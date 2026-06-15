Ушаков рассказал об откликах на поздравление Путина председателю КНР

По словам Ушакова, лидеры двух стран глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие, между ними сложились по-настоящему товарищеские отношения, передает РИА «Новости».
«В связи с отмечаемым сегодня председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином днем рождения, ему лично направлено теплое дружеское поздравление от президента России Владимира Владимировича Путина», – рассказал журналистам представитель Кремля.
Сотрудничество государств крепнет в первую очередь благодаря личным усилиям Путина и Си Цзиньпина. Оба политика твердо привержены развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения.
Месяцем ранее Путин назвал китайского коллегу дорогим другом.
Главы России и Китая приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений.