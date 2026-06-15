  • Новость часаЭксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Куба начинает рискованную игру с оглядкой на судьбу СССР и Китая
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Топурия проиграл Гэтжи на лужайке Белого дома
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева
    15 июня 2026, 12:29 • Новости дня

    Госдеп США оставил без ответа обращения о притеснении российских журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Американское внешнеполитическое ведомство оставило без ответа призывы Москвы расследовать случаи ограничения работы представителей российской прессы в Соединенных Штатах, сообщили в МИД.

    В совместном докладе внешнеполитических ведомств России и Белоруссии, посвященном ситуации с правами человека, подчеркивается, что в последние годы представители российских СМИ сталкиваются в Соединенных Штатах с необоснованными действиями правоохранительных органов. Журналисты страдают от запретов на вещание и ограничений доступа к информации.

    Кроме того, серьезно осложнен процесс получения рабочих виз для сотрудников прессы. «Госдепартамент США не реагировал ни на одно обращение российского посольства с призывом тщательно расследовать каждое из происшествий, привлечь виновных к ответственности и обеспечить безопасность представителей СМИ», – указано в документе.

    Осенью 2024 года американские силовики задержали прибывших для освещения выборов российских журналистов в аэропорту.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобное отношение к представителям прессы абсолютно неприемлемым.

    13 июня 2026, 02:20 • Новости дня
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20

    МИД сообщил о демаршах после недопуска делегатов на мероприятия G20

    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти не позволили представителям российской промышленности и науки посетить встречи «Группы двадцати» из-за действующих санкционных ограничений Вашингтона, на что Россия ответила серией протестов, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    Российская сторона направила ряд протестов в связи с ограничением доступа отечественных специалистов на международные площадки. Проблемы возникли на фоне председательства США в объединении. Представители крупного бизнеса и академии наук оказались в санкционных списках, что закрыло им въезд в страну.

    «Мы такой подход категорически не приемлем. Провели на этот счет серию дипломатических демаршей. Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить указанные барьеры», – заявил он РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что подобное ущемление прав делегатов негативно влияет на атмосферу работы объединения и ставит под угрозу успех предстоящих встречи.

    Москва заранее предупредила американских партнеров об отказе признавать итоги заседаний, прошедших без участия российских экспертов.

    Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря. Россия получила официальное приглашение на предстоящий саммит «Большой двадцатки» в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в апреле исключили делегата России из подготовки к саммиту G20. Путин назначил Агафонова новым российским шерпой в G20. Российский дипломат не увидел причин приглашать Польшу в G20.

    Комментарии (23)
    12 июня 2026, 17:33 • Новости дня
    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде

    Американист Дробницкий предложил создать реестр безопасности стран на сайте МИД

    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде
    @ Athit Perawongmetha/Reuters

    Tекст: Алёна Задорожная

    США объявили «охоту» на россиян фактически еще при правлении Барака Обамы. И она продолжается по сей день, несмотря на диалог Москвы и Вашингтона. Штаты хотят, чтобы граждане РФ боялись работать в связанных с властями организациях и не передвигались по миру, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в МИД сообщили, что США устроили настоящую «охоту» на россиян в Таиланде.

    «Американские спецслужбы чувствуют себя вольготно не только в Таиланде, но и в ряде других стран, в том числе в сопредельных с нами государствах», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. В связи с этим, по его мнению, может быть логичным провести полную «инвентаризацию», чтобы понять, куда россиянам ездить безопасно, а куда – нет.

    «Ведь риски возникают не только со стороны США, но и от стран так называемого коллективного Запада и Украины. И нередко граждане узнают о потенциальных рисках в частном порядке. Претензии могут быть самыми разными – от ордеров до, например, сугубо американского статуса person of interest, когда человека хотят допросить», – поясняет спикер.

    «И в таких базах человек зачастую числится достаточно долго. Бывали случаи, когда дело уже закрыто, а реестр не обновлен. И тогда россиянина вполне способны задержать. А уж перевести его в статус подозреваемого ФБР сможет при желании в течение суток», – допускает аналитик.

    «При нынешней политической конъюнктуре довольно сложно разобраться, действует ли ордер условной Германии, Польши или Украины на территории той или иной страны. И не сочтут ли власти этого государства политически выгодным выдать россиянина», – предупреждает Дробницкий.

    По мнению собеседника, так как Россия фактически находится в состоянии гибридного конфликта, недружественные правительства «не чураются ничем». «Им даже не надо, что называется, «ловить крупную рыбу». Любые задержания призваны создать у россиян чувство небезопасности везде и нежелание работать в тех компаниях, которые так или иначе аффилированы с властями, особенно с Минобороны», – рассуждает он.

    «И тот факт, что на данном историческом этапе Москва ведет диалог с администрацией Трампа, не дает гарантий того, что Штаты прекратят «охоту». Фактически, у нас установлен контакт с довольно ограниченным кругом лиц – Дональдом Трампом, Марко Рубио, Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером. Но те, кто начал эту самую «охоту» еще во времена Барака Обамы, до сих пор остаются у власти. И президент США не в силах их взять под контроль», – считает Дробницкий.

    На этом фоне спикер счел необходимым создать некий реестр на сайте МИД, куда мог бы зайти любой россиянин и проверить, в каких странах для него высоки риски ареста или задержания. «Это значительно бы снизило опасность посещения государств в случае бизнес-поездок и личных визитов», – заключил аналитик.

    Ранее в российском МИД предупредили россиян, имеющих риски уголовного преследования со стороны США, об опасности посещения Таиланда. «К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами. Начало подобной порочной практике было положено в 2008 году арестом по запросу США предпринимателя Виктора Бута, который был передан под американскую юрисдикцию и более десяти лет провел в тюрьме», – говорится на сайте ведомства.

    По данным МИД, Штаты «действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью «отлова» наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам». При этом многие сталкиваются с угрозами, запугиванием и психологическим давлениям в целях признания вины.

    Риски для граждан значительно возросли после начала спецоперации и введения экстерриториальных санкций. МИД советует избегать даже пересадок в тайских аэропортах и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств. «Российские дипломатические и консульские работники продолжат, как и прежде, в меру своих возможностей оказывать помощь в защите прав попавших в беду соотечественников», – заверили в ведомстве.

    Напомним, в ноябре прошлого года правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина по запросу США из-за обвинений в хакерстве. Позже подозреваемого этапировали с острова Пхукет в Бангкок.

    Комментарии (5)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    12 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    @ Narong Sangnak/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским гражданам следует проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд из-за угрозы арестов по запросам американских спецслужб, сообщил МИД.

    Россиянам следует воздержаться от визитов в Таиланд при наличии риска уголовного преследования со стороны американских властей, указало ведомство на своем сайте.

    Эта популярная туристическая страна остается местом, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами.

    Подобная практика началась в 2008 году с ареста предпринимателя Виктора Бута. В министерстве отметили, что спецслужбы США проводят операции без оглядки на местные власти. Задержанные россияне часто сталкиваются с психологическим давлением и угрозами для склонения к признанию вины.

    Риски для граждан значительно возросли после начала специальной военной операции и введения экстерриториальных санкций. МИД советует избегать даже пересадок в тайских аэропортах и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств для получения помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина по запросу США из-за обвинений в хакерстве. Позже подозреваемого этапировали с острова Пхукет в Бангкок.

    Комментарии (11)
    12 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
    Нацразведка США: На Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума
    @ Jens Buettner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских биолабораториях, построенных на средства Пентагона, изучались опаснейшие вирусы, включая сибирскую язву, Эболу и чуму, свидетельствует документ Национальной разведки США

    а территории Украины хранятся сибирская язва, туляремия, Эбола, чума и другие опасные патогены, передает РИА «Новости».

    «Сибирская язва, туляремия, туберкулез, свиная лихорадка, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (БВРС), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), лихорадки Марбург, Эбола, Ласса, чума, риккетсиозы и так далее», – говорится в документе Нацразведки США.

    Разведывательное ведомство подтвердило, что Вашингтон оплачивал работу украинских ученых по изучению высокопатогенного птичьего гриппа и других крайне заразных вирусов.

    США построили на территории Украины четыре биолаборатории за миллионы долларов. Донором выступило американское министерство обороны, а бенефициаром – министерство здравоохранения Украины. На каждый из проектов было потрачено от 1,7 млн до 3,5 млн долларов. Среди получателей значатся Херсонская и Закарпатская диагностические лаборатории, Институт ветеринарной медицины и Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института.

    В офисе главы Нацразведки США заявили, что администрация экс-президента Джо Байдена лгала американскому народу о существовании заграничных биолабораторий. Политики и специалисты в области здравоохранения скрывали правду, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий от исследований опасных патогенов.

    Президент США, осознавая серьезную угрозу таких исследований, принял решение прекратить их финансирование. В мае 2025 года он подписал указ, останавливающий выделение федеральных средств на работы по усилению функций патогенов по всему миру.

    Правительство США намеренно утаивало факт многолетнего финансирования более 120 зарубежных биологических объектов.

    Следственный комитет России получил доказательства создания смертоносных патогенов в украинских лабораториях при поддержке Пентагона.

    Месяцем ранее национальная разведка США начала масштабное расследование деятельности этих заграничных учреждений.

    Комментарии (5)
    14 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с лидером США Дональдом Трампом, поздравив американского коллегу с 80-м днем рождения.

    Президент России Владимир Путин связался по телефону с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием, передает РИА «Новости». По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался ровно 55 минут.

    «Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что глава государства также направил юбиляру послание, где отметил его незаурядные черты характера, способствующие успеху в политике и жизни.

    Беседа носила дружеский характер и проходила неформально, с долей юмора. Путин выразил уважение бойцовским качествам американского лидера, его умению держать удар и настойчиво добиваться поставленных целей. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, развитие двусторонних отношений и возможные контакты представителей двух стран.

    Этот телефонный разговор стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Предыдущее общение лидеров состоялось 29 апреля и длилось более полутора часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня затруднился ответить на вопрос о подготовке поздравления для Дональда Трампа.

    В конце апреля лидеры двух стран по телефону обсудили ситуацию на Украине и в Иране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этой беседы отметил прагматизм нынешней администрации США.

    Комментарии (8)
    12 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Рубио от имени США поздравил россиян с Днем России

    Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

    Рубио от имени США поздравил россиян с Днем России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь США Марко Рубио направил поздравления гражданам России по случаю национального праздника, отметив важность мирного урегулирования на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России, передает РИА «Новости». В своем обращении он подчеркнул важность мирного урегулирования украинского кризиса.

    «От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем России», – говорится в официальном заявлении дипломата.

    В праздничном послании глава Госдепартамента также выразил надежду, что завершение конфликта на Украине будет способствовать улучшению двусторонних связей. По его словам, прочный мир должен открыть путь к более благополучному будущему для россиян и формированию конструктивных отношений между Вашингтоном и Москвой.

    В прошлом году госсекретарь США Марко Рубио также поздравил россиян с государственным праздником.

    Месяцем ранее глава американской дипломатии выразил готовность Вашингтона выступить посредником для завершения украинского конфликта.

    Комментарии (9)
    15 июня 2026, 05:14 • Новости дня
    Дипломат рассказал о ссоре Киева и США из-за резолюции ООН

    Замглавы МИД Алимов: Украинцы и их спонсоры поругались с американцами в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На февральской спецсессии Генассамблеи ООН вокруг резолюции по украинскому конфликту вспыхнула перепалка между Киевом, его западными сторонниками и США из-за спорных поправок, сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

    «Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», – сказал Алимов.

    Он уточнил, что одна из поправок Вашингтона касалась исключения из текста формулировки о приверженности территориальной целостности Украины, что и стало причиной резкого несогласия киевской делегации, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская сторона не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    В феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

    Комментарии (10)
    14 июня 2026, 19:26 • Новости дня
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    Ушаков анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские представители, курирующие иранскую проблематику, в ближайшее время посетят Москву после телефонных переговоров лидеров двух государств.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, передает РИА «Новости». Информацию об этом официально подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», – сказал Ушаков журналистам.

    В воскресенье президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа состоялась прямо в день рождения американского лидера, которому исполнилось 80 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы принять американских представителей в любой момент.

    Ранее пресс-секретарь президента посоветовал журналистам узнавать сроки визита переговорщиков в Белом доме.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о неоднократных просьбах Стива Уиткоффа приехать в Россию.

    Комментарии (13)
    12 июня 2026, 21:05 • Новости дня
    Захарова: США подтвердили правоту России по биолабораториям на Украине

    Захарова: США подтвердили заявления Москвы о биолабораториях на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Рассекреченные в Соединенных Штатах материалы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что документы Нацразведки США свидетельствуют о создании Штатами 40 лабораторий, сотрудничавших с американскими военными институтами.

    «Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине», – указала дипломат.

    Пакет документов был рассекречен 12 июня по указанию директора Национальной разведки США Тулси Габбард. В официальном пресс-релизе подчеркивается, что многие из этих объектов занимались исследованиями опасных и высокозаразных патогенов практически без какого-либо контроля.

    В опубликованных материалах отмечается, что политики и медицинские работники лгали американскому народу о существовании финансируемых США биологических лабораторий. В документах приводится карта объектов, где велось изучение возбудителей сибирской язвы, туляремии, свиного гриппа, лихорадок Марбург и Эбола, чумы и других патогенов.

    В мае Национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.

    Американское правительство долгие годы намеренно скрывало масштабное финансирование данных биологических объектов.

    Следственный комитет России получил доказательства создания смертоносных патогенов при поддержке Пентагона.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 06:01 • Новости дня
    Дмитриев заявил об истинности данных России о биолабораториях США

    Tекст: Катерина Туманова

    США в День России подтвердили истинность слов Москвы о том, что на Украине и в других странах у США есть биолаборатории, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Россия всегда говорила правду о биолабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали. Вот один из множества примеров того, как правда России затуманивается мощной и хорошо финансируемой машиной ложных нарративов», – написал он в соцсети Х.

    Еще один постом на тему Дмитриев указал, как символично, что истинность российских данных об американских биолабораториях на Украине, подтверждена в День России 12 июня.

    «Правда России об обамовско-байденовских биолабораториях на Украине, которые подвергли опасности весь мир – ранее отрицавшаяся глубинным государством и традиционными СМИ –  получает подтверждение в День России», – отметил он.

    В этой же связи Дмитриев обратился к сыну Джо Байдена Хантеру, который в соцсети поделился сильными чувствами к отцу, который бросил политическую карьеру ради него.

    «Дорогой Хантер, признаться и рассказать свою историю выздоровления – трогательное решение. Но еще большее облегчение вы ощутите, когда расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях, нарушениях Burisma и «10% для большого парня». Пожалуйста, сделайте это. X и мир ждут», – написал глава РФПИ в Х.

    Дмитриев так отреагировал на реплику Хантера Байдена, который похвастался в соцсети своим прекрасным отцом, который так сильно его любит.

    «Он предпочел меня своему политическому наследию», – написал в соцсети Байден младший.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство США намеренно утаивало факт многолетнего финансирования более 120 зарубежных биологических объектов. СК  России получил  доказательства создания смертоносных патогенов в украинских лабораториях при поддержке Пентагона. Нацразведка США сообщила, что на Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума.

    Комментарии (2)
    12 июня 2026, 16:14 • Новости дня
    МИД: Уровень главы делегации России на G20 зависит от гостеприимства США

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень представительства России на предстоящей встрече «Группы двадцати» в Майами будет зависеть от готовности американской стороны проявить гостеприимство, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    По словам Бердыева, решение о составе российской делегации на встрече G20 пока не принято, передает РИА «Новости». Посол по особым поручениям МИД отметил, что подготовка к визиту ведется совместно с американскими коллегами. «Процесс нельзя назвать гладким, но продвижение в вопросах логистики ощущается», – подчеркнул дипломат.

    Уровень участия Москвы определится исходя из готовности Вашингтона проявить гостеприимство и создать условия для предметной дискуссии. Выбор главы делегации будет зависеть от возможности достичь сбалансированных результатов в рамках экономического мандата объединения.

    Ранее президент США называл полезным присутствие Владимира Путина на мероприятии. Бердыев согласился с этой оценкой, добавив, что современные вызовы требуют коллективного ответа на уровне первых лиц государств. Саммит «Группы двадцати» пройдет в Майами 14 и 15 декабря.

    Россия получила официальное приглашение на предстоящий саммит «Большой двадцатки» в США.


    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Глава РКЦ в США рассказала о сложных временах работы учреждения

    Глава РКЦ в США Головащенко рассказала о сложных временах работы учреждения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский культурный центр в Вашингтоне пережил беспрецедентный кризис, после полутора лет закрытия коллектив фактически заново формирует аудиторию и программу мероприятий, рассказала руководитель центра.

    О сложной ситуации вокруг Российского культурного центра в Вашингтоне сообщила РИА «Новости» глава учреждения Ольга Головащенко. «Уверена, что нынешние времена – самые сложные за всю историю существования Российского культурного центра в США», – заявила она в интервью.

    Головащенко отметила, что легких периодов в российско-американском культурном и научном сотрудничестве не было, однако в начале работы центра на волне окончания холодной войны и перезагрузки отношений импульс был сильнее. Тогда при РКЦ создали общество «Друзей РКЦ», и сейчас, по ее словам, лишь малая часть его участников продолжает взаимодействовать с центром.

    Руководитель напомнила, что около четырех лет назад отношения между Россией и США, по ее оценке, опустились до «нижайшей точки», и беспрецедентное давление испытывали все, кто был связан с центром. Здание РКЦ оставалось закрытым полтора года, и аудиторию пришлось собирать фактически с нуля, однако сейчас число гостей и уровень мероприятий растут ежемесячно.

    Российский культурный центр в Вашингтоне является частью дипломатической миссии России и представительством Россотрудничества в США, он был торжественно открыт 10 декабря 1999 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Вашингтоне продолжает деятельность и демонстрирует позитивные тенденции в проведении культурных мероприятий.

    Ранее посол России в США Александр Дарчиев на мероприятии в РКЦ в Вашингтоне заявил об «окне возможностей» для восстановления политического диалога и оживления культурных связей между двумя странами.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова отметила крайне сложное состояние отношений между Россией и США, вызванное многолетним разрушением двусторонних связей предыдущими американскими администрациями.

    Комментарии (0)
    13 июня 2026, 11:40 • Новости дня
    Бывший аналитик ЦРУ Джонсон поддержал поздравление Рубио россиян с праздником

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение госсекретаря США Марко Рубио поздравить россиян с национальным праздником является шагом в правильном направлении, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Поздравление госсекретаря США Марко Рубио россиян с Днем России вызвало изумление в США, передает РИА «Новости». К этому жесту обратился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена.

    Комментируя обращение Рубио к гражданам России, Джонсон отметил, что подобные шаги имеют важное значение. «В любом случае это был шаг в правильном направлении», – заявил бывший сотрудник американской разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио направил поздравления гражданам России по случаю Дня России.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал поздравление Рубио с Днем России «знаковым разрывом» с прежней политикой США и первым подобным жестом с начала конфликта на Украине.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу поздравления Рубио россиян с Днем России и свое негативное отношение к подобным жестам США.

    Комментарии (0)
    12 июня 2026, 21:05 • Новости дня
    Захарова: США подтвердили правоту России по биолабораториям на Украине

    Захарова: США подтвердили заявления Москвы о биолабораториях на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Рассекреченные в Соединенных Штатах материалы о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что документы Нацразведки США свидетельствуют о создании Штатами 40 лабораторий, сотрудничавших с американскими военными институтами.

    «Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине», – указала дипломат.

    Пакет документов был рассекречен 12 июня по указанию директора Национальной разведки США Тулси Габбард. В официальном пресс-релизе подчеркивается, что многие из этих объектов занимались исследованиями опасных и высокозаразных патогенов практически без какого-либо контроля.

    В опубликованных материалах отмечается, что политики и медицинские работники лгали американскому народу о существовании финансируемых США биологических лабораторий. В документах приводится карта объектов, где велось изучение возбудителей сибирской язвы, туляремии, свиного гриппа, лихорадок Марбург и Эбола, чумы и других патогенов.

    В мае Национальная разведка США начала расследование деятельности более 120 зарубежных биолабораторий.

    Американское правительство долгие годы намеренно скрывало масштабное финансирование данных биологических объектов.

    Следственный комитет России получил доказательства создания смертоносных патогенов при поддержке Пентагона.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперты: Стабилизация мировых цен на топливо займет месяцы
    Иран: Атаки Израиля на Ливан должны прекратиться
    ВМС Украины сообщили о получении от Нидерландов тральщика
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    МВД: Квартиры мошенникам чаще всего отдают пожилые женщины
    При крушении самолета в США погибли 11 парашютистов и пилот
    Сотрудницу Пушкинского музея оштрафовали за мат