Хезболла» он рассматривает как часть так называемой оси сопротивления. Он предупредил, что в случае, если, по его словам, «пламя зла в Ливане» не будет погашено, последствия для противников станут крайне тяжелыми.

    Советник указал, что в ответ на продолжение ударов два «мощных географических орудия» – Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы – способны «сжать экономические артерии» противников до состояния «стратегического удушья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля нанесла удары по району Дахия в пригороде Бейрута в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».

    Росавиация выпустила уведомление NOTAM для авиакомпаний России, запретив вылеты в иранские аэропорты в ночные и утренние часы.

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    13 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Власти Ливана назвали сумму ущерба от ударов Израиля

    Ущерб экономике Ливана от конфликта с Израилем составил 20 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные нападения Израиля привели к сокращению национальной экономики Ливана почти в два раза, они стали причиной серьезных потерь в ключевых отраслях, включая сельское хозяйство и туризм, сообщили власти страны.

    Удары Израиля по Ливану нанесли ближневосточной стране колоссальный ущерб, отмечают власти страны. Вооруженное противостояние  отбросило ближневосточное государство назад в экономическом развитии.

    «Война привела к масштабным разрушениям, особенно на юге страны. Объем ущерба оценивается примерно в 20 млрд долларов», – цитирует министра экономики Амера аль-Басата РИА «Новости».

    Помимо прямых разрушений, государство несет огромные косвенные потери, добавил министр. Общий объем ливанской экономики сократился с 55-57 млрд долларов до 32 млрд долларов по сравнению с докризисным периодом. Из-за боевых действий массово закрываются фабрики и предприятия.

    Около 28% сельскохозяйственных угодий прекратили выпуск продукции, а туристический сектор потерял порядка двух млрд долларов, что эквивалентно 7% ВВП Ливана. С марта южные регионы и пригород Бейрута регулярно подвергаются атакам израильской авиации. Из-за обстрелов инфраструктуры и жилого фонда число беженцев периодически превышало один млн человек.

    Ранее министр финансов Ливана Амин Салями предупредил о риске возвращения страны в каменный век из-за войны. А министерство сельского хозяйства республики заявило о масштабном уничтожении исторических оливковых рощ.

    До этого министерство здравоохранения страны оценивало число погибших от израильских атак граждан в 2846 человек.

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    14 июня 2026, 12:00 • Новости дня
    Израильские военные приказали жителям юга Ливана покинуть дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Население десятков деревень в провинции Набатия получило срочное указание израильских военных переместиться за реку Захрани, сообщил представитель армии Израиля Авихай Эдри.

    «Мы вынуждены принимать решительные меры против «Хезболлы», которая продолжает нарушать соглашение о прекращении огня», – заявил военный, передает ТАСС.

    Он также предупредил, что нахождение рядом с боевиками или военной техникой организации представляет прямую угрозу для жизни. Ливанским семьям настоятельно рекомендовано уйти на северный берег реки Захрани ради собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая армия обороны Израиля объявила о начале масштабных ударов по объектам шиитского движения на юге Ливана. За одну неделю израильские военные ликвидировали свыше 30 членов этой организации.

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    14 июня 2026, 16:18 • Новости дня
    Axios: Израиль предупредил США перед атакой на пригород Бейрута

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные проинформировали американское командование о планах атаковать командный центр движения «Хезболла» в южном пригороде ливанской столицы.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) незадолго до удара по пригороду Бейрута сообщила о своих намерениях Центральному командованию ВС США (CENTCOM), передает РИА «Новости». Об этом рассказал журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информацию от американских и израильских чиновников.

    «Израильская армия уведомила CENTCOM незадолго до нанесения удара по Бейруту», – написал журналист в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Ранее ЦАХАЛ подтвердил атаку на командный пункт движения «Хезболла», расположенный в районе Дахия.

    По предварительной информации от ливанской службы скорой помощи, в результате ударов израильской авиации по району Гбейри погиб один человек. Еще несколько местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по району Дахия в пригороде Бейрута.

    В результате атаки на квартал Гбейри погиб как минимум один человек. Эта воздушная бомбардировка привела к гибели одного из военных руководителей «Хезболлы».

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