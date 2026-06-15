  • Новость часаЭксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля
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    Куба начинает рискованную игру с оглядкой на судьбу СССР и Китая
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Топурия проиграл Гэтжи на лужайке Белого дома
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    Раскрыто содержание проекта меморандума США и Ирана
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева
    15 июня 2026, 11:59 • Новости дня

    Столкновения у лондонской синагоги закончились массовыми задержаниями

    Полиция Лондона задержала 14 активистов после беспорядков у синагоги

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная акция протеста у синагоги на северо-западе британской столицы обернулась стычками демонстрантов, по итогам которых задержаны 14 человек.

    Полиция Лондона сообщила о массовых задержаниях после беспорядков у синагоги в районе Эджвар на северо-западе города, передают РИА «Новости».

    Пропалестинские демонстранты в воскресенье пытались сорвать презентацию объектов недвижимости, запланированную в синагоге.

    В социальных сетях появились видеозаписи ожесточенных столкновений между пропалестинскими и произраильскими активистами с палестинскими и израильскими флагами. По данным правоохранителей, к синагоге стянулись около 1 тыс. человек с обеих сторон.

    «В Эджваре усилено присутствие полиции из-за сегодняшнего мероприятия в синагоге… В ходе операции было задержано 14 человек», – заявили в полиции в соцсети X. Активисты обвиняли организаторов презентации в продвижении продажи участков в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, организаторы эти обвинения отвергли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонская полиция задержала 26 подозреваемых после серии поджогов и нападений на объекты еврейского сообщества.

    В мае около 10 тыс. человек вышли на Даунинг-стрит с требованием усилить защиту еврейских общин от участившихся атак.

    В апреле в центре Лондона полиция задержала 92 участника акции в поддержку запрещенного пропалестинского движения Palestine Action.

    14 июня 2026, 16:25 • Новости дня
    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас

    Рар: Фон дер Ляйен и Каллас не поделили будущее ЕС

    Рар спрогнозировал исход конфликта между фон дер Ляйен и Каллас
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас – это столкновение двух моделей будущего ЕС. Первая хочет превратить организацию в супергосударство, вторая видит главную задачу Европы лишь в противодействии России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства Евросоюза.

    «Конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас очевиден. Первая видит свою историческую миссию в трансформации ЕС в подобие супергосударства – и в этом ее поддерживают многие главы стран-членов», – заявил германский политолог Александр Рар.

    Финальным аккордом этого процесса, по его словам, должно стать «создание поста президента объединенной Европы». Именно для этого фон дер Ляйен последовательно «подминает» под себя национальные интересы стран Старого Света. Кая Каллас же в этом деле лишь «путается у нее под ногами», пояснил собеседник.

    Глава евродипломатии мыслит иначе. «У нее в голове есть лишь одна весьма ограниченная мысль: будучи ставленницей Восточной Европы, она должна приложить максимум усилий, чтобы победить «имперскую» Россию. Собственно, вокруг противодействия Москве она и пытается выстроить новую идентичность ЕС», – акцентирует он.

    Такой подход, отмечает эксперт, находит горячий отклик у ряда восточноевропейских государств. «Это крайне импонирует странам Прибалтики, Польше, Румынии и Чехии. Собственно, все они горой стоят за Каллас, и их коллективная защита не позволит фон дер Ляйен избавиться от конкурентки. Чем же закончится конфликт этих женщин? На мой взгляд, ничем», – продолжает он.

    Судьбы двух политиков, по мнению Рара, сложатся по-разному. «Фон дер Ляйен спокойно доживет остатки своей евробюрократической карьеры, а затем вновь вернется в обойму немецкой политики. Судьба же Каллас зависит от того, как будут складываться дальнейшие отношения Брюсселя и Москвы. Если эскалация в диалоге продолжится – она будет на коне. Если же стороны сумеют прийти к миру, то ее влияние внутри ЕС постепенно снизится», – завершил Рар.

    Ранее стало известно о нарастании противоречий внутри высшего руководства ЕС. Как сообщает издание Euronews, в настоящий момент в объединении прорабатывается возможность реформы, которая значительным образом урежет полномочия главы евродипломатии Каи Каллас. Отмечается, что за инициативой может стоять лидер ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Рассматриваются два проекта изменений. В соответствии с первым, рычаги дипломатического влияния будут возвращены в национальные столицы, что оставит Каллас лишь номинальную роль. Второй же предполагает увеличение влияние Брюсселя в лице Еврокомиссии.

    Впрочем, критика в адрес Каллас за последнее время стала особенно громкой. Дипломаты называют ее недостаточно гибкой и обвиняют в излишне жесткой риторике в отношении Китая и России, а также в неспособности выстроить союзы в Совете ЕС. Особое раздражение вызывают ее попытки блокировать любые переговоры с Москвой по украинскому урегулированию – позиция, которую не разделяют лидеры Франции и Германии.

    Публично на отставке Каллас настаивал и премьер Словакии Роберт Фицо. Так, зимой в интервью телеканалу ТА-3 он заявил, что европейская дипломатия в настоящий момент находится в упадке, поскольку ЕС все чаще занимает пассивную позицию по принципиально важным международным вопросам.

    «Либо Европейский союз станет сверхдержавой, либо мы будем просто наблюдать за действиями других», – подчеркивал он. Между тем о реформе европейской службы внешних действий (ЕСВД) ранее сообщала Financial Times. Основная причина переосмысления подходов к работе ведомства – недовольство стран-участниц эффективностью работы дипломатической службы ЕС.

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    14 июня 2026, 14:22 • Новости дня
    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера

    Дмитриев: Стармер задержанием танкера отвлекает Британию от проблемы мигрантов

    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел в истории с задержанным в Ла-Манше танкером попытку увести внимание британских избирателей от миграционного кризиса.

    Он связал действия Лондона с внутренней политикой в стране и настроениями избирателей, пишет «Коммерсантъ».

    Дмитриев заявил, что, по его мнению, британский премьер-министр Кир Стармер использует инцидент с танкером для информационной эскалации. «Отчаявшийся (британский премьер-министр Кир) Стармер вместо того, чтобы задерживать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Британию эскалацией конфликта», – уточнил он.

    Российский спецпредставитель подчеркнул, что видит в заявлениях Лондона о «теневом флоте» попытку переключить общественное внимание с проблем миграции на внешнеполитическую повестку и конфронтацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ла-Манше британские военные перехватили вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

    Примечательно, что британские СМИ также связали показательную акцию военных с внутриполитическими проблемами премьер-министра Стармера.

    В конце марта Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда российского теневого флота и закрывать им проход через Ла-Манш.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Партия Пашиняна получила право сформировать правительство Армении

    ЦИК Армении объявил о победе партии Пашиняна на выборах

    Партия Пашиняна получила право сформировать правительство Армении
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна заручилась поддержкой почти половины избирателей и теперь сможет самостоятельно сформировать состав нового правительства.

    Политической силе армянского премьера удалось набрать 49,7% голосов на прошедших 7 июня парламентских выборах, передает РИА «Новости». Окончательные результаты голосования подтвердила Центральная избирательная комиссия республики.

    «Партия «Гражданский договор» набрала 49,7% голосов», – сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян в ходе заседания комиссии.

    Такой уровень поддержки избирателей дает партии Никола Пашиняна право сформировать кабинет министров страны без создания коалиций с другими политическими силами.

    Блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна – 23,27%, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна – 9,9%», – заявил глава ЦИК Ваагн Овакимян, представляя результаты голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после обработки всех бюллетеней политическая сила действующего премьер-министра получила менее половины голосов избирателей.

    Сам Никол Пашинян объявил о победе своей партии на парламентских выборах.

    Глава Центризбиркома Ваагн Овакимян допустил возможность оспаривания результатов голосования в Конституционном суде.

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    15 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    Минобороны заявило о поражении Киево-Печерской лавры ракетой «Пэтриот»
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Комплекс зданий Киево-Печерской лавры получил повреждения от удара ракетой американского зенитного комплекса Patriot, сообщило Министерство обороны России.

    Здания исторического монастыря пострадали в результате попадания снаряда зенитного ракетного комплекса производства США из-за возможного использования просроченных боеприпасов, сообщает в Max Минобороны.

    Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы Российской Федерации не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Согласно подтвержденной информации, причиной инцидента могла стать неисправность системы ПВО. В министерстве отметили, что некорректная работа комплекса могла быть вызвана передачей украинской стороне ракет с истекшим сроком годности западными странами.

    Ранее военкоры сообщил, что масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов.

    Украинские власти договаривались с западными союзниками о покупке старых зенитных боеприпасов с истекающим сроком годности.

    Ранее Министерство обороны подтверждало факты разрушений в Киеве вследствие падения украинских ракет ПВО.

    В понедельник Минобороны сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

    Фото и видео удара по Лавре смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    15 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы осуществили масштабную атаку высокоточным оружием на ключевые военные и промышленные цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Российская армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, указало ведомство в Max.

    В атаке также участвовали ударные беспилотные летательные аппараты.

    Удары пришлись по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, атаке подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

    В ведомстве подчеркнули, что операция стала ответом на террористические акты киевского режима. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Киеве целями атак стали 10 заводов по производству беспилотников и другой военной продукции.

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    14 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    The Guardian: Киев провалил реформы для вступления в Евросоюз
    The Guardian: Киев провалил реформы для вступления в Евросоюз
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти смогли реализовать лишь малую часть плана интеграции в ЕС, проигнорировав приоритетные антикоррупционные и судебные изменения.

    Европейские чиновники констатировали крайне низкие темпы подготовки украинского государства к присоединению к объединению, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian. По данным осведомленных источников, процесс адаптации законодательства фактически застопорился.

    «Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, согласованным в декабре прошлого года между еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьером Украины Тарасом Качкой», – подчеркивают авторы публикации.

    Для полноправного членства требуется утверждение множества законов и единогласное согласие всех стран блока. Однако согласованные в декабре 2025 года десять приоритетных шагов остаются нереализованными. План включает укрепление независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также изменение порядка назначения судей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины.

    Украинский кабинет министров убрал из проекта антикоррупционной стратегии ключевые требования европейских партнеров.

    Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил о неготовности страны к полноценному членству в объединении из-за провала реформ.

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    14 июня 2026, 14:39 • Новости дня
    Экс-советник Меркель Вад призвал Берлин сменить курс по Украине
    Экс-советник Меркель Вад призвал Берлин сменить курс по Украине
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил о необходимости радикальной смены политического курса Берлина в отношении конфликта на Украине.

    Бригадный генерал в отставке Эрих Вад предупредил о рисках дальнейшей эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Эта стратегия истощения представляет собой кровавую мясорубку, подобную Вердену 1916 года», – подчеркнул бывший военный советник в интервью изданию Berliner Zeitung.

    Экс-советник обратил внимание на противоречивые действия западных стран. По его словам, государства Запада одновременно принимают украинских граждан, уклоняющихся от военной службы, отправляют вооружение и требуют от Киева продолжать боевые действия. В связи с этим он настоял на острой необходимости пересмотра позиции Берлина.

    Кроме того, отставной военный раскритиковал готовность Германии идти на крайние меры ради другого государства. Он назвал такой подход оторванным от реальности, напомнив, что подобная черно-белая политика в прошлом уже приводила страну к катастрофическим последствиям.

    Ранее сообщалось, что киевский режим захотел запросить у западных союзников дополнительную финансовую помощь в размере 20 млрд долларов.

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    15 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    Израиль отказался выполнять новое соглашение США и Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обнародовал позицию по соглашению США и Ирана, подчеркнув, что оно не распространяется на еврейское государство, передает ТАСС.

    В соцсети он написал: «Соглашение не обязывает нас. Израиль – независимое и суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам».

    Бен-Гвир добавил, что Израиль бесконечно благодарен главе Белого дома, но при этом, по его словам, Израиль не является «банановой республикой». Министр объяснил, что страна не была партнером в договоренностях Вашингтона и Тегерана и что достигнутый документ, по его мнению, не учитывает безопасность Израиля и не накладывает на него никаких обязательств.

    Он также заявил, что Израиль не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанского шиитского движения «Хезболла», и не намерен оставлять территории, которые израильские войска заняли и «очистили от террористической инфраструктуры».

    Ранее официальные представители США, Ирана и Пакистана подтвердили достижение соглашения, которое планируется подписать в Женеве 19 июня.

    По данным замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в рамках 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана. С 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил об отказе обсуждать проект мирного меморандума США и Ирана.

    Президент США Дональд Трамп предостерег премьер-министра Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном до полномасштабной войны.

    Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

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    15 июня 2026, 03:56 • Новости дня
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами удара украинских беспилотников по жилому сектору Тулы стали три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в «Максе», что атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. Уточняется, что удары пришлись по поселкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, где несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

    «К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    На месте атаки работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве области развернут оперативный штаб. Власти предупредили жителей о сохранении опасности беспилотников в регионе и призвали к повышенной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник, ранее атаковавший жилой дом в Орле, был начинен поражающими элементами.

    Мирный житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА.

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    14 июня 2026, 19:19 • Новости дня
    Протесты против саммита G7 в Женеве переросли в погромы

    Tекст: Ольга Иванова

    Массовое шествие противников «Большой семерки» в Швейцарии вылилось в уличные беспорядки: радикалы забросали правоохранителей стеклянными бутылками и сожгли автомобиль Tesla.

    Несколько тысяч человек вышли на улицы швейцарского города, выражая недовольство проведением саммита G7 во французском Эвиане, передает РИА «Новости». Толпа направилась от парка Мон-Репо к штаб-квартире ООН и дворцу Уилсон. В рядах протестующих находились феминистки и антиглобалисты.

    «Весь мир ненавидит «Большую Семерку», – скандировали участники акции. Также собравшиеся через мегафоны обвиняли политиков в фашизме, требовали остановить действия Израиля в отношении Палестины и призывали США прекратить давление на Кубу.

    Мирный марш быстро перерос в агрессию, когда радикально настроенные граждане начали крушить рекламные щиты и переворачивать мусорные баки. Хулиганы подожгли автомобиль Tesla, из-за чего центр заволокло густым черным дымом. Возле вокзала агрессивная толпа стала забрасывать стеклянными бутылками сотрудников правопорядка.

    Для подавления бунта к месту прибыли моторизованные наряды полиции. Силовики перекрыли кордонами проход на левый берег Женевского озера и главный мост Пон Монблан. На фоне угрозы вандализма местные рестораны, магазины и отели заранее забаррикадировали витрины деревянными щитами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активистки движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве.

    Радикалы на акции в поддержку Палестины в Риме подожгли полицейскую машину.

    Демонстранты в США и Европе организовали массовые протесты у дилерских центров компании Tesla.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    15 июня 2026, 02:29 • Новости дня
    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана

    Mehr: Ракетная программа Ирана исключена из повестки переговоров США и Ирана

    Mehr раскрыло содержание проекта меморандума США и Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

    «Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня», – указывает Mehr.

    По проекту США обязуются разморозить 24 млрд долларов из иранских зарубежных активов. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала заключительных переговоров и до подписания меморандума. Остальные средства, как отмечается, будут розблокированы в течение 60-дневного периода финальных переговоров, передает РИА «Новости».

    Начало 60-дневных переговоров запланировано после подписания меморандума в пятницу, 19 июня.

    Согласно проекту, должны быть сняты санкции против иранской нефти и прекращена военно-морская блокада со стороны США. США берут на себя обязательство не вводить новые ограничения и не наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    США должны вывести воинский контингент из районов, граничащих с Ираном, заявляет Mehr.

    Агентство Mehr указывает, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения.

    В документе подчеркивается, что Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие.

    Соглашение между Ираном и США будет закреплено соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. По данным агентства, стороны также договорились о создании специального механизма контроля за выполнением договоренностей, однако его структура и полномочия пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня.

    Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана. Вашингтон также анонсировал открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном.

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    14 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Комбриг Грунис: Созданная по стандартам НАТО бригада ВСУ оказалась слабейшей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подготовленная инструкторами Североатлантического альянса 156-я бригада украинской армии продемонстрировала наименьшую боеспособность во время боев на Донецком направлении, заявил комбриг четвертой мотострелковой бригады Южной группировки генерал-майор Антон Грунис.

    Украинские формирования, подготовленные по западным методикам, уступают в силе обычным частям, пояснил Грунис, передает РИА «Новости».

    Во время продвижения российских подразделений к Константиновке в ДНР командующий группировкой Сергей Медведев поручил провести оценку сил противника на данном участке фронта.

    «Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником», – сообщил Грунис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения отрезали пути снабжения украинского гарнизона в Константиновке.

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    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости».

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

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    14 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Опубликовано видео задержания британскими военными танкера в Ла-Манше

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сети появились кадры задержания нефтяного танкера Smyrtos в Ла-Манше.

    Судно под флагом Камеруна совершало рейс из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. Видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

    В операции, которая продолжалась шесть часов, были задействованы вертолеты Морской авиационной группы (Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat), самолеты RAF P-8, а также авианосцы HMS Sutherland и HMS Ledbury.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ла-Манше британские военные перехватили вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

    В конце марта премьер-министр Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда российского теневого флота и закрывать им проход через Ла-Манш.

    Спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел в истории с задержанным в Ла-Манше танкером попытку увести внимание британских избирателей от миграционного кризиса.

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